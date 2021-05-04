Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft EdgeHTML
Проприетарный браузерный движок
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Публикаций - 52, упоминаний - 73
Microsoft EdgeHTML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
|OSI - Open Source Initiative 33 1
|ZDnet 385 5
|The Verge - Издание 448 4
|BleepingComputer - Издание 120 3
|Windows Central 16 2
|MS Power User 3 2
|Softpedia.com 6 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Reddit 198 1
|NYT - The New York Times 510 1
|9to5Google 19 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|Ars Technica 227 1
|Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
|Hacker News 20 1
|Neowin 38 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru