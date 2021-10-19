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ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности Российской Федерации


19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 8
18.10.2021 РЖД выделили 300 млн руб. на квантовую связь для огромных расстояний 1
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России 4
13.10.2021 Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда 5
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 1
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 2
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 2
04.10.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на Vipnet Coordinator VA 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 4
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 2
20.09.2021 «Транстелеком» запускает услугу криптозащиты каналов связи 1
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов 1
16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 2
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 3
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» 1
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 2
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
02.09.2021 Власти начинают собирать с граждан биометрию через смартфоны, заманивая онлайн-сервисами вузов, банков и метро 2
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора» 1
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 4
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 1
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
24.08.2021 Центробанк объявил нормативы киберустойчивости банков 2
23.08.2021 ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» 4
23.08.2021 Oxygen получила лицензию ФСБ на деятельность в области криптографии 2
23.08.2021 Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России 1
20.08.2021 Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно» 1
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 2
19.08.2021 Доля защищенных сервисов в портфеле M1Cloud возросла до 40% в 2020 году 1

Публикаций - 1952, упоминаний - 3444

ФСБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 232
Microsoft Corporation 11017 102
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 92
Ростех - Ростехнологии 2230 79
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 74
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 72
Google LLC 7128 71
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 71
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 64
Telegram Group 702 62
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 61
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 57
Yandex - Яндекс 4099 56
VK - Mail.ru Group 2482 50
Infotecs - ИнфоТеКС 249 44
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 38
IBM 3527 37
Huawei 2726 35
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 35
Intel Corporation 4152 35
Крипто-ПРО 200 34
Восход ФГБУ НИИ 365 33
Samsung Electronics 5633 30
Код Безопасности 365 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 29
Apple Inc - Эппл Рус 7680 29
Facebook 3765 25
SAP SE 3207 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 25
Крок 1219 25
3727 24
Oracle Corporation 3331 22
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 21
Twitter 2204 21
Cisco Systems 2037 19
Red Hat 664 19
Ростех - Концерн Автоматика 396 18
Ланит ГК 1155 18
Микрон - Micron 365 17
Новые облачные технологии (НОТ) 227 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 80
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 36
РЖД - Российские железные дороги 1081 33
Почта России ПАО 1570 28
Газпромбанк - ГПБ 692 21
Аэрофлот 492 16
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 12
Assist - Ассист 123 12
Газпром ПАО 518 12
Вотрон 16 11
РВК - Российская венчурная компания 476 11
LinkedIn 520 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 10
Роснефть НК 367 10
AliExpress 275 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 8
CyberPlat - КиберПлат 201 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 7
X5 Group 599 7
Qiwi 783 7
Россети ПАО 168 7
Avito - Авито 171 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Visa International 1344 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
Альфа-Банк 1123 6
Интер РАО ПАО 158 6
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 6
Уралсиб Банк 389 6
РСХБ - Россельхозбанк 183 6
Норникель - Норильский никель 177 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 5
Транснефть 159 5
Газпром нефть 380 5
Почта Банк 289 5
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 5
HeadHunter Group - HH Group 336 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 339
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 286
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 232
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 154
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 133
Правительство РФ 2200 126
Президент Российской Федерации 1439 115
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 101
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 81
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 77
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 73
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 71
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 68
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 62
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 61
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 59
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 52
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 51
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 48
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 43
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 41
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 40
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 36
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 36
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 33
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 32
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 30
Федеральное казначейство России 766 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 27
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 25
Таганский районный суд города Москвы 44 24
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 24
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 23
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 23
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 23
Счётная палата РФ 460 22
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 22
Администрация Президента РФ 267 20
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 20
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
Единая Россия - Политическая партия 171 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 8
Демократическая политическая партия США 36 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 6
Gen-Z Consortium 11 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
Linux Foundation 157 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 4
Руссофт - Russoft 250 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ЛДПР 68 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 138
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 97
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 56
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 53
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 51
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 50
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 47
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 32
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 31
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 29
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 27
ARM64 - Архитектура процессора 1017 25
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 19
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 18
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 17
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 15
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 14
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 13
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
3G - Стандарт мобильной связи 3709 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 12
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
Google Android 10750 91
Linux OS 4243 73
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 66
Apple iOS 5741 62
Microsoft Windows 10 6612 49
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 47
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 41
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 33
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 31
Intel x86 - Архитектура процессора 991 28
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 27
Microsoft Windows 7 1662 25
Aladdin JaCarta 147 24
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 23
Новые облачные технологии - МойОфис 311 23
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 22
Java - Язык программирования 1167 21
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 21
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 19
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 18
Rakuten Viber 429 18
WhatsApp Messenger 654 18
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 18
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 17
Microsoft Windows 850 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 16
AWS - Amazon Web Services 568 15
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 15
Infotecs - ViPNet Client 53 14
VK - Mail.ru Одноклассники 853 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 14
КриптоПро СКЗИ CSP 96 14
Apple - App Store 2198 14
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 13
Ред ОС 239 13
Microsoft Windows 8 1228 13
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 13
Путин Владимир 1820 107
Никифоров Николай 1126 42
Медведев Дмитрий 1433 40
Яровая Ирина 63 29
Дуров Павел 216 26
Мишустин Михаил 302 23
Жаров Александр 165 21
Мылицын Роман 79 19
Михайлов Сергей 37 18
Нечаев Андрей 21 18
Горелов Дмитрий 51 18
Носков Константин 201 16
Шадаев Максут 384 16
Эйгес Павел 66 15
Шилов Сергей 61 15
Иванов Олег 124 15
Стоянов Руслан 30 14
Акимов Максим 167 14
Чернышенко Дмитрий 234 14
Озеров Виктор 26 13
Врублевский Павел 75 13
Дворкович Аркадий 169 13
Бокова Людмила 80 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 12
Докучаев Дмитрий 14 12
Махонов Александр 29 11
Лугов Андрей 32 11
Клишас Андрей 44 11
Касперская Наталья 197 11
Бортников Александр 19 11
Соколов Алексей 121 11
Нащекин Алексей 111 11
Беров Иван 40 10
Давыдов Александр 36 10
Гусев Дмитрий 48 10
Мещеряков Кирилл 22 9
Левин Леонид 83 9
Патрушев Николай 15 9
Рогозин Дмитрий 79 9
Щеголев Игорь 676 9
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1207
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 253
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 174
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 113
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 45
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 41
Украина 3347 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 36
Европа 3730 33
Германия - Федеративная Республика 3614 29
Беларусь - Белоруссия 2081 23
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 23
Россия - Смоленск 233 22
Казахстан - Республика 2621 22
Индия - Республика 2161 21
Россия - Республика Крым 625 18
Россия - Севастополь 420 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 16
Россия - СФО - Новосибирск 1956 15
Франция - Французская Республика 2112 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 14
Россия - Самарская область 558 14
Земля - планета Солнечной системы 857 14
Россия - Краснодарский край 913 13
Россия - Ставропольский край 457 13
Восточная Европа 1669 13
Россия - ПФО - Казань 1510 13
Россия - Ростовская область 860 13
Россия - ПФО - Самара 1287 13
Россия - Курганская область 261 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 12
Россия - Нижегородская область 737 12
Россия - Свердловская область 805 11
Россия - Новосибирская область 811 11
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