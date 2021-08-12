Индексная книга CNews*
AML Anti-Money Laundering Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём Коррупция
Публикаций - 161, упоминаний - 172
AML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карачинский Анатолий 94 4
|Набиуллина Эльвира 78 4
|Путин Владимир 2750 3
|Верба Артем 2 2
|Коняев Алексей 5 2
|Вафин Дмитрий 2 2
|Белоусов Андрей 89 2
|Панферова Екатерина 3 2
|Голикова Татьяна 52 1
|Иванов Сергей 370 1
|Ильин Алексей 23 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Фридман Михаил 110 1
|Аксаков Анатолий 123 1
|Оганесян Ашот 104 1
|Кузнецов Александр 95 1
|Каримов Ринат 33 1
|Колмогоров Андрей 2 1
|Ким Борис 74 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Батехин Сергей 3 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
|Собянин Сергей 246 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
|Иванов Алексей 107 1
|Арсентьев Андрей 62 1
|Мишустин Михаил 490 1
|Егоров Даниил 16 1
|Тиньков Олег 45 1
|Щеголев Игорь 691 1
|Солонин Сергей 92 1
|Евтушенков Владимир 200 1
|Чубайс Анатолий 207 1
|Глазков Александр 75 1
|Чемезов Сергей 137 1
|Силуанов Антон 57 1
|Мордашов Алексей 43 1
|Скоробогатова Ольга 40 1
|Кудрин Алексей 108 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 4
|Gartner - Гартнер 3483 2
|Forrester Research 812 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.