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Земля Озоновый слой атмосферы Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer
УПОМИНАНИЯ
|21.01.2013
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Океан разрушает озоновый слой
веществами, растворенными в морской воде, и произведет вещества, которые разрушат намного больше атмосферного озона. Эту запутанную цепь превращений усложняет различная роль озона на разных высотах. Озоновый слой в стратосфере, на высоте от 12 до 50 км, защищает нас от губительного солнечного ультрафиолетового излучения. При этом озон на небольшой высоте является загрязнителем, который не
|21.09.2012
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Ученые подтвердили: озоновая дыра стабилизировалась
протокол. Это был важный шаг, который ознаменовал поэтапный отказ от веществ, разрушающих защитный озоновый слой Земли. Теперь, спустя 25 лет со времени этого исторического события, спутники Н
|10.10.2011
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Шанс для жизни: на Венере тоже есть озоновый слой
Открытый в атмосфере Венеры озоновый слой мог бы защищать жизнь от воздействия космических излучений, если бы она там существовала. Некогда Венера считалась очень похожей на Землю. Предположения о формах венерианской жизн
|04.10.2011
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Арктический озоновый слой резко сократился
конце зимы и весной этого года. По мнению ученых, причина этого беспрецедентного явления – в необычно длительном периоде экстремально низких температур в стратосфере. Расположенный на высоте 15–35 км озоновый слой защищает жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Данные о динамике озонового слоя собирали и анализировали ученые из 9 стран, включая Россию. Они обнаружили
|16.05.2011
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Озоновая дыра в Антарктике затягивается
время его команда работает над методами прогнозирования состояния озонового слоя. По словам Салби, озоновая дыра будет существовать еще много десятилетий и он не ожидает, что она полностью исч
|15.10.2010
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Астероид, упавший в океан, способен погубить озоновый слой
росит в атмосферу большое количество водяного пара и морской соли, которые могут серьезно повредить озоновый слой планеты, защищающий все живое от губительного ультрафиолетового излучения. Чело
|16.09.2008
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Сегодня отмечается Международный день охраны озонового слоя
день охраны озонового слоя. В послании по этому поводу Генеральный секретарь Пан Ги Мун заявил, что озоновый слой в течение десятилетий подвергался «массированной химической атаке», а поэтому е
|14.09.2007
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Белорусские полярники изучат озоновый слой в Антарктиде
о незначительным. По его словам, в Антарктиде в сентябре текущего года зафиксирована самая глубокая озоновая дыра. Причины такого явления пока не установлены. Задачей белорусских полярников в п
|30.08.2007
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В этом году озоновая дыра над Антарктидой появилась раньше времени
Как сообщает Центр новостей ООН, в этом году озоновая дыра над Антарктидой возникла раньше времени, однако ее размеры, скорее всего, не пр
|23.10.2006
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Озоновая дыра над Антарктидой побила двойной рекорд
нным специалистами NASA и Национальной океанической и атмосферной администрации (NOAA), в этом году озоновая дыра над южным полюсом побила рекорд и по площади, и по глубине. В период с 21 по 30
|23.10.2006
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Озоновая дыра над Антарктидой побила двойной рекорд
нным специалистами NASA и Национальной океанической и атмосферной администрации (NOAA), в этом году озоновая дыра над южным полюсом побила рекорд и по площади, и по глубине. В период с 21 по 30
|04.07.2006
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Озоновая дыра затянется через 60 лет
инамику, определяющую величину озоновой «дыры». Использование веществ, разрушающих озон, ограничено Монреальским протоколом. Считалось, что это приведет к быстрому «затягиванию» озоновой дыры.
|04.07.2006
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Озоновая дыра затянется через 60 лет
инамику, определяющую величину озоновой «дыры». Использование веществ, разрушающих озон, ограничено Монреальским протоколом. Считалось, что это приведет к быстрому «затягиванию» озоновой дыры.
|12.05.2006
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Тибет убивает озоновый слой
еру. Результаты исследования послужат для уточнения моделей прогноза изменений климата. Исследование также важно для понимания путей поступления в стратосферу химических веществ, разрушающих защитный озоновый слой. Оказалось, что над Тибетом в стратосферу поднимаются не только водяной пар, но и угарный газ — точный индикатор уровня загрязнения атмосферы. Угарный газ практически не выбр
|12.05.2006
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Тибет убивает озоновый слой
еру. Результаты исследования послужат для уточнения моделей прогноза изменений климата. Исследование также важно для понимания путей поступления в стратосферу химических веществ, разрушающих защитный озоновый слой. Оказалось, что над Тибетом в стратосферу поднимаются не только водяной пар, но и угарный газ — точный индикатор уровня загрязнения атмосферы. Угарный газ практически не выбр
|01.09.2005
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Озоновая дыра над Антарктидой увеличивается
тства Envisat ведет непрерывный мониторинг уровня озона с середины 1995 года, продолжая эксперимент Global Ozone Monitoring, начатый его предшественником — ERS-2. Сезонные увеличения озоно
|01.08.2003
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Озоновый слой может восстановиться
н играет чрезвычайно важную роль в обеспечении жизни на планете. Атмосфера условно разделена на слои. Ближний к поверхности слой - тропосфера - составляет 10 км, далее идет стратосфера - около 60 км. Озоновый слой сосредоточен в этих двух слоях, причем максимальная концентрация достигается на высоте 20-25 км. Ученые многие годы были озабочены истощением озонового слоя, прежде всего, потому,
|01.08.2003
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Озоновый слой может восстановиться
н играет чрезвычайно важную роль в обеспечении жизни на планете. Атмосфера условно разделена на слои. Ближний к поверхности слой - тропосфера - составляет 10 км, далее идет стратосфера - около 60 км. Озоновый слой сосредоточен в этих двух слоях, причем максимальная концентрация достигается на высоте 20-25 км. Ученые многие годы были озабочены истощением озонового слоя, прежде всего, потому,
|12.02.2003
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Нанотехнологии спасут озоновый слой Земли?
апелек перфтордекалина в самособирающиеся полистирольные наносферы. А замечательно это открытие тем, что перфтордекалин очень напоминает по своим свойствам хлорфторуглероды, которые активно разрушают озоновый слой Земли. Ученые из Ульма полагают, что для сбора хлорфторуглеродов, содержащихся в атмосфере, можно использовать полистирольные микрочастицы. Переноситься в атмосфере они могут в со
|12.02.2003
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Нанотехнологии спасут озоновый слой Земли?
апелек перфтордекалина в самособирающиеся полистирольные наносферы. А замечательно это открытие тем, что перфтордекалин очень напоминает по своим свойствам хлорфторуглероды, которые активно разрушают озоновый слой Земли. Ученые из Ульма полагают, что для сбора хлорфторуглеродов, содержащихся в атмосфере, можно использовать полистирольные микрочастицы. Переноситься в атмосфере они могут в со
|26.08.2002
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Озоновая дыра над Антарктидой вновь распахнулась
По данным Всемирной метеорологической организации WMO, озоновая дыра над Антарктидой начала свой ежегодный рост и значительно увеличится в размерах на протяжении ближайших четырех - шести недель. В последнем "Озоновом бюллетене" WMO утверждается, ч
|26.08.2002
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Озоновая дыра над Антарктидой вновь распахнулась
По данным Всемирной метеорологической организации WMO, озоновая дыра над Антарктидой начала свой ежегодный рост и значительно увеличится в размерах на протяжении ближайших четырех - шести недель. В последнем "Озоновом бюллетене" WMO утверждается, ч
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