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AML Anti-Money Laundering Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём Коррупция
- AML - это комплекс мер и процедур, направленных на борьбу с отмыванием средств, полученных преступным путем, и предотвращение финансирования терроризма.
- Коррупционные расследования
- The Financial Action Task Force
- ФЗ 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента
- МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
- ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности
- Проверка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями
- CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента
KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов
СОБЫТИЯ
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|03.07.2026
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Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег
а YggTorrent, крупнейшим веб-сайтом торрент-тематики в стране, пишет TorrentFreak. Сообщается об аресте 12 человек, причастных к деятельности организации. Им вменяется ряд правонарушений, в том числе отмывание денег, приобретенных преступным путем, организованное нарушение авторских и смежных прав, а также в управлении платформой, осуществляющей незаконные финансовые трансакции. Расследован
|18.03.2026
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Финансовая разведка России покупает гигантские SSD и уникальное ПО для системы противодействия отмыванию доходов
онтроллерами, работающими в режиме Symmetric Active-Active, и поддерживать установку в стандартный серверный шкаф. Kevin Ache / Unsplash Росфинмониторинг покупает СХД и ПО для системы противодействия отмывания доходов Особое внимание уделено объему и характеристикам накопителей: в составе СХД предполагается использование не менее шестидесяти твердотельных накопителей (SSD) емкостью от 3,84
|09.12.2025
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Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды
а России приняла во втором и третьем чтении поправки в закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматриваю
|14.08.2025
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Банк «Россия» автоматизировал работу по финансовому мониторингу с помощью Dynamika AML
аций. «Dynamika Финансовый мониторинг» – это рабочее место для специалиста финансового мониторинга (AML). Решение соответствует требованиям законодательства в части противодействия легализации
|14.03.2025
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Comita AML подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro
нный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 17 и Comita AML. Также сертификат включает более ранние версии СУБД, с которыми в 2024 г. уже была объявл
|06.11.2024
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Автоматизация санкционного комплаенса с FraudWall AML List
злиц и подконтрольных им лиц из контрсанкционных списков, а также формировать обязательную поквартальную отчетность об их исполнении. Автоматизация санкционного комплаенса с помощью решения FraudWall AML List позволит ускорить проверку контрагентов на наличие санкционных рисков, а также минимизировать расходы контроля санкций и контрсанкций. Об этом CNews сообщили представители компании «Фр
|26.08.2024
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Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей
ий по обеспечению развития Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной служ
|12.08.2024
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Qsoft создала AML-систему для ПАО «МегаФон»
сударственными органами, в Росфинмониторинг. Об этом CNews сообщили представители Qsoft. Разработку AML-системы (Anti-Money Laundering) для ПАО «МегаФон» вела компания Qsoft. Решение, предложен
|12.04.2024
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Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
ofessional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 12, 13, 14, 15, 16 и Comita AML. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Comita AML (свидетель
|10.11.2023
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AML Crypto прошла независимый аудит информационной безопасности в ГК Softline
ной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, провела аудит ИБ для компании AML Crypto. Исследование проводилось на основе требований общепринятых фреймворков ISO/IEC 27
|10.02.2022
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Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории отмывание ворованных биткоинов
дствии около 25 тыс. биткоинов были выведены в другие ресурсы с использованием «комплексных методик отмывания», включавших создание фальшивых аккаунтов и программных средств автоматизации транз
|13.12.2021
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Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее
мика в целом стала безопаснее и привлекательнее для иностранных инвестиций. Безусловно, соблюдение «антиотмывочного» законодательства — серьезная нагрузка на бизнес. Но именно цифровизация помо
|12.08.2021
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Исследование SAS, KPGM и ACAMS: финорганизации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы
асти комплаенса заявили, что их компании и организации не отказываются от своих планов по внедрению AML-решений и продолжат воплощать их в жизнь несмотря на сложности, связанные с пандемией. От
|11.12.2020
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«Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS
але 2020 г. «Тинькофф» и «Глоубайт» завершили первый для российского рынка проект внедрения системы по выявлению иностранных налоговых резидентов, а также налоговых резидентов США на базе решения SAS AML. Поводом для старта проекта послужило вступление в 2014 г. в силу закона США о налогообложении иностранных счетов (далее – FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), в соответствии с кото
|23.11.2020
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ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег
о, Банк России заявлял о том, что обновит положение 375-П (о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег). В этом положении содержатся основные признаки сомнительных операций. Со вре
|13.11.2020
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AML Technology разработала новый клиентский сервис для Модульбанка
счета с минимальными комиссиями и гарантированной защитой от внимания финмониторинга. Он стал первым подобным сервисом на российском рынке. Ядро «Зеленого лимита» — алгоритм FBR, разработка компании AML Technology, которая была адаптирована под потребности аудитории Модульбанка. Всего FBR включает 12 модулей. «Зеленый лимит» создан на базе трех из них: мониторинг и проверка операций, KYC и
|19.10.2020
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AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение»
Банк «Возрождение» совместно с AML Technology автоматизировал процесс управления рисками по ПОД/ФТ в части выявления и предо
|11.09.2020
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Решение SAS AML названо лучшим AML-решением 2020 года
ссионалов риск-менеджмента в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Решение SAS Anti-Money Laundering (SAS AML) было признано лучшим инструментом 2020 года для противодействия отмыванию доходов, получ
|10.06.2020
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«Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону
ес» запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству. «Репутация» — это самодиагностика для владельцев бизнеса. Они всегда смогут быть в курсе, как банк оценивает компанию, на что нужно обратить внимание и как об
|01.04.2016
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Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering
артнер проекта, компания DIS Group, объявили о внедрении в банке трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (соответствие требованиям FATCA), CDD (проверка и оценка риска клиентов
|23.03.2016
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«Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов
ии доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Запуск системы SAS AML в опытно-промышленную эксплуатацию, по уверению участнико
|18.04.2013
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Шведский банк оштрафовали за «отмывание денег» «Билайна»
Финансовый регулятор Швеции наложил штраф в размере 30 млн крон ($4,7 млн) на банк Nordea за нарушение процедур по противодействию отмыванию денег и соответствующих правил Европейского союза. Как пишет Wall Street Journal, причиной штрафа стала наличие в банке счета гибралтарского офшора Takilant, заподозренного в сомнител
|03.12.2007
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Крупнейший банк Норвегии будет бороться с «отмыванием» денег с помощью Norkom
иональными и международными инструкциями, включая Третью директиву Европейского союза по защите от «отмывания» денег. Программное обеспечение Norkom позволяет банку контролировать и анализирова
|13.06.2006
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Сыщики "Альфы" обвиняют "питерских" связистов
тровов, вообще найти не удалось. Впрочем, в IPOC продолжают отрицать все обвинения в причастности к отмыванию денежных средств. «Наши компании получили прибыль от легитимных операций с известны
|22.04.2005
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Norkom поставит Erste Bank Group системы борьбы с отмыванием денег
программ, предлагаемый компанией, включает в себя приложения, специально разработанные для борьбы с отмыванием денег. Эти модули позволят Erste Bank Group действенно отслеживать, выявлять и рас
|21.09.2004
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ИТ проигрывают бой против отмывания денег
стемы автоматического мониторинга транзакций являются основным элементом ИТ-стратегии, направленной против отмывания денег. При этом 61% респондентов используют системы собственной разработки,
|16.06.2003
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Инна Андреева: Рынок созрел для нового поколения решений бизнес-аналитики
я заключения о наличии признаков легализации незаконных доходов. Решение SAS Anti-Money Laundering (AML), используя технологии кластерного анализа, регрессионно-факторного моделирования и др. т
|05.07.2002
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Британские банки разочарованы в ПО, препятствующем отмыванию денег
Уровень доверия британских банков к программному обеспечению, призванному определять сомнительные транзакции, возможно, имеющие отношение к случаям отмывания денежных средств, остается достаточно низким. Низкую оценку эффективности подобных программных продуктов разделяет подавляющее большинство менеджеров банков, при этом лишь 6,2% опроше
|02.04.2002
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Технологические решения для борьбы с отмыванием денег будут крайне востребованы
ридется существенно пересмотреть свои бюджеты, ассигнованные на развитие технологий, препятствующих отмыванию денег. Так, по данным исследовательской компании TowerGroup, в 2002 г. на эти нужды
|27.11.2000
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Онлайновые казино - лучшее место для отмывания денег
ходят из-под юрисдикции государств с развитой законодательной и полицейской системой и способствуют отмыванию грязных денег различными преступными группировками. Большинство виртуальных казино
|27.11.2000
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Криминальные группировки отмывают деньги через онлайновые казино
ходят из-под юрисдикции государств с развитой законодательной и полицейской системой и способствуют отмыванию грязных денег различными преступными группировками. Большинство виртуальных казино
|28.06.2000
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Электронный бизнес предоставляет широкие возможности для отмывания денег
Интернет и электронный бизнес отрывают большие возможности для отмывания грязных денег. Такое заявление сделал бывший лондонский детектив Роуэн Босворт-Дэви
AML и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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