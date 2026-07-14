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TCL Corporation TCL Electronics Тиэсэл Рус
TCL Electronics (1070.HK) — одна из компаний потребительской электроники и один из производителей телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). TCL управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. Компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».
СОБЫТИЯ
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|14.07.2026
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TCL открыла первый фирменный розничный магазин в России в партнёрстве с Polaris
laris, российский производитель бытовой техники с 30-летней историей и развитой розничной сетью (130 магазинов), объявили об открытии первого совместного розничного пространства в России — “Polaris | TCL”, расположенного в торгово-развлекательном комплексе «Мега» в Казани. Новое пространство стало первым совместным магазином “Polaris | TCL” и важным этапом развития бренда TCL
|09.06.2026
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TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии изображения для премиальных телевизоров
ологию квантовых точек Super QLED и фильтр Ultra Color, обеспечивая более точное управление яркостью, расширенную цветопередачу и высокую детализацию изображения. Об этом CNews сообщили представители TCL Сегодня требования к телевизорам значительно изменились. Пользователи смотрят фильмы и сериалы в потоковых сервисах, следят за спортивными трансляциями, проводят больше времени за играми и
|29.05.2026
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TCL представила серии телевизоров Q6C, Q7D и Q7D Pro с технологиями Mini LED нового поколения и интеллектуальной обработкой изображения
хнология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, представила на российском рынке новые серии телевизоров TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro. Новые модели объединяют передовые технологии обработки изображения, алгоритмы искусственного интеллекта, игровые функции и современный дизайн. Серии ориентированы на раз
|27.05.2026
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TCL представила ультратонкий телевизор A400M QD-Mini LED
TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED, а также телевизоров на базе Google TV, представила серию ультратонких телевизоров TCL A400M QD-Mini LED. Новинки сочетают современный минималистичный дизайн, продвинутые технологии изображения и высокую плавность отображения контента. Серия TCL A400M выполнена в ультр
|25.05.2026
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TCL представила телевизор P8L QLED 144 Гц с высокой точностью регулировки яркости
Компания TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а
|22.05.2026
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TCL представляет телевизоры серии RM7L с технологией RGB-Mini LED — новое поколение яркости и цветопередачи
TCL, мировой производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL RM7L с технологией RGB-Mini LED. Новинки сочетают высокую яркость, точную цветопередачу и
|29.04.2026
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TCL представила 163-дюймовый телевизор X11L Micro LED
Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила флагманский телевизор TCL 163 X11L Micro LED. 163-дюймовый ультрабольшой экран превращает любое пространство в полноценный дом
|24.04.2026
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В «Ситилинке» доступна линейка мониторов TCL-2026 для геймеров
которые предлагают технологию QD-Mini LED, 4K-разрешение и 10-битный (8bit+2bit FRC) цвет для точной цветопередачи, сочетая в себе высокую производительность и эргономичный дизайн. Стоимость монитора TCL 32X3A 31.5" составляет 94990 руб. Стоимость монитора TCL 32R84 31.5" составляет 69990 руб. Стоимость монитора TCL 27C2A 27" составляет 59990 руб. Стоимость монитора TCL
|23.04.2026
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TCL представляет телевизоры серии C7L SQD Mini LED
TCL, производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL C7L SQD Mini LED с высокой точностью цветопередачи. Модель ориентирована на пользователей
|21.04.2026
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TCL представила дизайнерскую серию телевизоров A400 Pro
Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила дизайнерскую серию телевизоров TCL A400 Pro, в которой дизайн становится частью пользовательского опыта. Серия охватывает широ
|20.04.2026
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TCL представляет стиральную пару серии P682 — умная стирка и сушка для безупречной чистоты и бережного ухода
делает эту пару практичным решением для повседневного использования. Новинки сочетают интеллектуальные технологии, бережный уход за тканями и продуманный дизайн. Об этом CNews сообщили представители TCL. В основе стиральной машины серии P682 лежит технология Super Drum, которая объединяет барабан диаметром 540 мм, 6 бионических лопастей и волновую поверхность внутренней части барабана. Так
|15.04.2026
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TCL представляет игровой монитор 32X3A
TCL, производитель потребительской электроники, представляет флагманский игровой монитор TCL 32X3A с технологией OLED+. Новинка сочетает точную цветопередачу, высокую яркость и профессиональную скорость отклика, обеспечивая новый уровень качества изображения для игр, работы и развл
|08.04.2026
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TCL представляет телевизоры серии C8L с технологией SQD Mini LED
TCL, производитель потребительской электроники, представляет серию телевизоров C8L с технологией SQD Mini LED. Об этом CNews сообщили представители TCL. Серия TCL C8L построена на технологии SQD Mini LED, которая обеспечивает более точный контроль подсветки и улучшенную детализацию изображения как в ярких, так и в темных сценах. В о
|31.03.2026
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TCL представила телевизоры серии RM9L RGB Mini LED
Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила серию телевизоров RM9L RGB Mini LED. Это флагманские модели нового поколения, в которых особый акцент сделан на точности цветопередач
|27.03.2026
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TCL представляет флагманскую серию телевизоров X11L с технологией SQD-Mini LED
на пользователей, которые ожидают от премиального телевизора максимальной точности изображения, высокой яркости, глубокой контрастности и выразительного звучания. Об этом CNews сообщили представители TCL. Новая эра SQD-Mini LED В основе TCL X11L лежит технология SQD-Mini LED, которая объединяет улучшенные квантовые точки, новый цветовой фильтр UltraColor и более плотную Mini LED-подс
|25.03.2026
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TCL представляет саундбар A65K с объемным звуком 3.1.2 и настройкой Audio by Bang & Olufsen
тонкий дизайн, мощную акустическую архитектуру и интеллектуальные алгоритмы обработки звука, создавая эффект объёмного домашнего кинотеатра в компактном корпусе. Об этом CNews сообщили представители TCL. Саундбар выполнен в тонком корпусе толщиной 50 мм и легко интегрируется в современный интерьер, гармонично дополняя телевизор и мультимедийную систему. TCL A65K отличается компактны
|23.03.2026
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TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года
Компания TCL, производитель потребительской электроники, презентовала в Москве новую линейку устройств, которые появятся на российском рынке в 2026 г. Были представлены телевизоры нового поколения с тех
|21.01.2026
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Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров
Совместное предприятие В январе 2026 г. компания Sony объявила о планах вывести телевизионный бизнес в отдельную структуру и передать операционный контроль совместному предприятию с TCL, пишет Nikkei. Это подразделение станет совместным предприятием, в котором 49% акций будут принадлежать японской компании Sony, 51% — китайской компании TCL, специализирующейся на пр
|20.08.2025
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Любимый россиянами бренд ТВ выпустил «убийцу» электронных книг, гигантских смартфонов и карманных планшетов. Опрос
Смартфон класса «3 в 1» Китайская компания TCL выпустила смартфон 60 Ultra NxtPaper, главная «фишка» которого – это его экран. За счет него всего один мобильник способен сделать не нужными электронные книги и компактные планшетные компь
|28.07.2025
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TCL Russia арендовала более 1 тыс. кв. м в московском БЦ «Метрополис»
Nikoliers объявляет об успешном закрытии сделки по аренде офисного помещения площадью более одной тыс. кв. м в бизнес-центре класса «А» «Метрополис» для компании TCL Russia, российского представительства глобального технологического бренда TCL. Об этом CNews сообщили представители Nikoliers. Сделка позволит TLC Russia разместить московскую штаб-к
|10.07.2025
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TCL представляет премиальную серию телевизоров C8K: технология QD-Mini, Audio by Bang & Olufsen и интеллектуальные функции в ультратонком корпусе
евизоров C8K. Новинки созданы для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощный звук и интеллектуальные функции, которые подстраиваются под ваш стиль жизни. Об этом CNews сообщили представители TCL. Технология QD-Mini LED и экран CrystGlow HVA – высочайшее качество изображения Благодаря технологии QD-Mini LED телевизоры C8K обеспечивают высокий уровень яркости, насыщенные цвета и глуб
|26.06.2025
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TCL представляет кондиционеры с технологией T-AI: интеллектуальное энергосбережение нового поколения
алгоритмы и точные сенсоры, которые позволяют сократить энергопотребление на 37% в режиме ECO. Кондиционеры с новой технологией уже доступны для покупки в России. Об этом CNews сообщили представители TCL. Технология энергосбережения на базе ИИ TCL разработала интеллектуальную систему энергосбережения, которая осуществляет быстрый подбор оптимальных настроек при помощи встроенных ИИ-ч
|17.06.2025
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TCL представляет серию QLED телевизоров S5K: яркие цвета и качественный звук в небольших диагоналях
льших и уютных пространств. А благодаря использованию технологии квантовых точек и поддержке HDR10 телевизоры серии S5K обеспечивают яркую, реалистичную картинку. Об этом CNews сообщили представители TCL. Высокое качество изображения Телевизоры TCL S5K оснащены экранами с разрешением Full HD с технологией QLED, которая обеспечивает яркие, насыщенные цвета и более точную цветопередачу
|29.05.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K
«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи телевизоров TCL P8K, которые предлагают технологии QLED-отображения, частоту обновления до 144 Гц и встроенный звук от Onkyo. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель Департам
|26.05.2025
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Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить
TCL 115X955 TCL 115X955 — один из самых крупных телевизоров в нашей подборке, его диагональ составляет 115 дюймов. Здесь используется подсветка QD-Mini LED（QLED with Mini LED) с более чем 20 000 зонами лок
|15.05.2025
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TCL представляет серию QLED телевизоров P8K: 144 Гц, аудиосистема ONKYO и мощный процессор AiPQ Pro
дставляет серию QLED телевизоров P8K. Они сочетают технологию квантовых точек, собственную частоту обновления 144 Гц, аудиосистему ONKYO 2.1 и процессор AiPQ Pro. Об этом CNews сообщили представители TCL. Телевизоры TCL серии P8K оснащены экраном QLED с широкой цветовой гаммой 93% по стандарту DCI-P3 и поддержкой технологии бионической оптимизации цвета. Экран HVA, разработанный T
|13.05.2025
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TCL представляет флагманскую серию QD-Mini LED телевизоров X11K
TCL представляет новую флагманскую серию телевизоров X11K с технологией QD-Mini LED. Модели TCL X11K выделяются высокой точностью регулировкой яркости, пиковой яркостью 6500 нит, экрано
|30.04.2025
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TCL провела презентацию новой и флагманской продукции в России
Компания TCL, бренд потребительской электроники и бренд телевизоров, провела презентацию обновленной л
|24.04.2025
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TCL представляет в России QD-Mini LED телевизоры C6K и C7K
TCL, производитель потребительской электроники, представляет две новые серии телевизоров — TCL C6K и TCL C7K с технологией QD-Mini LED. Об этом CNews сообщили представители T
|15.04.2025
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TCL представляет серию телевизоров P7K: технология QLED, объемный звук и изящный дизайн
Компания TCL представляет серию P7K — QLED-телевизоры с цельным монолитным корпусом. Об этом CNews соо
|08.04.2025
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TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом
менным дизайном, расширенными интеллектуальными возможностями. Об этом CNews сообщили представители TCL Electronics. Серия TCL P6K предлагает высокое качество картинки благодаря высокому
|02.04.2025
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Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором
QLED для экономных Независимое британское агентство по тестированию и сертификации техники Intertek провело проверку телевизоров китайской марки TCL и выяснило, что в ряде моделей этих брендов отсутствовали квантовые точки, существенно улучшающие качество изображения, пишет портал Ars Technica. Компания широко известна на российском рын
|03.03.2025
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Любимый россиянами бренд ТВ выпустил планшет с революционным экраном, какого нет ни в одном iPad
То ли экран, то ли лист бумаги В ассортименте компании TCL, в России известной своими телевизорами, появился планшетный компьютер NxtPaper 11 Plus на базе экрана NxtPaper. Это фирменная технология IPS-дисплеев TCL, которая по потреблению эне
|14.02.2025
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Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED
Китай впереди всех Китайская компания TCL, известная в России своими недорогими и технологически продвинутыми телевизорами, выпустила две новых модели мониторов, каждая из которых устраивает мини-революцию в своем сегменте. Они нос
|19.11.2024
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Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными
Напечатать дисплей Китайская компания TCL, чьи телевизоры пользуются широкой популярностью в России, начала массовое производство OLED-панелей методом струйной печати, пишет портал Computer Base. Выпуском ведает ее «дочка» TCL
|29.10.2024
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Популярный в России бренд выпустил ультрасовременный ТВ с гигантским экраном и огромным объемом памяти. Цена
Очень много экрана Компания TCL провела в Китае презентацию своего нового телевизора Thunderbird 100MAX 2025, главная особенность которого – это экран с диагональю 100 дюймов или 254 см и частотой обновления 144 Гц. У бол
|03.10.2024
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Легендарный инструмент для создания ПО, зародившийся до появления Linux, крупно обновился впервые за 27 лет
Релиз Tcl/Tk 9.0 Классический инструментарий для разработки графических интерфейсов программ Tcl/Tk обновился до девятой версии. Это первый мажорный релиз тулкита за последние 27 лет. Предыдущ
|01.08.2024
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Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия
Новые китайские санкции Китайская компания TCL решила ввести собственные антироссийские санкции. Как пишет «Коммерсант», она прекратила поставки в страну комплектующих для своих телевизоров, вследствие чего их производство на отечествен
|23.07.2024
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«Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером бренда TCL в России
Федеральная сеть авторизованных сервисных центров «Сеть компьютерных клиник» и компания TCL Rus, российский представитель производителя бытовой техники и потребительской электроники, подписали договор на сервисное обслуживание техники TCL на территории России. В соответстви
|02.07.2024
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Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля
Большой телевизор или три мини-седана Китайская компания TCL, известная в России своими телевизорами, создала смарт-ТВ X955 4K QD Mini-LED с экраном на 115 дюймов или 292 сантиметра по диагонали. Редакция CNews нашла ее в российской рознице с пометко
TCL Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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