Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и АО «Комита» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат № С377-24 от 22.03.2024, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 12, 13, 14, 15, 16 и Comita AML. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Comita AML (свидетельство Роспатента № 2023617377) — это импортозамещающее решение, предназначенное для эффективного решения всего комплекса задач в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Comita AML внесено в реестр отечественного ПО № 18710.

Данное решение полностью соответствует требованиям Федерального закона № 115-ФЗ, положениям, указаниям, методическим рекомендациям Банка России, приказам Росфинмониторинга и разработано на основе многолетнего опыта сотрудничества с уполномоченными органами.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

***

АО «Комита» более 30 лет осуществляет деятельность на рынке разработки программного обеспечения и автоматизированных информационных систем в защищенном исполнении. Большинство решений компании входит в реестр российского ПО, соответствует всем критериям импортозамещения и может эксплуатироваться на СУБД Postgres Pro. С 1 ноября 2001 г. и по настоящее время АО «Комита» участвует в разработке единой информационной системы Росфинмониторинга, а с 2002 г. оказывает услуги по технической поддержке программного комплекса Росфинмониторинга. АО «Комита» имеет государственную аккредитацию на осуществление деятельности в области информационных технологий, официально зарегистрировано в качестве поставщика ИТ-решений в интересах Банка России, имеет все необходимые лицензии ФСБ России, ФСТЭК России, Минобороны России.

Postgres Professional — разработчик российской системы управления базами данных Postgres Pro. СУБД входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в редакциях: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Shardman, их сертифицированные ФСТЭК версии. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов.