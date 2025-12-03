Apple Beats Apple Beats Flex

В Москве состоялся Business Beats — новый формат делового бизнес-завтрака от Билайна, объединивший более 200 представителей отрасли связи и цифровых сервисов. Мероприятие стало одним из самых масштабных в современной исто

Прекращение работы Beats Music Компания Apple закроет сервис Beats Music 30 ноября 2015 г. В этот день все подписки существующих пользователей прекратят свое действие. Пользователи до указанной даты смогут

Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со сс

Телеканал MTV и мессенджер Viber, позволяющий общаться при помощи голосовой и видеосвязи, в рамках фестиваля Alfa Future People анонсировали старт нового музыкального проекта Beats & Vibes. Об этом CNews сообщили в Viber. На презентации проекта собрались представители Viber и топ-менеджмент телеканала MTV. По мнению генерального директора MTV Россия Яны Чуриковой, «

Компания Apple объявила о добровольном отзыве портативной Bluetooth-колонки Beats Pill XL из-за вероятности перегрева аккумулятора устройства, в результате чего может возникнуть пожар. Программа отзыва анонсирована и в России. Согласно условиям, при возврате товара ком