Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1952, упоминаний - 3444
ФСБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 107
|Никифоров Николай 1126 42
|Медведев Дмитрий 1433 40
|Яровая Ирина 63 29
|Дуров Павел 216 26
|Мишустин Михаил 302 23
|Жаров Александр 165 21
|Мылицын Роман 79 19
|Михайлов Сергей 37 18
|Нечаев Андрей 21 18
|Горелов Дмитрий 51 18
|Носков Константин 201 16
|Шадаев Максут 384 16
|Эйгес Павел 66 15
|Шилов Сергей 61 15
|Иванов Олег 124 15
|Стоянов Руслан 30 14
|Акимов Максим 167 14
|Чернышенко Дмитрий 234 14
|Озеров Виктор 26 13
|Врублевский Павел 75 13
|Дворкович Аркадий 169 13
|Бокова Людмила 80 12
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 12
|Докучаев Дмитрий 14 12
|Махонов Александр 29 11
|Лугов Андрей 32 11
|Клишас Андрей 44 11
|Касперская Наталья 197 11
|Бортников Александр 19 11
|Соколов Алексей 121 11
|Нащекин Алексей 111 11
|Беров Иван 40 10
|Давыдов Александр 36 10
|Гусев Дмитрий 48 10
|Мещеряков Кирилл 22 9
|Левин Леонид 83 9
|Патрушев Николай 15 9
|Рогозин Дмитрий 79 9
|Щеголев Игорь 676 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756248, в очереди разбора - 659938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756248, в очереди разбора - 659938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru