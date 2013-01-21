Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer

Океан разрушает озоновый слой веществами, растворенными в морской воде, и произведет вещества, которые разрушат намного больше атмосферного озона. Эту запутанную цепь превращений усложняет различная роль озона на разных высотах. Озоновый слой в стратосфере, на высоте от 12 до 50 км, защищает нас от губительного солнечного ультрафиолетового излучения. При этом озон на небольшой высоте является загрязнителем, который не

Ученые подтвердили: озоновая дыра стабилизировалась протокол. Это был важный шаг, который ознаменовал поэтапный отказ от веществ, разрушающих защитный озоновый слой Земли. Теперь, спустя 25 лет со времени этого исторического события, спутники Н

Шанс для жизни: на Венере тоже есть озоновый слой Открытый в атмосфере Венеры озоновый слой мог бы защищать жизнь от воздействия космических излучений, если бы она там существовала. Некогда Венера считалась очень похожей на Землю. Предположения о формах венерианской жизн

Арктический озоновый слой резко сократился конце зимы и весной этого года. По мнению ученых, причина этого беспрецедентного явления – в необычно длительном периоде экстремально низких температур в стратосфере. Расположенный на высоте 15–35 км озоновый слой защищает жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Данные о динамике озонового слоя собирали и анализировали ученые из 9 стран, включая Россию. Они обнаружили

Озоновая дыра в Антарктике затягивается время его команда работает над методами прогнозирования состояния озонового слоя. По словам Салби, озоновая дыра будет существовать еще много десятилетий и он не ожидает, что она полностью исч

Астероид, упавший в океан, способен погубить озоновый слой росит в атмосферу большое количество водяного пара и морской соли, которые могут серьезно повредить озоновый слой планеты, защищающий все живое от губительного ультрафиолетового излучения. Чело

Сегодня отмечается Международный день охраны озонового слоя день охраны озонового слоя. В послании по этому поводу Генеральный секретарь Пан Ги Мун заявил, что озоновый слой в течение десятилетий подвергался «массированной химической атаке», а поэтому е

Белорусские полярники изучат озоновый слой в Антарктиде о незначительным. По его словам, в Антарктиде в сентябре текущего года зафиксирована самая глубокая озоновая дыра. Причины такого явления пока не установлены. Задачей белорусских полярников в п

В этом году озоновая дыра над Антарктидой появилась раньше времени Как сообщает Центр новостей ООН, в этом году озоновая дыра над Антарктидой возникла раньше времени, однако ее размеры, скорее всего, не пр

Озоновая дыра над Антарктидой побила двойной рекорд нным специалистами NASA и Национальной океанической и атмосферной администрации (NOAA), в этом году озоновая дыра над южным полюсом побила рекорд и по площади, и по глубине. В период с 21 по 30

Озоновая дыра над Антарктидой побила двойной рекорд нным специалистами NASA и Национальной океанической и атмосферной администрации (NOAA), в этом году озоновая дыра над южным полюсом побила рекорд и по площади, и по глубине. В период с 21 по 30

Озоновая дыра затянется через 60 лет инамику, определяющую величину озоновой «дыры». Использование веществ, разрушающих озон, ограничено Монреальским протоколом. Считалось, что это приведет к быстрому «затягиванию» озоновой дыры.

Озоновая дыра затянется через 60 лет инамику, определяющую величину озоновой «дыры». Использование веществ, разрушающих озон, ограничено Монреальским протоколом. Считалось, что это приведет к быстрому «затягиванию» озоновой дыры.

Тибет убивает озоновый слой еру. Результаты исследования послужат для уточнения моделей прогноза изменений климата. Исследование также важно для понимания путей поступления в стратосферу химических веществ, разрушающих защитный озоновый слой. Оказалось, что над Тибетом в стратосферу поднимаются не только водяной пар, но и угарный газ — точный индикатор уровня загрязнения атмосферы. Угарный газ практически не выбр

Тибет убивает озоновый слой еру. Результаты исследования послужат для уточнения моделей прогноза изменений климата. Исследование также важно для понимания путей поступления в стратосферу химических веществ, разрушающих защитный озоновый слой. Оказалось, что над Тибетом в стратосферу поднимаются не только водяной пар, но и угарный газ — точный индикатор уровня загрязнения атмосферы. Угарный газ практически не выбр

Озоновая дыра над Антарктидой увеличивается тства Envisat ведет непрерывный мониторинг уровня озона с середины 1995 года, продолжая эксперимент Global Ozone Monitoring, начатый его предшественником — ERS-2. Сезонные увеличения озоно

Озоновый слой может восстановиться н играет чрезвычайно важную роль в обеспечении жизни на планете. Атмосфера условно разделена на слои. Ближний к поверхности слой - тропосфера - составляет 10 км, далее идет стратосфера - около 60 км. Озоновый слой сосредоточен в этих двух слоях, причем максимальная концентрация достигается на высоте 20-25 км. Ученые многие годы были озабочены истощением озонового слоя, прежде всего, потому,

Озоновый слой может восстановиться н играет чрезвычайно важную роль в обеспечении жизни на планете. Атмосфера условно разделена на слои. Ближний к поверхности слой - тропосфера - составляет 10 км, далее идет стратосфера - около 60 км. Озоновый слой сосредоточен в этих двух слоях, причем максимальная концентрация достигается на высоте 20-25 км. Ученые многие годы были озабочены истощением озонового слоя, прежде всего, потому,

Нанотехнологии спасут озоновый слой Земли? апелек перфтордекалина в самособирающиеся полистирольные наносферы. А замечательно это открытие тем, что перфтордекалин очень напоминает по своим свойствам хлорфторуглероды, которые активно разрушают озоновый слой Земли. Ученые из Ульма полагают, что для сбора хлорфторуглеродов, содержащихся в атмосфере, можно использовать полистирольные микрочастицы. Переноситься в атмосфере они могут в со

Нанотехнологии спасут озоновый слой Земли? апелек перфтордекалина в самособирающиеся полистирольные наносферы. А замечательно это открытие тем, что перфтордекалин очень напоминает по своим свойствам хлорфторуглероды, которые активно разрушают озоновый слой Земли. Ученые из Ульма полагают, что для сбора хлорфторуглеродов, содержащихся в атмосфере, можно использовать полистирольные микрочастицы. Переноситься в атмосфере они могут в со

Озоновая дыра над Антарктидой вновь распахнулась По данным Всемирной метеорологической организации WMO, озоновая дыра над Антарктидой начала свой ежегодный рост и значительно увеличится в размерах на протяжении ближайших четырех - шести недель. В последнем "Озоновом бюллетене" WMO утверждается, ч