RPI Rothschild Patent Imaging


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Smartwatt представила новые линейки трехфазных ИБП с КПД до 97% 1
05.12.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала 1
06.09.2024 Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi 1
18.07.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала 1
25.04.2024 Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все 1
28.09.2023 Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
02.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция» 1
26.01.2023 Адвокат, посаженный на 14 лет за охоту на интернет-пиратов, продолжил свою борьбу из-за решетки 1
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
05.08.2022 В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola 1
29.04.2022 У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 1
18.02.2021 Объявлена новая версия РЕД ОС на основе самого свежего ядра Linux 1
07.12.2020 Модернизированная система мониторинга здоровья обезопасит сотрудников РЖД в период пандемии 1
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 1
22.05.2020 Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux 2
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
28.10.2019 Знаменитые разработчики Linux пошли войной на Ротшильда 1
27.09.2019 На знаменитейшего разработчика Linux напал Ротшильд 2
29.10.2010 Роботизированные протезы будут подключать прямо к нервной системе 1
04.11.2004 Enterprise One и "Иконтри" вошли в группу Verysell 1
22.10.2004 ЛАНИТ и Verysell скупают компании 1
18.02.2003 Группа Verysell намерена выйти на внешние рынки капитала к 2004 году 1
26.07.2002 Эксперименты с ядерным синтезом не оправдали надежд ученых 1
26.07.2002 Эксперименты с ядерным синтезом не оправдали надежд ученых 1
16.02.2001 "Родник Софт" представила портативный принтер RPI-180 стандарта IrDA в промышленном и военном испольнении 1
07.06.1999 RPI провела комплекс работ по подготовке информационных систем московского представительства Rhone-Poulenc Rorer к 2000 году 1
04.02.1999 RPI доработала программный комплекс "Экипаж" специально для московского представительства Microsoft 1
15.12.1998 RPI начала продажи персональной версии программного комплекса "Экипаж 3.6" через Интернет 1
12.11.1998 Компания RPI поможет решить проблему 2000 года 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

RPI и организации, системы, технологии, персоны:

GNOME Foundation 23 6
Microsoft Corporation 25033 6
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 6
IBM - International Business Machines Corp 9505 5
Google LLC 12075 5
HP Inc. 5728 4
Red Hat 1334 4
Garmin - Гармин 206 4
RCDI - Rothschild Connected Devices 4 4
Cisco Systems 5183 3
Meta Platforms - Facebook 4498 3
Intel Corporation 12415 3
Philips 2069 3
Sony 6592 3
OpenText - Micro Focus - Novell 872 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 3
Qilinlog 3 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 2
Dell EMC 5059 2
Amazon Inc - Amazon.com 3081 2
Huawei 4109 2
Lenovo Group 2323 2
AMD - Advanced Micro Devices 4389 2
Базальт СПО - BaseALT 739 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 429 2
Nvidia Corp 3644 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 544 2
SAP SE 5378 2
Raspberry Pi Trading 3 2
Prophix Software 12 2
Shenzhen Xunlong Software 16 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
Verysell Enterprise ONE 17 2
Verysell Иконтри 14 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 2
Fujitsu 2055 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 89 1
Shearman & Sterling 13 2
РЖД - Российские железные дороги 1966 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 1
Родник 87 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 500 1
Walt Disney Company 632 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 82 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5095 3
Судебная власть - Judicial power 2367 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3420 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1834 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12496 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 398 1
OIN - Open Invention Network 22 3
OSI - Open Source Initiative 75 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 46 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 14
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 488 12
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21469 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12776 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7507 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9685 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8218 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10213 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3960 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26543 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2530 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6137 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16519 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 6
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3636 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2069 5
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 86 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25126 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7980 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10432 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3714 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1363 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11054 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13188 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2714 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 529 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 512 3
ARM - Advanced RISC Machine 450 3
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 170 3
USB Type-A - USB-A 574 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14192 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5349 3
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 80 3
Linux OS 10609 12
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 11
Broadcom BCM chip 64 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1152 9
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 55 8
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 501 8
Linux - Debian GNU 514 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 5
Raspberry Pi Compute Module 18 5
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 239 5
GNU GNOME Shotwell 9 5
Myspace - социальная сеть 636 4
Raspberry Pi B Model 27 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 914 4
Google Android 14461 4
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 21 4
Intel x86 - архитектура процессора 1946 3
Raspberry Pi Zero 27 3
Raspberry Pi A Model 10 3
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 74 3
Raspberry Pi Pico 13 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 967 2
Google Chrome - браузер 1616 2
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 62 2
Inkscape 23 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 958 2
Google Android 12 - Android Snow Cone 118 2
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 80 2
Microsoft Windows 16114 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 44 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 383 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 267 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 174 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
QEMU 55 1
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 5
Upton Eben - Аптон Эбен 10 4
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 3
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 3
Braben David - Брэбен Дэвид 8 3
Краснов Михаил 84 2
Диденко Юрий 2 2
Suslick Kenneth - Саслик Кеннет 6 2
Новодворский Алексей 109 1
Рюхин Максим 1 1
Шалманов Сергей 201 1
Рустамов Рустам 483 1
Михайлов Александр 41 1
Зотов Андрей 34 1
Кузовкин Алексей 155 1
Калин Сергей 31 1
Вертоградов Владимир 29 1
Буйдов Александр 11 1
Корявов Денис 6 1
Ястржембский Владимир 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 13
Россия - РФ - Российская федерация 152740 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 4
США - Калифорния 4691 3
Великобритания - Кембридж 261 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 2
США - Теннесси 120 2
Германия - Федеративная Республика 12854 2
Европа 24499 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 1
Казахстан - Республика 5728 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3572 1
Канада 4951 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1767 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1809 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Украина 7726 1
Новая Зеландия 725 1
Китай - Тайвань 4086 1
Япония 13431 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2516 1
Азия - Азиатский регион 5679 1
Южная Корея - Республика 6788 1
Египет - Арабская Республика 1037 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8145 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 5
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 87 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11505 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7206 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6210 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10426 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8393 3
НКО - Некоммерческая организация 533 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2660 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1589 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3241 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2874 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1001 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1277 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4843 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 88 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2136 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 325 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9677 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Физика - Physics - область естествознания 2775 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1238 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 593 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 354 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2026 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2862 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4651 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3757 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 2
Nature 817 2
CNX Software 17 2
Liliputing 69 2
ZDnet 662 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11358 1
Tom’s Hardware 479 1
TorrentFreak (TF) 145 1
The Register - The Register Hardware 1653 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 3
IDC - International Data Corporation 4929 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
Fortune Global 100 141 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 965 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 135 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 80 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381909, в очереди разбора - 735838.
Создано именных указателей - 182222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

