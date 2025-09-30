Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183852
ИКТ 14296
Организации 11103
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3514
Системы 26279
Персоны 78984
География 2963
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

GoodWAN

GoodWAN

Компания GoodWAN является создателем собственной технологии беспроводной связи класса LPWAN, которая подходит для подключения до десятков тысяч устройств в одной локации.

УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 Цифровая платформа STAQ и производитель IoT-оборудования GoodWAN объявили о технологическом партнерстве 1
29.10.2021 Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1
04.08.2020 X5 Retail Group проверит мусорные баки с помощью датчиков GoodWAN 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

GoodWAN и организации, системы, технологии, персоны:

Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 861 2
Sigfox 13 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1551 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ГЛОНАСС АО 225 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5161 1
Ростелеком 10139 1
МегаФон 9634 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13798 1
InfoWatch - Инфовотч 1067 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 32 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 35 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Вега-Абсолют 6 1
Интерсвязь 26 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1111 1
РЖД - Российские железные дороги 1974 1
РВК - Российская венчурная компания 552 1
Газпром нефть 656 1
Нижегородский водоканал 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12602 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3305 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 692 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 377 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2890 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 697 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 347 1
МИК - Московский инновационный кластер 153 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 361 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6208 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 650 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5694 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3302 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6345 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6051 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55552 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 174 3
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 99 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22168 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71080 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21614 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7218 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 36 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12766 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11987 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3994 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2314 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10458 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1905 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12818 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9012 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7576 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1489 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33159 1
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 14 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 332 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 319 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 188 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 184 1
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 5 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 25 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Mobile Station International Subscriber Directory Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 14 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 325 1
DOA - Digital Object Architecture - Архитектура цифровых объектов 2 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5051 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4298 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1984 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 256 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16759 1
Умные платформы 1820 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3028 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 504 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
АТБ ОЕМ Оборудование 4 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1951 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 1
Нечаев Владимир 11 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Сергунина Наталья 371 1
Кухарук Руслан 5 1
Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Василенко Александр 93 1
Россия - РФ - Российская федерация 153685 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45111 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53041 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18299 1
Сингапур - Республика 1891 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3199 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4202 1
Россия - ЮФО - Севастополь 571 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2519 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 435 1
Дания - Копенгаген 154 1
Россия - СФО - Новосибирск 4569 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1190 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 244 1
Южная Корея - Сонгдо 7 1
Австрия - Вена 259 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 936 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14389 1
Европа 24535 1
Россия - УФО - Тюменская область 1234 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 382 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4181 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54083 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25485 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3719 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4353 1
Образование в России 2492 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10385 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19919 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50441 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11314 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2430 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5510 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1855 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 869 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5935 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 989 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4272 1
Энергетика - Energy - Energetically 5412 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8127 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6686 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1307 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7874 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8423 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6201 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 17 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 46 1
University of Virginia - Виргинский университет 31 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 295 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386935, в очереди разбора - 729554.
Создано именных указателей - 183852.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще