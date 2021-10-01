Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео

В России анонсирован смартфон Xiaomi Redmi 10. Некогда мобильники серии Redmi были очень доступными, но Redmi 10 догнал в цене старшую модель Redmi Note 10. К тому же, в России по неизвестным причинам мобильник стоит на треть дороже, чем за границей.

Россиян заставляют платить больше

Компания Xiaomi анонсировала в России смартфон Redmi 10. Как правило, все мобильники с названием «Redmi x» являются очень недорогими и самыми доступными в ее линейке. Но здесь несколько иной случай.

Мировая премьера Redmi 10 состоялась 18 августа 2021 г., его продажи начались двумя днями позже. Итого, до России смартфон добирался полтора месяца.

По пути на российский рынок его цена заметно выросла. В базовой комплектации за пределами России на момент релиза он стоил $179 (13 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 октября 2021 г.), тогда как в России за нее просят 17 тыс. руб. Для сравнения, на момент публикации материала за 18 тыс. руб. Xiaomi предлагала мобильник Redmi Note 10.

Что послужило драйвером роста цен на Redmi 10 при пересечении российской границы, неизвестно

В базовой версии Redmi 10 содержит 64-гигабайтный накопитель и ОЗУ объемом 4 ГБ. Модификация 4/128 ГБ обойдется россиянам в 19 тыс. руб. тогда как за пределами страны она стоит $199 (14,5 тыс. руб.).

Самая топовая версия с оперативной памятью 6 ГБ и накопителем на 128 ГБ до России не доехала. В мировой рознице она оценивается в $219 (15,9 тыс. руб.).

В России предзаказы на Redmi 10 Xiaomi начнет принимать 7 октября 2021 г. Всем оформившим его полагается подарок в виде фитнес-браслета Mi Band 6. Продажи начнутся 14 октября 2021 г. Телефон доступен в трех цветах – сером («Серый карбон»), белом («Белая галька») и градиентном синем («Синее море»).

Редакция CNews обнаружила глобальную версию Redmi 10 в официальном магазине Xiaomi на AliExpress. С учетом местного курса валют базовая версия смартфона обойдется покупателю из России в 13,5 тыс. руб., а средняя – в 15,3 тыс. руб.

Многие россияне наверняка предпочтут заказать мобильник в Китае, чтобы не переплачивать

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Достойный «бюджетник»

Если не учитывать разницу в цене между магазином Xiaomi на AliExpress и российской розницей, смартфон Redmi 10 имеет хороший набор характеристик. Одна из его отличительных черт – это батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой 18,5 Вт и возможностью заряжать другие устройства по проводу (не более 9 Вт на выходе). В комплект поставки входит блок питания на 22,5 Вт.

Также следует обратить внимание на экран смартфона. По заявлению Xiaomi, он имеет адаптивную частоту обновления вплоть до 90 Гц при диагонали 6,5 дюйма и разрешении Full HD+ (2400х1080 пикселей). Широкая нижняя рамка дисплея, характерная для большинства бюджетных телефонов – на месте.

Xiaomi никак не может заставить «похудеть» нижнюю рамку экрана своих мобильников

В то же время модуля NFC смартфон лишен. Его нет ни в международной версии, ни в российской, которая, на деле, от глобальной ничем не отличается. Это означает, что расплачиваться за товары и услуги при помощи этого мобильника не получится.

Из коробки Redmi 10 работает на базе ОС Android 11, вышедшей в сентябре 2020 г. Станет ли Xiaomi в дальнейшем переводить смартфон на Android 12, пока неясно. Поверх операционки установлена фирменная оболочка MIUI 12.5, самая современная на 1 октября 2021 г.

Процессор и фотокамеры

Основная камера Redmi 10 включает в себя четыре сенсора – основной 50 Мп, сверхширокоугольный 8 Мп и два модуля по 2 Мп – датчик глубины и макрокамеру. Фронтальный сенсор имеет разрешение 8 Мп.

Корпус смартфона изготовлен из пластика

Все остальные параметры камер Xiaomi пока не приводит. Для сравнения, в Redmi Note 10 используются базовый сенсор 48 Мп (диафрагма f/1,79), сверхширокоугольник 8 Мп (f/2,2, угол обзора 118 градусов), 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины (у каждого f/2,4). Селфи-камера в смартфоне 13-мегапиксельная, с диафрагмой f/2,45.

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Redmi Note 10 построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 678 с восемью ядрами Kryo 460 на частоте до 2,2 ГГц и видеоподсистемой Adreno 612. CPU был анонсирован в декабре 2020 г. и производится по 11-нанометровой топологии.

Redmi 10 в свою очередь работает на MediaTek Helio G88 – 12-нанометровом процессоре образца июля 2021 г. Он тоже восьмиядерный. Два его основных ядра Cortex-A75 работают на частоте до 2 ГГц, а оставшиеся шесть – это энергоэффективные Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц.

Обзор Redmi 10

В AnTuTu 9 Snapdragon 678 набрал 100,2 тыс. баллов. В GeekBehch 5 он заработал 531 балл в однойдерном режиме и 1562 балла в многоядерном.

У Helio G88 результаты менее высокие. AnTuTu поставил ему 65,7 тыс. баллов, а GeekBench – 347 (одноядерный режим) и 1308 баллов (многоядерный).

Прочие характеристики

Redmi 10 поставляется со сканером отпечатков пальцев в боковой кнопке включения и отдельным разъемом для проводных наушников. Зарядка аккумулятора осуществляется по USB-C.

Xiaomi не раскрывает подробности о возможностях модулей беспроводной связи смартфона. Согласно профильному ресурсу GSM Arena, Redmi 10 укомплектован чипами Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.1, ресиверами GPS и ГЛОНАСС, а также FM-приемником. В наличии встроенный ИК-порт для управления домашней электроникой.

Смартфон поддерживает сети второго, третьего и четвертого поколений, 5G в нем нет. Предусмотрено два лотка под SIM-карты и отдельный слот под накопители microSD. Экран имеет соотношение сторон 20:9 ratio и плотность пикселей 405 ppi, на него нанесено усиленное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Размеры Redmi 10 составляют 162x75,5x9 мм при весе 181 грамм.