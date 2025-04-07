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Индексная книга (каталог) CNews*
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Boston Dynamics

Boston Dynamics


07.04.2025 Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics 1
15.11.2024 Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов 1
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 1
03.04.2024 В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами 1
09.11.2023 Робот убил человека, который его ремонтировал 1
14.10.2022 Сотрудники экс-замминистра связи России дали против него показания в американском суде 2
22.10.2021 В России создана первая отечественная робособака. Видео 2
15.10.2021 Будущее наступило. На рынке появились робособаки-«невидимки» с винтовками для стрельбы на 1,2 км 2
16.09.2021 «РобоПроб» и Trimble развивают системы точного земледелия 1
17.02.2021 Почему все говорят о роботах Boston Dynamics? 1
10.12.2020 Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет 1
20.12.2016 Российский дизайнер создал гигантского человекоподобного робота. Видео 2
18.03.2016 Google решил избавиться от создателей «терминатора». Видео 2
24.02.2016 В США появился на свет «робот-терминатор» нового поколения. Видео 2
20.02.2016 Замминистра обороны: В армии России воевать будут роботы 1
23.12.2015 В Рождество - на роботах! 2
29.09.2014 Самые громкие сделки в IT за последние два года 1
01.04.2014 Роботы-мамонты рвутся в бой! 1
21.03.2014 Рогозин рассказал, каким будет российский терминатор 1
27.01.2014 Google покупает разработчика искусственного интеллекта за $400 млн 1
16.12.2013 Google купил разработчика военных роботов. ВИДЕО 1
07.10.2013 Робот-кошка впечатляет «живым» бегом 1
12.07.2013 В США создан прототип «терминатора». ВИДЕО 1
10.04.2013 Роботы-солдаты: что ждет мир в скором будущем? ВИДЕО 2
05.03.2013 Рука вместо головы: робот BigDog научился разгребать завалы 2
30.10.2012 Терминатору DARPA не страшны препятствия. ВИДЕО 1
19.10.2012 Роботы: обзор самых интересных военных и научных разработок 2
13.09.2012 Робот-мул стал послушным 1
12.09.2012 Alphadog сбивается в стада 2
10.09.2012 Робот-гепард обогнал человека 1
06.09.2012 Робот победил олимпийского чемпиона 1
02.08.2012 Роботы готовятся к войне на родео 2
13.04.2012 Boston Dynamics и её железные солдаты 2
07.03.2012 Робо-гепард со скоростью кота 1
13.02.2012 Робота-мула выпустили на волю 1
11.11.2011 Роботозоопарк для Афганистана: на очереди "блоха" 1
07.11.2011 Солдатскую форму проверят на роботе-спортсмене 2
05.10.2011 Как военные издевались над роботом-мулом. ВИДЕО 2
02.03.2011 DARPA создает робота-гепарда 2
19.03.2008 Исследовано передвижение гекконов по вертикали 1

Публикаций - 40, упоминаний - 56

Boston Dynamics и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11890 9
Sony 6561 4
Meta Platforms - Facebook 4452 3
Nvidia Corp 3532 2
Microsoft Corporation 24749 2
Xiaomi 1779 2
LIG Group - Ghost Robotics 2 2
Google DeepMind 49 2
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 2
Alphabet 135 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Apple Inc 12209 1
Lenovo Group 2300 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4049 1
Lenovo Motorola 3503 1
Yahoo! 3699 1
HTC Corporation 1500 1
KUKA Robotics 34 1
Trimble 46 1
Amazon - iRobot 56 1
Blizzard Entertainment 328 1
Oculus VR 73 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 137 1
Apple Beats Electronics 15 1
МегаФон 9114 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
Motorola Inc 1148 1
Apple - BookLamp 2 1
Эшелон НПО 131 1
Volkswagen Electronics Research Lab 2 1
Google - Viewdle 7 1
Stellantis NV - Comau - COnsorzio MAcchine Utensili 2 1
Oracle Corporation 6741 1
Equinix 44 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
Promobot - Промобот 139 1
ДОК 834 1
Unitree Robotics 7 1
Hyundai Motor Company 395 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 725 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
SoftBank Group 262 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Ford 414 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
Honda Motor Company 234 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Lockheed Martin 759 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2736 1
Гранит 53 1
Volkswagen Audi Group 215 1
Четыре Лапы 14 1
UPS 206 1
Barclays 121 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
Kinetik 20 1
Cowen - SG Cowen 66 1
Unsplash 910 1
Toyota - Lexus 80 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 1
Interscope Records 8 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 15 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5534 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1396 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4872 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6026 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 67 1
Судебная власть - Judicial power 2327 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1540 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 90 1
U.S. Department of Defense - JIDO - Joint Improvised-Threat Defeat Organization - JIEDDO - Joint IED Defeat Organization 5 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 28 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1238 1
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