Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge

Microsoft многократно усложнила процесс выбора браузера по умолчанию в Windows 11. Теперь на это придется потратить намного больше времени. Разработчики Opera, Chrome, Firefox и других браузеров выразили свое недовольство – они видят в этом явную попытку заставить пользователей работать только в базовом Edge.

Браузер должен остаться только один

В новой бета-версии ОС Windows 11 корпорация Microsoft изменила правила выбора браузера по умолчанию, пишет The Verge. Теперь вместо всего лишь одного клика мышкой по иконке нужного обозревателя придется выбирать нужную программу для каждого расширения файла, так или иначе связанного с работой в интернете.

Если к моменту выхода стабильной сборки Windows 11, назначенного на конец 2021 г., ничего не изменится, то пользователям придется вручную выбирать браузер для каждого из более чем типов файлов – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml и т. д. Это излишне долгий процесс по сравнению как Windows 10, так и с более ранними версиями Windows. В них пользователю достаточно один раз выбрать браузер по умолчанию, после чего все связанные файлы будут открываться в нем, пока пользователь вручную не изменит это в настройках системы.

Мнение конкурентов

Новый подход Microsoft крайне не понравился разработчикам Firefox, Opera, Chrome и других сторонних обозревателей.

Смена браузера в Windows 11. Как это выглядит...

«Нас все больше беспокоят тенденции Windows. Начиная с Windows 10, пользователям приходилось предпринимать дополнительные и ненужные шаги для установки и сохранения настроек браузера по умолчанию. Эти препятствия в лучшем случае сбивают с толку и, кажется, созданы для того, чтобы помешать пользователю выбрать браузер стороннего производителя», – заявила The Verge Селена Декельманн (Selena Deckelmann), старший вице-президент Firefox.

«Microsoft не в первый раз занимается подобным, и кажется, что ситуация становится все хуже. С каждой новой версией Windows становится все труднее изменять настройки по умолчанию. Они понимают, что единственный способ заставить людей использовать их браузеры – это заблокировать конкурентов», – отметил представитель разработчиков браузера Vivaldi.

...и как работает

Opera, еще один конкурент Microsoft Edge, также не обрадовалась изменениям Microsoft в приложениях по умолчанию для Windows 11. «Очень жаль, когда поставщик платформы идет на подобный шаг в стремлении улучшить репутацию своего продукта. Мы хотели бы призвать всех поставщиков операционных систем уважать выбор пользователей и допускать конкуренцию на своих платформах. Отказ от предоставления пользователю выбора – это шаг назад», – сказал The Verge Кристиан Колондра (Krystian Kolondra), руководитель направления разработки браузеров Opera.

Глава подразделения Google по разработке Android, Chrome и Chrome OS Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer) тоже не остался в стороне и отреагировал на нововведение Microsoft в своем Twitter. «Это придумала компания, называющая себя самой открытой и предоставляющей пользователям самый широкий выбор. Я надеюсь, что это всего лишь предварительная версия для разработчиков, и данное нововведение – лишь ответ на их требования», – написал он, добавив, что подобное решение нельзя назвать «выбором».

Препятствий еще больше

По данным The Verge, Windows 11 не только в разы усложняет процесс выбора браузера по умолчанию, но еще и мешает пользователям уйти от Edge в сторону того же Chrome. Делает она это при помощи дополнительных диалоговых окон.

Например, если сменить браузер с Edge на любой другой при открытии файла html появится окно с предложением сперва оценить возможности Edge и лишь затем сделать окончательный выбор.

Через тернии к Chrome. Или к Opera

В этом окне Edge преподносится как «быстрый, безопасный и созданный специально для Windows 11». Кнопка «Попробовать» большая и сильно выделяется на фоне, тогда как опция «Сменить браузер в любом случае» находится ниже и намного менее заметна.

Откуда у Microsoft новый браузер

В cфере интернет-обозревателей Microsoft десятки лет была известна только лишь своим Internet Explorer. Данный браузер заслужил репутацию медленного и неудобного. Например, в нем годами не было поддержки расширений, в отличие от конкурентов.

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Internet Explorer входил в базовый набор программ Windows, но подавляющее большинство пользователей использовало его лишь для скачивания Opera, Chrome или любого аналога.

Edge в Windows 11

Edge – это своего рода наследник Internet Explorer. Он появился в июле 2015 г. вместе с релизом финальной сборки ОС Windows 10 и первоначально работал на собственном движке EdgeHTML. Пользователи продолжали работать в сторонних программах, и тогда Microsoft приняла решение о смене стратегии развития Edge.

С весны 2019 г. Edge базируется на платформе Chromium, а версия с EdgeHTML переименована в Edge Legacy и в настоящее время не развивается. Переезд на новый движок дал свои плоды – согласно StatCounter, в июле 2021 г. Edge занимал четвертое место по популярности в мире с долей 6,84%. Впереди него были только Firefox (7,97%), Apple Safari (9,47%) и непревзойденный лидер – Google Chrome с долей 68,12%.

Популярность Edge в России (сверху) и в мире

Россияне в большинстве своем по-прежнему используют Edge лишь единожды для скачивания какого-нибудь из его конкурентов. На июль 2021 г. фирменный браузер Microsoft даже не входил в пятерку лидеров, разделяя с десятками других малоизвестных браузеров крошечную долю в 3,86%. Первая пятерка – это Safari (4,35%), Firefox (6,3%) Opera (7,43%), «Яндекс.браузер» (14,13%) и Chrome (63,93%).

Немного о Windows 11

Windows 11 – это новейшая ОС Microsoft, анонс которой состоялся 24 июня 2021 г. Премьере предшествовала якобы случайная утечка ранней бета-версии системы.

Новинка Microsoft представляет собой улучшенную версию Windows 10 с рядом важных отличий, среди которых есть нативная поддержка Android-приложений. Но также эта система известна большим количеством недостатков.

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В первую очередь это завышенные системные требования, не позволяющие установить данную ОС на подавляющее большинство ПК. Впрочем, хакеры уже нашли способ обхода этих ограничений, хотя Microsoft пообещала обязательно закрыть все подобные лазейки.

Кроме того, в Windows 11 есть возможность апдейта до нее с Windows 7, но это будет грозить пользователю потерей всех без исключения файлов на системном разделе. Также многим крайне не понравилось новое меню «Пуск», сменившее расположение (теперь оно находится по центру экрана) и наполнение.

Стартовое меню Windows 11 после вмешательства сторонних программ

Недовольство пользователей новым «Пуском» вылилось в появление программ, возвращающих этому меню привычный сотням миллионов людей внешний вид. Об одной из таких утилит CNews писал в августе 2021 г.