Postgres Professional Postgres Pro Shardman
Postgres Pro Shardman — распределенная реляционная СУБД для особо крупных баз данных в десятки и сотни ТБ, когда одного сервера недостаточно. Она позволяет разделить данные на части и распределить их по разным серверам — шардам. При этом решение обеспечивает встроенную отказоустойчивость и гарантированное соблюдение требований ACID: атомарности, согласованности, изолированности и устойчивости.
Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:
|Панченко Иван 139 5
|Амелина Елизавета 5 1
|Сарычев Михаил 3 1
|Мальцев Михаил 2 1
|Гнатюк Игорь 1 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Урусов Виктор 127 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Султангалиев Тимурбулат 12 1
|Анпилов Антон 17 1
|Самойленко Дмитрий 16 1
|Масляный Константин 18 1
|Семенов Михаил 22 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Глухов Иван 27 1
|Давиденко Алексей 15 1
|Галкин Николай 104 1
|Агеев Денис 34 1
|Цыганков Дмитрий 36 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144564 13
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14123 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43235 1
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