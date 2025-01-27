Чернов Федор
Чернов Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
|Шадаев Максут 1011 3
|Дуров Павел 292 2
|Гиацинтова Светлана 18 2
|Лисица Марина 2 2
|Горшенин Максим 36 1
|Путин Владимир 3173 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Горелкин Антон 93 1
|Lores Enrique - Лорес Энрике 12 1
|Массух Илья 232 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Рогозин Дмитрий 100 1
|Копосов Максим 60 1
|Немкин Антон 35 1
|Попов Борис 24 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Weisler Dion - Вайслер Дион 15 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Дарчинов Станислав 5 1
|Кирпичников Алексей 5 1
|Игнатова Мария 13 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Крынина Евгения 16 1
|Григорович Мария 4 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Коган Алексей 11 1
|Яловега Марина 6 1
|Власова Ася 8 1
|Сенатская Ирина 3 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Заусова Елена 1 1
|Королева Надежда 1 1
|Шестернин Дмитрий 2 1
|Саранцева Екатерина 1 1
|Королева Лия 2 1
|Tom’s Hardware 395 3
|Ведомости 1002 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 194 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1864 2
|Forbes - Форбс 818 1
|The Register - The Register Hardware 1555 1
|Известия ИД 625 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|TechSpot 114 1
|Digital Chat Station 3 1
|The Verge - Издание 555 1
|Bloomberg 1289 1
|Neowin 140 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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