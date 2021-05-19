Вышло «крупнейшее в истории обновление» ОС Android. Что в нем особенного?

Google провела показ новой мобильной ОС Android 12, в которой радикально изменила интерфейс и пересмотрела подход к пользовательской приватности. Часть новшеств она интегрировала в первую публичную бета-версию, ставшую доступной для установки сразу после премьеры.

Полностью новый Android

Интернет-гигант Google анонсировал новую мобильную ОС Android 12. Со слов разработчиков, это крупнейшее обновление дизайна системы за всю ее историю, а существует она с 2008 г.

Наряду с анонсом Android 12 Google сообщил и о выходе ее первой публичной бета-версии – Android 12 Beta 1. Установить ее могут владельцы фирменных смартфонов Google, начиная с модели Pixel 3. Также бету можно развернуть на ряде моделей смартфонов производства Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE. В первой бете, по данным The Verge, доступны не все запланированные нововведения. Google будет добавлять их по мере выхода новых предварительных версий.

Изменений в Android 12 очень много

Сроки релиза финальной сборки Android 12 пока не установлены. Предыдущие две версии Google тоже показывала в мае, а их выпуск состоялся в августе 2019 г. (Android 10) и сентябре 2020 г. (Android 11).

Особенности интерфейса

В Android 12 теперь используется более кастомизируемая концепция дизайна Material You. Google заменила ею предыдущую концепцию Material UI, дебютировавшую еще во времена Android 5 Lollipop (в 2014 г.).

Краткий разбор нововведений в Android 12

Первое, что получила ОС – это адаптивную цветовую схему интерфейса. Она подстраивается под оттенки изображения главного экрана, а пользователь может выбирать основные и дополнительные цвета.

Новый экран блокировки

Экран блокировки тоже получил изменения. Дизайнеры заметно увеличили размер часов и расположили их по центру - теперь они занимают значительную часть экрана, если нет уведомлений. При их наличии часы становятся немного меньше. Их цвет теперь тоже зависит от выбранной цветовой палитры.

Меню быстрых настроек (верхняя шторка) отныне напоминает аналогичное меню в Apple iOS.

Меню быстрых настроек

Все ползунки стали в несколько раз больше, чтобы ним было удобно водить пальцем, и кнопки Google по тем же причинам увеличила в размерах.

Новая система виджетов и улучшенная оптимизация

В дополнение к переработанным основным элементам интерфейс Android 12 получил и массу новых анимаций, и пока неясно, возможно ли будет отключить их. Они сами по себе будут потреблять аппаратные ресурсы гаджетов, но, как сообщил, вице-президент Google по Android и Google Play Самир Самат (Sameer Samat), это скомпенсировано оптимизацией всей системы. Самат рассказал, что Android 12 работает до 22% быстрее на фоне Android 11, в том числе и за счет улучшения использования ресурсов центрального процессора.

Также Google переработала систему виджетов, переделав ее в соответствии с новым дизайн-кодом. Если раньше виджеты разных приложений выглядели как попало, то теперь у них будет единый стиль.

Виджеты в Android 12 смогут украсить интерфейс

Например, при перемещении по экрану их фон будет меняться, чтобы больше соответствовать той части изображения рабочего стола, поверх которой он расположен. Пока это новшество касается только штатных виджетов Android, но сторонние разработчики тоже могут внедрить его.

Повышенная безопасность

В Android 12 теперь есть индикация, указывающая на использование приложением камеры и/или микрофона. Соответствующие пиктограммы будут размещаться в правом верхнем углу экрана, и пользователь может быстро ограничить «шпиону» доступ к ним в меню быстрых настроек (верхняя шторка).

Подслушивать пользователя и следить за ним станет сложнее

Также в Android 12 появилась функция скрытия точного местоположения. Пользователь может предоставить программам доступ лишь к приблизительным своим координатам и тем самым существенно усложнить слежку за ним.

Меню Privacy Dashboard

Разработчики добавили и новое меню Privacy Dashboard. Это панель управления, на которой размещены разрешения всех установленных в смартфоне приложений. Пользователь может просматривать и изменять их, открывая и закрывая тем или иным программам доступ, например, к хранилищу или контактам.

Совместная работа с другими устройствами

Программисты Google подсмотрели у Xiaomi одну из фирменных особенностей ее смартфонов. Теперь в Android 12 есть штатная возможность взаимодействия с другими устройствами – например, их можно будет использовать в качестве пультов управления ТВ-приставками на Android.

Подробный анализ изменений в Android 12

Помимо этого, смартфоны на Android 12 превратятся в ключи для современных автомобилей за счет функции Digital Car Key. С ее помощью можно автоматически запирать и открывать машину, но пока эта функция работает только на автомобилях 2020 и 2021 годов выпуска и только марки BMW. Поддерживаются только смартфоны Google Pixel и несколько моделей Samsung Galaxy.

О чем не рассказала Google

Обо всех нововведениях, реализованных в Android 12, включая новый интерфейс и приблизительную геолокацию, CNews писал еще в апреле 2021 г. Тогда же стало известно, что Google добавит в свою систему еще одну «фишку», позаимствованную у Xiaomi.

Правильно работать со скриншотами Android 12 пока не научилась

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Как сообщал портал XDA-Developers, это должна была быть функция создания длинного скриншота, позволяющая захватить не только видимую область, но и ту часть окна, которая в данный момент находится за ее пределами. О ней во время презентации Android 12 разработчики не упомянули.