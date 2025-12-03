Apple Beats Apple Beats Flex

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СОБЫТИЯ
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|03.12.2025
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Билайн провёл крупнейший бизнес-вечер Business Beats для партнёров
В Москве состоялся Business Beats — новый формат делового бизнес-завтрака от Билайна, объединивший более 200 представителей отрасли связи и цифровых сервисов. Мероприятие стало одним из самых масштабных в современной исто
|13.11.2015
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Apple закрывает сервис, за который отдала $3 млрд
Прекращение работы Beats Music Компания Apple закроет сервис Beats Music 30 ноября 2015 г. В этот день все подписки существующих пользователей прекратят свое действие. Пользователи до указанной даты смогут
|28.08.2015
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Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании
Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со сс
|23.07.2015
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Viber и MTV запускают совместный проект
Телеканал MTV и мессенджер Viber, позволяющий общаться при помощи голосовой и видеосвязи, в рамках фестиваля Alfa Future People анонсировали старт нового музыкального проекта Beats & Vibes. Об этом CNews сообщили в Viber. На презентации проекта собрались представители Viber и топ-менеджмент телеканала MTV. По мнению генерального директора MTV Россия Яны Чуриковой, «
|03.06.2015
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Apple отзывает в России аудиоколонки из-за угрозы пожара
Компания Apple объявила о добровольном отзыве портативной Bluetooth-колонки Beats Pill XL из-за вероятности перегрева аккумулятора устройства, в результате чего может возникнуть пожар. Программа отзыва анонсирована и в России. Согласно условиям, при возврате товара ком
|29.05.2014
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Apple заключила крупнейшую сделку в своей истории
Apple официально объявила о приобретении Beats Electronics. Компания Beats Electronics выпускает наушники Beats by Dr. Dre, наушники-вкладыши и динамики, предлагает запатентованную технологию Beats Audio и сервис
|26.05.2014
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Apple не может договориться о крупнейшей сделке в своей истории
Компания Apple уже две недели медлит с подписанием крупнейшей сделки в своей истории — по покупке производителя аудиоаксессуаров премиум-класса Beats Electronics за $3,2 млрд. О намерении Apple приобрести Beats Electronics стало известно в начале мая. Тогда же источники сообщили, что официальный анонс должен состояться 12-13 чис
|09.05.2014
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Apple покупает производителя наушников Beats Electronics
Apple близка к подписанию сделки о покупке Beats Electronics — калифорнийского производителя наушников, портативных колонок и кабелей, чьи технологии используются в ноутбуках Hewlett-Packard и смартфонах HTC. По информации агентства Reu
|17.01.2011
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HP Envy 14 Beats Edition: ноутбук для ценителей качественного звука
Beats или не Beats? От остальных и в первую очередь от обычного HP Envy 14 версия Beats Edition отличается внешним видом и комплектом поставки. Кроме стандартного набора из блока питания и инструкций
|13.01.2011
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HP выпускает ноутбуки с новой технологией охлаждения и музыкальной системой Beats Audio
Компания HP анонсировала ноутбуки и настольные ПК с технологией охлаждения HP CoolSense и звуковой системой Beats Audio. Технология CoolSense совмещает в себе улучшенную систему отведения тепла и интеллектуальное ПО, управляющее ей. Она также автоматически изменяет уровень охлаждения в зависимости от
|26.11.2010
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HP выпустила в России ноутбук Envy 14 Beats Edition
HP представила в России новую модель мультимедиа-ноутбука. Модель HP Envy 14 Beats Edition выпускается со встроенной акустической системой Beats Audio, разработанной в партнерстве с музыкантом Dr.Dre. В комплекте с устройством поставляются наушники Beats S
|06.09.2010
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HP анонсировала в России ноутбуки с акустической системой Beats Audio
ьство Hewlett-Packard объявило об обновлении модельного ряда ноутбуков Envy, анонсировав две новые модификации моделей Envy 14 и Envy 17, представленных весной этого года. Первая новинка - HP Envy 14 Beats Edition - оснащена звуковой системой Beats Audio, призванной обеспечить звучание, максимально близкое к оригинальному, задуманному исполнителем композиции. В комплект поставки вход
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