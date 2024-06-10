Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Firmware Прошивка Встроенное программное обеспечение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.06.2024 Профессиональные ноутбуки HP массово превращаются в «кирпичи» после принудительного обновления BIOS

ой прошивки), однако многие производители и пользователи продолжают по старинке называть UEFI BIOS. Перепрошивка или замена ПО BIOS выполняется при помощи специализированных программных или апп
24.04.2024 «Сбер» запустил совместимую с любой ОС прошивку токенов для работы в «СберБизнес»

Инфокрипт» (работает с операционными системами Windows, macOS и Linux) и «Рутокен» (имеет отдельные прошивки Windows и macOs и отдельную под Linux). При работе с последним клиенту требовалось п
01.03.2024 Новейшая прошивка Xiaomi «убивает» смартфоны россиян. Решение есть, но оно никому не нравится

«болезни» В каждом современном Android-смартфоне есть так называемый «режим восстановления» или Recovery Mode. В некоторых устройствах Xiaomi он бывает заблокирован, но подобное встречается все реже. Обновление прошивки приводит к перезагрузке устройства, после которой оно безальтернативно переходит в этот режим. Телефон россиянина, столкнувшегося с проблемой Выйти из Recovery Mode становит
26.10.2023 Российский «тамагочи для хакеров» научился выводить из строя смартфоны и ПК в радиусе действия. Как от этого защититься

«Тамагочи для хакеров» превращают в инструмент DDoS-атак Разработчики альтернативной прошивки Xtreme для хакерского мультитула Flipper Zero также известный, как «тамагочи для хак
17.10.2023 Xiaomi убила любимую миллионами прошивку, которая сделала ее великой. Ее заменит никому не известная ОС

Новая страница истории Xiaomi Компания Xiaomi официально подтвердила ранее появившуюся информацию о готовящейся замене фирменной прошивки MIUI. Глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun) лично заявил о существовании HyperOS – не просто надстройки над Android, коей является MIUI, а полноценной мобильной операционной системы. Перв
10.03.2023 HP удаленно заблокировала в своих принтерах сторонние картриджи. Пользователям придется платить за оригинальные

оторые, как известно, стоят намного дешевле оригинальных. Как пишет Ars Technica, всему виной новая прошивка, которую HP Inc. распространяет удаленно, и которая блокирует печать, если в принтер
23.12.2022 Программисты Apple сломали экраны дорогих флагманских iPhone. Проблема стала массовой

с зеленого на желтый и обратно. Количество и цвет полос не статичны Сказать наверняка, какая именно прошивка вызывает появление дефекта, пока невозможно. Подавляющее большинство пользователей с
23.12.2022 Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты

иатуры, поскольку та считает, что он вводит макрос. Введенные данные сохраняются, а уже другой сбой прошивки заставляет К100 выдавать текст из своей памяти на экран. Установить, как разработчик
29.11.2022 В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны

лоумышленнику с доступом к устройству отключить функцию безопасной загрузки (Secure Boot) на уровне прошивки UEFI. Функция безопасной загрузки защищает от запуска неподписанного загрузчика на к
10.11.2022 Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка

ания Xiaomi собирается пойти на беспрецедентный в своей истории шаг и полностью убрать из фирменной прошивки MIUI рекламу, пишет портал MyDrivers. Спам одолевает пользователей ее смартфонов уже
10.11.2022 Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС

ункцию безопасной загрузки (Secure Boot), реализованную на уровне прошивки UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). UEFI Secure Boot – это функция современных ПК, которая гарантирует, что

06.05.2022 Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти»

ой прошивки), однако многие производители и пользователи продолжают по старинке называть UEFI BIOS. Перепрошивка или замена ПО BIOS выполняется при помощи специализированных программных или апп
13.04.2022 Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России

не стали уточнять, входит ли в планы маркетплейса создание собственной оболочки для своих смарт-ТВ. Прошивка «Яндекса» в настоящее время используется в смарт-ТВ DEXP, Novex (фирменный бренд сет
28.03.2022 В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена

ртных размеров – 39 дюймов. К преимуществам новинок BQ относится в первую очередь именно российская прошивка. Ее наличие особенно выгодно для пользователей на фоне многочисленных санкций и напр
18.01.2022 В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены

каждой из новинок. Также есть порт для CI-карт и цифровой ТВ-тюнер DVB-T/T2/C/S/S2. На что способна прошивка Оболочку «Салют ТВ», как сообщал CNews, Сбербанк выпустил в конце мая 2021 г. В числ
22.12.2021 Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS

ой прошивки), однако многие производители и пользователи продолжают по старинке называть UEFI BIOS. Перепрошивка или замена ПО BIOS выполняется при помощи специализированных инструментов, напри
25.10.2021 Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf

орту контроллера диспенсера атакующий может установить устаревшую или же модифицированную версию ПО прошивки (например, с отключенным шифрованием), чтобы обойти шифрование и произвести выдачу н
11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI

идется привыкать к новому интерфейсу. Как в итоге будет выглядеть оболочка Redmi, остается загадкой Прошивка MIUI была на всех смартфонах Xiaomi, начиная с самого первого Mi 1, вышедшего в 2011
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно

илетит» действительно стабильная версия прошивки. На те же грабли Вероятность того, что официальная прошивка с Android 12, признанная стабильной, сломает аппарат без возможности восстановления

01.06.2021 Apple все сломала. Новая прошивка пожирает заряд аккумулятора на всех iPhone. Видео

Apple все поломала Новая прошивка для Apple iPhone версии 14.6 негативно отражается на времени автономной работы. Как

20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров

систему для смарт-ТВ, получившую название «Салют ТВ». Как сообщили CNews представители банка, новая прошивка появится в телевизорах ряда крупных мировых брендов, включая китайский ВВК и корейск
02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России

Обновление специально для россиян Компания LG выпустила обновление прошивки webOS для своих смарт-телевизоров, содержащее предустановленные российские приложени
10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных

Plus 8 Pro стали жаловаться на полное исчезновение информации с их устройств сразу после обновления прошивки. Проблема оказалась массовой, и восстановить утраченные данные не представляется воз
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake

l SGX), а также новые технологии, включая Intel Total Memory Encryption (Intel TME), Intel Platform Firmware Resilience (Intel PFR) и ускорители шифрования для повышения конфиденциальности и це
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку

йств. SFC представила новую стратегию обеспечения соблюдения требований лицензии GPL в устройствах, прошивки которых построены на основе Linux Наконец, SFC планирует начать сотрудничество с дру
25.08.2020 Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев

кламу и подключало платные услуги. Удалить встроенные xHelper и Triada нельзя – они являются частью прошивки. Существует большая вероятность, что Transsion встраивает вредоносные приложения и в
04.06.2020 Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса»

левизоров на момент публикации материала производителем и дистрибьютором не раскрывались. Что умеет прошивка «Яндекса» Дебют оболочки «Яндекса» для смарт-ТВ состоялся в конце апреля 2020 г. Тел
01.06.2020 Обновление ОС для iPhone обернулось кошмаром для пользователей

версии iOS. Как пишет портал Softpedia, iPad и iPhone перестают работать стабильно после обновления прошивки до версии 13.5. Владельцы гаджетов на iOS атаковали с жалобами официальный аккаунт т
19.05.2020 Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов

приложения в папках в соответствии со своими личными предпочтениями, что позволяет находить нужные иконки всего за несколько касаний. Первичное распространение MIUI 12 намечно на июнь 2020 г. Первыми прошивку получат смартфоны Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro. Остальные модели получат обновления поочередно: Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Pocophone F1, Poco F1, Mi 10 P
23.04.2020 «Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi

mi, чьи телевизоры линейки Mi TV продаются в России, развивает оболочку PatchWall. Xiaomi PatchWall Прошивка PatchWall основана на интерфейсе Xiaomi MIUI для Android-смартфонов, и, по заявлению
15.04.2020 Новейшие смартфоны Samsung после обновления превращаются в «кирпичи»

смартфона. Samsung устанавливает в Galaxy A70 две разные версии печатной платы, с одной из которых прошивка и конфликтует. Выйти из ситуации можно лишь одним способом – необходимо обратиться в
27.02.2020 «Росэлектроника» разработала спутниковый модем с открытой прошивкой

бариты и более совершенные рабочие характеристики, в том числе пропускная способность. При этом в устройство заложен большой модернизационный потенциал: его функциональность может наращиваться путем "перепрошивки" программного обеспечения и обновлений алгоритмов цифровой обработки сигналов», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко. На сегодняшний день создан

21.02.2020 Dell, HP и Lenovo и признали, что периферия их ПК несет им долгосрочную угрозу

Перепрошить незаметно Многочисленные периферийные компоненты, задействованные в ноутбуках и серверах крупнейших производителей, используют программные прошивки, лишенные цифровой подписи. Это открывает возможность для подмены программных оболочек и, соответственно, кибератак на основные устройства, утверждают эксперты компании Eclypsium. Иссл
29.01.2020 Google создала «волшебный» инструмент для легкой перепрошивки смартфонов на «чистый Android»

«Волшебное» приложение Компания Google разработала фирменное приложение Android Flash Tool для прошивки устройств на базе «чистой» ОС Android. Идея проекта заключается в упрощении процесса
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно

и, запись аудио возможна на упомянутых Mi A3 и Mi A2 Lite производства Xiaomi без предустановленной прошивки MIUI. Что касается BQ и Dexp, то баг в системном приложении com.mediatek.wfo.impl от
13.11.2019 Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad

е 13.2.2 для iPad OS и iOS, установка которого приводит к большим проблемам с аккумулятором. Свежая прошивка резко сокращает время автономной работы всех устройств, на которых она установлена,

24.10.2019 Советы ZOOM: как ускорить работу смартфона

вы тоже сносите все, что есть на вашем устройстве. Наиболее популярной в настоящий момент является прошивка CyanogenMod, на основе которой создана MIUI. Если вы не против экспериментов, то сме
23.10.2019 Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя

я защиты ПК на базе Windows от взломов. По задумке Microsoft, компьютер будет защищен еще на уровне прошивки UEFI, что не позволит злоумышленику внедрить в нее вредоносный код. Secured-core PC

29.12.2018 «Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%

новой налоговой ставке с начала года. Корпоративным клиентам «Ростелекома» доступна онлайн-касса с прошивкой под 20% НДС. В минимальное предложение входит кассовый аппарат с фискальным накопит
21.12.2018 Удаленная атака превращает серверы в «кирпичи» за четыре простых шага. Видео

тупа. Далее злоумышленник может подключиться к серверу через SSH и загрузить вредоносное обновление прошивки контроллера материнской платы. Помимо загрузки, потребуется также одобрить её устано

Публикаций - 2762, упоминаний - 3819

Firmware и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 639
Samsung Electronics 11064 446
Google LLC 12688 440
Xiaomi - Сяоми 2231 355
Microsoft Corporation 25775 239
Sony 6739 207
Huawei 4676 182
Intel Corporation 12811 154
X Corp - Twitter 2938 133
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 127
LG Electronics 3735 118
Qualcomm Technologies 1974 117
Yandex - Яндекс 9216 109
Meta Platforms - Facebook 4621 103
HTC Corporation 1512 99
BBK OnePlus 298 90
MediaTek - Ralink 595 87
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 82
HP Inc. 5883 80
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 76
Lenovo Group 2446 71
BBK OPPO Electronics 484 71
AMD - Advanced Micro Devices 4641 71
Nvidia Corp 4002 61
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 58
Dell EMC 5180 56
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 56
Amazon Inc - Amazon.com 3277 54
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 50
Cisco Systems 5372 49
AT&T Inc 1725 48
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 47
BBK Electronics Corp 332 46
Lenovo Motorola 3566 45
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 44
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 66
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 53
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 34
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 20
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 19
Hyundai Motor Company 436 18
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 18
Россети Ленэнерго 1699 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 16
Tesla Motors 461 13
Visa International 1993 13
Совкомбанк Совесть 279 12
Связной ГК 1401 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Резонанс НПП 407 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 9
Kickstarter 136 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Carl Zeiss AG 307 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
JD.com - Jingdong Mall 101 7
Верный - торговая сеть 326 7
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 7
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 7
Barnes & Noble 171 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 7
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Почта России ПАО 2370 6
BMW Group 482 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 301
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 69
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 19
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 101
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 50
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 23
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
ЛДПР 116 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1321
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 997
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 778
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 738
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 611
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 599
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 572
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 561
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 551
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 517
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 502
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 476
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 456
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 408
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 354
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 341
Наушники - Headphones 4478 338
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 334
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 326
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 314
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 312
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 310
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 304
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 302
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 298
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 297
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 297
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 297
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 280
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 275
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 270
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 268
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 268
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 265
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 244
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 240
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 238
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 225
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 224
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 222
Google Android 15243 804
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 520
Apple iOS 8583 394
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 282
Microsoft Windows 16882 273
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 240
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 237
Apple iPad 4011 217
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 208
Linux OS 11533 202
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 177
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 151
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 146
Google YouTube - Видеохостинг 3002 139
Apple - App Store 3109 123
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 119
Apple iPod Touch 747 113
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 112
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 110
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 100
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 97
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 94
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 89
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 89
Apple iPhone 6 4861 86
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 84
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 84
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 83
Samsung Galaxy 1035 80
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 79
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 78
Apple iTunes Store 1118 76
Samsung Galaxy Note 702 75
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 73
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 73
Apple iPhone 4 800 73
Apple iPod 1553 73
Google Android TV 381 71
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 68
Apple iPhone 5 783 67
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 69
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
Jun Lei - Цзунь Лей 46 15
Путин Владимир 3454 15
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 14
Сергеев Иван 74 12
Зайцев Михаил 345 12
Малафеев Андрей 52 10
Галушкин Олег 182 9
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 9
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 8
Шадаев Максут 1210 8
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 7
Юсупов Ренат 125 7
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Гвоздев Дмитрий 145 6
Назаров Владимир 18 6
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Наумов Максим 100 6
Калинин Дмитрий 38 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Симонов Игорь 103 6
Речменский Игорь 21 6
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 6
Мельникова Анастасия 440 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
Горячий Максим 10 5
Кожевников Алексей 66 5
Ермолов Марк 13 5
Абрамов Никита 15 5
Бедеров Игорь 103 5
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 5
Перов Евгений 97 5
Чернов Федор 35 5
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 5
Pei Carl - Пей Карл 12 5
Trammell Hudson - Траммель Хадсон 5 5
Рейман Леонид 1065 5
Мишустин Михаил 787 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1328
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 612
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 560
Европа 24964 228
Южная Корея - Республика 7052 165
Индия - Bharat 5869 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 132
Япония 13807 110
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 102
Китай - Тайвань 4245 102
Германия - Федеративная Республика 13221 96
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 90
Азия - Азиатский регион 5920 56
Франция - Французская Республика 8177 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 45
Канада 5081 41
Финляндия - Финляндская Республика 3697 37
США - Калифорния 4829 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 33
Украина 7928 32
Италия - Итальянская Республика 4508 29
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 28
Беларусь - Белоруссия 6289 26
Нидерланды 3746 26
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
Испания - Королевство 3840 25
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 25
США - Калифорния - Купертино 281 23
Швеция - Королевство 3782 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 21
Казахстан - Республика 6048 20
Африка - Африканский регион 3641 19
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 19
Турция - Турецкая республика 2620 19
Польша - Республика 2031 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 18
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 392
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 209
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 196
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 191
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 184
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 127
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 109
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 90
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 87
Английский язык 7030 86
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 85
Ergonomics - Эргономика 1755 73
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 73
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 72
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 71
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 67
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 64
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 63
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 61
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 59
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 55
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 53
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 52
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 51
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 46
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 46
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 44
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 43
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 41
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 40
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 37
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 37
Импортозамещение - параллельный импорт 618 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 34
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 34
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 33
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 32
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 31
CNews - ZOOM.CNews 1866 99
GizmoChina 171 57
Reddit 398 40
The Register - The Register Hardware 1784 37
The Verge - Издание 619 31
Ars Technica 450 30
AppleInsider 400 29
GSM Arena 78 29
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 28
BleepingComputer - Издание 458 27
Tom’s Hardware 600 25
Bloomberg 1627 22
GizChina - Издание 84 21
MacRumors 148 21
9to5Mac 70 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 18
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 18
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 18
TechSpot 188 17
Engadget - Блог о технологиях 429 17
ZDnet 663 14
SamMobile 57 13
Android Authority 62 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
Wired - Издание 276 13
Neowin 217 12
Wikipedia - Википедия 650 12
Ведомости 1466 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Известия ИД 770 10
Forbes - Форбс 1002 10
ITHome 46 10
Liliputing 76 10
Gizmodo 133 9
MacWorld 134 9
DigiTimes - Издание 1331 9
9to5Google 60 9
SlashGear 134 9
AP - Associated Press 2007 8
IDC - International Data Corporation 4975 54
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 35
Gartner - Гартнер 3658 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
Counterpoint Research 110 8
Strategy Analytics 285 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Informa - Ovum - Omdia 155 3
CNews Мишень 186 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Mobile Research Group 87 3
ABI Research 236 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
CCS Insight 22 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Mercury Research 73 2
HFS Research 49 2
Mordor Intelligence 35 2
Fortune Global 100 142 2
Jon Peddie Research 46 2
Altman Vilandrie & Company 2 2
NPD Group 140 2
Consumer Reports 40 2
Fortune Business Insights 32 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Research 834 2
TrendForce 187 2
AV-Test Institute 41 1
Cinebench 29 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Grand View Research 25 1
Enterprise Mobility Exchange 1 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Автостат 55 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 2
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 36
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 29
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 26
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 25
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 17
CeBIT 614 13
Black Hat - Конференция 120 13
День молодёжи - 27 июня 1087 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 12
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
Samsung Unpacked 41 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
Международный женский день - 8 марта 418 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Photokina 60 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Фотофорум 48 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Defcon 45 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
MIPS Securika 10 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
Red Dot Design Award 57 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Embedded World 10 1
iF Design Awards 26 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще