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Apple Beats Apple Beats Flex

СОБЫТИЯ

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03.12.2025 Билайн провёл крупнейший бизнес-вечер Business Beats для партнёров

В Москве состоялся Business Beats — новый формат делового бизнес-завтрака от Билайна, объединивший более 200 представителей отрасли связи и цифровых сервисов. Мероприятие стало одним из самых масштабных в современной исто
13.11.2015 Apple закрывает сервис, за который отдала $3 млрд

Прекращение работы Beats Music Компания Apple закроет сервис Beats Music 30 ноября 2015 г. В этот день все подписки существующих пользователей прекратят свое действие. Пользователи до указанной даты смогут
28.08.2015 Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании

Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со сс
23.07.2015 Viber и MTV запускают совместный проект

Телеканал MTV и мессенджер Viber, позволяющий общаться при помощи голосовой и видеосвязи, в рамках фестиваля Alfa Future People анонсировали старт нового музыкального проекта Beats & Vibes. Об этом CNews сообщили в Viber. На презентации проекта собрались представители Viber и топ-менеджмент телеканала MTV. По мнению генерального директора MTV Россия Яны Чуриковой, «
03.06.2015 Apple отзывает в России аудиоколонки из-за угрозы пожара

Компания Apple объявила о добровольном отзыве портативной Bluetooth-колонки Beats Pill XL из-за вероятности перегрева аккумулятора устройства, в результате чего может возникнуть пожар. Программа отзыва анонсирована и в России. Согласно условиям, при возврате товара ком
29.05.2014 Apple заключила крупнейшую сделку в своей истории

Apple официально объявила о приобретении Beats Electronics. Компания Beats Electronics выпускает наушники Beats by Dr. Dre, наушники-вкладыши и динамики, предлагает запатентованную технологию Beats Audio и сервис

26.05.2014 Apple не может договориться о крупнейшей сделке в своей истории

Компания Apple уже две недели медлит с подписанием крупнейшей сделки в своей истории — по покупке производителя аудиоаксессуаров премиум-класса Beats Electronics за $3,2 млрд. О намерении Apple приобрести Beats Electronics стало известно в начале мая. Тогда же источники сообщили, что официальный анонс должен состояться 12-13 чис
09.05.2014 Apple покупает производителя наушников Beats Electronics

Apple близка к подписанию сделки о покупке Beats Electronics — калифорнийского производителя наушников, портативных колонок и кабелей, чьи технологии используются в ноутбуках Hewlett-Packard и смартфонах HTC. По информации агентства Reu
17.01.2011 HP Envy 14 Beats Edition: ноутбук для ценителей качественного звука

Beats или не Beats? От остальных и в первую очередь от обычного HP Envy 14 версия Beats Edition отличается внешним видом и комплектом поставки. Кроме стандартного набора из блока питания и инструкций
13.01.2011 HP выпускает ноутбуки с новой технологией охлаждения и музыкальной системой Beats Audio

Компания HP анонсировала ноутбуки и настольные ПК с технологией охлаждения HP CoolSense и звуковой системой Beats Audio. Технология CoolSense совмещает в себе улучшенную систему отведения тепла и интеллектуальное ПО, управляющее ей. Она также автоматически изменяет уровень охлаждения в зависимости от
26.11.2010 HP выпустила в России ноутбук Envy 14 Beats Edition

HP представила в России новую модель мультимедиа-ноутбука. Модель HP Envy 14 Beats Edition выпускается со встроенной акустической системой Beats Audio, разработанной в партнерстве с музыкантом Dr.Dre. В комплекте с устройством поставляются наушники Beats S
06.09.2010 HP анонсировала в России ноутбуки с акустической системой Beats Audio

ьство Hewlett-Packard объявило об обновлении модельного ряда ноутбуков Envy, анонсировав две новые модификации моделей Envy 14 и Envy 17, представленных весной этого года. Первая новинка - HP Envy 14 Beats Edition - оснащена звуковой системой Beats Audio, призванной обеспечить звучание, максимально близкое к оригинальному, задуманному исполнителем композиции. В комплект поставки вход

Публикаций - 118, упоминаний - 118

Apple Beats и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1512 54
Apple Inc 13156 44
HP Inc. 5883 32
Samsung Electronics 11065 26
Intel Corporation 12811 22
Nvidia Corp 4002 18
HP - Hewlett-Packard 3662 17
Google LLC 12690 16
Microsoft Corporation 25775 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Sony 6739 11
Apple Beats Electronics 15 11
LG Electronics 3735 10
Lenovo Group 2447 9
Dropbox 527 9
Huawei 4677 8
Qualcomm Technologies 1974 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Samsung - Harman - JBL 243 6
ZTE Corporation 800 5
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 5
X Corp - Twitter 2938 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Lenovo Motorola 3566 4
SoundHound 9 3
Altec Lansing 22 3
Dell EMC 5180 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Toshiba Corporation 2980 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Philips 2099 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Celly 4 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
TuneIn Radio 8 3
Interscope Records 8 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Совкомбанк Совесть 279 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Белый Ветер 365 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Геометрия НПО 165 1
Новый век 27 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Softbank Vision Fund 13 1
Expansys 10 1
UMG - Universal Music Group - Deutsche Grammophon - PolyGram - Grammophon-Philips Group - Siemens & Halske 9 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
BMW Group 482 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Carl Zeiss AG 307 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
SoftBank Group 284 1
UMA - United Music Agency 40 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
Access Industries 37 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 73
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 65
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 64
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 57
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 49
Наушники - Headphones 4479 45
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 44
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 36
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 36
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 35
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 29
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 26
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 22
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 21
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 20
Аксессуары 4282 20
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 20
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Микрофон - Microphone 2809 14
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Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 27
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 26
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HTC One - серия смартфонов 187 18
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Азия - Азиатский регион 5920 2
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Нидерланды 3746 2
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