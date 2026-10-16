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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дания Копенгаген

Дания - Копенгаген

СОБЫТИЯ


16.10.2026 Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться 1
20.11.2025 Доступ китайского производителя в бортовые системы электробусов тревожит ЕС, хотя этим грешат не только китайцы 1
26.07.2025 Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость? 1
30.05.2025 Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей 1
26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой 1
24.09.2024 Уволенному за связи с Россией главе кибербезопасноcти Германии вернут работу, поскольку связей не нашлось 1
17.03.2022 Венчурный рынок Москвы: рекорды, тренды и туманные перспективы 1
29.09.2021 Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 1
29.05.2018 «Системный софт» спроектировал систему защиты персональных данных в сети магазинов Pandora 1
22.04.2018 Ученые впервые обнаружили у людей генетическую адаптацию к глубоководному нырянию 1
19.10.2017 Virtuozzo представила Storage для Kubernetes 1
28.03.2017 Создателя архитектуры Drupal выгнали из проекта за любовь к БДСМ 1
31.01.2017 У инвесторов взрывной рост интереса к интернету вещей 1
17.08.2016 Как меняется бизнес: меньше офисов, больше интернета 1
27.07.2016 Что такое R-32 или почему вам нужен новый кондиционер 2
31.03.2016 Hitachi Innovation Day 2016: представлены новые решения на базе флеш-технологий 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
25.03.2016 ЦРТ и Xura представили новое биометрическое решение для финансового сектора 1
21.03.2016 J&P: Интеллектуальная транспортная инфраструктура становятся одним из самых значимых элементов интернета вещей 2
02.03.2016 Hitachi: Как анализ данных может влиять на жизнь целого города 1
23.12.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Словакии и Дании 1
03.11.2015 Gemalto запускает межгородское решение по приобретению билетов для мобильных телефонов 1
09.07.2014 Экс-глава «Microsoft Украина» переходит в администрацию Порошенко 1
24.12.2013 Город будущего: от инноваций к практике 1
09.12.2013 Правительство Китая раскроет статистику в интернете 1
21.08.2013 Запущен первый беспилотный электроавтобус 1
11.06.2013 Найден ранее неизвестный способ взаимодействия человеческих клеток 1
16.05.2013 «Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы 1
02.04.2013 "Ключ к бессмертию" в деталях: составлена карта 1
25.03.2013 ИКТ в мегаполисах: Москва впереди Парижа, но отстает от Нью-Йорка 1
13.12.2012 Свойства черной дыры: и жидкость, и твердое тело 1
09.11.2012 До конференции WorldHostingDays в Москве осталась неделя 1
10.10.2012 Autodesk пополнит портфель решений новой САМ-системой: покупка HSMWorks Aps 1
08.08.2012 Транспортная инженерия: ученые избавили растения от токсинов 2
18.07.2012 Утверждена концепция «Умного города Сколково» 1

Публикаций - 156, упоминаний - 166

Дания и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25887 11
Cisco Systems 5383 6
Intel Corporation 12884 6
IBM - International Business Machines Corp 9719 6
Hitachi - Хитачи 1503 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 3
Yahoo! 3730 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Amazon Inc - Amazon.com 3310 3
Meta Platforms - Facebook 4638 3
9733 3
SAS Institute 1089 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
Lenovo Motorola 3574 2
Такском - Taxcom 256 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Раском - Rascom 51 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 2
Ciena 222 2
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 2
Tele Danmark - TDC 32 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 2
Aresa Biodetection 2 2
Huawei 4725 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5824 2
GoodWAN 8 1
Fujitsu 2109 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
Vodafone Group 1414 1
Nasdaq Copenhagen - Københavns Fondsbørs - Копенгагенская фондовая биржа 5 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1994 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 374 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 935 2
BMW Group 485 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 126 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Microsoft - LinkedIn 709 1
Tesla Motors 165 1
Visa International 1998 1
McDonald’s - Макдоналдс 221 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
Альфа-Групп 752 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
American Express - Amex 341 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
Carrefour 23 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Barclays 122 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 267 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Траско - Trasko 32 1
Bayer AG - Байер 86 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
American Airlines 90 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 12
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6027 3
МИК - Московский инновационный кластер 196 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 767 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3472 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 1
ЦОДД ГКУ - Центры организации дорожного движения 114 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1430 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 483 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 275 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 77 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 22 1
Президент Украины 128 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 231 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 39 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13945 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5791 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2381 1
Greenpeace - Гринпис 130 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
е-АРЕНА - Национальная ассоциация исследовательских и научно-образовательных электронных инфраструктур 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29950 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23255 12
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9864 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24837 9
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Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1504 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8795 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13172 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4925 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13165 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 938 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2090 4
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 151 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3115 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10819 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 3
Microsoft Windows 17039 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6419 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 272 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
IBM ThinkVantage 33 2
IBM Active Protection System 6 2
Ciena WaveLogic 12 2
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 2
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 501 2
Microsoft Office 4244 2
Яндекс.Авто 50 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 1
Microsoft Teams - MS Teams 676 1
Microsoft Office 365 1057 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1451 1
Microsoft Outlook 1509 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 869 1
Mozilla Firefox - браузер 1964 1
Google Android Auto 52 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Opera Browser - Браузер 1059 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1948 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Docker - Платформа распределённых приложений 572 1
NtechLab FindFace 57 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1472 1
Hitachi Lumada 29 1
Dassault Systemes - SolidWorks 136 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 340 1
Schwartz Marianne - Шварц Марианн 4 4
Vissing John - Виссинг Джон 4 4
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 3
Сергунина Наталья 375 2
Ефимов Владимир 145 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Яхина Ирина 40 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 2
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
Стромов Алексей 10 2
Kaalund Per - Каалунд Пер 2 2
Веселински Сашо 2 2
Клыкова Наталья 3 2
Gilbert Thomas - Гилберт Томас 2 2
Kerry John - Керри Джон 6 2
Dean Howard - Дин Говард 3 2
Madou Marc - Маду Марк 4 2
Bohr Tomas - Бор Томас 2 2
Лукин Михаил 16 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Нечаев Владимир 11 1
Townsend Anthony - Таунсенд Энтони 1 1
Кухарук Руслан 6 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 1
Лысенко Эдуард 319 1
Зайцев Михаил 349 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 1
Ускова Ольга 175 1
Прохоров Александр 102 1
Куликов Александр 21 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Мартынов Владислав 115 1
Терентьев Алексей 25 1
Порошенко Петр 27 1
Казак Максим 162 1
Гродзенский Яков 11 1
Василенко Александр 99 1
Скоробогатов Александр 6 1
Комиссаров Алексей 26 1
Дания - Королевство 1346 52
Россия - РФ - Российская федерация 168902 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 43
Европа 25038 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 30
Великобритания - Лондон 2438 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19816 22
Швеция - Стокгольм 410 19
Швеция - Королевство 3800 18
Германия - Федеративная Республика 13314 18
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 16
Нидерланды - Амстердам 632 15
Норвегия - Осло 119 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14877 14
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 13
Япония 13864 13
Финляндия - Хельсинки 253 12
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 12
Норвегия - Королевство 1868 12
Япония - Токио 1022 11
Франция - Французская Республика 8214 11
Италия - Милан 168 8
Земля - планета Солнечной системы 10921 8
Финляндия - Финляндская Республика 3708 8
США - Нью-Йорк 3198 8
Германия - Бавария - Мюнхен 485 7
Нидерланды 3778 7
Германия - Берлин 739 7
Германия - Гамбург 185 7
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Азия - Азиатский регион 5962 7
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Америка - Американский регион 2211 7
Испания - Мадрид 179 6
Россия - СФО - Новосибирск 4951 6
Украина - Киев 1163 6
Бельгия - Брюссель 248 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3520 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22097 23
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11006 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3247 11
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 11
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18453 10
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11527 9
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