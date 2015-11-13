Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Apple Beats Apple Beats Flex



13.11.2015 Apple закрывает сервис, за который отдала $3 млрд

Прекращение работы Beats Music Компания Apple закроет сервис Beats Music 30 ноября 2015 г. В этот день все подписки существующих пользователей прекратят свое действие. Пользователи до указанной даты смогут
28.08.2015 Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании

Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со сс
23.07.2015 Viber и MTV запускают совместный проект

Телеканал MTV и мессенджер Viber, позволяющий общаться при помощи голосовой и видеосвязи, в рамках фестиваля Alfa Future People анонсировали старт нового музыкального проекта Beats & Vibes. Об этом CNews сообщили в Viber. На презентации проекта собрались представители Viber и топ-менеджмент телеканала MTV. По мнению генерального директора MTV Россия Яны Чуриковой, «
03.06.2015 Apple отзывает в России аудиоколонки из-за угрозы пожара

Компания Apple объявила о добровольном отзыве портативной Bluetooth-колонки Beats Pill XL из-за вероятности перегрева аккумулятора устройства, в результате чего может возникнуть пожар. Программа отзыва анонсирована и в России. Согласно условиям, при возврате товара ком
29.05.2014 Apple заключила крупнейшую сделку в своей истории

Apple официально объявила о приобретении Beats Electronics. Компания Beats Electronics выпускает наушники Beats by Dr. Dre, наушники-вкладыши и динамики, предлагает запатентованную технологию Beats Audio и сервис

26.05.2014 Apple не может договориться о крупнейшей сделке в своей истории

Компания Apple уже две недели медлит с подписанием крупнейшей сделки в своей истории — по покупке производителя аудиоаксессуаров премиум-класса Beats Electronics за $3,2 млрд. О намерении Apple приобрести Beats Electronics стало известно в начале мая. Тогда же источники сообщили, что официальный анонс должен состояться 12-13 чис
09.05.2014 Apple покупает производителя наушников Beats Electronics

Apple близка к подписанию сделки о покупке Beats Electronics — калифорнийского производителя наушников, портативных колонок и кабелей, чьи технологии используются в ноутбуках Hewlett-Packard и смартфонах HTC. По информации агентства Reu
17.01.2011 HP Envy 14 Beats Edition: ноутбук для ценителей качественного звука

Beats или не Beats? От остальных и в первую очередь от обычного HP Envy 14 версия Beats Edition отличается внешним видом и комплектом поставки. Кроме стандартного набора из блока питания и инструкций
13.01.2011 HP выпускает ноутбуки с новой технологией охлаждения и музыкальной системой Beats Audio

Компания HP анонсировала ноутбуки и настольные ПК с технологией охлаждения HP CoolSense и звуковой системой Beats Audio. Технология CoolSense совмещает в себе улучшенную систему отведения тепла и интеллектуальное ПО, управляющее ей. Она также автоматически изменяет уровень охлаждения в зависимости от
26.11.2010 HP выпустила в России ноутбук Envy 14 Beats Edition

HP представила в России новую модель мультимедиа-ноутбука. Модель HP Envy 14 Beats Edition выпускается со встроенной акустической системой Beats Audio, разработанной в партнерстве с музыкантом Dr.Dre. В комплекте с устройством поставляются наушники Beats S
06.09.2010 HP анонсировала в России ноутбуки с акустической системой Beats Audio

ьство Hewlett-Packard объявило об обновлении модельного ряда ноутбуков Envy, анонсировав две новые модификации моделей Envy 14 и Envy 17, представленных весной этого года. Первая новинка - HP Envy 14 Beats Edition - оснащена звуковой системой Beats Audio, призванной обеспечить звучание, максимально близкое к оригинальному, задуманному исполнителем композиции. В комплект поставки вход

Публикаций - 113, упоминаний - 113

Apple Beats упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HTC Corporation 1495 56
Apple Inc 11211 42
HP Inc. 5559 32
Samsung Electronics 9874 27
Intel Corporation 11750 21
Nvidia Corp 3265 18
HP - Hewlett-Packard 3508 17
Microsoft Corporation 23868 15
Google LLC 11109 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 12
AMD - Advanced Micro Devices 3852 12
Apple Beats Electronics 15 11
Dropbox 463 11
Sony 6428 10
LG Electronics 3518 10
Qualcomm Technologies 1721 9
Lenovo Group 2216 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 8
Huawei 3598 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 7
Samsung - Harman - JBL 205 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 5
ZTE Corporation 729 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 4
X Corp - Twitter 2477 4
Lenovo Motorola 3506 4
Dell EMC 4946 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1127 3
123 солюшнс 641 3
Sennheiser 51 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1404 3
Meizu Technology 158 3
ДОК 1 3
MediaTek 481 3
Philips 2032 3
Toshiba Corporation 2856 3
Xiaomi 1426 3
Meta Platforms - Facebook 4296 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 5
Совкомбанк Совесть 92 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 219 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 92 3
Открытие ФК - Банк Открытие 448 3
TuneIn Radio 8 3
Связной ГК 1340 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
UMG - Universal Music Group 153 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 2
Muse Group 1 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 53 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Access Industries 37 1
UMA - United Music Agency 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
Softbank Vision Fund 9 1
Белый Ветер 350 1
Геометрия НПО 1 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 1
Новый век 26 1
GFG - Lamoda - Купишуз 112 1
BMW Group 417 1
DiDi Chuxing 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 416 1
Благосостояние НПФ 34 1
Carl Zeiss AG 126 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 245 1
SoftBank Group 235 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 1
WMG - Warner Music Group 151 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 1
Sony Music Entertainment 106 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
Евросеть 1397 1
X5 Group 789 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 63 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 233 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 121 1
4CIO 743 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 6 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 74
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 65
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 64
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 58
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 50
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 43
Наушники - Headphones 1894 41
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 38
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 36
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 34
LED-вспышка - светодиодная вспышка 46 31
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 28
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 27
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3038 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1652 24
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1788 23
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1796 23
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3339 21
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 289 20
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1576 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 20
DLNA - Digital Living Network Alliance 416 19
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 782 19
Аксессуары 3294 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 17
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 1220 17
Ultrabook - Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 495 16
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 386 16
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 588 16
A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 333 16
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 519 15
Google Android 12999 43
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 32
HTC Sense 20 29
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 543 29
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 24
HTC One - серия смартфонов 115 20
Microsoft Windows 14705 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 19
HTC Desire - серия смартфонов 105 19
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 916 17
HP Envy - серия ноутбуков 92 17
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 35 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 564 16
Nvidia Tegra - серия процессоров 14 16
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 8 14
Apple iPad 3624 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 474 14
Samsung Galaxy Note 456 13
HTC Sensation 37 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1387 12
Samsung Galaxy 817 12
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 295 10
Apple iOS 6908 10
Apple iPhone 6 597 10
Intel Core - Семейство процессоров 1137 10
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 88 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 370 9
Apple Beats Music 12 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1331 9
Intel Core i - Cерия процессоров 456 9
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 95 9
Apple iPhone 5 706 8
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 250 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 136 8
Microsoft Windows 7 1706 7
Apple iTunes Store 1000 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 852 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 198 7
Apple iPhone 4 730 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 6
Iovine Jimmy - Айовин Джимми 5 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 3
Батали Марио 2 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 906 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 1
Колесников Денис 2 1
Gibson Tyrese - Гибсон Тайриз 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 54 1
Bullock Jonathan - Баллок Джонатан 2 1
Блаватник Леонид 5 1
Чурикова Яна 3 1
Малевич Казимир 6 1
Голуб Василий 11 1
Щербович Илья 10 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 1
Иванова Дагмара 26 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 59 1
Медведев Дмитрий 1637 1
Путин Владимир 2834 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Усманов Алишер 296 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 320 1
Скокова Татьяна 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 23
Китай - Тайвань 1755 15
Япония 10469 13
Южная Корея - Республика 4473 12
Европа 11993 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 9
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 5
Финляндия - Финляндская Республика 1621 5
Индия - Bharat 4474 4
Германия - Федеративная Республика 8772 4
Канада 3013 3
Швеция - Королевство 2191 3
США - Калифорния - Купертино 255 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 3
Франция - Французская Республика 5484 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 829 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1368 2
Сингапур - Республика 1635 2
США - Вашингтон - Редмонд 180 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 155 2
США - Лос-Анджелес 730 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Великобритания - Лондон 2146 2
Африка - Африканский регион 3033 2
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 25 2
Нидерланды 2226 2
Украина 6786 1
Африка Чёрная - Африка Тропическая 10 1
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 4 1
Земля - планета Солнечной системы 8368 1
Россия - Рощино 22 1
Америка 2007 1
Уран - планета Солнечной системы 408 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 14 1
США - Флорида 747 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 295 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 5
Статистика - Statistics - статистические данные 393 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 5
Ergonomics - Эргономика 591 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 419 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 4
Английский язык 3945 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds 397 3
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 146 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 36 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 370 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 173 3
Физика - Physics - область естествознания 1628 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 714 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 2
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 17 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 231 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 436 2
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 374 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 2
Федеральный закон 248-ФЗ - О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 220 2
CNews - ZOOM.CNews 1466 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 3
Wikipedia - Википедия 438 2
The Verge - Издание 501 2
Business Insider 218 2
Engadget - Блог о технологиях 422 2
CNET Networks - CNET News 1604 1
Electronista 166 1
Мобильные системы 116 1
GizmoChina 104 1
Mashable 370 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 174 1
SamMobile 48 1
AP - Associated Press 1976 1
Чудо техники 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 21 1
SlashGear 134 1
GSM Arena 69 1
DigiTimes - Издание 1272 1
CrunchBase 70 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
ZDnet 598 1
Bloomberg 1116 1
FT - Financial Times 1073 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 2
Strategy Analytics 283 2
Gartner - Гартнер 3316 1
Counterpoint Research 76 1
Fortune Global 100 139 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 136 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 284 1
Red Dot Design Award 15 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
iF Design Awards 8 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще