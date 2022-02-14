Знаменитый на весь мир российский хакер получил 14 лет строгого режима

Суд вынес приговор участникам российской хакерской группы Lurk. Ее глава получит 14 лет колонии строгого режима, другие проведут за решеткой до 13 лет. Обвинение запрашивало до 18 лет лишения свободы всей «верхушке» и от шести лет участникам на низших ступенях в иерархии группы.

Закон суров

Глава нашумевшей хакерской группировки Lurk Константин Козловский был приговорен 14 годам заключения. Весь срок он отбудет в колонии строгого режима, пишут РИА «Новости».

Козловского обвинили в нарушении целого ряда статей УК РФ. В список попали ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и ч. 2 и 3 и ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В общей сложности по делу Lurk проходят 22 человека, и на момент публикации материала один из них находился в розыске. Восемь из них до момента оглашения приговора находились под стражей, еще восемь отделались домашним арестом. Все остальные были под подпиской о невыезде.

Годы реального заключения за виртуальные похождения

Обвинители запросили для всех фигурантов дела против Lurk огромные сроки. Еще в ноябре они требовали посадить Козловского на 18 лет, а остальным участникам дать сроки от шести до 18 лет.

Лидер Lurk собственной персоной

По информации портала 66.ру, пока что райсуд Екатеринбурга ограничился приговором для девяти участников киберпреступной группировки. Они получили от пяти с половиной лет общего режима до 13 лет строгого режима.

Сильнее всех, если не брать в расчет срок Козловского, досталось Игорю Попову. Суд признал его виновным в организации сети подконтрольных компаний-пустышек, которые использовались для вывода средств, полученных в результате деятельности группировки. За это преступление он проведет в колонии строгого режима 13 лет.

Часть кода Lurk - программы, принесшей Козловскому и команде почти 2 млрд рублей

На год меньше получил Геннадий Кобыльский. Следователи, которые вели дело Lurk, утверждают, что именно он выступал в роли «обнальщика». Наказание – 12 лет строгого режима.

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На момент публикации материала было известно, что к группировке Lurk в той или иной степени имели отношение 50 человек. Группа использовала одноименный компьютерный вирус для взлома сетей финансовых учреждений. Как сообщал CNews, они были арестованы еще в начале 2017 г., что стало следствием операции, проведенной российскими Министерством внутренних дел (МВД) и Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Константин Козловский пытался убедить всех, что действовал по «спецзаказу» ФСБ

К тому моменту хакеры смогли украсть у банков около 1,7 млрд руб. Свою деятельность они вели как минимум с 2011 г., когда они впервые попали в поле зрения «Лаборатории Касперского». В списке их жертв оказались, в том числе банк «Гарант Инвест», у которого они украли 67 млн руб., банк «Метрополь (148,9 млн руб.) и «Металлинвестбанк» ( 677,7 млн руб.).

Среди всех, кто оказался на скамье подсудимых по делу Lurk, была всего одна девушка - Валентина Рякина. По данным РБК, она сумела избежать наказания, но лишь временно. Приговор вступит в силу, как только ее ребенку исполнится 14 лет. Возраст ребенка не раскрывается.

Внештатные сотрудники ФСБ

Сразу после своего ареста глава Lurk Константин Козловский стал утверждать, что вся группа действовала под контролем ФСБ через ее сотрудника (на тот момент) Дмитрия Докучаева. С его слов, «куратор» постоянно давал им различные задания, среди которых были взлом электронной переписки Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) и сети нацкомитета Демократической партии США.

Тем не менее, следствию не удалось установить связь между Козловским и Докучаевым. Между тем, последний действительно был связан с хакерской «тусовкой». По данным РБК, это бывший редактор рубрики «Взлом» в известном журнале «Хакер», плюс он раньше тоже занимался кибервзломом под ником Forb.

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В начале 2019 г., как сообщал CNews, Докучаев был обвинен в госизмене и получил шесть лет колонии.

Российские хакеры в очень серьезной опасности

Российские спецслужбы крепко взялись за соотечественников, занимающихся виртуальными преступлениями. Начало 2022 г. ознаменовалось сразу несколькими громкими арестами.

Например, в январе 2022 г. силовики задержали членов хакерской группировки REvil, промышлявшей взломом, шифрованием данных и требованием выкупа. Они «работали» по всему миру.

В том же месяце судьбу участников REvil разделили члены группы The Infraud Organization, которую американское Федеральное бюро расследований (ФБР) называет «крупнейшей группой мошенников в истории США, против которой когда-либо велось расследование». Среди них оказался хакер Андрей Новак, известный под псевдонимами Unicc, aka Faaxxx).

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В начале февраля 2022 г. под стражей оказались еще шестеро хакеров – участников группировки, название которой пока держится в тайне. Среди арестованных оказались двое бизнесменов, двое наемных сотрудников и пара безработных. Силовики ловили их по всей России.

Происходящее не на шутку встревожило российское хакерское сообщество. Многие приняли решение уйти из «профессии» или хотя бы временно «залечь на дно», другие же в спешном порядке пакуют чемоданы и ищут, в какой стране поселиться.