TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус

TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений ойств, объявляет о старте продаж в России планшета NXTPAPER 12 Pro. Новый флагман линейки планшетов TCL ориентирован на тех, кто использует планшет для работы и развлечений на протяжении длител

TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений итель потребительской электроники и бренд мобильных устройств, расширяет в России линейку планшетов TCL TAB. В модельный ряд вошли TCL TAB 8 4G, TCL TAB 10 Wi-Fi и 4G в HD и FHD в

МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России а, предоставил цифровые сервисы для производителя потребительской электроники и мобильных устройств TCL. Об этом CNews сообщили представители «МТТ». МТТ подключил к своей виртуальной АТС предст

Гигантские смарт-ТВ стремительно дешевеют. Вышла бюджетная новинка на 98 дюймов Много дюймов по невысокой цене Китайская компания TCL провела показ смарт-ТВ Q10G Mini LED TV, выделяющегося своими габаритами. Как пишет портал GismoChina, данная модель характеризуется экраном с диагональю 98 дюймов или 249 см. В Китае новый

TCL BOOK 14 Go – первый ноутбук TCL теперь в России обильных устройств, объявляет о старте продаж в России своего первого ультрапортативного ноутбука – TCL BOOK 14 Go. Новинка ориентирована на выполнение простых ежедневных задач и подойдет для о

TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне отребительской электроники и бренд мобильных устройств, объявляет о старте продаж в России планшета TCL NXTPAPER 10S в версиях Wi-Fi и 4G. Новинка ориентирована на тех, кто любит много читать,

Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К Недорогие 4К-телевизоры Компания TCL привезла в Россию новые 4К-телевизоры линейки P725. Их мировая премьера прошла в Индии в первых числах марта 2021г. Для российского рынка серия TCL P725 включает пять моделей с экран

TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с поддержкой 5G. Цены. Фото TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с технологией NXTVISION 2.0. Устройства линейки TCL 20 Series отличаются

Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена Планшет с дисплеем нового уровня Компания TCL анонсировала первое в мире устройство с экраном совершенно нового типа – NXTPAPER. Технология была презентована в начале сентября 2020 г. и позиционировалась разработчиками как более продви

TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V Компания TCL объявляет о старте продаж в России 4G Wi-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V – нового устройства для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа к интернету практически из любой удобной

Создан первый в истории смартфон, который можно свернуть в трубку. Видео Смартфон-рулон Компания TCL, до августа 2020 г. владевшая брендом BlackBerry, работает над смартфоном, способным сворачиваться в рулон. В настоящее время уже существует первый полностью функциональный его прототип, ра

Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink Китайцы всех опередили Компания TCL разработала новый тип дисплея, который, по ее заверению, существенно лучше популярных форматов панелей. Он получил название NXTPAPER, и TCL предлагает использовать его в мобильных ус

TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены поставки новинок на российский рынок начала осуществлять компания Merlion, официальный дистрибьютор TCL в России. Устройства, которые обеспечивают высокую скорость беспроводного доступа к интер

TCL представила смартфоны TCL 10 Plus и TCL 10 SE TCL Communication анонсировала выпуск новых смартфонов TCL 10 Plus и TCL 10 SE. Новые устройства расширяют серию смартфонов TCL с прем

TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены TCL Communication официально представила первую серию смартфонов под собственным брендом. Серия TCL 10 — это высокотехнологичные премиальные устройства, доступные широкому кругу пользовател

TCL представила новые концепции мобильных устройств с гибкими экранами Данные решения являются частью обширной программы развития компании и результатом уникального опыта TCL в сфере разработки и производства экранных панелей. «Представляя новые концепции устройст

Эпоха BlackBerry завершена. Производство смартфонов прекращается Закат эпохи Китайская компания TCL готовится к прекращению выпуска смартфонов BlackBerry. Лицензию на использование этого бренда она приобрела в конце 2016 г. О принятии данного решения компания сообщила в своем блоге в Twit

Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России Merlion подписал соглашение с корпорацией TCL и в статусе «Официального дистрибьютора смартфона TCL PLEX в России» принимает уча

Стартовали российские продажи смартфона легендарной Palm размером с кредитку. Цена на возрожденной компании Palm, созданного в содружестве с ее производственным партнером – китайской TCL Corporation. Миниатюрный смартфон Palm позиционируется производителем как гаджет для люде

TCL представила первый смартфон линейки PLEX TCL Communication анонсировала выход на рынок смартфона TCL PLEX, который реализует опыт и технологии TCL в сфере разработки и производства эк

TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены (2019). Оба устройства отличаются прогрессивным дизайном экранами Super Full View HD+ производства TCL. Новые смартфоны работают на базе процессоров Qualcomm Snapdragon и оснащены двойными осн

TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены м дизайном с отделкой в стиле органик и оснащены последним поколением экрана Full View производства TCL. На все устройства предустановлено приложение «Google ассистент», которое позволяет управ

Легендарная Palm выпустила смартфон размером с кредитку. Фото альном сайте представила свой первый смартфон, созданный в содружестве с производственным партнером TCL Corporation. Новинка с небольшим 3,3-дюймовым дисплеем создана в качестве альтернативы «у

TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены льного рынка, которое мы видим сегодня, – сказал Ален Лежен (Alain Lejeune), старший вице-президент TCL Communication и президент BlackBerry Mobile. – Именно поэтому мы сконцентрировались на ра

Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото С клавиатурой и расширенной защитой Компания TCL Communication, владеющая лицензией на производство смартфонов под торговой маркой Blackbe

BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото я Бренд мобильной техники BlackBerry Mobile, правами на который в настоящее время владеет китайская TCL Corporation, представил на своем канале Twitter тизер с анонсом скорого возвращения на ры

TCL представила смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition Лежен (Alain Lejeune), генеральный директор BlackBerry Mobile. – С новыми смартфонами BlackBerry от TCL Communication, доступными более чем в 50 странах мира, был заложен прочный фундамент для

Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена Первый пошелКитайская компания TCL Communication, владеющая правами на продажи смартфонов под торговой маркой BlackBerry, оф

Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm Легенда возвращаетсяКитайская компания TCL, владеющая торговыми марками Alcatel и BlackBerry на мобильные устройства и брендом Philips на телевизоры, объявила о планах возвращения на рынок гаджетов легендарного бренда Palm в 2018 г.

BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото Попытка удивить привычнымКитайская TCL, владеющая торговой маркой BlackBerry, объявила о планах выпуска нового смартфона в октябре 2017 г. Согласно информации Франсуа Махье (François Mahieu), главы департамента глобальных продаж

TCL начала российские продажи телевизоров 2930US и 2930. Фото овинка поддерживает просмотр как аналогового телевидения, так и всех форматов цифрового ТВ. Широкий угол обзора дает возможность получать отличное качество картинки без малейшего искажения. Телевизор TCL 2930USНовый телевизор TCL прост в использовании, а его интерфейс интуитивно понятен. Устройство позволяет смотреть видео напрямую с USB-накопителя благодаря наличию всех необходимых

TCL представила в России новую линейку 4K-телевизоров P2US Компания TCL, производитель телевизоров, представила на российском рынке новую линейку телевизоров P2US. Серия P2US состоит из четырех телевизоров с диагоналями 43, 49, 55 и 65 дюймов (109, 124, 140, 16

Выпущен «самый долгоиграющий смартфон в мире» Несколько ресурсов, выходящих на китайском языке, сообщили о выпуске смартфона TCL-P618L с уникальной характеристикой. Представляя устройство, его производитель корпорация TCL назвала его «самым долгоиграющим смартфоном в мире». В устройство встроен аккумулятор емк

Цены на 4K-телевизоры с большой диагональю рухнули Китайская компания TCL анонсировала на рынке США модель ЖК-телевизора с 50-дюймовым экраном формата Ultra HD (4K). Рекомендуемая розничная стоимость составляет $999. Для сравнения, стоимость 4K-телевизора Sony с

TCL Communication открывает новую компанию в России Группа TCL Communication Technology Holdings Limited расширяет свою международную деятельность и объ

Philips намерен приобрести 5% акций китайской компании TCL Подразделение Royal Philips Electronics NV компании Philips Electronics China BV намерено приобрести 5% акций китайской компании по производству телекоммуникационной аппаратуры TCL, сообщает РБК. После окончания сделки, сумма которой составляет $25,3 млн., Philips Electronics China BV будет владеть 7,46% акций TCL. Как заявили представители TCL, окончате

Телефоны Alcatel станут полностью китайскими н, в соответствии с условиями достигнутого соглашения, Alcatel получила акции другого подразделения TCL. Сделка стала одним из элементов программы компании по снижению издержек и сосредоточению

Китайские мобильники Alcatel атакуют Россию По данным компании «Евросеть», в 2004 году доля телефонов Alcatel в России составила 1,8%. В TCL & Alcatel Mobile Phones оценивают свою сегодняшнюю долю российского рынка в 3%. Как рассказала CNews Беранжер Дютюель, директор российского отделения TCL & Alcatel Mobile Phones, в н

Производство телевизоров: в России все смешалось , на своих заводах в Зеленограде компания отливает для Vestel корпуса телевизоров и несколько раз выполняла заказы для компании «Ролсен». В настоящее время компания также выполняет сборку телевизоров TCL. По словам г-жи Хачатрян, ситуация, когда владельцы производственных площадок сдают места под сборку конкурирующим торговым маркам, является частью как мировой, так и российской практики. Ч