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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФСБ РФ Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Микросхема «Рутокен Чип» 3127 со сроком действия закрытых ключей до 5 лет сертифицирована ФСБ России

Компания «Актив» получила сертификат ФСБ России для встраиваемой микросхемы «Рутокен Чип» 3127 по классам КС1 и КС2. Микросхема входит в продуктовую линейку «Рутокен ЭЦП» 3.0 3127, предназначена для встраивания в устройства, требу
29.07.2026 Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

Google, где Дуров? Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет
27.07.2026 Получен новый сертификат ФСБ России на защищенный флеш-накопитель Aladdin CryptoFlash

Компания «Аладдин» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России № СФ/124-5574 на СКЗИ Aladdin CryptoFlash, защищенный флеш-накопитель со встроенны
16.07.2026 ФСБ создаст реестр браузеров, обязанных устанавливать российские сертификаты безопасности

безопасности, подлежит хранению в течение всего срока деятельности НУЦ. Минцифры по согласованию с ФСБ (Федеральная служба безопасности) установит требования к порядку реализации функции Нацио
10.07.2026 ФСБ сорвала планы Украины устроить теракт на военном российском аэродроме дронами, управляемыми ИИ

Пресечения теракта Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт на аэродроме в Ростовской области, сообщили в Центре обществ
02.06.2026 ФСБ раскрыла масштабную операцию по слежке за российскими чиновниками через смартфоны

Слежка в крупном масштабе Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила о раскрытии крупномасштабной схемы слежки за российскими госслужащими путем внед
18.05.2026 Новые модели шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB100 сертифицированы в ФСБ России

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России на шлюз безопасности ViPNet Coordinator KB 4, в который включено новое исполнение ViPNet Coordinator KB100 на базе аппаратных платформ KB100 Q1 и KB100 Q2. Об этом CNews сообщили пре
05.05.2026 Российские госданные откроют для нейросетей. Но только с разрешения ФСБ

законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) суверенным и национальным ИИ-моделям предложили обучаться на государственных данных. Доступ к ним можно будет получить после разрешения от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Документ также предусматривает ответственность для операторов и владельцев ИИ з
24.04.2026 ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram

Попытка покушения на руководство Роскомнадзора Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении террористического акта в отношении руководителей Роскомнадзора
07.04.2026 МВД и ФСБ уничтожили крупный узел связи мошенников. Они засели недалеко от Кремля

озыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве и сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области. ФСБ России Правоохранительные органы уничтожили часть мошеннической сети Узел связи находился
03.04.2026 Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

омпании, для которых телеком-бизнес не является профильным; а также те, кто не установил системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ, специальное оборудование для нужд правоохранительных органов и ФСБ), на что ранее давали 1,5–2 года. Виртуальных операторов связи (MVNO) закрепят юридически и пропишут для них более жесткие требования. Правительство Республики Крым Операторов связи в Росси
27.03.2026 ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

о целях использования абонентского терминала пропуска трафика. Photogenica - Grigorenko Сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников Необходимое ИТ-об
11.03.2026 «Солар» представил сертифицированную ФСБ «Заставу» версии 8 с централизованным управлением на веб-технологии

надежность алгоритмов и сохранность ключей. Линейка продуктов «Застава» версии 8, сертифицированная ФСБ России, подтверждает соответствие этим параметрам — от корректности шифрования до отказоу
27.02.2026 Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк

дет секретарем комиссии. Сейчас начальником этого управления является Денис Агафонов. Кто вошел в комиссию по развитию технологий ИИ В состав комиссии вошли: министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник Прези
20.02.2026 «СМАРТС-Кванттелеком» получила сертификаты ФСБ России на квантовую криптографическую систему «КВАЛИОН 1.0»

Компания «СМАРТС-Кванттелеком» объявляет о получении сертификатов ФСБ России на квантовую криптографическую систему выработки и распределения ключей «КВАЛИОН 1
04.02.2026 «Континент TLS-Сервер» компании «Код Безопасности» получило сертификат ФСБ

решение «Континент TLS-Сервер» версии 2 компании «Код Безопасности» получило официальный сертификат ФСБ России, подтверждающий его соответствие высоким требованиям к средствам криптографической
27.01.2026 Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

ума одобрила в первом чтении законопроект, который наделяет Федеральную службу безопасности России (ФСБ) правом блокировать россиянам домашний интернет и даже телефонную связь, пишет РБК. ФС
27.01.2026 Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion

е под стражей», части 3, 4 ст. 303 УК, «фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», и ч. 2 ст. 307 УК РФ, «заведомо ложные показания». Merlion Бывшие сотрудники СК и ФСБ, обвиненные в фальсификации уголовного дела в отношении совладельцев Merlion и вымогательстве у них денег, приговорены к заключению от 14 до 18 лет Обвинительное заключение было утверждено

13.01.2026 СКЗИ ViPNet Prime сертифицировано ФСБ России

Компания «ИнфоТеКС» информирует о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet Prime Key Center из

30.12.2025 Хостинг-провайдеров накажут оборотными штрафами за несоблюдение требований ФСБ

ециальный реестр Роскомнадзора. Оборотные штрафы для хостинг-провайдеров за несоблюдение требований ФСБ Провайдер хостинга должна идентифицировать своих пользователей, выполнять требования по з
25.12.2025 Криптографическая защита биометрических сервисов Сбербанка обеспечена по требованиям ФСБ России на основе решений «КриптоПро»

лном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области безопасности биометрических систем, в том числе, в части криптографической защиты, что было подтверждено положительным заключением ФСБ России. Данное заключение было сформировано в том числе на основе исследований, проводившихся лабораторией «КриптоПро» в 2024-2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «КриптоПро». Росс
24.12.2025 ФСБ продлила сертификат на средство защиты «Континент-АП» от «Кода Безопасности»

Специалисты ФСБ России провели успешные испытания «Континент-АП» Версия 4 (сборки 4.1.689.0 и 4.1.725.0)

18.12.2025 ФСБ дали право получать копии баз данных у любых организаций

Закон о обороте оружия в новых регионов и расширении полномочий ФСБ Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий взаимоотн
09.12.2025 Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux

Компания «ИнфоТеКС» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный комплекс (ПК) ViPNet Client 5 for Linux. ViPNet Client 5 – новое по
08.12.2025 Решение «НЭК Тех» получило положительное заключение ФСБ России

аучно-технический центр «НЭК Тех» (компания входит в группу «НЭК») получил положительное заключение ФСБ России о корректности встраивания средств криптографической защиты информации (СКЗИ) в ра
08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion

Следствие просит назначить максимальное наказание Следователи запросили максимальные сроки наказания для бывших сотрудников ФСБ и Следственного комитета (СК), обвиняемых в фальсификации преследования в отношении руководства ИТ-дистрибьютора Merlion с целью получения активов компании, пишут «Ведомости». Закрытый суде
27.11.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5»

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на соответствие программного комплекса (ПК) ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» треб
23.10.2025 ФСБ будет контролировать работу «белых» хакеров в России

ИБ-исследования под контролем ФСБ Разработана новая версия законопроекта о легализации «белых» хакеров, которая предполагае
20.10.2025 ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

Контроль за устройствами Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получит возможность регистрировать шпионские устройства и программы, пишут «Ведом
08.10.2025 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратных комплексов (ПАК) распределительного и клиентского узлов квантовой сети из состава квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNe
25.09.2025 ФСБ арестовала сотрудника ИТ-компании, который сливал данные украинской разведке

роны) Украины, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 25 сентября 2025 г. Хоть сотрудника ИТ-компании и задержали за государственную из
12.09.2025 «УльтимаТек» получила лицензию ФСБ на криптографию

«УльтимаТек» получила лицензию ФСБ на криптографию. Аккредитация регулятора дает право вести разработку, производство и расп
01.09.2025 Программный комплекс Litoria Desktop 2 подтвердил соответствие требованиям ФСБ России

Компания «Газинформсервис» объявила о получении сертификата соответствия ФСБ России на программный комплекс Litoria Desktop 2. Сертификат СФ/124-5229 от 22 июля 2025 г. подтверждает, что СКЗИ Litoria Desktop 2 успешно прошло экспертизу, удостоверяющую соответствие т
28.08.2025 NGFW «Континент 4» получил сертификат ФСБ России и поступает в продажу

что новая версия флагманского решения компании NGFW «Континент 4» получила сертификат соответствия ФСБ России по требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Теперь устр
28.08.2025 «Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

надзор. В административном протоколе суда указано, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас
25.08.2025 Фальшивый «антивирус ФСБ» атакует руководство российских компаний. В опасности все пользователи Android

осное ПО, выдающее себя за антивирусное решение, созданное Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Об этом пишет профильный портал Bleeping Computer со ссылкой на российскую ИБ-компанию

22.08.2025 ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

онированием виртуальных узлов связи. 22 августа 2025 г. сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) России ликвидировали в Крыму сеть углов связи, испол
16.07.2025 Все российские госсервисы обяжут подключиться к информсистеме ФСБ. Это может усугубить дефицит ИТ-кадров в госструктурах

те информации», согласно которому все действующие и создаваемые в будущем государственные информационные системы (ГИС) должны будут в обязательном порядке подключиться к системе ГосСОПКА и уведомлять ФСБ обо всех компьютерных инцидентах и результатах внутреннего расследования, выяснили «Ведомости». Ранее такое требование касалось только объектов критической информационной инфраструктуры (КИ
04.07.2025 Jinn Server 1.3.7 «Кода Безопасности» получил сертификаты ФСБ России и поступает в продажу

лектронной подписи Jinn Server. Версия 1.3 (сборка 1.3.7.218) успешно прошел инспекционный контроль ФСБ РФ. Теперь продукт «Кода Безопасности» доступен для заказа. Об этом CNews сообщил предста
23.06.2025 МВД, ФСБ и еще несколько госорганов: Названы ведомства, от чьего имени чаще всего действуют телефонные мошенники

ся сотрудниками правоохранительных органов МВД или же сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) или ведомств Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и ма

Публикаций - 3651, упоминаний - 4844

ФСБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 392
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 244
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 205
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 198
Microsoft Corporation 25775 197
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 165
МегаФон 10742 160
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 151
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 146
Код Безопасности 812 141
Yandex - Яндекс 9216 137
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 126
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 120
Telegram Group 2940 118
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 116
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 109
Google LLC 12688 107
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 102
Oracle Corporation 7074 102
9594 98
Cisco Systems 5372 97
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 91
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 88
Apple Inc 13154 86
Softline - Софтлайн 3743 84
Восход ФГБУ НИИ 721 78
Информзащита 941 71
SAP SE 5601 70
VK - Mail.ru Group 3602 67
Крок - Croc 1964 66
Huawei 4676 63
Intel Corporation 12811 63
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 61
InfoWatch - Инфовотч 1185 60
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 59
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 57
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 57
Broadcom - VMware 2610 55
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 201
РЖД - Российские железные дороги 2096 120
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 90
Газпром ПАО 1493 80
Почта России ПАО 2370 74
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 71
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 55
Assist - Ассист 218 53
Альфа-Банк 1979 50
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 42
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 35
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 31
НСПК - Национальная система платежных карт 948 30
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 27
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 25
Роснефть НК - нефтяная компания 562 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 25
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 24
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 23
ВТБ - ВТБ24 671 23
Visa International 1993 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 18
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Газпром нефть 725 17
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 17
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
ПСБ - Промсвязьбанк 963 16
Новатэк - ранее Новафининвест 76 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1504
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 907
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 605
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 520
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 449
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 407
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 375
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 363
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 349
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 326
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 312
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 218
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 213
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 211
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 211
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 183
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 155
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 152
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 148
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 115
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 107
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 104
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 103
Судебная власть - Judicial power 2500 96
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 91
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 89
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 89
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 86
Федеральное казначейство России 1949 83
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 81
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 80
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 76
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 75
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 74
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 73
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 73
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 69
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 69
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 67
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 64
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 42
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 41
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 40
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 24
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 21
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 21
Единая Россия - Политическая партия 321 19
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 15
РосКомСвобода - Общественная организация 86 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 12
ГосИнформСистемы 160 12
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
Демократическая политическая партия США 122 9
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 9
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
ЛДПР 116 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1385
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1325
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 857
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 683
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 662
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 653
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 591
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 565
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 549
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 457
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 457
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 419
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 416
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 395
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 377
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 338
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 329
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 314
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 306
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 297
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 280
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 258
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 257
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 254
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 253
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 251
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 225
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 224
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 223
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 222
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 221
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 216
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 206
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 202
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 201
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 200
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 198
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 195
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 193
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 185
Linux OS 11533 294
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 268
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 201
Microsoft Windows 16882 198
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 197
Google Android 15243 175
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 167
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 152
Apple iOS 8583 113
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 109
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 101
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 99
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 94
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 94
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 83
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 81
FreePik 1841 73
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 69
КриптоПро CSP СКЗИ 255 64
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 63
InfoTeCS - ViPNet Client 122 63
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 63
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 63
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 60
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 57
Oracle Java - язык программирования 3469 56
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 54
Microsoft Windows 2000 8678 53
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 49
Новые облачные технологии - МойОфис 958 49
Intel x86 - архитектура процессора 2151 48
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 48
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 46
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 45
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 44
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 43
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 42
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 41
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 39
Путин Владимир 3454 219
Медведев Дмитрий 1665 115
Никифоров Николай 1138 73
Шадаев Максут 1210 61
Мишустин Михаил 787 56
Врублевский Павел 105 56
Дуров Павел 329 39
Рейман Леонид 1065 37
Щеголев Игорь 699 37
Гусев Дмитрий 92 35
Лукацкий Алексей 140 35
Яровая Ирина 72 34
Горелов Дмитрий 61 32
Артимович Игорь 31 31
Чернышенко Дмитрий 581 30
Бортников Александр 30 30
Михайлов Сергей 58 29
Анфимов Павел 59 29
Пермяков Максим 31 29
Левин Борис 57 27
Жаров Александр 183 26
Чапчаев Андрей 56 26
Артимович Дмитрий 45 25
Эйгес Павел 108 24
Стоянов Руслан 37 24
Абрамов Алексей 54 24
Карчев Олег 37 24
Носков Константин 241 23
Мылицын Роман 111 23
Мангутов Владислав 34 23
Мирошников Борис 63 21
Левин Леонид 134 21
Греф Герман 485 21
Симоненко Вячеслав 44 21
Артимовичи (братья) 23 21
Касперская Наталья 319 20
Земков Сергей 159 20
Нечаев Андрей 27 20
Докучаев Дмитрий 20 20
Рустамов Рустам 548 19
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 759
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 489
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 279
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 195
Украина 7928 153
Европа 24964 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 144
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 123
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 117
Германия - Федеративная Республика 13221 92
Беларусь - Белоруссия 6289 73
Казахстан - Республика 6048 72
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 62
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 62
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 62
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 60
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 56
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 53
Франция - Французская Республика 8177 53
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 53
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 53
Азия - Азиатский регион 5920 51
Земля - планета Солнечной системы 10865 49
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 46
Индия - Bharat 5869 46
Канада 5081 46
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 45
Нидерланды 3746 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 44
Япония 13807 40
Израиль 2856 40
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 40
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 39
Россия - ЮФО - Севастополь 613 37
Финляндия - Финляндская Республика 3697 36
Россия - СФО - Новосибирск 4876 36
Россия - УФО - Свердловская область 1951 34
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 34
Россия - ПФО - Самарская область 1577 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2285
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 909
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 542
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 534
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 457
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 210
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 209
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 206
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 181
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 172
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 170
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 133
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 131
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 98
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 71
Ведомости 1466 57
РИА Новости 1033 53
Forbes - Форбс 1002 31
Известия ИД 770 28
TAdviser - Центр выбора технологий 468 25
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 19
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
WikiLeaks 120 12
Wikipedia - Википедия 650 12
Bloomberg 1627 12
Российская газета 290 12
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 10
Комсомольская правда ИД 83 8
РОИ - Российская общественная инициатива 85 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 7
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 7
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 7
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 7
FT - Financial Times 1296 6
NYT - The New York Times 1100 6
The Washington Post 350 6
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 6
Говорит Москва - радиостанция 23 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
BleepingComputer - Издание 458 4
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Wired - Издание 276 4
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
За Телеком - telegram-канал 42 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
Daily Mail 58 4
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 162
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 117
IDC - International Data Corporation 4975 32
Gartner - Гартнер 3658 28
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 7
CNews Tenders 18 6
CNews Инновация года - награда 155 5
НМГ - Медиалогия 37 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Рустелеком ТК 305 4
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Интерфакс-100 21 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Markets&Markets Research 113 2
ABI Research 236 2
Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Cybersecurity Ventures 11 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Zecurion Analytics 25 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
uForce - Юфорс 5 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
TAdviser IT Prize 9 1
ИНСОР - Институт cовременного развития 4 1
РАН - Российская академия наук 2122 35
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 29
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 17
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 14
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 13
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 12
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 12
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 12
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 11
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 10
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 9
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 8
ИИИ - Институт исследований интернета 66 8
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 6
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 6
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 5
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
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