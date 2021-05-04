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Microsoft EdgeHTML
Проприетарный браузерный движок


04.05.2021 Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет 1
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10 1
22.01.2021 Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил 1
18.01.2021 Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome 1
11.01.2021 Huawei выпускает собственный браузер для ПК, чтобы конкурировать с Google Chrome 1
06.01.2021 Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10 1
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
09.12.2020 Браузеры для Windows 10 научились экономить деньги на мобильном интернете 2
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
25.11.2020 Microsoft запрещает ходить на тысячи популярных сайтов через Internet Explorer, чтобы пользователи быстрее полюбили Edge 2
16.11.2020 В Windows 10 появилась назойливая полноэкранная реклама 2
16.10.2020 Windows устанавливает на ПК MS Office без разрешения пользователей 1
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
31.07.2020 Браузер MS Edge рушится, если использовать поиск Google. Как решить проблему? 2
30.06.2020 Браузер MS Edge при включенном блокировщике рекламы «ломает» YouTube 1
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать 1
22.06.2020 Microsoft без предупреждения обновила легендарную Windows 7, поддержку которой давно прекратила 1
01.06.2020 Браузер Chrome объявил войну на уничтожение уведомлениям на сайтах 1
21.04.2020 Microsoft залатала более сотни опасных дыр в Windows, Office и Explorer 1
02.04.2020 Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности 3
01.04.2020 Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась 1
19.03.2020 Google прекращает обновлять браузер Chrome 1
16.03.2020 В Windows 10 появилась полноэкранная реклама. Ее пока можно отключить 1
12.03.2020 В Windows 10 вернут полезную функцию, которую удалили год назад. Видео 1
21.02.2020 Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux 1
17.12.2019 В Windows 10 появилась реклама. Ее нельзя отключить 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
08.11.2019 Microsoft нашла полезное применение своему поисковику Bing 1
03.09.2019 Microsoft объявила дату полного отказа от Flash 4
16.08.2019 Google начала «убивать» протокол FTP 1
24.07.2019 Windows 10 тайком передает в Microsoft историю веб-серфинга пользователя 1
19.06.2019 Microsoft может оставить клавиатуры всего мира без полезной и нужной клавиши 1
06.06.2019 Обновление Windows 10 поломало Internet Explorer 1
17.05.2019 Правительственные сайты Великобритании перестали открываться из-за обновления Windows 1
06.05.2019 Выход Windows «для дешевых ПК» откладывается, потому что в ней не работает главная новинка 2
15.04.2019 Вице-президент Mozilla рассказал, как Google сживал со свету Firefox, притворяясь другом 2
09.04.2019 Новый браузер Microsoft на движке Chromium стал доступен всем желающим. Ссылки для скачивания 4
02.04.2019 Microsoft придумала, как сделать «зависания» «Проводника» менее раздражающими 1
25.03.2019 Украденная бета-версия Microsoft Edge на движке Chromium рассекретила «фишки» браузера 2

Публикаций - 52, упоминаний - 73

Microsoft EdgeHTML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 49
Google LLC 7177 30
Yandex - Яндекс 4103 14
Apple Inc - Эппл Рус 7737 13
Blink 28 7
VK - Mail.ru Group 2487 7
Adobe Systems 816 6
Twitter 2204 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Yahoo! 1107 5
Amazon Inc - Amazon.com 1473 4
Facebook 3768 4
Turla - Хакерская группировка 19 2
Samsung Electronics 5730 2
ESET 989 2
GitHub 412 2
Macromedia 39 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 1
Netscape Communications Corporation 50 1
Microsoft More Personal Computing 8 1
Wrike 20 1
Proton Technologies 17 1
ArcaBit 4 1
Avira 43 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 11 1
Valve 126 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Sophos 109 1
McKinsey & Company 121 1
Accenture - Аксенчер 533 1
АФК Система ПАО 998 1
Red Hat 668 1
Avast Software 120 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Intel Corporation 4204 1
Lenovo Group 1641 1
SEC Consult Services 931 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Банк Россия 56 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 1 1
Стройгаз 2 1
Авиа Групп 4 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 12 1
Сахатранс 6 1
Аброс ИК 7 1
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
OSI - Open Source Initiative 33 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 35
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 12
Flash 480 8
Micorosft Windows Insider 78 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 4
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
PWA - Progressive Web Apps 9 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 158 1
FaaS - Function as a service - Функция как услуга 4 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 8 1
Microsoft Windows приложения 105 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
HSTS - HTTP Strict Transport Security - механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS 5 1
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 31 1
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 44 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 191 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
Microsoft Windows API 68 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Microsoft Windows 10 6676 48
Chromium - Браузер 166 35
Microsoft Edge - Браузер 992 34
Google Chrome - браузер 1119 29
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 20
Opera - Браузер 637 17
Linux OS 4276 15
Microsoft Windows 856 14
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 12
Microsoft Windows 7 1662 12
Microsoft Store 229 11
Statcounter 171 9
Google YouTube - Видеохостинг 1734 9
Microsoft Office 365 769 8
Microsoft Office 1950 8
Apple macOS 934 8
Apple Safari - Браузер 607 8
Microsoft Windows 8 1228 7
Vivaldi - Браузер 45 5
Microsoft Windows XP 906 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 5
Adobe Flash 359 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 4
Microsoft Bing 320 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 4
VK - Mail.ru Одноклассники 862 4
Microsoft Windows Live 121 3
Microsoft Surface - Планшет 305 3
Microsoft Windows Sandbox 7 3
JavaScript - Язык программирования 635 3
Microsoft Office 2019 9 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 3
Apple Mac 1461 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 3
Microsoft PowerPoint 400 3
Google Chrome OS 306 2
Falkon - Браузер с открытым исходным кодом 3 2
Apple iPad 3263 2
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 2
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 2
Мельникова Анастасия 166 1
Steve Jobs - Стив Джобс 711 1
Королев Сергей 10 1
Williams Colleen - Уильямс Коллин 1 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 3 1
Jackson Chris - Джексон Крис 2 1
Лавочкин Семен 1 1
Новицкий Евгений 8 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 6 1
Weeks Matt - Уикс Мэтт 1 1
Raymond Eric - Эрик Реймонд 3 1
Kahle Brewster - Брюстер Кейл 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
Армения - Республика 690 2
США - Сан-Франциско 697 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Украина 3398 1
Северная Америка 1416 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Спам - Spam 101 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
README-файл 2 1
ZDnet 385 5
The Verge - Издание 448 4
BleepingComputer - Издание 120 3
Windows Central 16 2
MS Power User 3 2
Softpedia.com 6 2
Forbes - Форбс 442 1
Reddit 198 1
NYT - The New York Times 510 1
9to5Google 19 1
Digital Trends - Издание 30 1
Ars Technica 227 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
Hacker News 20 1
Neowin 38 1
NetMarketShare Web Analytics 29 7
W3Techs 10 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
Microsoft Build - конференция 30 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
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