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СУБД ACID atomicity, consistency, isolation, durability атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость



21.02.2025 Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Shardman 1
05.11.2024 Postgres Professional выпустила обновление Postgres Pro Shardman 1
08.08.2024 Обновление Postgres Pro Shardman: улучшенные возможности СУБД для крупных предприятий 1
20.06.2024 Postgres Pro Shardman: обновление СУБД для крупных предприятий 1
04.03.2024 На рынке появилась распределенная СУБД Shardman для баз данных в сотни терабайт 1
01.03.2024 Состоялся релиз новой российской СУБД 1
29.02.2024 Революция в мире реляционных СУБД. SoQoL — новый стандарт архитектуры систем управления данными 1
27.12.2023 Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера 1
31.05.2022 CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных 1
25.05.2022 Обзор системы управления базами данных Redis 1
18.05.2022 Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения 1
20.01.2020 VDI 1
16.11.2018 Крафтовое пиво стали варить с помощью облаков Oracle и блокчейна 1
15.05.2018 Mail.Ru Group выпустила распределенную версию СУБД Tarantool 1
23.04.2018 Apple открыла код «невероятной» СУБД 1
25.03.2015 Apple приобрела разработчика СУБД FoundationDB 1
13.09.2013 aspenONE 8.3 позволяет моделировать процесс очистки газа от сероводорода и калибровать клапаны сброса давления 1
19.06.2013 MySQL Cluster 7.3 от Oracle ускоряет разработку новых веб- и мобильных сервисов 1
18.01.2013 Киберпреступники организовали масштабную сеть шпионажа за дипломатическими и правительственными структурами различных стран мира 1
14.01.2013 «Касперский» вскрыл шпионскую сеть, ворующую данные у госструктур по всему миру 1
16.02.2012 Вышла MySQL Cluster версии 7.2 с новым интерфейсом Memcached API для NoSQL 1
08.02.2012 Google выпустил Chrome для Android 1
03.10.2011 Sony выпустила ноутбук VAIO SE 1
15.03.2011 Вышла финальная версия IE9 1
30.05.2008 Лекарство от эпилепсии избавит от алкогольной зависимости 1
12.11.2007 США: ИБ-консультант признался в создании крупного ботнета 1
13.04.2006 Найден новый убийца озона 1
13.04.2006 Найден новый убийца озона 1
08.12.2005 Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях 1
14.01.2005 Fujitsu и Toray разработали первый экологически чистый корпус для ноутбуков 1
14.01.2005 Fujitsu и Toray разработали первый экологически чистый корпус для ноутбуков 1
19.08.2002 Авиастроители исследуют огнеупорные свойства олова 1
12.08.2002 Polaroid разработал принципиально новый фотопроцесс 1
12.08.2002 Polaroid разработал принципиально новый фотопроцесс 1
29.04.1999 Hewlett-Packard выпустила новые модели дисководов 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

СУБД и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6707 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 393 5
Microsoft Corporation 24667 3
Google LLC 11826 3
Meta Platforms - Facebook 4444 2
X Corp - Twitter 2848 2
Adobe Systems 1550 2
Apple Inc 12149 2
Fujitsu Laboratories 46 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4915 2
GitHub 829 2
Fujitsu 2043 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 45 2
Textron - AAI Corporation 19 2
VK - Mail.ru Group 3458 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Sony 6552 1
PayPal 654 1
VAIO 334 1
HP Inc. 5693 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Valve Software 209 1
Apple - BookLamp 2 1
Duracell - Дюраселл 23 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Apple Beats Electronics 15 1
8267 1
Selectel - Селектел 390 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1925 1
ШАРД - SHARD 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1357 2
Красный октябрь 30 2
eBay Inc 1622 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
UPS 206 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Petrofac 1 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4163 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1138 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2498 7
СУБД - NoSQL - not only SQL 142 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5750 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9222 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14447 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6192 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9436 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 4
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 192 4
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 179 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3091 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24280 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5075 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 518 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6141 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16198 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13270 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6983 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3905 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12099 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1501 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25511 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4897 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3348 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12708 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 8
Microsoft Windows 15722 6
JavaScript - JS - язык программирования 1198 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 707 4
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 18 4
Mozilla Firefox - браузер 1891 3
Python - высокоуровневый язык программирования 951 3
Oracle Java - язык программирования 3094 3
Apple macOS 2074 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1274 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 586 3
Node.js - программная платформа - Express.js 104 3
Perl - Язык программирования 139 3
Google Chrome - браузер 1567 2
Microsoft Office 3752 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 164 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 2
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 330 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
C/C++ - Язык программирования 765 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 299 2
Linux OS 10019 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 2
РЕЛЭКС - SoQoL 5 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 66 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Google Play - Google Store - Android Market 3305 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Google Android 14063 1
Microsoft Windows 7 1980 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 467 1
Apple Safari - браузер 856 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Scherer Dave - Шерер Дейв 2 2
Lavezzo Nick - Лавеззо Ник 2 2
Rosenthal David - Розенталь Дэвид 2 2
Камлюк Виталий 30 1
Иванов Константин 27 1
Панченко Иван 141 1
Бакланов Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 11
Германия - Федеративная Республика 12707 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 5
США - Калифорния 4631 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 664 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14222 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13344 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 2
Европа Центральная 266 1
Азия - Азиатский регион 5557 1
Беларусь - Белоруссия 5709 1
Италия - Итальянская Республика 4359 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2511 1
Индия - Bharat 5470 1
Европа 21808 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
Япония - Токио 995 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Европа Восточная 3080 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Ирландия - Дублин 159 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Монако Княжество 104 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 4
Молекула - Molecula 1067 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 2
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 70 2
Ботаника - Растения - Plantae 1048 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 515 2
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2024 2
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УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1232 1
Литий - Lithium - химический элемент 544 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1005 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4979 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5891 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2446 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 339 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
Nature 811 3
Engadget - Блог о технологиях 422 2
Crunchbase 74 2
Spacemart 20 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 1
The Verge - Издание 560 1
The Register - The Register Hardware 1570 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1217 1
Hacker News 36 1
Wikipedia - Википедия 514 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
CeBIT 612 1
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