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Щербович Илья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Щербович Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 328 10
|Левиев Лев 32 6
|Мирилашвили Вячеслав 21 5
|Усманов Алишер 312 5
|Таврин Иван 120 5
|Мирилашвили Михаил 6 2
|Качуро Юрий 2 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Мильнер Юрий 137 2
|Лобушкин Георгий 15 2
|Перекопский Илья 29 2
|Комаревцев Петр 1 1
|Лазарева Виктория 2 1
|Фингер Грегори 13 1
|Carmack John - Кармак Джон 23 1
|Перекопский Игорь 2 1
|Добродеев Борис 97 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1032 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Сурков Владислав 73 1
|Третьяков Александр 6 1
|Iovine Jimmy - Айовин Джимми 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.