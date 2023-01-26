Адвокат, посаженный на 14 лет за охоту на интернет-пиратов, продолжил свою борьбу из-за решетки

Неуемный борец с пиратами

Американский юрист Пол Хансмайер (Paul Hansmeier), который отбывает длительный тюремный за нарушение ряда законов в ходе преследования интернет-пиратов, хочет продолжить свою деятельность по защите авторского права от посягательств любителей бесплатного контента, даже будучи за решеткой.

Для этого неугомонный экс-сотрудник юридической фирмы Prenda Law планирует привлечь частного детектива, который помогал бы отстаивать его, Хансмайера, интересы как правообладателя. С ходатайством, в котором он просит разрешения нанять такого специалиста, юрист обратился в суд, пишет TorrentFreak. Он также просит уменьшить ему срок наказания и разрешить самостоятельно подавать иски к нарушителям копирайта. Делать это ему ранее запретил суд.

В тюрьме Хансмайер находится с 2019 г. – именно тогда Окружной суд Миннесоты приговорил Хансмайера к 14 годам лишения свободы. Лишившийся своего статуса адвокат был одной из ключевых фигур в юридической фирме Prenda Law, которая специализировалась на делах против интернет-пиратов.

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Фирма приобрела противоречивую репутацию из-за используемых ее сотрудниками весьма спорных методов работы с предположительными нарушителями законодательства о копирайте и получила неформальный статус так называемого копирайт-тролля.

Копирайт-троллем называют человека или организацию, которые зарабатывают исключительно за счет исков к нарушителям авторского права на принадлежащий им контент. К слову, в сфере защиты патентов также имеются свои тролли вроде компании Rothschild Patent Imaging, которая фактически занималась легальным вымогательством денег у GNOME Foundation, разработчика свободного окружения рабочего стола для Unix-подобных операционных систем.

Ловля на живца

К занятию копирайт-троллингом можно относиться по-разному, однако законность этого вида деятельности отрицать невозможно. Тем не менее Хансмайер и его партнер Джон Стил (John Steele), как показали дальнейшие события, не просто зарабатывали на нарушителях авторского права, но и буквально преступали черту закона. В частности, юристы отметились ложью под присягой, кражей личности, отмыванием денег, мошенничеством – созданием приманок (ханипотов; honeypot) для поимки пиратов «на живца».

В 2013 г. стало известно, что мужчины сами создавали торрент-файлы для видеороликов эротического характера и загружали их на крупнейший в мире трекер The Pirate Bay. Причем к производству видео они имели непосредственное отношение (выступали в роли продюсеров), в итоге оказываясь в статусе обладателя авторских прав на готовые ролики.Факт скачивания такого ролика с помощью торрентов ставил жертв Хансмайера и Стила в крайне уязвимое с точки зрения права положение.

Другими словами, предприимчивые юристы защищали принадлежащую им интеллектуальную собственность, провоцируя пользователей интернета на нарушение авторского права.

Примечательно, что доказать наличие связи между торрентами-ловушками и сотрудниками Prenda Law помогла администрация площадки The Pirate Bay, выдав расследователям IP-адрес, с которого на трекере публиковались торрент-файлы для скачивания пиратского видео от имени пользователя Sharkmp4.

Разные судьбы

Став фигурантами уголовного дела, коллеги-юристы избрали диаметрально противоположные стратегии защиты. Стил сразу же пошел на сотрудничество со следствием и в итоге отделался сравнительно мягким наказанием – пятью годами тюрьмы с правом на досрочное освобождение. Несколько недель назад он вышел на свободу, отбыв чуть больше половины срока.

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Хансмайер же решил побороться с системой. Поначалу он полностью отрицал свою причастность к вменяемым ему правонарушениям, но ближе к финалу разбирательства все же решил согласиться с предъявленными ему обвинениями.

Борьба за решеткой

Оказавшись за решеткой, юрист первым делом обжаловал решение суда, который признал его виновным, а затем взялся за написание разного рода петиций и подачей новых исков, которые, как он рассчитывал, поспособствовали бы сокращению назначенного ему срока заключения.

Бурная деятельность, разведенная Хансмайером пришлась не по душе администрации исправительного учреждения, в котором тот отбывает наказание, следует из ходатайства о сокращении тюремного срока, недавно поданного юристом. По его словам, в учреждении к нему относятся плохо – 122 дня он провел в одиночной камере. Хансмайер считает, что жестокое обращение с ним является поводом для уменьшения срока отбываемого им наказания.

«Находясь в изоляции, Хансмайер был ограничен одним телефонным звонком своей семье в месяц, он был заперт в крошечной комнате без окон, где свет был включен 24 часа в сутки, ему было запрещено получать газеты и другие периодические издания, ему было запрещено общаться со своим адвокатом на условиях конфиденциальности», – жалуется Хансмайер на лишения, говоря о себе в третьем лице.

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Впрочем, на судью жалобы Хансмайера впечатления, по всей видимости, не произвели, поскольку в удовлетворении ходатайства юристу было отказано.