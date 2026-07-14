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TCL Corporation TCL Electronics Тиэсэл Рус

TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус

TCL Electronics (1070.HK) — одна из компаний потребительской электроники и один из производителей телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). TCL управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. Компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».

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14.07.2026 TCL открыла первый фирменный розничный магазин в России в партнёрстве с Polaris

laris, российский производитель бытовой техники с 30-летней историей и развитой розничной сетью (130 магазинов), объявили об открытии первого совместного розничного пространства в России — “Polaris | TCL”, расположенного в торгово-развлекательном комплексе «Мега» в Казани. Новое пространство стало первым совместным магазином “Polaris | TCL” и важным этапом развития бренда TCL

09.06.2026 TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии изображения для премиальных телевизоров

ологию квантовых точек Super QLED и фильтр Ultra Color, обеспечивая более точное управление яркостью, расширенную цветопередачу и высокую детализацию изображения. Об этом CNews сообщили представители TCL Сегодня требования к телевизорам значительно изменились. Пользователи смотрят фильмы и сериалы в потоковых сервисах, следят за спортивными трансляциями, проводят больше времени за играми и

29.05.2026 TCL представила серии телевизоров Q6C, Q7D и Q7D Pro с технологиями Mini LED нового поколения и интеллектуальной обработкой изображения

хнология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, представила на российском рынке новые серии телевизоров TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro. Новые модели объединяют передовые технологии обработки изображения, алгоритмы искусственного интеллекта, игровые функции и современный дизайн. Серии ориентированы на раз
27.05.2026 TCL представила ультратонкий телевизор A400M QD-Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED, а также телевизоров на базе Google TV, представила серию ультратонких телевизоров TCL A400M QD-Mini LED. Новинки сочетают современный минималистичный дизайн, продвинутые технологии изображения и высокую плавность отображения контента. Серия TCL A400M выполнена в ультр
25.05.2026 TCL представила телевизор P8L QLED 144 Гц с высокой точностью регулировки яркости

Компания TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а

22.05.2026 TCL представляет телевизоры серии RM7L с технологией RGB-Mini LED — новое поколение яркости и цветопередачи

TCL, мировой производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL RM7L с технологией RGB-Mini LED. Новинки сочетают высокую яркость, точную цветопередачу и
29.04.2026 TCL представила 163-дюймовый телевизор X11L Micro LED

Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила флагманский телевизор TCL 163 X11L Micro LED. 163-дюймовый ультрабольшой экран превращает любое пространство в полноценный дом
24.04.2026 В «Ситилинке» доступна линейка мониторов TCL-2026 для геймеров

которые предлагают технологию QD-Mini LED, 4K-разрешение и 10-битный (8bit+2bit FRC) цвет для точной цветопередачи, сочетая в себе высокую производительность и эргономичный дизайн. Стоимость монитора TCL 32X3A 31.5" составляет 94990 руб. Стоимость монитора TCL 32R84 31.5" составляет 69990 руб. Стоимость монитора TCL 27C2A 27" составляет 59990 руб. Стоимость монитора TCL
23.04.2026 TCL представляет телевизоры серии C7L SQD Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL C7L SQD Mini LED с высокой точностью цветопередачи. Модель ориентирована на пользователей
21.04.2026 TCL представила дизайнерскую серию телевизоров A400 Pro

Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила дизайнерскую серию телевизоров TCL A400 Pro, в которой дизайн становится частью пользовательского опыта. Серия охватывает широ
20.04.2026 TCL представляет стиральную пару серии P682 — умная стирка и сушка для безупречной чистоты и бережного ухода

делает эту пару практичным решением для повседневного использования. Новинки сочетают интеллектуальные технологии, бережный уход за тканями и продуманный дизайн. Об этом CNews сообщили представители TCL. В основе стиральной машины серии P682 лежит технология Super Drum, которая объединяет барабан диаметром 540 мм, 6 бионических лопастей и волновую поверхность внутренней части барабана. Так
15.04.2026 TCL представляет игровой монитор 32X3A

