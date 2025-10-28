Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184977
ИКТ 14357
Организации 11142
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26324
Персоны 79587
География 2975
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Докучаев Дмитрий


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский 1
14.02.2022 Знаменитый на весь мир российский хакер получил 14 лет строгого режима 2
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
10.07.2020 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 2
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 1
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 1
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 1
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 1
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку 1
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 1
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 1
30.01.2017 Хакер, похищавший переписку высокопоставленных чиновников, арестован ФСБ 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Докучаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5221 15
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 180 12
Verisign 358 7
I-Defence 4 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 3
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 2
Yandex - Яндекс 8286 2
Telegram Group 2481 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
REvil - Хакерская группировка 51 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Spamhaus 39 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1504 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
The Infraud Organization - хакерская группировка 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 1
МегаФон 9758 1
SAP SE 5414 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13968 1
8871 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9144 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
NVision Group - Энвижн Груп 684 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 1
RedSys - РедСис 74 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Ростелеком 10244 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
Yahoo! 3707 1
AOL Inc - America Online 1873 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 286 1
Assist - Ассист 214 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 853 9
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8005 2
ПСБ - Промсвязьбанк 896 2
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Гарант-Инвест ФПК 5 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2971 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 146 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 52 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 959 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2758 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1600 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
Связной ГК 1382 1
Visa International 1967 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 19
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 80 16
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1169 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5734 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 724 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3435 5
Судебная власть - Judicial power 2395 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 197 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3095 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1065 3
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 44 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2907 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 214 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1610 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4799 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 1
Военный суд Российской Федерации 1 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 743 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5173 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3497 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 302 1
Демократическая политическая партия США 119 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 376 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 737 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3444 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5307 8
Электронный билет - e-ticket 173 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1327 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25423 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31661 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4244 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7490 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13503 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13260 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4318 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5787 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1925 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1962 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16938 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3122 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26943 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28809 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5299 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1406 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25432 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16619 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7699 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2354 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3933 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10134 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1438 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 171 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 249 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 142 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17732 1
Data monetization - Монетизация данных 1794 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3042 1
Часы - Watch 984 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 257 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 546 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 384 1
Crutop 11 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 686 3
Rx-Promotion 12 3
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 3
Google Gmail 975 2
Microsoft Access 60 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
SpamDot 11 1
Spamit 14 1
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
Mac Defender 6 1
SpamPromo 2 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1194 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 262 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 908 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 315 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 883 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 264 1
Google YouTube - Видеохостинг 2864 1
Apple macOS 2213 1
Microsoft Windows 16227 1
Михайлов Сергей 55 16
Стоянов Руслан 36 14
Врублевский Павел 102 12
Фомченков Георгий 9 9
Артимович Игорь 30 5
Пермяков Максим 30 5
Артимовичи (братья) 23 5
Артимович Дмитрий 42 5
Гусев Игорь 19 3
Фомченков Григорий 3 3
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 3
Сачков Илья 125 3
Скороходов Сергей 2 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Тимакова Наталья 18 2
Дадинский Сергей 11 2
Заколупина Марина 6 2
Герасимов Андрей 25 2
Жаров Александр 178 2
Дворкович Аркадий 211 2
Голикова Татьяна 56 2
Аникеев Владимир 3 2
Ступин Дмитрий 5 1
Нечовод Дмитрий 5 1
Голенков Руслан 1 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
Зайцев Игорь 4 1
Окулева Мария 2 1
Александров Александр 85 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 591 1
Мальцев Станислав 6 1
Ельцин Борис. 94 1
Морозов Евгений 17 1
Ковыршин Алексей 11 1
Киселев Дмитрий 12 1
Новак Андрей 2 1
Попов Игорь 16 1
Соловьева Анна 1 1
Олевский Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53263 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 9
Канада - Нью-Денвер 4 4
Канада 4974 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18412 4
Украина 7765 3
Азия - Азиатский регион 5719 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 143 2
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18017 2
Индия - Bharat 5647 2
Америка - Американский регион 2186 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2616 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 389 2
США - Аризона 536 2
США - Иллинойс 334 2
Нидерланды 3615 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 593 2
Таиланд - Королевство 854 2
Мальдивы - Мальдивская Республика 72 2
Маврикий - Республика 49 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 174 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4073 1
Бразилия - Федеративная Республика 2441 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Сингапур - Республика 1899 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1136 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 438 1
Нидерланды - Амстердам 616 1
Абхазия - Республика 180 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4230 1
Германия - Федеративная Республика 12907 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14447 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 679 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3227 1
Китай - Шанхай 806 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7435 16
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 228 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3670 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8281 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 6
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 180 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3631 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1279 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6607 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 756 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11355 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 661 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 330 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6883 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6298 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1007 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 789 2
Webmaster - Вебмастер 132 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2731 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14893 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10439 1
Физика - Physics - область естествознания 2806 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7218 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17232 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7974 1
Энергетика - Energy - Energetically 5466 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6825 1
Паспорт - Паспортные данные 2703 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 546 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2666 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2625 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 227 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 31 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11386 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2118 5
РИА Новости 972 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1062 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1109 2
Лаборатория Артимовича 9 1
Царьград - телеканал 28 1
Росбалт ИА 60 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6001 1
Forbes - Форбс 902 1
Bloomberg 1382 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3716 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396043, в очереди разбора - 732205.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/