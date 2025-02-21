СУБД ACID atomicity, consistency, isolation, durability атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость
СУБД и организации, системы, технологии, персоны:
|Scherer Dave - Шерер Дейв 2 2
|Lavezzo Nick - Лавеззо Ник 2 2
|Rosenthal David - Розенталь Дэвид 2 2
|Камлюк Виталий 30 1
|Иванов Константин 27 1
|Панченко Иван 141 1
|Бакланов Михаил 7 1
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