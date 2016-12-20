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Clinton Hillary Клинтон Хиллари

СОБЫТИЯ


20.12.2016 Аналитический центр InfoWatch визуализировал опубликованный Госдепом США архив переписки Хиллари Клинтон

из архива личной переписки кандидата в президенты США на выборах 2016 г. от Демократической партии Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), опубликованного в открытых источниках в интернете. Архив э
21.03.2007 Антирекламу Хиллари Клинтон просмотрели 140 тысяч раз

Короткий 74-секундный клип, изображающий кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) в виде оруэлловского «Большого Брата», с 5 марта просмотрел
23.08.2001 Хиллари Клинтон спонсировала проект по увеличению безопасности детей в интернете

иций по надзору за интернетом. И естественно, что реализация данного проекта требует введения дополнительных мер в области технического обеспечения. Таким образом, на состоявшейся на днях конференции Хиллари Клинтон объявила о предоставлении в этих целях 25-милллионного кредита.
08.06.2001 Курсовая работа Хилари Клинтон продается в онлайновом аукционе

Консервативный политический портал PoliticalUSA, воспользовавшись услугами eBay, выставил на аукцион студенческую курсовую работу Хилари Клинтон, жены бывшего президента США, а ныне сенатора от Нью Йорка. 88-страничная работа, которая по непроверенным данным должна хранится в фондах Уэллесли Колледжа (Wellesley College),п
15.01.2001 Скупость Хиллари Клинтон стала предметом насмешек

, главный новостной редактор Evote, заявил CNET, что идея организовать шуточный сбор денег в пользу Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) пришла к нему в голову после того, как новый сенатор от шта

Публикаций - 53, упоминаний - 76

Clinton Hillary и организации, системы, технологии, персоны:

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Best Buy 223 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 1
Bebo - социальная сеть 81 1
JUNG 18 1
Victor Hasselblad AB 57 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Siemens AG - Siemens Group 2672 1
Парадигма 168 1
The Infraud Organization - хакерская группировка 4 1
КиберБеркут - Хакерская группировка 4 1
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