TCL, производитель потребительской электроники, представляет флагманский игровой монитор TCL 32X3A с технологией OLED+. Новинка сочетает точную цветопередачу, высокую яркость и профессиональную скорость отклика, обеспечивая новый уровень качества изображения для игр, работы и развл
08.04.2026 TCL представляет телевизоры серии C8L с технологией SQD Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, представляет серию телевизоров C8L с технологией SQD Mini LED. Об этом CNews сообщили представители TCL. Серия TCL C8L построена на технологии SQD Mini LED, которая обеспечивает более точный контроль подсветки и улучшенную детализацию изображения как в ярких, так и в темных сценах. В о
31.03.2026 TCL представила телевизоры серии RM9L RGB Mini LED

Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила серию телевизоров RM9L RGB Mini LED. Это флагманские модели нового поколения, в которых особый акцент сделан на точности цветопередач
27.03.2026 TCL представляет флагманскую серию телевизоров X11L с технологией SQD-Mini LED

на пользователей, которые ожидают от премиального телевизора максимальной точности изображения, высокой яркости, глубокой контрастности и выразительного звучания. Об этом CNews сообщили представители TCL. Новая эра SQD-Mini LED В основе TCL X11L лежит технология SQD-Mini LED, которая объединяет улучшенные квантовые точки, новый цветовой фильтр UltraColor и более плотную Mini LED-подс
25.03.2026 TCL представляет саундбар A65K с объемным звуком 3.1.2 и настройкой Audio by Bang & Olufsen

тонкий дизайн, мощную акустическую архитектуру и интеллектуальные алгоритмы обработки звука, создавая эффект объёмного домашнего кинотеатра в компактном корпусе. Об этом CNews сообщили представители TCL. Саундбар выполнен в тонком корпусе толщиной 50 мм и легко интегрируется в современный интерьер, гармонично дополняя телевизор и мультимедийную систему. TCL A65K отличается компактны
23.03.2026 TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года

Компания TCL, производитель потребительской электроники, презентовала в Москве новую линейку устройств, которые появятся на российском рынке в 2026 г. Были представлены телевизоры нового поколения с тех
21.01.2026 Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров

Совместное предприятие В январе 2026 г. компания Sony объявила о планах вывести телевизионный бизнес в отдельную структуру и передать операционный контроль совместному предприятию с TCL, пишет Nikkei. Это подразделение станет совместным предприятием, в котором 49% акций будут принадлежать японской компании Sony, 51% — китайской компании TCL, специализирующейся на пр
20.08.2025 Любимый россиянами бренд ТВ выпустил «убийцу» электронных книг, гигантских смартфонов и карманных планшетов. Опрос

Смартфон класса «3 в 1» Китайская компания TCL выпустила смартфон 60 Ultra NxtPaper, главная «фишка» которого – это его экран. За счет него всего один мобильник способен сделать не нужными электронные книги и компактные планшетные компь
28.07.2025 TCL Russia арендовала более 1 тыс. кв. м в московском БЦ «Метрополис»

Nikoliers объявляет об успешном закрытии сделки по аренде офисного помещения площадью более одной тыс. кв. м в бизнес-центре класса «А» «Метрополис» для компании TCL Russia, российского представительства глобального технологического бренда TCL. Об этом CNews сообщили представители Nikoliers. Сделка позволит TLC Russia разместить московскую штаб-к
10.07.2025 TCL представляет премиальную серию телевизоров C8K: технология QD-Mini, Audio by Bang & Olufsen и интеллектуальные функции в ультратонком корпусе

евизоров C8K. Новинки созданы для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощный звук и интеллектуальные функции, которые подстраиваются под ваш стиль жизни. Об этом CNews сообщили представители TCL. Технология QD-Mini LED и экран CrystGlow HVA – высочайшее качество изображения Благодаря технологии QD-Mini LED телевизоры C8K обеспечивают высокий уровень яркости, насыщенные цвета и глуб
26.06.2025 TCL представляет кондиционеры с технологией T-AI: интеллектуальное энергосбережение нового поколения

алгоритмы и точные сенсоры, которые позволяют сократить энергопотребление на 37% в режиме ECO. Кондиционеры с новой технологией уже доступны для покупки в России. Об этом CNews сообщили представители TCL. Технология энергосбережения на базе ИИ TCL разработала интеллектуальную систему энергосбережения, которая осуществляет быстрый подбор оптимальных настроек при помощи встроенных ИИ-ч
17.06.2025 TCL представляет серию QLED телевизоров S5K: яркие цвета и качественный звук в небольших диагоналях

льших и уютных пространств. А благодаря использованию технологии квантовых точек и поддержке HDR10 телевизоры серии S5K обеспечивают яркую, реалистичную картинку. Об этом CNews сообщили представители TCL. Высокое качество изображения Телевизоры TCL S5K оснащены экранами с разрешением Full HD с технологией QLED, которая обеспечивает яркие, насыщенные цвета и более точную цветопередачу
29.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K

«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи телевизоров TCL P8K, которые предлагают технологии QLED-отображения, частоту обновления до 144 Гц и встроенный звук от Onkyo. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель Департам
26.05.2025 Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

TCL 115X955  TCL 115X955 — один из самых крупных телевизоров в нашей подборке, его диагональ составляет 115 дюймов. Здесь используется подсветка QD-Mini LED（QLED with Mini LED) с более чем 20 000 зонами лок
15.05.2025 TCL представляет серию QLED телевизоров P8K: 144 Гц, аудиосистема ONKYO и мощный процессор AiPQ Pro

дставляет серию QLED телевизоров P8K. Они сочетают технологию квантовых точек, собственную частоту обновления 144 Гц, аудиосистему ONKYO 2.1 и процессор AiPQ Pro. Об этом CNews сообщили представители TCL. Телевизоры TCL серии P8K оснащены экраном QLED с широкой цветовой гаммой 93% по стандарту DCI-P3 и поддержкой технологии бионической оптимизации цвета. Экран HVA, разработанный T
13.05.2025 TCL представляет флагманскую серию QD-Mini LED телевизоров X11K

TCL представляет новую флагманскую серию телевизоров X11K с технологией QD-Mini LED. Модели TCL X11K выделяются высокой точностью регулировкой яркости, пиковой яркостью 6500 нит, экрано
30.04.2025 TCL провела презентацию новой и флагманской продукции в России

Компания TCL, бренд потребительской электроники и бренд телевизоров, провела презентацию обновленной л
24.04.2025 TCL представляет в России QD-Mini LED телевизоры C6K и C7K

TCL, производитель потребительской электроники, представляет две новые серии телевизоров — TCL C6K и TCL C7K с технологией QD-Mini LED. Об этом CNews сообщили представители T
15.04.2025 TCL представляет серию телевизоров P7K: технология QLED, объемный звук и изящный дизайн

Компания TCL представляет серию P7K — QLED-телевизоры с цельным монолитным корпусом. Об этом CNews соо
08.04.2025 TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом

менным дизайном, расширенными интеллектуальными возможностями. Об этом CNews сообщили представители TCL Electronics. Серия TCL P6K предлагает высокое качество картинки благодаря высокому
02.04.2025 Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором

QLED для экономных Независимое британское агентство по тестированию и сертификации техники Intertek провело проверку телевизоров китайской марки TCL и выяснило, что в ряде моделей этих брендов отсутствовали квантовые точки, существенно улучшающие качество изображения, пишет портал Ars Technica. Компания широко известна на российском рын
03.03.2025 Любимый россиянами бренд ТВ выпустил планшет с революционным экраном, какого нет ни в одном iPad

То ли экран, то ли лист бумаги В ассортименте компании TCL, в России известной своими телевизорами, появился планшетный компьютер NxtPaper 11 Plus на базе экрана NxtPaper. Это фирменная технология IPS-дисплеев TCL, которая по потреблению эне
14.02.2025 Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED

Китай впереди всех Китайская компания TCL, известная в России своими недорогими и технологически продвинутыми телевизорами, выпустила две новых модели мониторов, каждая из которых устраивает мини-революцию в своем сегменте. Они нос
19.11.2024 Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными

Напечатать дисплей Китайская компания TCL, чьи телевизоры пользуются широкой популярностью в России, начала массовое производство OLED-панелей методом струйной печати, пишет портал Computer Base. Выпуском ведает ее «дочка» TCL

29.10.2024 Популярный в России бренд выпустил ультрасовременный ТВ с гигантским экраном и огромным объемом памяти. Цена

Очень много экрана Компания TCL провела в Китае презентацию своего нового телевизора Thunderbird 100MAX 2025, главная особенность которого – это экран с диагональю 100 дюймов или 254 см и частотой обновления 144 Гц. У бол
03.10.2024 Легендарный инструмент для создания ПО, зародившийся до появления Linux, крупно обновился впервые за 27 лет

Релиз Tcl/Tk 9.0 Классический инструментарий для разработки графических интерфейсов программ Tcl/Tk обновился до девятой версии. Это первый мажорный релиз тулкита за последние 27 лет. Предыдущ
01.08.2024 Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия

Новые китайские санкции Китайская компания TCL решила ввести собственные антироссийские санкции. Как пишет «Коммерсант», она прекратила поставки в страну комплектующих для своих телевизоров, вследствие чего их производство на отечествен
23.07.2024 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером бренда TCL в России

Федеральная сеть авторизованных сервисных центров «Сеть компьютерных клиник» и компания TCL Rus, российский представитель производителя бытовой техники и потребительской электроники, подписали договор на сервисное обслуживание техники TCL на территории России. В соответстви
02.07.2024 Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля

Большой телевизор или три мини-седана Китайская компания TCL, известная в России своими телевизорами, создала смарт-ТВ X955 4K QD Mini-LED с экраном на 115 дюймов или 292 сантиметра по диагонали. Редакция CNews нашла ее в российской рознице с пометко

Публикаций - 310, упоминаний - 404

TCL Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 102
LG Electronics 3735 74
Xiaomi - Сяоми 2231 68
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 62
Sony 6739 53
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 44
Haier Group 230 44
Apple Inc 13154 37
Yandex - Яндекс 9216 35
Google LLC 12688 32
Philips 2099 25
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Sharp Corporation 1062 20
Lenovo Motorola 3566 19
Huawei 4676 19
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 18
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 15
Skyworth Group - Skyworth Digital 38 15
Toshiba Corporation 2980 15
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 14
Microsoft Corporation 25775 13
Qualcomm Technologies 1974 13
Intel Corporation 12811 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Lenovo Group 2446 11
MediaTek - Ralink 595 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
TCL Communication Technology 14 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 9
Bang&Olufsen - B&O 148 9
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 9
OnwardMobility 9 9
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
ZTE Corporation 800 9
DEXP 64 9
BBK Electronics Corp 332 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
TCL Mobile Communication 11 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
Hyundai Motor Company 436 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Евросеть 1421 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Boeing 1031 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
Grundig 42 3
Связной ГК 1401 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Carl Zeiss AG 307 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Альфа-Капитал УК 155 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Метрополис ТРК 60 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Hyundai Mobis 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 169
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 115
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 75
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 72
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 68
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 62
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 61
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 57
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 56
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 51
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 50
Контрастность 3042 48
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 46
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 46
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 46
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 46
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 42
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 41
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 40
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 38
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 38
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 36
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 35
LED экран - MiniLED - LED-mini экраны 108 32
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 32
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 31
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 29
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 28
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 26
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 26
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 26
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 25
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 24
Google Android 15243 63
Google Android TV 381 46
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 32
Dolby Vision 282 29
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 29
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
TCL NXTpaper 18 18
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 18
Linux OS 11533 17
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 15
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 13
Apple iOS 8583 13
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 11
Apple AirPlay 133 11
Ланит - Treolan Irbis 148 10
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 10
TCL Smart TV 10 10
Yandex - YaOS 65 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
Google Android 8 - Android Oreo 198 9
Google Chromecast 91 9
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 9
TCL NXTvision 9 9
Microsoft Windows 16882 9
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 8
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
BlackBerry KEYone - Смартфон 12 8
BlackBerry KeyTwo - Смартфон 14 8
Perl - Язык программирования 155 8
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LG OLED - серия телевизоров 98 8
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 7
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Chen John - Чен Джон 30 3
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Lee Peter - Ли Питер 6 2
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Аршинов Александр 2 2
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Семенов Николай 26 2
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Генина Надежда 6 2
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Маковецкий Валерий 5 2
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Dutuel Berengere - Дютюэль Беранжер 2 2
Young Ross - Янг Росс 5 2
Метнер Максим 6 2
Copeland Bart - Коупленд Барт 2 2
Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 2
Никитин Игорь 23 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
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Андреев Андрей 33 1
Бартунов Олег 54 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 173
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 150
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 60
Южная Корея - Республика 7052 47
Европа 24964 31
Япония 13807 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Франция - Французская Республика 8177 17
Канада 5081 16
Африка - Африканский регион 3641 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
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Азия - Азиатский регион 5920 13
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 11
Америка Южная 884 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Испания - Каталония - Барселона 752 8
Индия - Bharat 5869 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Казахстан - Республика 6048 6
Украина 7928 5
Нидерланды 3746 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 4
Китай - Шанхай 833 4
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 55
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 45
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 17
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 9
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