Microsoft нашла новый гнусный способ заработать на пользователях. Рабочий стол в Windows 11 превратился в рекламное «минное поле»

Рабочий стол в Windows 11 – это больше не место для хранения файлов и ярлыков, а огромная рекламная площадка. Фирменное ПО Microsoft, которое она активно продвигает, встраивает в него рекламные ссылки – они открываются по нажатию в любом произвольном месте. Ранее Microsoft клятвенно заверяла, что в Windows, которая сама по себе стоит денег, станет меньше рекламы.

Заплатить за Windows, чтобы смотреть рекламу

Microsoft разработала новый способ рекламировать свои продукты через Windows, которую распространяет не бесплатно. На этот раз рекламной площадкой стал рабочий стол – неотъемлемая часть интерфейса Windows со времен самых ранних ее версий.

Как пишет профильный портал Windows Latest, все реализовано через приложение Bing Wallpaper. Эту утилиту Microsoft активно продвигает через свой веб-сайт – она позволяет автоматически менять обои на рабочем столе. Программа к установке не обязательна – пользователь сам решает, нужна она ему или нет.

Новая версия Bing Wallpaper обзавелась недокументированной функцией – теперь программа может перенаправлять пользователей на сторонние сайты при щелчке в любом месте фона рабочего стола. Буквально в любом месте.

Тесты Windows Latest это подтвердили – клик по любой точке рабочего стола открывает браузер, а в нем загружается Bing, фирменный поисковик Microsoft. На нем она тоже зарабатывает, к тому же нельзя исключать, что в будущем такие клики будут отправлять пользователей на другие сайты, владельцы которых заплатили Microsoft.

Daniel Romero / Unsplash Пользователь видит рабочий стол, Microsoft видит площадку для рекламы

Эксперты портала отмечают, что теперь Bing Wallpaper ведет себя как вредоносного ПО.

Есть, куда скатываться

Microsoft регулярно пытается подсунуть пользователям Windows другие свои продукты, которыми почти никто не желает пользоваться, и Bing – один из них. Поисковик работает с 2009 г., но на 17 лет своего существования смог добиться лишь 5,29-процентной доли мирового рынка (StatCounter, сентябрь 2026 г.). Даже в США, на своей родине, у него 9,89%, а в России у него и вовсе 0,84%.

Как отметили в Windows Latest, единственный плюс такого поведения Bing Wallpaper, напоминающего рекламное ПО, заключается в том, что Bing.com открывается в браузере по умолчанию. Иными словами, клик по произвольной точке рабочего стола Windows не приводит к запуску Edge, фирменного браузера Microsoft, если в качестве основного обозревателя выбран, например, Chrome.

Также «рекламный» клик по рабочему столу срабатывает один раз в 24 часа. «Я несколько раз пытался нажать на значок на рабочем столе после того, как он впервые открыл Bing.com, но мне не удалось снова открыть поисковую систему. Наконец, я попробовал еще раз через 24 часа, и все заработало», – пишет эксперт Windows Latest Маянк Пармар (Mayank Parmar).

Жадность прогрессирует

Microsoft встроила рекламные клики в Bing Wallpaper во второй раз. «Пилотный» запуск новой функции состоялся в 2025 г., но тогда корпорация быстро свернула эксперимент.

Более того, от пользователей тогда не скрывали наличие функции, отправляющей их на рекламный сайт после клика по рабочему столу. В настройках утилиты была опция ее отключения, которую даже не нужно было искать в дебрях меню.

Теперь же все изменилось. Microsoft убрала кнопку отключения, но не добавила никаких новых предупреждений.

«К сожалению, Microsoft превратила вполне приличное приложение, такое как Bing Wallpaper, в нечто, что по ощущениям граничит с вредоносным ПО. Вы же точно не ожидали бы, что приложение для обоев будет перехватывать ваши клики на рабочем столе», – отмечает Маянк Пармар.

В августе 2026 г. CNews писал, что Microsoft поймали на создании программы, которая встраивает в браузеры расширение для установки Bing поисковиком по умолчанию. Корпорация заверила, что не станет распространять эту утилиту вместе с Windows или Edge, но при этом не стала раскрывать истинные мотивы ее разработки и публикации.

В марте 2026 г. произошел не менее интересный случай, когда Microsoft попыталась обманом затащить пользователей в Bing. В Windows 11 на панели задач появилась опция «Проверка скорости интернета», о которой просили многие пользователи. Но вместо фирменного приложения для тестирования скорости доступа пользователей перебрасывает в браузер, в котором открывается Bing с поисковой выдачей веб-сервисов для проверки скорости соединения.