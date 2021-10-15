Будущее наступило. На рынке появились робособаки-«невидимки» с винтовками для стрельбы на 1,2 км

Ghost Robotics оснастила своего робопса Vision винтовкой SPUR с эффективной дальностью стрельбы до 1200 метров. Винтовка оснащена тепловизором с 30-кратным оптическим зумом, что позволяет ей видеть в темноте, и корпусом из керамики, чтобы оставаться незамеченной приборами ночного видения. Робособакой Vision 60 очень интересуются американские военные.

Четырехлапый терминатор

Компании Ghost Robotics и Sword International разработали штурмового робота-собаку, на спине которого разместили настоящую винтовку. Как пишет портал The Verge, эти роботы способны не только быстро перемещаться, но и вести прицельный огонь на расстоянии до 1200 метров.

Своего робота специалисты Ghost Robotics и Sword International назвали Vision 60. За разработку самого робота отвечала Ghost Robotics. Компания Sword International создала для него винтовку калибром 6,5 мм под патроны Creedmoor.

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По словам разработчиков, Vision 60 отличается не только высокой дальностью, но и высокой точностью стрельбы. Они отметили, что этого удалось достичь за счет развитой системы стабилизации.

Роботизированный убийца

Оружие на спине робопса – это автономная винтовка специального назначения (Special Purpose Unmanned Rifle, SPUR). Она весит около 8 кг и позволяет роботу видеть цель не только днем, но и ночью.

Винтовка оснащена тепловизором с 30-кратным оптическим зумом. При необходимости ее можно переоборудовать под обычные патроны 7,62 мм. А чтобы потенциальные противники не могли обнаружить вооруженного робопса при помощи систем ночного видения, корпус винтовки выполнен из керамики.

Развитая система стабилизации робота полностью компенсирует отдачу при стрельбе

Программное обеспечение робота позволяет ему в полностью автономном режиме, без привлечения оператора, не только находить, но и распознавать потенциальные цели. Пока неясно, есть ли в его прошивке функция самостоятельного решения об открытии огня.

Существует «гражданская» версия робота Vision 60, лишенная винтовки. Ею операторы управляют при помощи планшетов. Вероятно, и спускать курок тоже будут они.

Солдаты США обучают Vision 60

Пока нет информации, заинтересовался ли кто-нибудь вооруженной версией робота производства Ghost Robotics. Известно лишь, что американские военные уже используют обычную модификацию Vision 60.

Конкурент Boston Dynamics

Роботы-собаки есть и у другого разработчика роботов – компании Boston Dynamics. В ее распоряжении есть робопес Spot, и, пока к Vision 60 присматриваются военные, Spot заинтересовал американских полицейских.

В 2020 г. робот Spot поступил «на службу» в Департамент полиции Нью-Йорка (США). Предполагалось, что он будет использоваться в ситуациях, в которых жизнь полицейских может оказаться под угрозой, к примеру, в стычке с вооруженной бандой.

Полицейская модификация робота Spot

Этот эксперимент, однако, завершился неудачей, но не по вине Boston Dynamics или самого Spot. Как пишет The World Street Journal, в дело вмешалась общественность.

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Американцам не понравилось, что робопес Digidog, как его успели назвать полицейские, служит в органах правопорядка. Они увидели в этом угрозу обычным мирным жителям.

По мнению общественности, робопес выглядит слишком агрессивно и действительно несет опасность для населения.

Два боевых задания

Общественность накинулась на Digidog в апреле 2021 г. к тому моменту он успел поучаствовать в двух операциях. Первая состоялась 23 февраля 2021 г. – робот принял участие в освобождении заложников, захваченных в квартире в одном из домов Нью-Йорка.

Digidog был экипирован камерой и фонарями. Он вошел в помещение первым, чтобы обеспечить полицейским обзор. Операция закончилась почти успешно – заложников удалось спасти, а вот преступники сумели скрыться.

Вторая операция с участием полицейского робопса прошла 13 апреля 2021 г. Это было задержание потенциального преступника, но на этот раз Digidog полицейским не помогал, выполняя роль наблюдателя.

Контракт с Boston Dynamics обошелся полиции в $94 тыс. Он истек в конце апреля 2021 г. Давление общественности возымело действие, и стороны не стали продлевать его.

На «службе» у автогиганта

В настоящее время компания Boston Dynamics находится в собственности корейского автогиганта Hyundai. Как сообщал CNews, он купил его в декабре 2020 г. Представители Hyundai не сообщили, чем вызван интерес компании к робототехнике. По данным The Korea Economic Daily, за последние годы интерес Hyundai к робототехнике и связанными с ней отраслями значительно вырос. Так, к началу 2025 г. компания собирается вложить в эту область в пределах $1,4 млрд. Саму компанию Boston Dynamics Hyundai купил за $921 млн.