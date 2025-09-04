GNOME Foundation обезглавлена. Директор продержался на посту меньше 4 месяцев Кадровые перестановки в GNOME Foundation Некоммерческая структура GNOME Foundation, которая курирует разработку свободного графического окружения для Unix-подобных операционных систем, покинул исполнительный ди

«Альт Рабочая станция» 11.0 — лауреат премии «Инновация года 2025» от CNews «Базальт СПО» награждена премией «Инновация года 2025» CNews за разработку операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.0 с графической оболочкой GNOME. «"Альт Рабочая станция" 11.0 с графической оболочкой GNOME позволяет использовать одни и те же приложения на ноутбуках, десктопах, интерактивных досках и мобильных устройствах, а

Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu и Windows, пишет The Register. Технически это модифицированный дистрибутив Linux Ubuntu, поверх которого установлена оболочка, почти на 100% копирующая интерфейс Windows. Однако это графическая среда GNOME, только очень хорошо замаскированная. К моменту выхода материала система AnduinOS доросла до версии 1.3, дебютировавшей в начале мая 2025 г. Это четвертая по счету стабильная сборка данно

Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME «Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической оболочкой GNOME. Также добавлены новые приложения для системных администраторов и пользователей, поддержка современного оборудования, расширена линейка совместимых принтеров. Об этом CNews сообщили предс

В GNOME Foundation полетели головы. Создатели знаменитой графической оболочки для Linux живут не по средствам В GNOME Foundation вновь летят головы директоров В GNOME Foundation, которая курирует разработку свободного графического окружения для Unix-подобных операционных систем, произошли значимые

Директора GNOME Foundation вышвырнули вон тайным голосованием. Причины увольнения – строжайшая тайна, сообщество в бешенстве и требует подробностей Тайное увольнение топ-менеджера Управляющий совет организации GNOME Foundation, которая курирует свободное графическое окружение GNOME для Unix-подобных операционных систем, исключил из состава совета директоров Сонни Пирса (Sonny Piers). Об этом з

Состоялся релиз российского дистрибутива Linux Uncom OS на базе GNOME 45 Uncom OS выпустила обновленную версию дистрибутива на базе передовой оболочки GNOME 45. Таким образом, Uncom OS стала первой в мире стабильной, официально поддерживаемой ОС, которая перешла в основной своей версии на GNOME 45, утверждают разработчики системы. Нова

GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ Назначение в GNOME Foundation В организации GNOME Foundation, которая курирует свободное графическое окружение для Unix-подобных операционных систем, произошли значимые кадровые перестановки, вызвавш

Высокоопасная ошибка в GNOME чревата захватом всего Linux Опасная ошибка в файлах CUE В десктоп-среде GNOME под Linux выявлена высокоопасная ошибка, позволяющая запускать произвольный код. Это позволяет перехватывать контроль над всей системой. Уязвимость непосредственно присутствует в открытой

Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями И ты, GNOME Среда рабочего стола GNOME для Unix-подобных операционных систем научилась собирать пользовательские данные и отсылать их третьим лицам. Навык сбора телеметрии GNOME приобре

У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги знало недействительным патент на технологию беспроводного распространения изображений, из-за которого в 2019-2020 гг. состоялось разбирательство между известным патентным троллем и кураторами проекта GNOME. Компания американского предпринимателя Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild) Rothschild Patent Imaging (RPI) планировала добиться от разработчиков графического окружения с открытым исходным

Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft ьный файловый менеджер Midnight Commander. Это Linux-аналог широко известной утилиты Norton Commander (DOS), созданный разработчиком в 1994 г. и поддерживаемый до сих пор. Де Икаса является соавтором GNOME – свободной среды рабочего стола для Unix-подобных операционных систем. Мигель вместе с Федерико Меной (Federico Mena) в 1997 г. начал разработку альтернативы доминирующему на рынке окруж

Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах чку для Linux, которая может работать как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах вроде планшета или смартфона. Оболочка, получившая название Maui Shell, подобно популярным средам GNOME, KDE Plasma и Xfce, предлагает пользователям Linux полноценный графический интерфейс, а также набор инструментов для управления им и параметрами системы. Она включает рабочий стол, средст

Легендарный рабочий стол для Linux кардинально переделан в угоду интуитивности. Фото Вышла предварительная версия GNOME 40 Команда разработчиков представила альфа-версию GNOME 40 (GNOME 40.Alpha), свободной среды рабочего стола для UNIX-подобных операционных систем. Среди изменений в GNOME

Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux Убедительная победа GNOME Foundation GNOME Foundation и компания Rothschild Patent Imaging (RPI) американского бизнесмена Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild) урегулировали патентный спор, продолжавшийся с се

Знаменитые разработчики Linux пошли войной на Ротшильда GNOME Foundation наносит ответный удар GNOME Foundation отклонила предложение компании Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild) Rothschild Patent Imaging (RPI) об урегулировании спора по поводу патента на технологию «беспроводного распрос

На знаменитейшего разработчика Linux напал Ротшильд Атака на СПО Компания Rothschild Patent Imaging (RPI) обвинила GNOME Foundation в нарушении патента на технологию «беспроводного распространения изображений». Соответствующий судебный иск направлен в Окружной суд США по северному округу Калифорнии. Об этом

