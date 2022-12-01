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TCL Corporation TCL Electronics Тиэсэл Рус

TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус

TCL Electronics (1070.HK) — одна из компаний потребительской электроники и один из производителей телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). TCL управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. Компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».


01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений

ойств, объявляет о старте продаж в России планшета NXTPAPER 12 Pro. Новый флагман линейки планшетов TCL ориентирован на тех, кто использует планшет для работы и развлечений на протяжении длител
16.11.2022 TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений

итель потребительской электроники и бренд мобильных устройств, расширяет в России линейку планшетов TCL TAB. В модельный ряд вошли TCL TAB 8 4G, TCL TAB 10 Wi-Fi и 4G в HD и FHD в
05.10.2022 МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России

а, предоставил цифровые сервисы для производителя потребительской электроники и мобильных устройств TCL. Об этом CNews сообщили представители «МТТ». МТТ подключил к своей виртуальной АТС предст
28.09.2022 Гигантские смарт-ТВ стремительно дешевеют. Вышла бюджетная новинка на 98 дюймов

Много дюймов по невысокой цене Китайская компания TCL провела показ смарт-ТВ Q10G Mini LED TV, выделяющегося своими габаритами. Как пишет портал GismoChina, данная модель характеризуется экраном с диагональю 98 дюймов или 249 см. В Китае новый
12.09.2022 TCL BOOK 14 Go – первый ноутбук TCL теперь в России

обильных устройств, объявляет о старте продаж в России своего первого ультрапортативного ноутбука – TCL BOOK 14 Go. Новинка ориентирована на выполнение простых ежедневных задач и подойдет для о
08.09.2022 TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне

отребительской электроники и бренд мобильных устройств, объявляет о старте продаж в России планшета TCL NXTPAPER 10S в версиях Wi-Fi и 4G. Новинка ориентирована на тех, кто любит много читать,

30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К

Недорогие 4К-телевизоры Компания TCL привезла в Россию новые 4К-телевизоры линейки P725. Их мировая премьера прошла в Индии в первых числах марта 2021г. Для российского рынка серия TCL P725 включает пять моделей с экран
13.01.2021 TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с поддержкой 5G. Цены. Фото

TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с технологией NXTVISION 2.0. Устройства линейки TCL 20 Series отличаются
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена

Планшет с дисплеем нового уровня Компания TCL анонсировала первое в мире устройство с экраном совершенно нового типа – NXTPAPER. Технология была презентована в начале сентября 2020 г. и позиционировалась разработчиками как более продви
29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V

Компания TCL объявляет о старте продаж в России 4G Wi-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V – нового устройства для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа к интернету практически из любой удобной
27.10.2020 Создан первый в истории смартфон, который можно свернуть в трубку. Видео

Смартфон-рулон Компания TCL, до августа 2020 г. владевшая брендом BlackBerry, работает над смартфоном, способным сворачиваться в рулон. В настоящее время уже существует первый полностью функциональный его прототип, ра
04.09.2020 Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink

Китайцы всех опередили Компания TCL разработала новый тип дисплея, который, по ее заверению, существенно лучше популярных форматов панелей. Он получил название NXTPAPER, и TCL предлагает использовать его в мобильных ус
10.08.2020 TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены

поставки новинок на российский рынок начала осуществлять компания Merlion, официальный дистрибьютор TCL в России. Устройства, которые обеспечивают высокую скорость беспроводного доступа к интер
07.07.2020 TCL представила смартфоны TCL 10 Plus и TCL 10 SE

TCL Communication анонсировала выпуск новых смартфонов TCL 10 Plus и TCL 10 SE. Новые устройства расширяют серию смартфонов TCL с прем
08.04.2020 TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены

TCL Communication официально представила первую серию смартфонов под собственным брендом. Серия TCL 10 — это высокотехнологичные премиальные устройства, доступные широкому кругу пользовател
06.03.2020 TCL представила новые концепции мобильных устройств с гибкими экранами

Данные решения являются частью обширной программы развития компании и результатом уникального опыта TCL в сфере разработки и производства экранных панелей. «Представляя новые концепции устройст
04.02.2020 Эпоха BlackBerry завершена. Производство смартфонов прекращается

Закат эпохи Китайская компания TCL готовится к прекращению выпуска смартфонов BlackBerry. Лицензию на использование этого бренда она приобрела в конце 2016 г. О принятии данного решения компания сообщила в своем блоге в Twit
17.10.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России

Merlion подписал соглашение с корпорацией TCL и в статусе «Официального дистрибьютора смартфона TCL PLEX в России» принимает уча
24.09.2019 Стартовали российские продажи смартфона легендарной Palm размером с кредитку. Цена

на возрожденной компании Palm, созданного в содружестве с ее производственным партнером – китайской TCL Corporation. Миниатюрный смартфон Palm позиционируется производителем как гаджет для люде
11.09.2019 TCL представила первый смартфон линейки PLEX

TCL Communication анонсировала выход на рынок смартфона TCL PLEX, который реализует опыт и технологии TCL в сфере разработки и производства эк
13.05.2019 TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены

(2019). Оба устройства отличаются прогрессивным дизайном экранами Super Full View HD+ производства TCL. Новые смартфоны работают на базе процессоров Qualcomm Snapdragon и оснащены двойными осн
25.02.2019 TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены

м дизайном с отделкой в стиле органик и оснащены последним поколением экрана Full View производства TCL. На все устройства предустановлено приложение «Google ассистент», которое позволяет управ
16.10.2018 Легендарная Palm выпустила смартфон размером с кредитку. Фото

альном сайте представила свой первый смартфон, созданный в содружестве с производственным партнером TCL Corporation. Новинка с небольшим 3,3-дюймовым дисплеем создана в качестве альтернативы «у
30.08.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены

льного рынка, которое мы видим сегодня, – сказал Ален Лежен (Alain Lejeune), старший вице-президент TCL Communication и президент BlackBerry Mobile. – Именно поэтому мы сконцентрировались на ра
08.06.2018 Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото

С клавиатурой и расширенной защитой Компания TCL Communication, владеющая лицензией на производство смартфонов под торговой маркой Blackbe
14.05.2018 BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото

я Бренд мобильной техники BlackBerry Mobile, правами на который в настоящее время владеет китайская TCL Corporation, представил на своем канале Twitter тизер с анонсом скорого возвращения на ры
12.01.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition

Лежен (Alain Lejeune), генеральный директор BlackBerry Mobile. – С новыми смартфонами BlackBerry от TCL Communication, доступными более чем в 50 странах мира, был заложен прочный фундамент для

28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена

Первый пошелКитайская компания TCL Communication, владеющая правами на продажи смартфонов под торговой маркой BlackBerry, оф
31.08.2017 Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm

Легенда возвращаетсяКитайская компания TCL, владеющая торговыми марками Alcatel и BlackBerry на мобильные устройства и брендом Philips на телевизоры, объявила о планах возвращения на рынок гаджетов легендарного бренда Palm в 2018 г.
30.08.2017 BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото

Попытка удивить привычнымКитайская TCL, владеющая торговой маркой BlackBerry, объявила о планах выпуска нового смартфона в октябре 2017 г. Согласно информации Франсуа Махье (François Mahieu), главы департамента глобальных продаж
10.04.2017 TCL начала российские продажи телевизоров 2930US и 2930. Фото

овинка поддерживает просмотр как аналогового телевидения, так и всех форматов цифрового ТВ. Широкий угол обзора дает возможность получать отличное качество картинки без малейшего искажения. Телевизор TCL 2930USНовый телевизор TCL прост в использовании, а его интерфейс интуитивно понятен. Устройство позволяет смотреть видео напрямую с USB-накопителя благодаря наличию всех необходимых

17.02.2017 TCL представила в России новую линейку 4K-телевизоров P2US

Компания TCL, производитель телевизоров, представила на российском рынке новую линейку телевизоров P2US. Серия P2US состоит из четырех телевизоров с диагоналями 43, 49, 55 и 65 дюймов (109, 124, 140, 16
29.04.2015 Выпущен «самый долгоиграющий смартфон в мире»

Несколько ресурсов, выходящих на китайском языке, сообщили о выпуске смартфона TCL-P618L с уникальной характеристикой. Представляя устройство, его производитель корпорация TCL назвала его «самым долгоиграющим смартфоном в мире». В устройство встроен аккумулятор емк
26.07.2013 Цены на 4K-телевизоры с большой диагональю рухнули

Китайская компания TCL анонсировала на рынке США модель ЖК-телевизора с 50-дюймовым экраном формата Ultra HD (4K). Рекомендуемая розничная стоимость составляет $999. Для сравнения, стоимость 4K-телевизора Sony с

24.09.2010 TCL Communication открывает новую компанию в России

Группа TCL Communication Technology Holdings Limited расширяет свою международную деятельность и объ
28.12.2005 Philips намерен приобрести 5% акций китайской компании TCL

Подразделение Royal Philips Electronics NV компании Philips Electronics China BV намерено приобрести 5% акций китайской компании по производству телекоммуникационной аппаратуры TCL, сообщает РБК. После окончания сделки, сумма которой составляет $25,3 млн., Philips Electronics China BV будет владеть 7,46% акций TCL. Как заявили представители TCL, окончате
18.05.2005 Телефоны Alcatel станут полностью китайскими

н, в соответствии с условиями достигнутого соглашения, Alcatel получила акции другого подразделения TCL. Сделка стала одним из элементов программы компании по снижению издержек и сосредоточению
08.04.2005 Китайские мобильники Alcatel атакуют Россию

По данным компании «Евросеть», в 2004 году доля телефонов Alcatel в России составила 1,8%. В TCL & Alcatel Mobile Phones оценивают свою сегодняшнюю долю российского рынка в 3%. Как рассказала CNews Беранжер Дютюель, директор российского отделения TCL & Alcatel Mobile Phones, в н
14.02.2005 Производство телевизоров: в России все смешалось

, на своих заводах в Зеленограде компания отливает для Vestel корпуса телевизоров и несколько раз выполняла заказы для компании «Ролсен». В настоящее время компания также выполняет сборку телевизоров TCL. По словам г-жи Хачатрян, ситуация, когда владельцы производственных площадок сдают места под сборку конкурирующим торговым маркам, является частью как мировой, так и российской практики. Ч
12.10.2004 Alcatel поможет китайцам удвоить производство мобильников

Совместное предприятие TCL и Alcatel по производству мобильных телефонов начало работу в сентябре этого года. Сделка

Публикаций - 175, упоминаний - 238

TCL Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9827 52
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 45
LG Electronics 3554 44
Sony 6494 30
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 23
Apple Inc 11364 22
Philips 2056 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5618 20
Google LLC 11112 17
Xiaomi 1372 16
Lenovo Motorola 3506 15
Sharp Corporation 1044 14
Hisense Group Holdings 95 13
Intel Corporation 11740 13
Qualcomm Technologies 1730 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 11
Microsoft Corporation 23739 11
TCL Communication Technology 14 10
Haier 129 10
Huawei 3578 9
TCL Mobile Communication 11 8
Technicolor - Thomson 209 8
Lenovo Group 2196 8
Skyworth 12 8
Amazon Inc - Amazon.com 2833 8
4A Games 765 8
Toshiba Corporation 2902 7
ZTE Corporation 729 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9848 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6407 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 7
OnwardMobility 7 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8176 6
HP - Hewlett-Packard 3621 6
Siemens AG - Siemens Group 2554 6
HP Inc. 5583 6
InFocus 70 5
BlackBerry Mobile 8 5
Meta Platforms - Facebook 4354 5
MediaTek 468 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 451 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6307 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1899 5
Hyundai Motor Company 345 4
Евросеть 1402 4
Связной ГК 1351 3
Лента - Сеть розничной торговли 1780 3
Boeing 989 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 961 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 689 2
Градиент 83 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 226 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 342 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6701 2
Россети Ленэнерго 2386 2
Dixis - Диксис 360 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 39 1
Менатеп - Menatep 38 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2546 1
Возрождение - Коммерческий банк 331 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 54 1
TÜV Rheinland Group 103 1
Сплит 161 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 25 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 35 1
Беталинк 103 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 382 1
BMW Group 414 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 1
JD.com - Jingdong Mall 84 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 36 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 1
Walt Disney Company 575 1
Яндекс.Такси 334 1
Yamaha - Ямаха 102 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1922 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3862 9
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 9
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18447 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10600 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9540 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 714 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1348 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 957 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
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8K Association - Ассоциация 8K 165 5
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Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 2
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WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
Linux Foundation 174 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
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Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6752 66
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Google Android TV 230 9
Apple iOS 6992 8
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Microsoft Windows 14666 8
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Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 220 7
TCL NXTPAPER 9 7
Perl - Язык программирования 133 7
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BlackBerry KEYone - Смартфон 11 7
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BlackBerry KeyTwo - Смартфон 11 7
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 6
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TCL NXTVISION 8 6
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 169 5
Sony Bravia 247 5
Nokia Alcatel - серия смартфонов 13 5
Google Lens - Google Объектив 53 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 5
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 343 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E-Ink Carta - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 407 5
BlackBerry OS 171 5
Mozilla Firefox OS 89 5
Apple iPhone 6 6285 5
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 292 5
Google Chromecast 70 5
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 5
LG OLED - серия телевизоров 26 4
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 4
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 3
Chen John - Чен Джон 25 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 151 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 30 2
Красников Геннадий 69 2
Moore Gordon - Мур Гордон 62 2
Чичваркин Евгений 162 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Тиманов Дмитрий 5 2
Аршинов Александр 2 2
Lee Peter - Ли Питер 5 2
Кульченко Даниил 2 2
Левантовский Александр 7 2
Генина Надежда 6 2
Курапов Дмитрий 1 1
Chen Jolly - Чен Джолли 6 1
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 1
Терновский Андрей 4 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Бартунов Олег 38 1
Биккужин Рамиль 32 1
Папунаишвили Евгений 2 1
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 1
Акиньшина Оксана 2 1
Зеленский Владимир 21 1
Свердлова Анна 20 1
Толкалина Любовь 2 1
Галушкин Олег 178 1
Погудалов Алексей 6 1
Никонов Алексей 5 1
Сурков Александр 12 1
Miloseski Dennis - Милосески Деннис 2 1
Нигматуллин Ринат 8 1
Бледанс Эвелина 1 1
Вербицкая Лариса 1 1
Шарапова Арина 1 1
Brunner Kornelius - Бруннер Корнелиус 14 1
Кравченко Мария 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 126293 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50637 43
Южная Корея - Республика 6333 23
Европа 21499 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17250 17
Канада 4732 13
Африка - Африканский регион 3311 12
Азия - Азиатский регион 5160 11
Ближний Восток 2695 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13376 11
Китай - Тайвань 3809 10
Франция - Французская Республика 7620 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40156 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1752 7
Испания - Каталония - Барселона 719 7
Япония 13028 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1658 7
Америка Южная 726 6
Америка Северная 3121 6
Германия - Федеративная Республика 12181 6
Индия - Республика 5138 5
Беларусь - Белоруссия 4520 5
Нидерланды 3335 4
Украина 7377 4
Америка Латинская 1715 4
Италия - Итальянская Республика 4246 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13072 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 836 3
Китай - Шанхай 752 3
Индонезия - Республика 864 3
Финляндия - Финляндская Республика 3492 3
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Китай - Гуандун - Хойчжоу 6 3
Китай - Гуандун 58 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1315 2
Мьянма - Республика Союз 90 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11006 15
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2659 7
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