Профессиональные ноутбуки HP массово превращаются в «кирпичи» после принудительного обновления BIOS ой прошивки), однако многие производители и пользователи продолжают по старинке называть UEFI BIOS. Перепрошивка или замена ПО BIOS выполняется при помощи специализированных программных или апп

«Сбер» запустил совместимую с любой ОС прошивку токенов для работы в «СберБизнес» Инфокрипт» (работает с операционными системами Windows, macOS и Linux) и «Рутокен» (имеет отдельные прошивки Windows и macOs и отдельную под Linux). При работе с последним клиенту требовалось п

Новейшая прошивка Xiaomi «убивает» смартфоны россиян. Решение есть, но оно никому не нравится «болезни» В каждом современном Android-смартфоне есть так называемый «режим восстановления» или Recovery Mode. В некоторых устройствах Xiaomi он бывает заблокирован, но подобное встречается все реже. Обновление прошивки приводит к перезагрузке устройства, после которой оно безальтернативно переходит в этот режим. Телефон россиянина, столкнувшегося с проблемой Выйти из Recovery Mode становит

Российский «тамагочи для хакеров» научился выводить из строя смартфоны и ПК в радиусе действия. Как от этого защититься «Тамагочи для хакеров» превращают в инструмент DDoS-атак Разработчики альтернативной прошивки Xtreme для хакерского мультитула Flipper Zero также известный, как «тамагочи для хак

Xiaomi убила любимую миллионами прошивку, которая сделала ее великой. Ее заменит никому не известная ОС Новая страница истории Xiaomi Компания Xiaomi официально подтвердила ранее появившуюся информацию о готовящейся замене фирменной прошивки MIUI. Глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun) лично заявил о существовании HyperOS – не просто надстройки над Android, коей является MIUI, а полноценной мобильной операционной системы. Перв

HP удаленно заблокировала в своих принтерах сторонние картриджи. Пользователям придется платить за оригинальные оторые, как известно, стоят намного дешевле оригинальных. Как пишет Ars Technica, всему виной новая прошивка, которую HP Inc. распространяет удаленно, и которая блокирует печать, если в принтер

Программисты Apple сломали экраны дорогих флагманских iPhone. Проблема стала массовой с зеленого на желтый и обратно. Количество и цвет полос не статичны Сказать наверняка, какая именно прошивка вызывает появление дефекта, пока невозможно. Подавляющее большинство пользователей с

Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты иатуры, поскольку та считает, что он вводит макрос. Введенные данные сохраняются, а уже другой сбой прошивки заставляет К100 выдавать текст из своей памяти на экран. Установить, как разработчик

В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны лоумышленнику с доступом к устройству отключить функцию безопасной загрузки (Secure Boot) на уровне прошивки UEFI. Функция безопасной загрузки защищает от запуска неподписанного загрузчика на к

Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка ания Xiaomi собирается пойти на беспрецедентный в своей истории шаг и полностью убрать из фирменной прошивки MIUI рекламу, пишет портал MyDrivers. Спам одолевает пользователей ее смартфонов уже

Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС ункцию безопасной загрузки (Secure Boot), реализованную на уровне прошивки UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). UEFI Secure Boot – это функция современных ПК, которая гарантирует, что

Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти» ой прошивки), однако многие производители и пользователи продолжают по старинке называть UEFI BIOS. Перепрошивка или замена ПО BIOS выполняется при помощи специализированных программных или апп

Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России не стали уточнять, входит ли в планы маркетплейса создание собственной оболочки для своих смарт-ТВ. Прошивка «Яндекса» в настоящее время используется в смарт-ТВ DEXP, Novex (фирменный бренд сет

В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена ртных размеров – 39 дюймов. К преимуществам новинок BQ относится в первую очередь именно российская прошивка. Ее наличие особенно выгодно для пользователей на фоне многочисленных санкций и напр

В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены каждой из новинок. Также есть порт для CI-карт и цифровой ТВ-тюнер DVB-T/T2/C/S/S2. На что способна прошивка Оболочку «Салют ТВ», как сообщал CNews, Сбербанк выпустил в конце мая 2021 г. В числ

Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS ой прошивки), однако многие производители и пользователи продолжают по старинке называть UEFI BIOS. Перепрошивка или замена ПО BIOS выполняется при помощи специализированных инструментов, напри

Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf орту контроллера диспенсера атакующий может установить устаревшую или же модифицированную версию ПО прошивки (например, с отключенным шифрованием), чтобы обойти шифрование и произвести выдачу н

Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI идется привыкать к новому интерфейсу. Как в итоге будет выглядеть оболочка Redmi, остается загадкой Прошивка MIUI была на всех смартфонах Xiaomi, начиная с самого первого Mi 1, вышедшего в 2011

Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно илетит» действительно стабильная версия прошивки. На те же грабли Вероятность того, что официальная прошивка с Android 12, признанная стабильной, сломает аппарат без возможности восстановления

Apple все сломала. Новая прошивка пожирает заряд аккумулятора на всех iPhone. Видео Apple все поломала Новая прошивка для Apple iPhone версии 14.6 негативно отражается на времени автономной работы. Как

Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров систему для смарт-ТВ, получившую название «Салют ТВ». Как сообщили CNews представители банка, новая прошивка появится в телевизорах ряда крупных мировых брендов, включая китайский ВВК и корейск

LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России Обновление специально для россиян Компания LG выпустила обновление прошивки webOS для своих смарт-телевизоров, содержащее предустановленные российские приложени

OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных Plus 8 Pro стали жаловаться на полное исчезновение информации с их устройств сразу после обновления прошивки. Проблема оказалась массовой, и восстановить утраченные данные не представляется воз

Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake l SGX), а также новые технологии, включая Intel Total Memory Encryption (Intel TME), Intel Platform Firmware Resilience (Intel PFR) и ускорители шифрования для повышения конфиденциальности и це

Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку йств. SFC представила новую стратегию обеспечения соблюдения требований лицензии GPL в устройствах, прошивки которых построены на основе Linux Наконец, SFC планирует начать сотрудничество с дру

Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев кламу и подключало платные услуги. Удалить встроенные xHelper и Triada нельзя – они являются частью прошивки. Существует большая вероятность, что Transsion встраивает вредоносные приложения и в

Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса» левизоров на момент публикации материала производителем и дистрибьютором не раскрывались. Что умеет прошивка «Яндекса» Дебют оболочки «Яндекса» для смарт-ТВ состоялся в конце апреля 2020 г. Тел

Обновление ОС для iPhone обернулось кошмаром для пользователей версии iOS. Как пишет портал Softpedia, iPad и iPhone перестают работать стабильно после обновления прошивки до версии 13.5. Владельцы гаджетов на iOS атаковали с жалобами официальный аккаунт т

Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов приложения в папках в соответствии со своими личными предпочтениями, что позволяет находить нужные иконки всего за несколько касаний. Первичное распространение MIUI 12 намечно на июнь 2020 г. Первыми прошивку получат смартфоны Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro. Остальные модели получат обновления поочередно: Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Pocophone F1, Poco F1, Mi 10 P

«Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi mi, чьи телевизоры линейки Mi TV продаются в России, развивает оболочку PatchWall. Xiaomi PatchWall Прошивка PatchWall основана на интерфейсе Xiaomi MIUI для Android-смартфонов, и, по заявлению

Новейшие смартфоны Samsung после обновления превращаются в «кирпичи» смартфона. Samsung устанавливает в Galaxy A70 две разные версии печатной платы, с одной из которых прошивка и конфликтует. Выйти из ситуации можно лишь одним способом – необходимо обратиться в

«Росэлектроника» разработала спутниковый модем с открытой прошивкой бариты и более совершенные рабочие характеристики, в том числе пропускная способность. При этом в устройство заложен большой модернизационный потенциал: его функциональность может наращиваться путем "перепрошивки" программного обеспечения и обновлений алгоритмов цифровой обработки сигналов», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко. На сегодняшний день создан

Dell, HP и Lenovo и признали, что периферия их ПК несет им долгосрочную угрозу Перепрошить незаметно Многочисленные периферийные компоненты, задействованные в ноутбуках и серверах крупнейших производителей, используют программные прошивки, лишенные цифровой подписи. Это открывает возможность для подмены программных оболочек и, соответственно, кибератак на основные устройства, утверждают эксперты компании Eclypsium. Иссл

Google создала «волшебный» инструмент для легкой перепрошивки смартфонов на «чистый Android» «Волшебное» приложение Компания Google разработала фирменное приложение Android Flash Tool для прошивки устройств на базе «чистой» ОС Android. Идея проекта заключается в упрощении процесса

Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно и, запись аудио возможна на упомянутых Mi A3 и Mi A2 Lite производства Xiaomi без предустановленной прошивки MIUI. Что касается BQ и Dexp, то баг в системном приложении com.mediatek.wfo.impl от

Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad е 13.2.2 для iPad OS и iOS, установка которого приводит к большим проблемам с аккумулятором. Свежая прошивка резко сокращает время автономной работы всех устройств, на которых она установлена,

Советы ZOOM: как ускорить работу смартфона вы тоже сносите все, что есть на вашем устройстве. Наиболее популярной в настоящий момент является прошивка CyanogenMod, на основе которой создана MIUI. Если вы не против экспериментов, то сме

Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя я защиты ПК на базе Windows от взломов. По задумке Microsoft, компьютер будет защищен еще на уровне прошивки UEFI, что не позволит злоумышленику внедрить в нее вредоносный код. Secured-core PC

«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20% новой налоговой ставке с начала года. Корпоративным клиентам «Ростелекома» доступна онлайн-касса с прошивкой под 20% НДС. В минимальное предложение входит кассовый аппарат с фискальным накопит