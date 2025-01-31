Postgres Pro Shardman — распределенная реляционная СУБД для особо крупных баз данных в десятки и сотни ТБ, когда одного сервера недостаточно. Она позволяет разделить данные на части и распределить их по разным серверам — шардам. При этом решение обеспечивает встроенную отказоустойчивость и гарантированное соблюдение требований ACID: атомарности, согласованности, изолированности и устойчивости.