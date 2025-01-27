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Чернов Федор



27.01.2025 Мало было дефицита, добавилась текучка кадров. Россияне не задерживаются в ИТ-компаниях и меняют работы как перчатки. Опрос 1
18.11.2024 Доделать за Microsoft. Вышел инструмент для создания идеальной Windows 11 без слежки, глюков и мусора, и которая легче в разы 1
11.11.2024 Microsoft «убивает» привычные классические приложения Windows. Их принудительно заменят глючным аналогом. Опрос 1
02.11.2024 Российская ИТ-компания отказалась принимать квалифицированного специалиста на работу, потому что так сказал таролог. Опрос 1
22.05.2024 Свои идеи закончились? Microsoft украла особую «фишку» браузера «Яндекса», чтобы хоть немного повысить популярность Edge. Видео 1
20.05.2024 Apple заболела? К выпуску готовится супердешевый смартфон – он будет стоить как самый первый iPhone 17 лет назад 1
23.04.2024 Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
28.03.2024 Дайте денег программистам. Они хотят зарплаты вдвое больше, чем им предлагают. Проблема имеет всероссийские масштабы. Опрос 1
04.03.2024 Крупный российский производитель смарт-ТВ удаленно и без предупреждения ухудшил разрешение на телевизорах россиян. Пользователи в бешенстве 1
04.03.2024 Android-смартфоны научатся работать «бесконечно». Созданы емкие аккумуляторы компактных габаритов 1
09.02.2024 Россиян лишают важной «фишки» iPhone, остро необходимой в период санкций. Решения нет. Опрос 1
01.02.2024 Корпоративный мессенджер Compass выпустил on-premise версию и открыл исходный код 1
22.01.2024 Гендиректор HP: Мы при первой возможности удаленно заблокируем ваш принтер за «неправильный картридж». Опрос 1
27.11.2023 Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов 1
24.10.2023 Intel конец. AMD и Nvidia взялись за создание компьютерных ARM-процессоров, которые во всем лучше х86 1
10.10.2023 Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит 2
05.10.2023 В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема 1
02.10.2023 Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами 1
26.09.2023 Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти 1
22.09.2023 В России началось производство «антишпионского» смартфона на Linux. За ним стоит бывший министр связи 1
19.09.2023 Microsoft встроила в Windows бесплатную замену Photoshop. Пользователям доступны огромные возможности 1
13.09.2023 «Яндекс» выпустил «Карты» и «Навигатор» для мест, где глушат GPS 1
12.09.2023 В корпоративный мессенджер Compass добавили бесплатный для всех пользователей гостевой доступ 1
05.09.2023 Xiaomi исподтишка ломает Chrome на своих смартфонах в России ради рекламы и денег. Как починить 1
01.09.2023 Власти отменили драконовские требования к ИТ-ипотеке. Чтобы ее получить, больше не нужно зарабатывать сотни тысяч 1
29.08.2023 Корпоративный мессенджер Compass обновился: в приложение добавили геймификацию и статистику активности пользователей 1
21.08.2023 Производители SSD попались на грандиозном обмане. Они собирают накопители из бракованной памяти для iPhone и MacBook. Видео 1
16.08.2023 Корпоративный мессенджер Compass расширил возможности бесплатной поддержки клиентов 1
09.08.2023 Россияне обрушили продажи дорогих смартфонов. Их перестают покупать из-за боязни слежки 1
04.08.2023 Российских чиновников выгоняют из Telegram силами VK. Переход на российские менеджеры оценен почти в миллиард 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Чернов Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12106 8
Microsoft Corporation 24633 7
Yandex - Яндекс 7353 4
Xiaomi 1736 4
Samsung Electronics 10267 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 3
Google LLC 11786 3
Softline - Софтлайн 2818 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 2
МегаФон 8832 2
Huawei 3938 2
8222 2
GitHub 820 2
Telegram Group 1992 2
Базальт СПО - BaseALT 656 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 2
Intel Corporation 12199 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 25 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Western Digital Corporation - WDC 549 1
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Lenovo Group 2294 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
LG Electronics 3615 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
HP Inc. 5688 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Ред Софт - Red Soft 707 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 4
Unsplash 776 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 652 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 3
Superjob - Суперджоб 507 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Фонд электронной демократии 8 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
Get experts - Гет Экспертс 11 1
iTrend 13 1
Coursera 51 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 2
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 1
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