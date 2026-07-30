ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Микросхема «Рутокен Чип» 3127 со сроком действия закрытых ключей до 5 лет сертифицирована ФСБ России Компания «Актив» получила сертификат ФСБ России для встраиваемой микросхемы «Рутокен Чип» 3127 по классам КС1 и КС2. Микросхема входит в продуктовую линейку «Рутокен ЭЦП» 3.0 3127, предназначена для встраивания в устройства, требу

Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно Google, где Дуров? Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет

Получен новый сертификат ФСБ России на защищенный флеш-накопитель Aladdin CryptoFlash Компания «Аладдин» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России № СФ/124-5574 на СКЗИ Aladdin CryptoFlash, защищенный флеш-накопитель со встроенны

ФСБ создаст реестр браузеров, обязанных устанавливать российские сертификаты безопасности безопасности, подлежит хранению в течение всего срока деятельности НУЦ. Минцифры по согласованию с ФСБ (Федеральная служба безопасности) установит требования к порядку реализации функции Нацио

ФСБ сорвала планы Украины устроить теракт на военном российском аэродроме дронами, управляемыми ИИ Пресечения теракта Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт на аэродроме в Ростовской области, сообщили в Центре обществ

ФСБ раскрыла масштабную операцию по слежке за российскими чиновниками через смартфоны Слежка в крупном масштабе Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила о раскрытии крупномасштабной схемы слежки за российскими госслужащими путем внед

Новые модели шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB100 сертифицированы в ФСБ России Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России на шлюз безопасности ViPNet Coordinator KB 4, в который включено новое исполнение ViPNet Coordinator KB100 на базе аппаратных платформ KB100 Q1 и KB100 Q2. Об этом CNews сообщили пре

Российские госданные откроют для нейросетей. Но только с разрешения ФСБ законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) суверенным и национальным ИИ-моделям предложили обучаться на государственных данных. Доступ к ним можно будет получить после разрешения от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Документ также предусматривает ответственность для операторов и владельцев ИИ з

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram Попытка покушения на руководство Роскомнадзора Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении террористического акта в отношении руководителей Роскомнадзора

МВД и ФСБ уничтожили крупный узел связи мошенников. Они засели недалеко от Кремля озыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве и сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области. ФСБ России Правоохранительные органы уничтожили часть мошеннической сети Узел связи находился

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ омпании, для которых телеком-бизнес не является профильным; а также те, кто не установил системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ, специальное оборудование для нужд правоохранительных органов и ФСБ), на что ранее давали 1,5–2 года. Виртуальных операторов связи (MVNO) закрепят юридически и пропишут для них более жесткие требования. Правительство Республики Крым Операторов связи в Росси

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников о целях использования абонентского терминала пропуска трафика. Photogenica - Grigorenko Сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников Необходимое ИТ-об

«Солар» представил сертифицированную ФСБ «Заставу» версии 8 с централизованным управлением на веб-технологии надежность алгоритмов и сохранность ключей. Линейка продуктов «Застава» версии 8, сертифицированная ФСБ России, подтверждает соответствие этим параметрам — от корректности шифрования до отказоу

Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк дет секретарем комиссии. Сейчас начальником этого управления является Денис Агафонов. Кто вошел в комиссию по развитию технологий ИИ В состав комиссии вошли: министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник Прези

«СМАРТС-Кванттелеком» получила сертификаты ФСБ России на квантовую криптографическую систему «КВАЛИОН 1.0» Компания «СМАРТС-Кванттелеком» объявляет о получении сертификатов ФСБ России на квантовую криптографическую систему выработки и распределения ключей «КВАЛИОН 1

«Континент TLS-Сервер» компании «Код Безопасности» получило сертификат ФСБ решение «Континент TLS-Сервер» версии 2 компании «Код Безопасности» получило официальный сертификат ФСБ России, подтверждающий его соответствие высоким требованиям к средствам криптографической

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет ума одобрила в первом чтении законопроект, который наделяет Федеральную службу безопасности России (ФСБ) правом блокировать россиянам домашний интернет и даже телефонную связь, пишет РБК. ФС

Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion е под стражей», части 3, 4 ст. 303 УК, «фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», и ч. 2 ст. 307 УК РФ, «заведомо ложные показания». Merlion Бывшие сотрудники СК и ФСБ, обвиненные в фальсификации уголовного дела в отношении совладельцев Merlion и вымогательстве у них денег, приговорены к заключению от 14 до 18 лет Обвинительное заключение было утверждено

СКЗИ ViPNet Prime сертифицировано ФСБ России Компания «ИнфоТеКС» информирует о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet Prime Key Center из

Хостинг-провайдеров накажут оборотными штрафами за несоблюдение требований ФСБ ециальный реестр Роскомнадзора. Оборотные штрафы для хостинг-провайдеров за несоблюдение требований ФСБ Провайдер хостинга должна идентифицировать своих пользователей, выполнять требования по з

Криптографическая защита биометрических сервисов Сбербанка обеспечена по требованиям ФСБ России на основе решений «КриптоПро» лном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области безопасности биометрических систем, в том числе, в части криптографической защиты, что было подтверждено положительным заключением ФСБ России. Данное заключение было сформировано в том числе на основе исследований, проводившихся лабораторией «КриптоПро» в 2024-2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «КриптоПро». Росс

ФСБ продлила сертификат на средство защиты «Континент-АП» от «Кода Безопасности» Специалисты ФСБ России провели успешные испытания «Континент-АП» Версия 4 (сборки 4.1.689.0 и 4.1.725.0)

ФСБ дали право получать копии баз данных у любых организаций Закон о обороте оружия в новых регионов и расширении полномочий ФСБ Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий взаимоотн

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux Компания «ИнфоТеКС» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный комплекс (ПК) ViPNet Client 5 for Linux. ViPNet Client 5 – новое по

Решение «НЭК Тех» получило положительное заключение ФСБ России аучно-технический центр «НЭК Тех» (компания входит в группу «НЭК») получил положительное заключение ФСБ России о корректности встраивания средств криптографической защиты информации (СКЗИ) в ра

Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion Следствие просит назначить максимальное наказание Следователи запросили максимальные сроки наказания для бывших сотрудников ФСБ и Следственного комитета (СК), обвиняемых в фальсификации преследования в отношении руководства ИТ-дистрибьютора Merlion с целью получения активов компании, пишут «Ведомости». Закрытый суде

«ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на соответствие программного комплекса (ПК) ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» треб

ФСБ будет контролировать работу «белых» хакеров в России ИБ-исследования под контролем ФСБ Разработана новая версия законопроекта о легализации «белых» хакеров, которая предполагае

ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных Контроль за устройствами Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получит возможность регистрировать шпионские устройства и программы, пишут «Ведом

«Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратных комплексов (ПАК) распределительного и клиентского узлов квантовой сети из состава квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNe

ФСБ арестовала сотрудника ИТ-компании, который сливал данные украинской разведке роны) Украины, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 25 сентября 2025 г. Хоть сотрудника ИТ-компании и задержали за государственную из

«УльтимаТек» получила лицензию ФСБ на криптографию «УльтимаТек» получила лицензию ФСБ на криптографию. Аккредитация регулятора дает право вести разработку, производство и расп

Программный комплекс Litoria Desktop 2 подтвердил соответствие требованиям ФСБ России Компания «Газинформсервис» объявила о получении сертификата соответствия ФСБ России на программный комплекс Litoria Desktop 2. Сертификат СФ/124-5229 от 22 июля 2025 г. подтверждает, что СКЗИ Litoria Desktop 2 успешно прошло экспертизу, удостоверяющую соответствие т

NGFW «Континент 4» получил сертификат ФСБ России и поступает в продажу что новая версия флагманского решения компании NGFW «Континент 4» получила сертификат соответствия ФСБ России по требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Теперь устр

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы» надзор. В административном протоколе суда указано, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас

Фальшивый «антивирус ФСБ» атакует руководство российских компаний. В опасности все пользователи Android осное ПО, выдающее себя за антивирусное решение, созданное Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Об этом пишет профильный портал Bleeping Computer со ссылкой на российскую ИБ-компанию

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров онированием виртуальных узлов связи. 22 августа 2025 г. сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) России ликвидировали в Крыму сеть углов связи, испол

Все российские госсервисы обяжут подключиться к информсистеме ФСБ. Это может усугубить дефицит ИТ-кадров в госструктурах те информации», согласно которому все действующие и создаваемые в будущем государственные информационные системы (ГИС) должны будут в обязательном порядке подключиться к системе ГосСОПКА и уведомлять ФСБ обо всех компьютерных инцидентах и результатах внутреннего расследования, выяснили «Ведомости». Ранее такое требование касалось только объектов критической информационной инфраструктуры (КИ

Jinn Server 1.3.7 «Кода Безопасности» получил сертификаты ФСБ России и поступает в продажу лектронной подписи Jinn Server. Версия 1.3 (сборка 1.3.7.218) успешно прошел инспекционный контроль ФСБ РФ. Теперь продукт «Кода Безопасности» доступен для заказа. Об этом CNews сообщил предста