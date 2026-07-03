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AML Anti-Money Laundering Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём Коррупция

AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег

а YggTorrent, крупнейшим веб-сайтом торрент-тематики в стране, пишет TorrentFreak. Сообщается об аресте 12 человек, причастных к деятельности организации. Им вменяется ряд правонарушений, в том числе отмывание денег, приобретенных преступным путем, организованное нарушение авторских и смежных прав, а также в управлении платформой, осуществляющей незаконные финансовые трансакции. Расследован
18.03.2026 Финансовая разведка России покупает гигантские SSD и уникальное ПО для системы противодействия отмыванию доходов

онтроллерами, работающими в режиме Symmetric Active-Active, и поддерживать установку в стандартный серверный шкаф. Kevin Ache / Unsplash Росфинмониторинг покупает СХД и ПО для системы противодействия отмывания доходов Особое внимание уделено объему и характеристикам накопителей: в составе СХД предполагается использование не менее шестидесяти твердотельных накопителей (SSD) емкостью от 3,84

09.12.2025 Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

а России приняла во втором и третьем чтении поправки в закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматриваю
14.08.2025 Банк «Россия» автоматизировал работу по финансовому мониторингу с помощью Dynamika AML

аций. «Dynamika Финансовый мониторинг» – это рабочее место для специалиста финансового мониторинга (AML). Решение соответствует требованиям законодательства в части противодействия легализации

14.03.2025 Comita AML подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro

нный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 17 и Comita AML. Также сертификат включает более ранние версии СУБД, с которыми в 2024 г. уже была объявл
06.11.2024 Автоматизация санкционного комплаенса с FraudWall AML List

злиц и подконтрольных им лиц из контрсанкционных списков, а также формировать обязательную поквартальную отчетность об их исполнении. Автоматизация санкционного комплаенса с помощью решения FraudWall AML List позволит ускорить проверку контрагентов на наличие санкционных рисков, а также минимизировать расходы контроля санкций и контрсанкций. Об этом CNews сообщили представители компании «Фр
26.08.2024 Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей

ий по обеспечению развития Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной служ
12.08.2024 Qsoft создала AML-систему для ПАО «МегаФон»

сударственными органами, в Росфинмониторинг. Об этом CNews сообщили представители Qsoft. Разработку AML-системы (Anti-Money Laundering) для ПАО «МегаФон» вела компания Qsoft. Решение, предложен
12.04.2024 Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

ofessional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 12, 13, 14, 15, 16 и Comita AML. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Comita AML (свидетель
10.11.2023 AML Crypto прошла независимый аудит информационной безопасности в ГК Softline

ной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, провела аудит ИБ для компании AML Crypto. Исследование проводилось на основе требований общепринятых фреймворков ISO/IEC 27
10.02.2022 Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории отмывание ворованных биткоинов

дствии около 25 тыс. биткоинов были выведены в другие ресурсы с использованием «комплексных методик отмывания», включавших создание фальшивых аккаунтов и программных средств автоматизации транз
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее

мика в целом стала безопаснее и привлекательнее для иностранных инвестиций. Безусловно, соблюдение «антиотмывочного» законодательства — серьезная нагрузка на бизнес. Но именно цифровизация помо
12.08.2021 Исследование SAS, KPGM и ACAMS: финорганизации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы

асти комплаенса заявили, что их компании и организации не отказываются от своих планов по внедрению AML-решений и продолжат воплощать их в жизнь несмотря на сложности, связанные с пандемией. От
11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS

але 2020 г. «Тинькофф» и «Глоубайт» завершили первый для российского рынка проект внедрения системы по выявлению иностранных налоговых резидентов, а также налоговых резидентов США на базе решения SAS AML. Поводом для старта проекта послужило вступление в 2014 г. в силу закона США о налогообложении иностранных счетов (далее – FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), в соответствии с кото
23.11.2020 ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег

о, Банк России заявлял о том, что обновит положение 375-П (о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег). В этом положении содержатся основные признаки сомнительных операций. Со вре
13.11.2020 AML Technology разработала новый клиентский сервис для Модульбанка

счета с минимальными комиссиями и гарантированной защитой от внимания финмониторинга. Он стал первым подобным сервисом на российском рынке. Ядро «Зеленого лимита» — алгоритм FBR, разработка компании AML Technology, которая была адаптирована под потребности аудитории Модульбанка. Всего FBR включает 12 модулей. «Зеленый лимит» создан на базе трех из них: мониторинг и проверка операций, KYC и
19.10.2020 AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение»

Банк «Возрождение» совместно с AML Technology автоматизировал процесс управления рисками по ПОД/ФТ в части выявления и предо
11.09.2020 Решение SAS AML названо лучшим AML-решением 2020 года

ссионалов риск-менеджмента в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Решение SAS Anti-Money Laundering (SAS AML) было признано лучшим инструментом 2020 года для противодействия отмыванию доходов, получ
10.06.2020 «Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону

ес» запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству. «Репутация» — это самодиагностика для владельцев бизнеса. Они всегда смогут быть в курсе, как банк оценивает компанию, на что нужно обратить внимание и как об
01.04.2016 Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering

артнер проекта, компания DIS Group, объявили о внедрении в банке трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (соответствие требованиям FATCA), CDD (проверка и оценка риска клиентов
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов

ии доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Запуск системы SAS AML в опытно-промышленную эксплуатацию, по уверению участнико
18.04.2013 Шведский банк оштрафовали за «отмывание денег» «Билайна»

Финансовый регулятор Швеции наложил штраф в размере 30 млн крон ($4,7 млн) на банк Nordea за нарушение процедур по противодействию отмыванию денег и соответствующих правил Европейского союза. Как пишет Wall Street Journal, причиной штрафа стала наличие в банке счета гибралтарского офшора Takilant, заподозренного в сомнител
03.12.2007 Крупнейший банк Норвегии будет бороться с «отмыванием» денег с помощью Norkom

иональными и международными инструкциями, включая Третью директиву Европейского союза по защите от «отмывания» денег. Программное обеспечение Norkom позволяет банку контролировать и анализирова
13.06.2006 Сыщики "Альфы" обвиняют "питерских" связистов

тровов, вообще найти не удалось. Впрочем, в IPOC продолжают отрицать все обвинения в причастности к отмыванию денежных средств. «Наши компании получили прибыль от легитимных операций с известны
22.04.2005 Norkom поставит Erste Bank Group системы борьбы с отмыванием денег

программ, предлагаемый компанией, включает в себя приложения, специально разработанные для борьбы с отмыванием денег. Эти модули позволят Erste Bank Group действенно отслеживать, выявлять и рас
21.09.2004 ИТ проигрывают бой против отмывания денег

стемы автоматического мониторинга транзакций являются основным элементом ИТ-стратегии, направленной против отмывания денег. При этом 61% респондентов используют системы собственной разработки,

16.06.2003 Инна Андреева: Рынок созрел для нового поколения решений бизнес-аналитики

я заключения о наличии признаков легализации незаконных доходов. Решение SAS Anti-Money Laundering (AML), используя технологии кластерного анализа, регрессионно-факторного моделирования и др. т
05.07.2002 Британские банки разочарованы в ПО, препятствующем отмыванию денег

Уровень доверия британских банков к программному обеспечению, призванному определять сомнительные транзакции, возможно, имеющие отношение к случаям отмывания денежных средств, остается достаточно низким. Низкую оценку эффективности подобных программных продуктов разделяет подавляющее большинство менеджеров банков, при этом лишь 6,2% опроше
02.04.2002 Технологические решения для борьбы с отмыванием денег будут крайне востребованы

ридется существенно пересмотреть свои бюджеты, ассигнованные на развитие технологий, препятствующих отмыванию денег. Так, по данным исследовательской компании TowerGroup, в 2002 г. на эти нужды
27.11.2000 Онлайновые казино - лучшее место для отмывания денег

ходят из-под юрисдикции государств с развитой законодательной и полицейской системой и способствуют отмыванию грязных денег различными преступными группировками. Большинство виртуальных казино

27.11.2000 Криминальные группировки отмывают деньги через онлайновые казино

ходят из-под юрисдикции государств с развитой законодательной и полицейской системой и способствуют отмыванию грязных денег различными преступными группировками. Большинство виртуальных казино

28.06.2000 Электронный бизнес предоставляет широкие возможности для отмывания денег

Интернет и электронный бизнес отрывают большие возможности для отмывания грязных денег. Такое заявление сделал бывший лондонский детектив Роуэн Босворт-Дэви

Публикаций - 566, упоминаний - 788

AML и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 31
Ростелеком 10948 30
МегаФон 10742 28
Microsoft Corporation 25775 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
SAS Institute 1082 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Питерская группа связистов 441 18
Oracle Corporation 7074 17
Diasoft - Диасофт 1144 15
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 15
Yandex - Яндекс 9216 13
Telegram Group 2940 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 11
Google LLC 12688 10
Apple Inc 13154 10
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
KPMG 278 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Coinbase 70 7
Chainalysis 26 6
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 28 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 6
SAP SE 5601 6
X Corp - Twitter 2938 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 6
Webmoney - Вебмани.Ру 547 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Альфа-Банк 1979 23
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 18
NanduQ - Qiwi 1013 17
Альфа-Групп 745 17
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 15
ВТБ - Почта Банк 514 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
Совкомбанк ПАО 316 9
Ак Барс Банк 283 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 8
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Visa International 1993 7
Takilant 52 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 7
Почта России ПАО 2370 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 160
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 78
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 60
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 52
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 39
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 39
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 36
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 35
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
Судебная власть - Judicial power 2500 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 11
Федеральное казначейство России 1949 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 10
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
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Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
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Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 10
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
Bitcoin Foundation 8 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
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АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 65
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 56
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 49
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 41
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 38
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 37
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 35
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 29
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ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 17
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FreePik 1841 13
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 8
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Microsoft Windows 16882 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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