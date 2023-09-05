Xiaomi исподтишка ломает Chrome на своих смартфонах в России ради рекламы и денег. Как починить

Xiaomi начала встраивать рекламу в Chrome – она без спроса меняет главную страницу в этом браузере на mintnav.com. Причина в том, что Xiaomi заключила рекламный контракт с Mintnav, в котором прописано это требование. Вернуть нормальную главную страницу можно в настройках Chrome. Также можно сменить браузер – нововведение касается исключительно Chrome и затрагивает пока только устройства с прошивкой MIUI 14.

Xiaomi навязывает рекламу

Компания Xiaomi начала против воли пользователей менять главную страницу в браузере Chrome. На это массово жалуются пользователи со всех уголков света, и журналист CNews убедился, что Россию эта проблема стороной не обошла.

В настройках Chrome главная страница меняется на mintnav.com, представляющую собой малоизвестный в России новостной агрегатор. Несмотря на свою околонулевую популярность в России, этот портал умеет адаптироваться под русскоязычное население и подбирать новости, которые могут быть интересны жителям этой страны. Также это сборник ссылок на различные ресурсы, переходить по которым стоит только на свой страх и риск – на них вполне может таиться вредоносное ПО.

Сомнительное самоуправство Xiaomi касается исключительно Chrome – даже в штатном браузере Mi Browser портал mintnav.com в качестве домашней страницы не установлен. Но Chrome, как и Mi Browser, предустановлен на все современные смартфоны Xiaomi, и удалить его можно только при помощи специализированного ПО для компьютера.

Кого зацепило

На 5 сентября 2023 г. превратить в карманную рекламу mintnav.com у Xiaomi получилось лишь те смартфоны, что получили обновление до MIUI 14. Владельцы аппаратов с более старыми прошивками пока не жалуются на изменения главной страницы в Chrome.

Результат самоуправства Xiaomi

Журналист CNews убедился в этом на примере двух смартфонов. Redmi Note 10S, с установленной MIUI 14 действительно демонстрирует Mintnav при каждом новом открытии Chrome, тогда как Mi Max 3 с Miui 12 подобных симптомов не проявляет.

Установка на Redmi Note 10S любого другого браузера не приводит к тому, что mintnav.com перебирается и в них. То же касается и Mi Max 3 со старой версией MIUI – проверено на Opera, Vivaldi и Firefox.

Как все исправить

Тайком заменив главную страницу в Chrome, Xiaomi оставила возможность относительно простого возвращения браузера к прежним параметрам. Для этого нужно открыть Chrome, перейти в меню настроек, где выбрать пункт «Главная страница».

Фото: Xiaomi За стильным дизайном любого современного смартфона Xiaomi скрывается замусоренный спамом обычный Android-телефон

В открывшемся окне пользователь увидит возможность вручную вписать адрес нужного ему сайта и ползунок, полностью отключающий стартовую страницу. В этом плане единственной проблемой может стать отсутствие в памяти точного адреса сайта, который был вписан в поле «Главная страница» до того, как Xiaomi без спроса изменила его на mintnav.com.

Обошлось без вирусов

Причина внезапных изменений в настройках Chrome, о которых пользователи не просили Xiaomi – это не следствие того, что в прошивке MIUI вдруг активировался какой-то вирус. Вредоносное ПО в данном случае не имеет к происходящему никакого отношения – причиной происходящего являются деньги.

Как выяснил Telegram-канал Mi Fans Home, Xiaomi и владельцы портала Mintnav отныне являются партнерами. Одно из условий подписанного ими контракта – это именно принудительное замещение главной страницы в Chrome на mintnav.com.

Информации о сумме, в которую Xiaomi оценила возможность принудительного вмешательства в настройки смартфонов, которые пользователи купили за свои деньги, на в свободном доступе на момент выхода материала не было.

Xiaomi в очередной раз не удивила

Xiaomi – большой любитель встраивать рекламу во все элементы MIUI, до которых способна дотянуться. Купив новый смартфон, пользователь обнаружит спам как минимум в «Проводнике», «Антивирусе» и даже в штатной утилите для удаления бесполезных файлов.

Избавиться от такой рекламы можно в настройках каждого отдельного приложения, отключив опцию «Получать рекомендации», однако работает это не всегда – на примере Redmi 10 редакция CNews убедилась, что отключение этой опции не приводит к нужному результату, и спам, в том числе полноэкранный, все равно продолжает надоедать.

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Также реклама встроена в штатные плееры «Mi видео» и «Mi музыка». Удалить их из системы можно только посредством сторонних программ для ПК.

Что примечательно, все вышесказанное характерно не только для сравнительно недорогих смартфонов линейки Redmi. Рекламу Xiaomi не стыдится встраивать и во флагманские мобильники – например, на момент выхода материала модель Xiaomi 13 стоила в России 80 тыс. руб., но прошивка в ней точно такая же, как в Redmi Note 12 за 17,5 тыс. руб. К тому же в России почти все смартфоны Xiaomi стоят намного дороже, чем в Китае.