Ubuntu возвращается к корням Linux Возвращение GnomeОперационная система Ubuntu, популярный дистрибутив Linux, возвращается к интерфейсу Gnome. Разработка нынешнего интерфейса Ubuntu Unity 8 больше не будет финансироваться, как и создание версии Ubuntu для мобильных устройств. Режим конвергенции, который позволял использовать на

Вышла ОС Rosa Desktop Fresh R5 с окружением рабочего стола GNOME «НТЦ ИТ Роса» выпустила релиз ОС Rosa Desktop Fresh R5 с окружением рабочего стола GNOME. Как сообщили CNews в «НТЦ ИТ Роса», это первый релиз линейки десктопных систем Rosa Desktop Fresh с рабочим столом GNOME Shell на платформе 2014.1. Окружение GNOME Shell вн

У GNOME Foundation закончились деньги але недели организация опубликовала на официальном сайте обращение к своим сторонникам, в котором сообщила, что «у фонда в настоящий момент отсутствуют наличные ресурсы». Причиной этому стало участие GNOME в программе стажировок Outreach Program for Women (OPW). В рамках этой программы девушки, женщины и трансгендеры, имеющие или получающие образование в области IT, могут устраиваться на ст

Вышла публичная бета официальной сборки дистрибутива Rosa Fresh R1 на базе GNOME 3.8 Компания «Роса» представила публичную бету официальной сборки своего дистрибутива Rosa Fresh R1 на базе рабочего стола GNOME версии 3.8. Сборка основана на тех же репозиториях, что ранее представленные версии Rosa Desktop Fresh R1 на базе KDE и LXDE, сообщили CNews в компании. В публичной бете официальной сборк

Linux меняет лицо. ВИДЕО Состоялся релиз GNOME 3.0, новой графической оболочки для Linux. Эта версия GNOME - самое значительное его обновление с 2002 г., когда был опубликован релиз 2.0. Этому событию предшествовали около девят

Ubuntu оторвалась от корней Linux Осенью 2011 г. из самого популярного в мире Linux-дистрибутива Ubuntu будет исключена одна из классических программ ОС Linux - графическая среда рабочего стола GNOME. С октября нынешнего года единственным интерфейсом в базовой поставке Ubuntu станет фирменная графическая оболочка Unity. Об этом сообщил основатель и глава компании Canonical, основного

Sugar Labs присоединилась к GNOME Foundation Некоммерческая организация GNOME Foundation, координирующая разработку проекта GNOME, пополнилась новым участником - на правах члена Наблюдательного совета к ней присоединилась Sugar Labs. Напомним, что Sugar Labs

Google и Motorola вошли в Наблюдательный совет GNOME Foundation Некоммерческая организация GNOME Foundation объявила о пополнении своего Наблюдательного совета представителями Google и Motorola. Предполагается, что деятельность новых членов совета сконцентрируется как на общем развит

В GNOME Foundation новый исполнительный директор Сторми Петерс (Stormy Peters) заняла пост исполнительного директора некоммерческой организации GNOME Foundation. На посту CEO она будет отвечать за привлечение как новых разработчиков GNOME, так и заинтересованных коммерческих организаций. Ранее Петерс работала в компании OpenLogi

GNOME обновлен до версии 2.22.2 Вышла новая версия многоплатформенной свободной графической рабочей среды GNOME. Новый релиз включает исправления найденных ошибок, обновления локализации и документации. Напомним, что следующий релиз (2.22.3) с исправлениями найденных ошибок для GNOME 2.22 ож

Вышла новая версия графической рабочей среды GNOME Анонсирован выпуск GNOME 2.22 — новой версии многоплатформенной свободной графической рабочей среды. Список изменений в новой версии достаточно значителен. Основные из них: Новая виртуальная файловая система GVFS

Вышел новый GNOME NetworkManager После почти годичной разработки вышла новая версия GNOME NetworkManager 0.6.6 - утилиты конфигурирования сетевых соединений для GNU/Linux с графическим интерфейсом. В новой версии исправлены ошибки, повышена совместимость с некоторыми сетевыми

GNOME и Mozilla усиливают сотрудничество ME Foundation и Mozilla Foundation объявили об усилении сотрудничества между двумя организациями. В рамках нового этапа сотрудничества, представитель Mozilla Foundation войдет в консультативный совет GNOME Foundation, чтобы помочь в установлении долгосрочных целей проекта. Стороны продолжат работу над усилением интеграции платформы XUL и браузера Firefox с платформой GNOME. Также озв

Mozilla, Google и Novell спонсируют новую программу GNOME Некоммерческая организация GNOME Foundation, курирующая разработку графической оболочки GNOME, анонсировала GNOME Outreach Program - программу спонсирования разработчиков, работающих над улучшением доступно

Вышла новая версия рабочей среды GNOME 2.20 Сообщество GNOME объявило о выпуске новой версии рабочей среды GNOME 2.20, преимущественно используемой на Linux и других Open Source-платформах. GNOME 2.20 включает в себя множество улучшен

GNOME исполнилось 10 лет Сегодня, 15 августа, исполнилось 10 лет проекту GNOME (GNU Network Object Model Environment), который был впервые анонсирован 15 августа 1997 года. GNOME является свободной средой рабочего стола для ОС наподобие Linux. Он представляет

Анонсирована новая версия Gnome 2.14 Новая версия популярной графической оболочки для Linux, Gnome 2.14, выйдет 15 марта. Разработчики обещают улучшение производительности и новые функции. Самое большое изменение, однако, будет представлено не для конечного пользователя, а для системн