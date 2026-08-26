Microsoft поймана за руку. Секретная программа для Windows 11 ломает браузеры и принудительно включает в них поисковик Bing

Microsoft создала программу, которая встраивает в браузеры расширение для установки Bing поисковиком по умолчанию. Корпорация уверяет, что не станет распространять эту утилиту вместе с Windows или Edge, но темнит по поводу истинных мотивов ее разработки и публикации.

А кто это сделал?

Корпорацию Microsoft поймали на очередной попытке заставить весь мир пользоваться ее сервисами. Эксперты профильного портала Windows Latest нашли на сайте компании новую утилиту, у которой есть всего одна функция – встроить поисковик Bing в каждый браузер на компьютере.

Программа носит название Microsoft Recommended Search Settings. Ее запуск сопровождается интеграцией в установленные на ПК браузеры расширения Bing и установкой этого сервиса поисковиком по умолчанию. Утилита работает с Chrome и всеми браузерами на его основе (Opera, Vivaldi, Brave, «Яндекс Браузер» и пр.), а также с Firefox.

Реализовано приложение в духе современной Microsoft, операционные системы которой на пустом месте занимают десятки гигабайт дискового пространства. Простейшая с точки зрения возможностей программа «весит» 22,2 МБ.

Вы не понимаете, это другое

Специалисты Windows Latest обратились в Microsoft за разъяснениями по поводу столь странной утилиты, а также целей ее создания и размещения на сайте. В корпорации ответили лишь, что она не является обязательной для установки.

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В заявлении компании сказано, программа не распространяется ни с Windows 11, ни с браузером Edge, то есть решение о ее скачивании, установке и запуске принимают сами пользователи.

В Windows Latest подтвердили это. Исполняемый файл программы MicrosoftSettings.exe не был обнаружен ими ни где-либо в Windows, ни в Edge, ни даже в магазине Microsoft Store.

Специалисты портала протестировали приложение и убедились, что оно действительно переключает поисковую систему по умолчанию в браузерах с поисковика Google или Brave на Bing. Попутно утилита установила домашнюю страницу Bing в качестве страницы новой вкладки.

По мнению экспертов, такое поведение программы говорит о том, что выложенный на сайте Microsoft дистрибутив – это не прототип, поскольку приложение полностью работоспособно. И все же Microsoft уверяет, что Recommended Search Settings не будет загружаться через «Центр обновления Windows».

На что рассчитывает Microsoft

В недавнем прошлом Microsoft на протяжении нескольких лет разными способами пыталась мешать пользователям выбирать браузер и другие приложения, связанные с интернетом, по умолчанию, но позже перестала донимать их таким способом. Утилита Recommended Search Settings не внедряет в систему никаких ограничений – не блокирует настройки, не меняет параметры реестра и групповых политик и пр.

Она просто устанавливает Bing как основной поисковик и как страницу новой вкладки. Пользователь может откатить изменения в любой момент.

Но обычно они не делают этого. Как пишет Windows Latest, многие предпочитают использовать настройки по умолчанию. По их мнению, это в полной мере отвечает на вопрос, почему Google ежегодно платит Apple миллиарды долларов за то, чтобы Google Search оставался поисковой системой по умолчанию на iPhone.

Всеми забытый поисковик

Запуск Bing состоялся более 17 лет назад, в июле 2009 г. Microsoft все эти годы прикладывала максимум усилий по его популяризации, но каких-либо по-настоящему значимых результатов они так и не принесли.

К середине лета 2026 г. Bing пользовался относительно высокой популярностью лишь в США – весь остальной мир предпочитает совсем другие поисковики. Так, в Штатах в июле 2026 г. у Bing было 8,63% рынка против 86,6% у Google (данные StatCounter), а в мире – 4,47% против 91,37%.

В России Bing и вовсе игнорирует почти вся страна – его доля здесь едва достигает 0,69% против 25,48% у Google. Лидер российского рынка – «Яндекс» с 72,85%.

Microsoft в целом не гнушается сомнительных методов продвижения своего софта. Одни программы она устанавливает втихую без согласия пользователей, другие рекламирует на весь экран, а за использование третьих и вовсе готова платить, правда, лишь виртуальными монетами, которые нельзя превратить реальные деньги.