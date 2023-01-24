Windows ностальгирует по временам DOS. Новый фирменный браузер получит легендарную «фишку» из Norton Commander. Видео

Edge научится выводить на экран два сайта одновременно, как в свое время делал с папками на ПК файловый менеджер Norton Commander. Опция доступна пока только в бета-версии. Конкуренты в этом плане обошли Microsoft – браузер Vivaldi от создателей Opera умеет открывать до четырех вкладок на одном экране с марта 2020 г.

Частичка прошлого

Корпорация Microsoft внедрит в браузер Edge возможность одновременного отображения двух различных вкладок. Она позволит отказаться от постоянных переключений между двумя сайтами в случае, если пользователю нужно работать с ними обоими.

Также такая опция позволит быстро копировать информацию с одного сайта на другой. К примеру, на одной вкладке может быть открыта веб-страница с больших размеров статьей, а на другой – онлайновый текстовый редактор с курсовой работой, которую нужно наполнить информацией из статьи.

На момент публикации материала новая «фишка» Edge была доступна лишь участникам бета-тестирования браузера с каналов Beta, Dev и Canary. По умолчанию она отключена даже в его бета-версиях – для ее активации нужно перейти на страницу с флагами (ввести в адресной строке edge://flags) и активировать параметр #edge-split-screen.

Ранняя версия функции

Microsoft нигде не афиширует нововведение в своем браузере. Его случайно обнаружил один из пользователей Reddit под псевдонимом Leopeva64-2. Сроки внедрения сплит-скрина в стабильной сборке Edge не установлены.

Пример работы вкладок в Edge

Очень хорошо забытое старое

Два окна в рамках одной запущенной программы – это давняя составляющая Microsoft, хотя и придуманная не ею. В 1986 г., когда только-только появилась самая первая версия Windows (Windows 1.0), и когда основной компьютерной ОС была Microsoft DOS, свет увидел и файловый менеджер Norton Commander.

Это окно узнают все, кто пользовался ПК в конце XX века

Отличительной чертой утилиты было именно разделение экрана на два отдельных окна, что позволяло очень быстро переносить файлы между папками и накопителями. Концепция настолько прижилась и понравилась пользователям, что многие разработчики, создавая свои менеджеры файлов, брали ее за основу. Яркий пример – FAR Manager образца 1996 г., который далеко не все могли отличить от классического Norton Commander.

FAR Manager

В 2022 г. тоже существуют файловые менеджеры, которые прошествии почти 40 лет все еще эксплуатируют идею дизайна Norton Commander. В первую очередь это знаменитый Total Commander, появившийся в сентябре 1993 г. и до 2002 г. носивший название Windows Commander.

Проект развивается и пользуется популярностью до сих пор, спустя почти 30 лет со дня своего запуска.

Total Commander

Также концепция двух окон на одном экране есть в Apple iPad и называется Split View. Она позволяет выводить на дисплей два приложения одновременно.

Новую функцию четыре года ждут

В своей нынешней интерпретации Edge существует с апреля 2019 г., когда Microsoft перевела его со своего движка Edge HTML на повсеместно распространенный Chromium. С этого момента началась новая эпоха развития Edge – браузера, в 2015 г. пришедшего на замену Internet Explorer.

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Microsoft прилагает массу усилий, чтобы выделить Edge на фоне других обозревателей, однако с идеей размещения нескольких вкладок на одном экране она сильно припозднилась. Еще в марте 2020 г. эту функцию, притом в еще более продвинутом исполнении, реализовали разработчики браузера Vivaldi.

Две вкладки в Vivaldi на одном экране

Как сообщал CNews, Vivaldi с января 2015 г. создают выходцы из Opera Software, включая сооснователя компании Йона фон Течнера (Jon von Tetzchner), по образу и подобию классического браузера Opera. В 2020 г. в нем появилась функция мозаики вкладок – на экран можно вывести до четырех отдельных веб-сайтов для одновременной работы с ними. Это могут быть как страницы одного портала, так и совершенно разные веб-ресурсы.

Когда двух вкладок недостаточно

В связи с этим остается загадкой, почему Microsoft медлила с внедрением аналогичной функции в Edge столько лет. И теперь непонятно, где именно она черпала вдохновение – в Norton Commander или в детище своих конкурентов – Vivaldi.

Chrome на очереди

Следующим браузером, который научится выводить на экран несколько вкладок одновременно, может стать Chrome. Являясь самым популярным браузером в мире (64,68% глобального рынка в декабре 2022 г. – StatCounter), он почти всегда отстает от соперников в плане адаптации новых возможностей.

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Иногда Google копирует решения прямо из других обозревателей. Так, осенью 2022 г. интернет-гигант попался на заимствовании у Microsoft Edge функции поиска на боковой панели