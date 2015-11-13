Apple Beats Apple Beats Flex

Apple закрывает сервис, за который отдала $3 млрд Прекращение работы Beats Music Компания Apple закроет сервис Beats Music 30 ноября 2015 г. В этот день все подписки существующих пользователей прекратят свое действие. Пользователи до указанной даты смогут

Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со сс

Viber и MTV запускают совместный проект Телеканал MTV и мессенджер Viber, позволяющий общаться при помощи голосовой и видеосвязи, в рамках фестиваля Alfa Future People анонсировали старт нового музыкального проекта Beats & Vibes. Об этом CNews сообщили в Viber. На презентации проекта собрались представители Viber и топ-менеджмент телеканала MTV. По мнению генерального директора MTV Россия Яны Чуриковой, «

Apple отзывает в России аудиоколонки из-за угрозы пожара Компания Apple объявила о добровольном отзыве портативной Bluetooth-колонки Beats Pill XL из-за вероятности перегрева аккумулятора устройства, в результате чего может возникнуть пожар. Программа отзыва анонсирована и в России. Согласно условиям, при возврате товара ком

Apple заключила крупнейшую сделку в своей истории Apple официально объявила о приобретении Beats Electronics. Компания Beats Electronics выпускает наушники Beats by Dr. Dre, наушники-вкладыши и динамики, предлагает запатентованную технологию Beats Audio и сервис

Apple не может договориться о крупнейшей сделке в своей истории Компания Apple уже две недели медлит с подписанием крупнейшей сделки в своей истории — по покупке производителя аудиоаксессуаров премиум-класса Beats Electronics за $3,2 млрд. О намерении Apple приобрести Beats Electronics стало известно в начале мая. Тогда же источники сообщили, что официальный анонс должен состояться 12-13 чис

Apple покупает производителя наушников Beats Electronics Apple близка к подписанию сделки о покупке Beats Electronics — калифорнийского производителя наушников, портативных колонок и кабелей, чьи технологии используются в ноутбуках Hewlett-Packard и смартфонах HTC. По информации агентства Reu

HP Envy 14 Beats Edition: ноутбук для ценителей качественного звука Beats или не Beats? От остальных и в первую очередь от обычного HP Envy 14 версия Beats Edition отличается внешним видом и комплектом поставки. Кроме стандартного набора из блока питания и инструкций

HP выпускает ноутбуки с новой технологией охлаждения и музыкальной системой Beats Audio Компания HP анонсировала ноутбуки и настольные ПК с технологией охлаждения HP CoolSense и звуковой системой Beats Audio. Технология CoolSense совмещает в себе улучшенную систему отведения тепла и интеллектуальное ПО, управляющее ей. Она также автоматически изменяет уровень охлаждения в зависимости от

HP выпустила в России ноутбук Envy 14 Beats Edition HP представила в России новую модель мультимедиа-ноутбука. Модель HP Envy 14 Beats Edition выпускается со встроенной акустической системой Beats Audio, разработанной в партнерстве с музыкантом Dr.Dre. В комплекте с устройством поставляются наушники Beats S