Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Shardman 1

Postgres Professional выпустила обновление Postgres Pro Shardman 1

На рынке появилась распределенная СУБД Shardman для баз данных в сотни терабайт 1

Состоялся релиз новой российской СУБД 1

Обзор системы управления базами данных Redis 1

Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения 1

VDI 1

Крафтовое пиво стали варить с помощью облаков Oracle и блокчейна 1

Apple приобрела разработчика СУБД FoundationDB 1

Киберпреступники организовали масштабную сеть шпионажа за дипломатическими и правительственными структурами различных стран мира 1

Google выпустил Chrome для Android 1

Sony выпустила ноутбук VAIO SE 1

Вышла финальная версия IE9 1

Лекарство от эпилепсии избавит от алкогольной зависимости 1

Найден новый убийца озона 1

Найден новый убийца озона 1

Fujitsu и Toray разработали первый экологически чистый корпус для ноутбуков 1

Fujitsu и Toray разработали первый экологически чистый корпус для ноутбуков 1

Авиастроители исследуют огнеупорные свойства олова 1

Polaroid разработал принципиально новый фотопроцесс 1