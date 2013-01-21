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Земля Озоновый слой атмосферы Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer

Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer

УПОМИНАНИЯ


21.01.2013 Океан разрушает озоновый слой

веществами, растворенными в морской воде, и произведет вещества, которые разрушат намного больше атмосферного озона. Эту запутанную цепь превращений усложняет различная роль озона на разных высотах. Озоновый слой в стратосфере, на высоте от 12 до 50 км, защищает нас от губительного солнечного ультрафиолетового излучения. При этом озон на небольшой высоте является загрязнителем, который не

21.09.2012 Ученые подтвердили: озоновая дыра стабилизировалась

протокол. Это был важный шаг, который ознаменовал поэтапный отказ от веществ, разрушающих защитный озоновый слой Земли. Теперь, спустя 25 лет со времени этого исторического события, спутники Н
10.10.2011 Шанс для жизни: на Венере тоже есть озоновый слой

Открытый в атмосфере Венеры озоновый слой мог бы защищать жизнь от воздействия космических излучений, если бы она там существовала. Некогда Венера считалась очень похожей на Землю. Предположения о формах венерианской жизн
04.10.2011 Арктический озоновый слой резко сократился

конце зимы и весной этого года. По мнению ученых, причина этого беспрецедентного явления – в необычно длительном периоде экстремально низких температур в стратосфере. Расположенный на высоте 15–35 км озоновый слой защищает жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Данные о динамике озонового слоя собирали и анализировали ученые из 9 стран, включая Россию. Они обнаружили
16.05.2011 Озоновая дыра в Антарктике затягивается

время его команда работает над методами прогнозирования состояния озонового слоя. По словам Салби, озоновая дыра будет существовать еще много десятилетий и он не ожидает, что она полностью исч
15.10.2010 Астероид, упавший в океан, способен погубить озоновый слой

росит в атмосферу большое количество водяного пара и морской соли, которые могут серьезно повредить озоновый слой планеты, защищающий все живое от губительного ультрафиолетового излучения. Чело
16.09.2008 Сегодня отмечается Международный день охраны озонового слоя

день охраны озонового слоя. В послании по этому поводу Генеральный секретарь Пан Ги Мун заявил, что озоновый слой в течение десятилетий подвергался «массированной химической атаке», а поэтому е
14.09.2007 Белорусские полярники изучат озоновый слой в Антарктиде

о незначительным. По его словам, в Антарктиде в сентябре текущего года зафиксирована самая глубокая озоновая дыра. Причины такого явления пока не установлены. Задачей белорусских полярников в п
30.08.2007 В этом году озоновая дыра над Антарктидой появилась раньше времени

Как сообщает Центр новостей ООН, в этом году озоновая дыра над Антарктидой возникла раньше времени, однако ее размеры, скорее всего, не пр
23.10.2006 Озоновая дыра над Антарктидой побила двойной рекорд

нным специалистами NASA и Национальной океанической и атмосферной администрации (NOAA), в этом году озоновая дыра над южным полюсом побила рекорд и по площади, и по глубине. В период с 21 по 30
23.10.2006 Озоновая дыра над Антарктидой побила двойной рекорд

нным специалистами NASA и Национальной океанической и атмосферной администрации (NOAA), в этом году озоновая дыра над южным полюсом побила рекорд и по площади, и по глубине. В период с 21 по 30
04.07.2006 Озоновая дыра затянется через 60 лет

инамику, определяющую величину озоновой «дыры». Использование веществ, разрушающих озон, ограничено Монреальским протоколом. Считалось, что это приведет к быстрому «затягиванию» озоновой дыры.

04.07.2006 Озоновая дыра затянется через 60 лет

инамику, определяющую величину озоновой «дыры». Использование веществ, разрушающих озон, ограничено Монреальским протоколом. Считалось, что это приведет к быстрому «затягиванию» озоновой дыры.

12.05.2006 Тибет убивает озоновый слой

еру. Результаты исследования послужат для уточнения моделей прогноза изменений климата. Исследование также важно для понимания путей поступления в стратосферу химических веществ, разрушающих защитный озоновый слой. Оказалось, что над Тибетом в стратосферу поднимаются не только водяной пар, но и угарный газ — точный индикатор уровня загрязнения атмосферы. Угарный газ практически не выбр
12.05.2006 Тибет убивает озоновый слой

еру. Результаты исследования послужат для уточнения моделей прогноза изменений климата. Исследование также важно для понимания путей поступления в стратосферу химических веществ, разрушающих защитный озоновый слой. Оказалось, что над Тибетом в стратосферу поднимаются не только водяной пар, но и угарный газ — точный индикатор уровня загрязнения атмосферы. Угарный газ практически не выбр
01.09.2005 Озоновая дыра над Антарктидой увеличивается

тства Envisat ведет непрерывный мониторинг уровня озона с середины 1995 года, продолжая эксперимент Global Ozone Monitoring, начатый его предшественником — ERS-2. Сезонные увеличения озоно
01.08.2003 Озоновый слой может восстановиться

н играет чрезвычайно важную роль в обеспечении жизни на планете. Атмосфера условно разделена на слои. Ближний к поверхности слой - тропосфера - составляет 10 км, далее идет стратосфера - около 60 км. Озоновый слой сосредоточен в этих двух слоях, причем максимальная концентрация достигается на высоте 20-25 км. Ученые многие годы были озабочены истощением озонового слоя, прежде всего, потому,
01.08.2003 Озоновый слой может восстановиться

н играет чрезвычайно важную роль в обеспечении жизни на планете. Атмосфера условно разделена на слои. Ближний к поверхности слой - тропосфера - составляет 10 км, далее идет стратосфера - около 60 км. Озоновый слой сосредоточен в этих двух слоях, причем максимальная концентрация достигается на высоте 20-25 км. Ученые многие годы были озабочены истощением озонового слоя, прежде всего, потому,
12.02.2003 Нанотехнологии спасут озоновый слой Земли?

апелек перфтордекалина в самособирающиеся полистирольные наносферы. А замечательно это открытие тем, что перфтордекалин очень напоминает по своим свойствам хлорфторуглероды, которые активно разрушают озоновый слой Земли. Ученые из Ульма полагают, что для сбора хлорфторуглеродов, содержащихся в атмосфере, можно использовать полистирольные микрочастицы. Переноситься в атмосфере они могут в со
12.02.2003 Нанотехнологии спасут озоновый слой Земли?

апелек перфтордекалина в самособирающиеся полистирольные наносферы. А замечательно это открытие тем, что перфтордекалин очень напоминает по своим свойствам хлорфторуглероды, которые активно разрушают озоновый слой Земли. Ученые из Ульма полагают, что для сбора хлорфторуглеродов, содержащихся в атмосфере, можно использовать полистирольные микрочастицы. Переноситься в атмосфере они могут в со
26.08.2002 Озоновая дыра над Антарктидой вновь распахнулась

По данным Всемирной метеорологической организации WMO, озоновая дыра над Антарктидой начала свой ежегодный рост и значительно увеличится в размерах на протяжении ближайших четырех - шести недель. В последнем "Озоновом бюллетене" WMO утверждается, ч
26.08.2002 Озоновая дыра над Антарктидой вновь распахнулась

По данным Всемирной метеорологической организации WMO, озоновая дыра над Антарктидой начала свой ежегодный рост и значительно увеличится в размерах на протяжении ближайших четырех - шести недель. В последнем "Озоновом бюллетене" WMO утверждается, ч

Публикаций - 71, упоминаний - 95

Земля Озоновый слой атмосферы и организации, системы, технологии, персоны:

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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 3
Fujitsu 2047 3
Toshiba Corporation 2935 2
Восход ФГБУ НИИ 657 2
Intel Corporation 12309 1
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Samsung Electronics 10370 1
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Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 164 1
1С-Битрикс - Bitrix 595 1
Ростех - Автоматика Концерн 1669 1
Цифра ГК 2472 1
Midea 37 1
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Panasonic - Technics 69 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 362 1
Epicor Software Corporation 160 1
IBM Rational Software 170 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 1
Electrolux AB - Zanussi 44 1
Ballu Industrial Group 47 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1439 32
Daikin Industries 46 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
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Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
Hyundai Motor Company 401 1
Boeing 1013 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
DuPont - Дюпон 100 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 139 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Eclipse Aviation 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2509 1
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TerraDaily 141 2
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