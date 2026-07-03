AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция

Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег а YggTorrent, крупнейшим веб-сайтом торрент-тематики в стране, пишет TorrentFreak. Сообщается об аресте 12 человек, причастных к деятельности организации. Им вменяется ряд правонарушений, в том числе отмывание денег, приобретенных преступным путем, организованное нарушение авторских и смежных прав, а также в управлении платформой, осуществляющей незаконные финансовые трансакции. Расследован

Финансовая разведка России покупает гигантские SSD и уникальное ПО для системы противодействия отмыванию доходов онтроллерами, работающими в режиме Symmetric Active-Active, и поддерживать установку в стандартный серверный шкаф. Kevin Ache / Unsplash Росфинмониторинг покупает СХД и ПО для системы противодействия отмывания доходов Особое внимание уделено объему и характеристикам накопителей: в составе СХД предполагается использование не менее шестидесяти твердотельных накопителей (SSD) емкостью от 3,84

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды а России приняла во втором и третьем чтении поправки в закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматриваю

Банк «Россия» автоматизировал работу по финансовому мониторингу с помощью Dynamika AML аций. «Dynamika Финансовый мониторинг» – это рабочее место для специалиста финансового мониторинга (AML). Решение соответствует требованиям законодательства в части противодействия легализации

Comita AML подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro нный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 17 и Comita AML. Также сертификат включает более ранние версии СУБД, с которыми в 2024 г. уже была объявл

Автоматизация санкционного комплаенса с FraudWall AML List злиц и подконтрольных им лиц из контрсанкционных списков, а также формировать обязательную поквартальную отчетность об их исполнении. Автоматизация санкционного комплаенса с помощью решения FraudWall AML List позволит ускорить проверку контрагентов на наличие санкционных рисков, а также минимизировать расходы контроля санкций и контрсанкций. Об этом CNews сообщили представители компании «Фр

Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей ий по обеспечению развития Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной служ

Qsoft создала AML-систему для ПАО «МегаФон» сударственными органами, в Росфинмониторинг. Об этом CNews сообщили представители Qsoft. Разработку AML-системы (Anti-Money Laundering) для ПАО «МегаФон» вела компания Qsoft. Решение, предложен

Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro ofessional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 12, 13, 14, 15, 16 и Comita AML. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Comita AML (свидетель

AML Crypto прошла независимый аудит информационной безопасности в ГК Softline ной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, провела аудит ИБ для компании AML Crypto. Исследование проводилось на основе требований общепринятых фреймворков ISO/IEC 27

Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории отмывание ворованных биткоинов дствии около 25 тыс. биткоинов были выведены в другие ресурсы с использованием «комплексных методик отмывания», включавших создание фальшивых аккаунтов и программных средств автоматизации транз

Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее мика в целом стала безопаснее и привлекательнее для иностранных инвестиций. Безусловно, соблюдение «антиотмывочного» законодательства — серьезная нагрузка на бизнес. Но именно цифровизация помо

Исследование SAS, KPGM и ACAMS: финорганизации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы асти комплаенса заявили, что их компании и организации не отказываются от своих планов по внедрению AML-решений и продолжат воплощать их в жизнь несмотря на сложности, связанные с пандемией. От

«Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS але 2020 г. «Тинькофф» и «Глоубайт» завершили первый для российского рынка проект внедрения системы по выявлению иностранных налоговых резидентов, а также налоговых резидентов США на базе решения SAS AML. Поводом для старта проекта послужило вступление в 2014 г. в силу закона США о налогообложении иностранных счетов (далее – FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), в соответствии с кото

ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег о, Банк России заявлял о том, что обновит положение 375-П (о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег). В этом положении содержатся основные признаки сомнительных операций. Со вре

AML Technology разработала новый клиентский сервис для Модульбанка счета с минимальными комиссиями и гарантированной защитой от внимания финмониторинга. Он стал первым подобным сервисом на российском рынке. Ядро «Зеленого лимита» — алгоритм FBR, разработка компании AML Technology, которая была адаптирована под потребности аудитории Модульбанка. Всего FBR включает 12 модулей. «Зеленый лимит» создан на базе трех из них: мониторинг и проверка операций, KYC и

AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение» Банк «Возрождение» совместно с AML Technology автоматизировал процесс управления рисками по ПОД/ФТ в части выявления и предо

Решение SAS AML названо лучшим AML-решением 2020 года ссионалов риск-менеджмента в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Решение SAS Anti-Money Laundering (SAS AML) было признано лучшим инструментом 2020 года для противодействия отмыванию доходов, получ

«Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону ес» запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству. «Репутация» — это самодиагностика для владельцев бизнеса. Они всегда смогут быть в курсе, как банк оценивает компанию, на что нужно обратить внимание и как об

Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering артнер проекта, компания DIS Group, объявили о внедрении в банке трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (соответствие требованиям FATCA), CDD (проверка и оценка риска клиентов

«Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов ии доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Запуск системы SAS AML в опытно-промышленную эксплуатацию, по уверению участнико

Шведский банк оштрафовали за «отмывание денег» «Билайна» Финансовый регулятор Швеции наложил штраф в размере 30 млн крон ($4,7 млн) на банк Nordea за нарушение процедур по противодействию отмыванию денег и соответствующих правил Европейского союза. Как пишет Wall Street Journal, причиной штрафа стала наличие в банке счета гибралтарского офшора Takilant, заподозренного в сомнител

Крупнейший банк Норвегии будет бороться с «отмыванием» денег с помощью Norkom иональными и международными инструкциями, включая Третью директиву Европейского союза по защите от «отмывания» денег. Программное обеспечение Norkom позволяет банку контролировать и анализирова

Сыщики "Альфы" обвиняют "питерских" связистов тровов, вообще найти не удалось. Впрочем, в IPOC продолжают отрицать все обвинения в причастности к отмыванию денежных средств. «Наши компании получили прибыль от легитимных операций с известны

Norkom поставит Erste Bank Group системы борьбы с отмыванием денег программ, предлагаемый компанией, включает в себя приложения, специально разработанные для борьбы с отмыванием денег. Эти модули позволят Erste Bank Group действенно отслеживать, выявлять и рас

ИТ проигрывают бой против отмывания денег стемы автоматического мониторинга транзакций являются основным элементом ИТ-стратегии, направленной против отмывания денег. При этом 61% респондентов используют системы собственной разработки,

Инна Андреева: Рынок созрел для нового поколения решений бизнес-аналитики я заключения о наличии признаков легализации незаконных доходов. Решение SAS Anti-Money Laundering (AML), используя технологии кластерного анализа, регрессионно-факторного моделирования и др. т

Британские банки разочарованы в ПО, препятствующем отмыванию денег Уровень доверия британских банков к программному обеспечению, призванному определять сомнительные транзакции, возможно, имеющие отношение к случаям отмывания денежных средств, остается достаточно низким. Низкую оценку эффективности подобных программных продуктов разделяет подавляющее большинство менеджеров банков, при этом лишь 6,2% опроше

Технологические решения для борьбы с отмыванием денег будут крайне востребованы ридется существенно пересмотреть свои бюджеты, ассигнованные на развитие технологий, препятствующих отмыванию денег. Так, по данным исследовательской компании TowerGroup, в 2002 г. на эти нужды

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