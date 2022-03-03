Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft

Мигель уходит на покой

Скандально известный сторонник свободного программного обеспечения Мигель де Икаса (Miguel de Icaza) принял решение уволиться из Microsoft. Как заявил программист в разговоре с ZDNet, торопиться с дальнейшим трудоустройством он не планирует, рассчитывая провести время в кругу семьи.

Американец мексиканского происхождения Мигель де Икаса начал свою карьеру в структуре Microsoft в 2016 г. Именно тогда «гигант из Редмонда» приобрел софтверную компанию Xamarin, у истоков которой и стоял разработчик.

В последнее время Мигель занимался проектами в сфере искусственного интеллекта в сотрудничестве с командой ONNX. Это открытая библиотека для построения нейронных сетей глубокого обучения. ONNX разрабатывается и поддерживается совместными усилиями Microsoft, Facebook и Amazon.



Мигель де Икаса соскучился по бизнесу

С тех пор, как бывший коллега Мигеля по Xamarin и Microsoft Нэт Фридман (Nat Friedman), решивший «вернуться к корням», в ноябре 2021 г. покинул корпорацию, в профильных СМИ циркулировали слухи о возможном уходе Де Икасы. До смены места работы Фридман занимал должность главного исполнительного директора (CEO) входящего в нее Github, в ноябре 2021 г. Microsoft объявила о покупке крупнейшего в мире онлайн-сервиса для хранения и распространения исходного кода ИТ-проектов в 2018 г. Сумма сделки составила $7,5 млрд.

Возвращение к корням

На вопрос ZDNet о планах на ближайшее будущее ИТ-специалист ответил, что собирается «отдохнуть, пока дети ходят в школу», а затем провести вместе с ними отпуск.

С дальнейшей карьерой Мигель еще не определился.

«Будучи частью отрасли ИТ, чувствуешь себя ребенком в кондитерской лавке – вокруг столько событий и возможностей, – поясняет Де Икаса. – Поэтому хочу какое-то время посвятить дегустации ассортимента конфет, чтобы понять, какими из них стоит закупиться».

По словам программиста, с вероятностью 99% он вернется к предпринимательской деятельности и займется развитием какого-нибудь стартапа.

«Если б мне хотелось работать в крупной компании, я бы остался в Microsoft. Там замечательно, – отмечает разработчик. – Я многому научился, это все здорово, но я скучаю по миру стартапов, по созданию и управлению командой – тому, чем я не занимался здесь [в Microsoft], на этой должности».

Переход Xamarin в собственность Microsoft

Впервые сведения о планах Microsoft по приобретению Xamarin появились в 2014 г. Однако официально о сделке было объявлено лишь в начале 2016 г. Ее размер стороны не разглашали.

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Xamarin была основана в 2011 г. Мигелем де Икасой и Нэтом Фридманом. Проект занимался разработкой инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений на языке C# под Microsoft .NET. Предложенный стартапом подход «позволил применить все возможности .NET и использовать единый программный код для разработки приложений при работе на iOS, Android и Windows, сохраняя при этом общий опыт использования на каждой из платформ».

Репутация Мигеля и его вклад в развитие СПО

Мигель де Икаса считается весьма значимой и в то же время противоречивой фигурой в сообществе сторонников свободного программного обеспечения (СПО). В разное время программист как удостаивался наград от Фонда свободного ПО (Free Software Foundation, FSF), так и критики со стороны участников сообщества СПО. В частности, известный своей эксцентричностью евангелист СПО Ричард Столман (Richard Stallman) однажды (в 2009 г.) охарактеризовал Де Икасу как предателя сообщества СПО за поддержку открытых технологий Microsoft, которая в те времена отнюдь не отличалась большой любовью к свободному софту.

Один из первых проектов Мигеля – двухпанельный файловый менеджер Midnight Commander. Это Linux-аналог широко известной утилиты Norton Commander (DOS), созданный разработчиком в 1994 г. и поддерживаемый до сих пор.

Де Икаса является соавтором GNOME – свободной среды рабочего стола для Unix-подобных операционных систем. Мигель вместе с Федерико Меной (Federico Mena) в 1997 г. начал разработку альтернативы доминирующему на рынке окружению KDE. Программа для редактирования электронных таблиц Gnumeric из состава ПО GNOME также создана Де Икасой.

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В 1999 г. Мигель де Икаса и Нэт Фридман основали софтверную компанию Helix Code, которая в 2001 г. сменила название на Ximian и анонсировала проект Mono. В рамках данного проекта была создана реализация платформы Microsoft .NET для Linux и других Unix-подобных операционных систем. В 2003 г. Novell купила Ximian, а Де Икаса стал вице-президентом компании. Сама же Novell в 2010 г. отошла малоизвестной ИТ-компании Attachmate, а проекты Mono для Android и MonoTouch были заброшены.

В 2011 г. Де Икаса решил возобновить работы по данному направлению в рамках новой компании – Xamarin.