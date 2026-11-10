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Norton Commander (NC)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.11.2026 Нейросеть за одну неделю без помощи человека создала полноценную рабочую ОС. Видео 1
24.01.2023 Windows ностальгирует по временам DOS. Новый фирменный браузер получит легендарную «фишку» из Norton Commander. Видео 1
03.03.2022 Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft 1
17.07.2008 Вышел новый номер журнала CNews 1
07.11.2005 Сбой "операционки" на ноутбуке: как избежать потерь 1
10.09.2004 Archos Gmini 220 – спутник путешествующего фотографа 1
23.11.2000 Выпущена новая версия программы WebDrive BackUp 2.0 для сетевого хранения файлов 1
10.08.2000 "Вэб Плас" и "Арсеналъ" выпускают "Настоящий Интернет диск Вэб Плас" 1
29.11.1999 Арсеналъ выходит на украинский ОЕМ-рынок 1
17.09.1999 WnSoft выпустил замену Norton Commander 1
08.04.1999 Вышел Norton Commander 2.0 Russian 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Norton Commander (NC) и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25931 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 2
Microsoft Corporation - GitHub 1133 2
Acer Group - Acer Inc 2831 2
Sony - Sony Group Corporation 6766 2
Google LLC 12858 2
Арсеналъ 45 2
Gmini 20 1
Anthropic 245 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5764 1
Dell EMC 5212 1
Amazon Inc - Amazon.com 3322 1
Lenovo Group 2479 1
Apple Inc 13354 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
Dell Technologies - Dell Computer 2227 1
IBM - International Business Machines Corp 9724 1
HP Inc. 5914 1
Toshiba Corporation 2988 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 164 1
Otello Corporation - Opera Software 340 1
Открытые технологии 733 1
Rover - RoverComputers - Rover Computers - Ровер Компьютерс 334 1
Archos Technology 72 1
ВЭБПлас 38 1
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1173 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
Яндекс.Лавка 325 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 114 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17162 5
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 511 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2093 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6966 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22931 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3924 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15618 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8857 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10234 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5234 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3681 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13453 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14959 2
Калькулятор - Calculator 406 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2333 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 534 1
Часы - Watch 1085 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2611 1
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 351 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 884 1
Монохромное изображение - Monochrome image 648 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 187 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1678 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1704 1
MLOps - LLM - Vibe coding - Вайб-кодинг - Вайбкодинг 84 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10951 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10721 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6312 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10598 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1568 1
WAV - Waveform Audio File Format 534 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 1
Microsoft Windows 17098 7
Microsoft Windows 95 431 3
Linux OS 11758 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2044 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Archos Gmini 15 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 167 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Norton Ghost 23 1
Тетрис 77 1
Арсеналъ - ДИСКо Искатель 4 1
Vib-OS 2 1
Microsoft Windows Explorer - Microsoft Windows File Explorer - Проводник 108 1
Google Chrome - браузер 1733 1
Apple iPad 4035 1
Google Android 15420 1
Apple iOS 8685 1
Microsoft Windows 10 1964 1
Apple macOS 2490 1
Linux KDE Plasma 270 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Microsoft Office 4270 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3132 1
Microsoft Windows XP 2434 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6363 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 303 1
StatCounter 489 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 146 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 66 1
Vivaldi - Браузер 110 1
Opera Browser - Браузер 1059 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 654 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 280 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 411 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 286 1
Microsoft Xamarin 36 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 215 1
Microsoft Windows NT 890 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 139 1
Microsoft Windows 1.0 22 1
Сусанин Иван 4 1
Shapiro Bruce - Шапиро Брюс 1 1
Mena Federico - Мена Федерико 1 1
Путин Владимир 3490 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
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Медведев Дмитрий 1667 1
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Германия - Федеративная Республика 13329 3
Франция - Французская Республика 8222 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 1
Польша - Республика 2048 1
Италия - Итальянская Республика 4529 1
Венгрия 858 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Украина 7987 1
Испания - Королевство 3859 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1448 1
Литва - Литовская Республика 675 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1446 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3399 1
Украина - Киев 1163 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
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