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Postgres Professional Postgres Pro Shardman


Postgres Pro Shardman —  распределенная реляционная СУБД для особо крупных баз данных в десятки и сотни ТБ, когда одного сервера недостаточно. Она позволяет разделить данные на части и распределить их по разным серверам — шардам. При этом решение обеспечивает встроенную отказоустойчивость и гарантированное соблюдение требований ACID: атомарности, согласованности, изолированности и устойчивости.


31.01.2025 Крупнейшие компании обсудили возможности российских СУБД на продуктовой конференции от Postgres Professional 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 2
06.11.2024 Postgres Professional провела обучение по PostgreSQL в вузе Оренбурга 1
05.11.2024 Postgres Professional выпустила обновление Postgres Pro Shardman 2
08.08.2024 Обновление Postgres Pro Shardman: улучшенные возможности СУБД для крупных предприятий 2
20.06.2024 Postgres Pro Shardman: обновление СУБД для крупных предприятий 2
04.06.2024 Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager 1
25.04.2024 Treolan стала официальным дистрибьютором Postgres Pro 1
18.04.2024 DBI подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
15.04.2024 Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro 1
12.04.2024 Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
04.04.2024 XSQUARE - LCDP подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
01.04.2024 СУБД Postgres Pro Enterprise 16.2.1: новые функции для аналитики, масштабируемости и оптимизации запросов 1
04.03.2024 На рынке появилась распределенная СУБД Shardman для баз данных в сотни терабайт 1
13.02.2024 СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise 1
26.12.2023 Состоялся релиз Postgres Pro Enterprise 16 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 385 14
Oracle Corporation 6695 5
Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
Microsoft Corporation 24640 2
Apple Inc 12110 2
Google LLC 11788 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 2
8232 2
ШАРД - SHARD 6 2
Fujitsu 2041 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
ХИ-квадрат 6 1
Комита 24 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Broadcom - VMware 2363 1
R-Vision - Р-Вижн 155 1
SAP SE 5279 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
Ростелеком 9712 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
Diasoft - Диасофт 875 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
ИАС Диджитал 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 22 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 47 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7331 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 141 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 581 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 1
Кофемания 51 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 45 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 8
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2837 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4522 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11383 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29736 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5720 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2481 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10105 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7394 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19375 5
СУБД - ACID - atomicity, consistency, isolation, durability - атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость 34 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30760 4
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 177 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15743 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27502 3
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JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 191 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24165 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4016 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3864 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5014 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7586 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 511 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10993 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2481 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 527 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1898 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1170 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5271 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9394 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4684 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1079 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9199 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20815 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5360 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1205 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 2
Командная строка - Command Line 371 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 983 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 23 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 15 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 10 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4453 2
Postgres Professional - Ora2pgpro 4 2
Postgres Professional - Postgres Pro Superfile 3 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1567 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 98 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 4 1
Комита - Comita AML 1 1
DBI SODA 1 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Linux OS 9967 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 270 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Yandex Database - YDB 24 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
FESCO - My.Fesco 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 13 1
1С:Сверка 1 1
Basis - Базис.Workplace 39 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 625 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
Панченко Иван 139 5
Амелина Елизавета 5 1
Сарычев Михаил 3 1
Мальцев Михаил 2 1
Гнатюк Игорь 1 1
Пирогова Ирина 28 1
Шадаев Максут 1011 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Суровец Дмитрий 76 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Урусов Виктор 127 1
Геллерман Михаил 34 1
Султангалиев Тимурбулат 12 1
Анпилов Антон 17 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Семенов Михаил 22 1
Кирьянова Александра 135 1
Глухов Иван 27 1
Давиденко Алексей 15 1
Галкин Николай 104 1
Агеев Денис 34 1
Цыганков Дмитрий 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 144564 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14123 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43235 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14362 5
Аудит - аудиторский услуги 2666 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48084 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1206 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51125 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18533 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6075 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29109 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24128 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 117 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6980 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1954 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13535 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 255 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2350 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4671 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 253 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 913 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 695 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 308 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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