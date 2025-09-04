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GNU GNOME Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС

СОБЫТИЯ

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04.09.2025 GNOME Foundation обезглавлена. Директор продержался на посту меньше 4 месяцев

Кадровые перестановки в GNOME Foundation Некоммерческая структура GNOME Foundation, которая курирует разработку свободного графического окружения для Unix-подобных операционных систем, покинул исполнительный ди
26.06.2025 «Альт Рабочая станция» 11.0 — лауреат премии «Инновация года 2025» от CNews

«Базальт СПО» награждена премией «Инновация года 2025» CNews за разработку операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.0 с графической оболочкой GNOME. «"Альт Рабочая станция" 11.0 с графической оболочкой GNOME позволяет использовать одни и те же приложения на ноутбуках, десктопах, интерактивных досках и мобильных устройствах, а

27.05.2025 Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu

и Windows, пишет The Register. Технически это модифицированный дистрибутив Linux Ubuntu, поверх которого установлена оболочка, почти на 100% копирующая интерфейс Windows. Однако это графическая среда GNOME, только очень хорошо замаскированная. К моменту выхода материала система AnduinOS доросла до версии 1.3, дебютировавшей в начале мая 2025 г. Это четвертая по счету стабильная сборка данно
30.04.2025 Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической оболочкой GNOME. Также добавлены новые приложения для системных администраторов и пользователей, поддержка современного оборудования, расширена линейка совместимых принтеров. Об этом CNews сообщили предс
09.10.2024 В GNOME Foundation полетели головы. Создатели знаменитой графической оболочки для Linux живут не по средствам

В GNOME Foundation вновь летят головы директоров В GNOME Foundation, которая курирует разработку свободного графического окружения для Unix-подобных операционных систем, произошли значимые
22.07.2024 Директора GNOME Foundation вышвырнули вон тайным голосованием. Причины увольнения – строжайшая тайна, сообщество в бешенстве и требует подробностей

Тайное увольнение топ-менеджера Управляющий совет организации GNOME Foundation, которая курирует свободное графическое окружение GNOME для Unix-подобных операционных систем, исключил из состава совета директоров Сонни Пирса (Sonny Piers). Об этом з
15.02.2024 Состоялся релиз российского дистрибутива Linux Uncom OS на базе GNOME 45

Uncom OS выпустила обновленную версию дистрибутива на базе передовой оболочки GNOME 45. Таким образом, Uncom OS стала первой в мире стабильной, официально поддерживаемой ОС, которая перешла в основной своей версии на GNOME 45, утверждают разработчики системы. Нова
25.10.2023 GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ

Назначение в GNOME Foundation В организации GNOME Foundation, которая курирует свободное графическое окружение для Unix-подобных операционных систем, произошли значимые кадровые перестановки, вызвавш
11.10.2023 Высокоопасная ошибка в GNOME чревата захватом всего Linux

Опасная ошибка в файлах CUE В десктоп-среде GNOME под Linux выявлена высокоопасная ошибка, позволяющая запускать произвольный код. Это позволяет перехватывать контроль над всей системой. Уязвимость непосредственно присутствует в открытой
25.08.2022 Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями

И ты, GNOME Среда рабочего стола GNOME для Unix-подобных операционных систем научилась собирать пользовательские данные и отсылать их третьим лицам. Навык сбора телеметрии GNOME приобре
29.04.2022 У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги

знало недействительным патент на технологию беспроводного распространения изображений, из-за которого в 2019-2020 гг. состоялось разбирательство между известным патентным троллем и кураторами проекта GNOME. Компания американского предпринимателя Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild) Rothschild Patent Imaging (RPI) планировала добиться от разработчиков графического окружения с открытым исходным
03.03.2022 Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft

ьный файловый менеджер Midnight Commander. Это Linux-аналог широко известной утилиты Norton Commander (DOS), созданный разработчиком в 1994 г. и поддерживаемый до сих пор. Де Икаса является соавтором GNOME – свободной среды рабочего стола для Unix-подобных операционных систем. Мигель вместе с Федерико Меной (Federico Mena) в 1997 г. начал разработку альтернативы доминирующему на рынке окруж
27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах

чку для Linux, которая может работать как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах вроде планшета или смартфона. Оболочка, получившая название Maui Shell, подобно популярным средам GNOME, KDE Plasma и Xfce, предлагает пользователям Linux полноценный графический интерфейс, а также набор инструментов для управления им и параметрами системы. Она включает рабочий стол, средст
26.01.2021 Легендарный рабочий стол для Linux кардинально переделан в угоду интуитивности. Фото

Вышла предварительная версия GNOME 40 Команда разработчиков представила альфа-версию GNOME 40 (GNOME 40.Alpha), свободной среды рабочего стола для UNIX-подобных операционных систем. Среди изменений в GNOME
22.05.2020 Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux

Убедительная победа GNOME Foundation GNOME Foundation и компания Rothschild Patent Imaging (RPI) американского бизнесмена Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild) урегулировали патентный спор, продолжавшийся с се
28.10.2019 Знаменитые разработчики Linux пошли войной на Ротшильда

GNOME Foundation наносит ответный удар GNOME Foundation отклонила предложение компании Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild) Rothschild Patent Imaging (RPI) об урегулировании спора по поводу патента на технологию «беспроводного распрос
27.09.2019 На знаменитейшего разработчика Linux напал Ротшильд

Атака на СПО Компания Rothschild Patent Imaging (RPI) обвинила GNOME Foundation в нарушении патента на технологию «беспроводного распространения изображений». Соответствующий судебный иск направлен в Окружной суд США по северному округу Калифорнии. Об этом
06.04.2017 Ubuntu возвращается к корням Linux

Возвращение GnomeОперационная система Ubuntu, популярный дистрибутив Linux, возвращается к интерфейсу Gnome. Разработка нынешнего интерфейса Ubuntu Unity 8 больше не будет финансироваться, как и создание версии Ubuntu для мобильных устройств. Режим конвергенции, который позволял использовать на
11.03.2015 Вышла ОС Rosa Desktop Fresh R5 с окружением рабочего стола GNOME

«НТЦ ИТ Роса» выпустила релиз ОС Rosa Desktop Fresh R5 с окружением рабочего стола GNOME. Как сообщили CNews в «НТЦ ИТ Роса», это первый релиз линейки десктопных систем Rosa Desktop Fresh с рабочим столом GNOME Shell на платформе 2014.1. Окружение GNOME Shell вн
16.04.2014 У GNOME Foundation закончились деньги

але недели организация опубликовала на официальном сайте обращение к своим сторонникам, в котором сообщила, что «у фонда в настоящий момент отсутствуют наличные ресурсы». Причиной этому стало участие GNOME в программе стажировок Outreach Program for Women (OPW). В рамках этой программы девушки, женщины и трансгендеры, имеющие или получающие образование в области IT, могут устраиваться на ст
18.07.2013 Вышла публичная бета официальной сборки дистрибутива Rosa Fresh R1 на базе GNOME 3.8

Компания «Роса» представила публичную бету официальной сборки своего дистрибутива Rosa Fresh R1 на базе рабочего стола GNOME версии 3.8. Сборка основана на тех же репозиториях, что ранее представленные версии Rosa Desktop Fresh R1 на базе KDE и LXDE, сообщили CNews в компании. В публичной бете официальной сборк
07.04.2011 Linux меняет лицо. ВИДЕО

Состоялся релиз GNOME 3.0, новой графической оболочки для Linux. Эта версия GNOME - самое значительное его обновление с 2002 г., когда был опубликован релиз 2.0. Этому событию предшествовали около девят
05.04.2011 Ubuntu оторвалась от корней Linux

Осенью 2011 г. из самого популярного в мире Linux-дистрибутива Ubuntu будет исключена одна из классических программ ОС Linux - графическая среда рабочего стола GNOME. С октября нынешнего года единственным интерфейсом в базовой поставке Ubuntu станет фирменная графическая оболочка Unity. Об этом сообщил основатель и глава компании Canonical, основного

25.12.2008 Sugar Labs присоединилась к GNOME Foundation

Некоммерческая организация GNOME Foundation, координирующая разработку проекта GNOME, пополнилась новым участником - на правах члена Наблюдательного совета к ней присоединилась Sugar Labs. Напомним, что Sugar Labs
05.11.2008 Google и Motorola вошли в Наблюдательный совет GNOME Foundation

Некоммерческая организация GNOME Foundation объявила о пополнении своего Наблюдательного совета представителями Google и Motorola. Предполагается, что деятельность новых членов совета сконцентрируется как на общем развит
08.07.2008 В GNOME Foundation новый исполнительный директор

Сторми Петерс (Stormy Peters) заняла пост исполнительного директора некоммерческой организации GNOME Foundation. На посту CEO она будет отвечать за привлечение как новых разработчиков GNOME, так и заинтересованных коммерческих организаций. Ранее Петерс работала в компании OpenLogi
30.05.2008 GNOME обновлен до версии 2.22.2

Вышла новая версия многоплатформенной свободной графической рабочей среды GNOME. Новый релиз включает исправления найденных ошибок, обновления локализации и документации. Напомним, что следующий релиз (2.22.3) с исправлениями найденных ошибок для GNOME 2.22 ож
13.03.2008 Вышла новая версия графической рабочей среды GNOME

Анонсирован выпуск GNOME 2.22 — новой версии многоплатформенной свободной графической рабочей среды. Список изменений в новой версии достаточно значителен. Основные из них: Новая виртуальная файловая система GVFS
07.03.2008 Вышел новый GNOME NetworkManager

После почти годичной разработки вышла новая версия GNOME NetworkManager 0.6.6 - утилиты конфигурирования сетевых соединений для GNU/Linux с графическим интерфейсом. В новой версии исправлены ошибки, повышена совместимость с некоторыми сетевыми

06.03.2008 GNOME и Mozilla усиливают сотрудничество

ME Foundation и Mozilla Foundation объявили об усилении сотрудничества между двумя организациями. В рамках нового этапа сотрудничества, представитель Mozilla Foundation войдет в консультативный совет GNOME Foundation, чтобы помочь в установлении долгосрочных целей проекта. Стороны продолжат работу над усилением интеграции платформы XUL и браузера Firefox с платформой GNOME. Также озв
27.02.2008 Mozilla, Google и Novell спонсируют новую программу GNOME

Некоммерческая организация GNOME Foundation, курирующая разработку графической оболочки GNOME, анонсировала GNOME Outreach Program - программу спонсирования разработчиков, работающих над улучшением доступно
20.09.2007 Вышла новая версия рабочей среды GNOME 2.20

Сообщество GNOME объявило о выпуске новой версии рабочей среды GNOME 2.20, преимущественно используемой на Linux и других Open Source-платформах. GNOME 2.20 включает в себя множество улучшен
15.08.2007 GNOME исполнилось 10 лет

Сегодня, 15 августа, исполнилось 10 лет проекту GNOME (GNU Network Object Model Environment), который был впервые анонсирован 15 августа 1997 года. GNOME является свободной средой рабочего стола для ОС наподобие Linux. Он представляет
27.02.2006 Анонсирована новая версия Gnome 2.14

Новая версия популярной графической оболочки для Linux, Gnome 2.14, выйдет 15  марта. Разработчики обещают улучшение производительности и новые функции. Самое большое изменение, однако, будет представлено не для конечного пользователя, а для системн
11.03.2002 Выпущена вторая бета-версия GNOME 2.0

Проект GNOME - один из двух (вместе с KDE) наиболее развитых графических оконных оболочек для UNIX-систем. Вторая бета-версия грядущего GNOME 2.0 базируется на недавно выпущенной библиотеке GTK

Публикаций - 280, упоминаний - 281

GNU GNOME и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 50
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 37
Microsoft Corporation 25775 34
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 29
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 29
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 29
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 29
Nvidia Corp 4002 28
Canonical 221 28
SimbirSoft - СимбирСофт 124 26
OpenText - Micro Focus - Novell 880 26
Intel Corporation 12811 24
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Google LLC 12688 21
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 16
Ред Софт - Red Soft 1236 16
GNOME Foundation 23 16
HP Inc. 5883 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 12
S8 Capital - С8 Капитал 51 12
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 12
ТОП-Сервис 22 12
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 9
9594 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 8
Apple Inc 13154 8
Oracle Corporation 7074 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
AMD Graphics Product Group - ATI 973 7
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Открытые технологии 732 6
Cisco Systems 5372 6
Почта России ПАО 2370 30
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 29
ГПБ - Газпромбанк 1273 29
МКБ - Московский кредитный банк 657 29
Северсталь ПАО - Severstal 629 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 29
Газпром бурение 62 26
Силовые машины 166 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 26
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 26
Русагро Группа Компаний 379 26
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 13
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 13
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 12
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 12
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 12
ГК ВИК 18 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 9
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 9
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 9
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 9
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 9
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 9
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 4
Сбер - Еаптека 59 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Капитал УК 155 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Shearman & Sterling 13 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Кофемания 85 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Федеральное казначейство России 1949 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 11
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
Федеральное собрание Российской Федерации 318 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правительство Челябинской области 78 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 6
OIN - Open Invention Network 24 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 169
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 97
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 51
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GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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