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AML Anti-Money Laundering Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём Коррупция

AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция


12.08.2021 Исследование SAS, KPGM и ACAMS: финорганизации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы
11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS
13.11.2020 AML Technology разработала новый клиентский сервис для Модульбанка
19.10.2020 AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение»
11.09.2020 Решение SAS AML названо лучшим AML-решением 2020 года
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов

Публикаций - 161, упоминаний - 172

AML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAS Institute 911 10
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 80 9
Oracle Corporation 6332 6
SAS Institute Russia - САС институт Россия 159 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 4
IBM - International Business Machines Corp 9213 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 961 4
Diasoft - Диасофт 609 3
AML Technology 5 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 101 2
ОТР ГК 201 2
NICE Actimize 11 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 863 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1075 2
NICE Systems 60 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 541 2
Neoflex - Неофлекс 171 2
SAP SE 4902 2
Coinbase 44 2
Analytic Workspace 6 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
БИС - Банковские информационные системы 96 1
Automation Anywhere 10 1
Прогноз 1664 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 245 1
Salesforce.com 393 1
Сбер - Цифровая Платформа 442 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2720 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 25 1
Т1 Иннотех - Дататех 48 1
Т1 Иннотех 75 1
AdAstra - АдАстра 10 1
RTM Group 10 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
Питерская группа связистов 426 1
ГКС - Доверенная среда 31 1
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 449 1
Softkey - Софткей 207 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 683 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 898 3
Альфа-Банк 1607 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 204 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 247 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 2
ГПБ - Газпромбанк 946 2
Почта Банк 367 2
РЖД - Российские железные дороги 1638 2
X5 Group 826 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 2
Возрождение - Коммерческий банк 328 2
Visa International 1876 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 42 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 9 1
Банк24.ру 59 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Lockheed Martin 751 1
FICO 47 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 1
Citi - Citibank - Ситибанк 302 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 237 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 13 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 53 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 1
ОНЭКСИМ ГК 45 1
Urwego Bank 1 1
Право.ру 13 1
Ростех - Новикомбанк 54 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 1
Прио-Внешторгбанк 6 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 158 6
Президент Российской Федерации 3741 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2362 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 42 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 60 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 2 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 1
Правительство Республики Марий Эл 14 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 29 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края 47 1
Правительство Архангельской области 13 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 149 1
Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 71 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
Центр развития и поддержки предпринимательства СПб ГБУ 3 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 319 1
Правительство Саратовской области 26 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 1
АРБ - Ассоциация российских банков 206 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 7 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
АЮР - Ассоциация юристов России 30 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26165 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 16
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9188 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 12
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 52 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5553 11
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 994 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8301 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5167 9
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3348 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17635 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3454 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4008 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5946 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3485 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12190 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8048 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9192 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13198 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4294 6
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FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3217 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5521 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4481 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1176 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3272 5
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8197 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11461 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3563 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1204 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20156 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3004 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7591 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10925 4
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 9 7
Python - высокоуровневый язык программирования 590 5
Microsoft Windows 2000 12709 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 783 3
JavaScript - JS - язык программирования 1034 3
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 95 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 3
Oracle СУБД 591 3
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 31 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 537 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 2
Apache Hadoop 378 2
Binance - криптовалютная биржа 41 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 216 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6654 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 25 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 341 2
Apple iPhone 6 6201 2
СКБ Контур - Контур.Призма 12 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 390 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 2
Apple iPad 3747 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1064 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 231 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 174 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 16 1
Apple Pay 463 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 462 1
Apple Safari - браузер 801 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 612 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 1
Apple Animoji 12 1
Apple News 12 1
Apple iPod Touch 745 1
Apple iPhone 8 173 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 227 1
Apple Music 95 1
Карачинский Анатолий 94 4
Набиуллина Эльвира 78 4
Путин Владимир 2750 3
Верба Артем 2 2
Коняев Алексей 5 2
Вафин Дмитрий 2 2
Белоусов Андрей 89 2
Панферова Екатерина 3 2
Голикова Татьяна 52 1
Иванов Сергей 370 1
Ильин Алексей 23 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Фридман Михаил 110 1
Аксаков Анатолий 123 1
Оганесян Ашот 104 1
Кузнецов Александр 95 1
Каримов Ринат 33 1
Колмогоров Андрей 2 1
Ким Борис 74 1
Кудрявцев Николай 21 1
Батехин Сергей 3 1
Чимиричкина Мария 30 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Собянин Сергей 246 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
Иванов Алексей 107 1
Арсентьев Андрей 62 1
Мишустин Михаил 490 1
Егоров Даниил 16 1
Тиньков Олег 45 1
Щеголев Игорь 691 1
Солонин Сергей 92 1
Евтушенков Владимир 200 1
Чубайс Анатолий 207 1
Глазков Александр 75 1
Чемезов Сергей 137 1
Силуанов Антон 57 1
Мордашов Алексей 43 1
Скоробогатова Ольга 40 1
Кудрин Алексей 108 1
Россия - РФ - Российская федерация 123902 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 6
Европа 21356 5
Германия - Федеративная Республика 12083 3
Россия - СФО - Омская область 571 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 463 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 960 2
Европа Восточная 3003 2
Казахстан - Республика 4876 2
Франция - Французская Республика 7094 2
Россия - ПФО - Саратовская область 608 1
Норвегия - Королевство 1770 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 444 1
Россия - УФО - Свердловская область 1186 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1118 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1027 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2335 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1747 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2567 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 676 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 628 1
Узбекистан - Республика 1416 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1292 1
США - Калифорния 4675 1
Швеция - Королевство 3499 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 871 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 582 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 415 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 558 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 375 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 254 1
Россия - ЦФО - Брянская область 147 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 145 1
Беларусь - Белоруссия 4335 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5012 11
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1154 11
Кредитование - Сrediting - Заём 5752 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6246 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 10
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 207 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5485 8
Физическое лицо - Физлицо 3156 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10864 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1522 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6143 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6920 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2001 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 5
Федеральное законодательство 1613 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8913 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 628 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3938 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5229 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3236 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4144 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4466 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5201 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 984 3
Информационное общество - Государственная программа 1298 3
Паспорт - Паспортные данные 2110 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 889 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4285 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 636 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1690 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9291 3
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 11 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4668 3
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 344 3
Известия ИД 476 3
CNews TV 747 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 1
Bloomberg 1117 1
Ведомости 573 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 1
CoinMarKetCap 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 4
Gartner - Гартнер 3483 2
Forrester Research 812 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 667 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 5 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 47 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 112 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 93 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 126 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 56 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
МЭИ - Московский энергетический институт 91 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1745 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 1
Asia Risk Technology Awards 1 1
Banking Tech Awards 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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