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Clinton Hillary Клинтон Хиллари
СОБЫТИЯ
|20.12.2016
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Аналитический центр InfoWatch визуализировал опубликованный Госдепом США архив переписки Хиллари Клинтон
из архива личной переписки кандидата в президенты США на выборах 2016 г. от Демократической партии Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), опубликованного в открытых источниках в интернете. Архив э
|21.03.2007
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Антирекламу Хиллари Клинтон просмотрели 140 тысяч раз
Короткий 74-секундный клип, изображающий кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) в виде оруэлловского «Большого Брата», с 5 марта просмотрел
|23.08.2001
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Хиллари Клинтон спонсировала проект по увеличению безопасности детей в интернете
иций по надзору за интернетом. И естественно, что реализация данного проекта требует введения дополнительных мер в области технического обеспечения. Таким образом, на состоявшейся на днях конференции Хиллари Клинтон объявила о предоставлении в этих целях 25-милллионного кредита.
|08.06.2001
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Курсовая работа Хилари Клинтон продается в онлайновом аукционе
Консервативный политический портал PoliticalUSA, воспользовавшись услугами eBay, выставил на аукцион студенческую курсовую работу Хилари Клинтон, жены бывшего президента США, а ныне сенатора от Нью Йорка. 88-страничная работа, которая по непроверенным данным должна хранится в фондах Уэллесли Колледжа (Wellesley College),п
|15.01.2001
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Скупость Хиллари Клинтон стала предметом насмешек
, главный новостной редактор Evote, заявил CNET, что идея организовать шуточный сбор денег в пользу Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) пришла к нему в голову после того, как новый сенатор от шта
Clinton Hillary и организации, системы, технологии, персоны:
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