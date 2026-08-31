Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200219
ИКТ 15475
Организации 11807
Ведомства 1511
Ассоциации 1115
Технологии 3591
Системы 27075
Персоны 87427
География 3126
Статьи 1583
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2834
Мероприятия 895

Щербович Илья

СОБЫТИЯ


31.08.2026 Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
29.09.2014 Самые громкие сделки в IT за последние два года 1
02.06.2014 Основатель «Вконтакте» Павел Дуров просит США защитить его от рэкета бывших партнеров 1
07.04.2014 Глава «Вконтакте» Павел Дуров вступил в войну со своими акционерами 1
03.04.2014 Павел Дуров отозвал заявление об увольнении с поста гендиректора "Вконтакте" 1
01.04.2014 Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте» 1
18.03.2014 Mail.Ru захватила контрольную долю «Вконтакте» 1
24.01.2014 Павел Дуров продал все свои акции «Вконтакте» гендиректору «Мегафона» 1
02.05.2013 Владислав Сурков рассказал о дальнейшей судьбе «Вконтакте» 1
17.04.2013 Сооснователи «ВКонтакте» неожиданно продали 48% акций соцсети 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Щербович Илья и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 10
VK - Mail.ru Group 3610 9
МегаФон 10823 5
Telegram Group 2965 3
X Corp - Twitter 2940 2
Meta Platforms - Facebook 4625 2
Apple - BookLamp 2 1
Google - Viewdle 8 1
Alibaba Group 476 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 1
Microsoft Corporation 25813 1
Lenovo Group 2467 1
Apple Inc 13208 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
HTC Corporation 1512 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1583 1
Lenovo Motorola 3568 1
Yahoo! 3728 1
Tencent 192 1
Google DeepMind 83 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
Google LLC 12737 1
Oculus VR 79 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
Apple Beats Electronics 15 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 47 1
Motorola Inc 1156 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
United Capital Partners 19 8
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 2
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 14 1
МонАрх Концерн 10 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
Interscope Records 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8915 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1267 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
Walt Disney Company 647 1
Naspers 85 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 68 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Tiger Global Management 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6575 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11868 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54222 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1114 1
Data monetization - Монетизация данных 1981 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3208 1
Аксессуары 4304 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1179 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3251 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2045 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 773 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23015 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7515 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5044 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18217 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8369 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26937 1
Оцифровка - Digitization 5208 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3206 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13711 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9456 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4954 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3607 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2104 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8546 1
Наушники - Headphones 4507 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 625 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1758 5
Apple iPhone 6 4861 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1048 2
Microsoft - PPI - Perceptive Pixel 4 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7651 1
Microsoft Surface - Планшет 451 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 1
Apple Siri - Голосовой помощник 442 1
VK - Mail.Ru Почта 420 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 136 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1943 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 111 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
VK - My.Games 81 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 572 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
VK Mini Apps 60 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
Tumblr 43 1
VK Combo 86 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 128 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 87 1
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 1
Monarch - Монарх - электромобиль 30 1
Apple Beats Music 12 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 119 1
Дуров Павел 328 10
Левиев Лев 32 6
Мирилашвили Вячеслав 21 5
Усманов Алишер 312 5
Таврин Иван 120 5
Мирилашвили Михаил 6 2
Качуро Юрий 2 2
Гришин Дмитрий 210 2
Мильнер Юрий 137 2
Лобушкин Георгий 15 2
Перекопский Илья 29 2
Комаревцев Петр 1 1
Лазарева Виктория 2 1
Фингер Грегори 13 1
Carmack John - Кармак Джон 23 1
Перекопский Игорь 2 1
Добродеев Борис 97 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1032 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Сурков Владислав 73 1
Третьяков Александр 6 1
Iovine Jimmy - Айовин Джимми 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 167051 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19606 3
США - Нью-Йорк штат 254 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19236 1
Земля - планета Солнечной системы 10884 1
Швеция - Королевство 3789 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Канада 5085 1
Украина 7939 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3417 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18246 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5646 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53714 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8900 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2139 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8281 1
"корпорация добра" 17 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33942 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2919 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1946 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1014 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2174 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6712 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1828 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1895 1
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 479 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1419 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3801 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3161 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12357 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8111 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1781 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 957 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5012 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5804 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5127 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1314 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1118 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2702 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11716 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 398 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4809 1
Английский язык 7043 1
Forbes - Форбс 1012 3
Ведомости 1492 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
CNews Техноблог 62 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1278 1
Bloomberg 1633 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще