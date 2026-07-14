TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус

TCL открыла первый фирменный розничный магазин в России в партнёрстве с Polaris laris, российский производитель бытовой техники с 30-летней историей и развитой розничной сетью (130 магазинов), объявили об открытии первого совместного розничного пространства в России — “Polaris | TCL”, расположенного в торгово-развлекательном комплексе «Мега» в Казани. Новое пространство стало первым совместным магазином “Polaris | TCL” и важным этапом развития бренда TCL

TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии изображения для премиальных телевизоров ологию квантовых точек Super QLED и фильтр Ultra Color, обеспечивая более точное управление яркостью, расширенную цветопередачу и высокую детализацию изображения. Об этом CNews сообщили представители TCL Сегодня требования к телевизорам значительно изменились. Пользователи смотрят фильмы и сериалы в потоковых сервисах, следят за спортивными трансляциями, проводят больше времени за играми и

TCL представила серии телевизоров Q6C, Q7D и Q7D Pro с технологиями Mini LED нового поколения и интеллектуальной обработкой изображения хнология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, представила на российском рынке новые серии телевизоров TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro. Новые модели объединяют передовые технологии обработки изображения, алгоритмы искусственного интеллекта, игровые функции и современный дизайн. Серии ориентированы на раз

TCL представила ультратонкий телевизор A400M QD-Mini LED TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED, а также телевизоров на базе Google TV, представила серию ультратонких телевизоров TCL A400M QD-Mini LED. Новинки сочетают современный минималистичный дизайн, продвинутые технологии изображения и высокую плавность отображения контента. Серия TCL A400M выполнена в ультр

TCL представила телевизор P8L QLED 144 Гц с высокой точностью регулировки яркости Компания TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а

TCL представляет телевизоры серии RM7L с технологией RGB-Mini LED — новое поколение яркости и цветопередачи TCL, мировой производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL RM7L с технологией RGB-Mini LED. Новинки сочетают высокую яркость, точную цветопередачу и

TCL представила 163-дюймовый телевизор X11L Micro LED Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила флагманский телевизор TCL 163 X11L Micro LED. 163-дюймовый ультрабольшой экран превращает любое пространство в полноценный дом

В «Ситилинке» доступна линейка мониторов TCL-2026 для геймеров которые предлагают технологию QD-Mini LED, 4K-разрешение и 10-битный (8bit+2bit FRC) цвет для точной цветопередачи, сочетая в себе высокую производительность и эргономичный дизайн. Стоимость монитора TCL 32X3A 31.5" составляет 94990 руб. Стоимость монитора TCL 32R84 31.5" составляет 69990 руб. Стоимость монитора TCL 27C2A 27" составляет 59990 руб. Стоимость монитора TCL

TCL представляет телевизоры серии C7L SQD Mini LED TCL, производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL C7L SQD Mini LED с высокой точностью цветопередачи. Модель ориентирована на пользователей

TCL представила дизайнерскую серию телевизоров A400 Pro Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила дизайнерскую серию телевизоров TCL A400 Pro, в которой дизайн становится частью пользовательского опыта. Серия охватывает широ

TCL представляет стиральную пару серии P682 — умная стирка и сушка для безупречной чистоты и бережного ухода делает эту пару практичным решением для повседневного использования. Новинки сочетают интеллектуальные технологии, бережный уход за тканями и продуманный дизайн. Об этом CNews сообщили представители TCL. В основе стиральной машины серии P682 лежит технология Super Drum, которая объединяет барабан диаметром 540 мм, 6 бионических лопастей и волновую поверхность внутренней части барабана. Так

TCL представляет игровой монитор 32X3A TCL, производитель потребительской электроники, представляет флагманский игровой монитор TCL 32X3A с технологией OLED+. Новинка сочетает точную цветопередачу, высокую яркость и профессиональную скорость отклика, обеспечивая новый уровень качества изображения для игр, работы и развл

TCL представляет телевизоры серии C8L с технологией SQD Mini LED TCL, производитель потребительской электроники, представляет серию телевизоров C8L с технологией SQD Mini LED. Об этом CNews сообщили представители TCL. Серия TCL C8L построена на технологии SQD Mini LED, которая обеспечивает более точный контроль подсветки и улучшенную детализацию изображения как в ярких, так и в темных сценах. В о

TCL представила телевизоры серии RM9L RGB Mini LED Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила серию телевизоров RM9L RGB Mini LED. Это флагманские модели нового поколения, в которых особый акцент сделан на точности цветопередач

TCL представляет флагманскую серию телевизоров X11L с технологией SQD-Mini LED на пользователей, которые ожидают от премиального телевизора максимальной точности изображения, высокой яркости, глубокой контрастности и выразительного звучания. Об этом CNews сообщили представители TCL. Новая эра SQD-Mini LED В основе TCL X11L лежит технология SQD-Mini LED, которая объединяет улучшенные квантовые точки, новый цветовой фильтр UltraColor и более плотную Mini LED-подс

TCL представляет саундбар A65K с объемным звуком 3.1.2 и настройкой Audio by Bang & Olufsen тонкий дизайн, мощную акустическую архитектуру и интеллектуальные алгоритмы обработки звука, создавая эффект объёмного домашнего кинотеатра в компактном корпусе. Об этом CNews сообщили представители TCL. Саундбар выполнен в тонком корпусе толщиной 50 мм и легко интегрируется в современный интерьер, гармонично дополняя телевизор и мультимедийную систему. TCL A65K отличается компактны

TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года Компания TCL, производитель потребительской электроники, презентовала в Москве новую линейку устройств, которые появятся на российском рынке в 2026 г. Были представлены телевизоры нового поколения с тех

Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров Совместное предприятие В январе 2026 г. компания Sony объявила о планах вывести телевизионный бизнес в отдельную структуру и передать операционный контроль совместному предприятию с TCL, пишет Nikkei. Это подразделение станет совместным предприятием, в котором 49% акций будут принадлежать японской компании Sony, 51% — китайской компании TCL, специализирующейся на пр

Любимый россиянами бренд ТВ выпустил «убийцу» электронных книг, гигантских смартфонов и карманных планшетов. Опрос Смартфон класса «3 в 1» Китайская компания TCL выпустила смартфон 60 Ultra NxtPaper, главная «фишка» которого – это его экран. За счет него всего один мобильник способен сделать не нужными электронные книги и компактные планшетные компь

TCL Russia арендовала более 1 тыс. кв. м в московском БЦ «Метрополис» Nikoliers объявляет об успешном закрытии сделки по аренде офисного помещения площадью более одной тыс. кв. м в бизнес-центре класса «А» «Метрополис» для компании TCL Russia, российского представительства глобального технологического бренда TCL. Об этом CNews сообщили представители Nikoliers. Сделка позволит TLC Russia разместить московскую штаб-к

TCL представляет премиальную серию телевизоров C8K: технология QD-Mini, Audio by Bang & Olufsen и интеллектуальные функции в ультратонком корпусе евизоров C8K. Новинки созданы для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощный звук и интеллектуальные функции, которые подстраиваются под ваш стиль жизни. Об этом CNews сообщили представители TCL. Технология QD-Mini LED и экран CrystGlow HVA – высочайшее качество изображения Благодаря технологии QD-Mini LED телевизоры C8K обеспечивают высокий уровень яркости, насыщенные цвета и глуб

TCL представляет кондиционеры с технологией T-AI: интеллектуальное энергосбережение нового поколения алгоритмы и точные сенсоры, которые позволяют сократить энергопотребление на 37% в режиме ECO. Кондиционеры с новой технологией уже доступны для покупки в России. Об этом CNews сообщили представители TCL. Технология энергосбережения на базе ИИ TCL разработала интеллектуальную систему энергосбережения, которая осуществляет быстрый подбор оптимальных настроек при помощи встроенных ИИ-ч

TCL представляет серию QLED телевизоров S5K: яркие цвета и качественный звук в небольших диагоналях льших и уютных пространств. А благодаря использованию технологии квантовых точек и поддержке HDR10 телевизоры серии S5K обеспечивают яркую, реалистичную картинку. Об этом CNews сообщили представители TCL. Высокое качество изображения Телевизоры TCL S5K оснащены экранами с разрешением Full HD с технологией QLED, которая обеспечивает яркие, насыщенные цвета и более точную цветопередачу

«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K «М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи телевизоров TCL P8K, которые предлагают технологии QLED-отображения, частоту обновления до 144 Гц и встроенный звук от Onkyo. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель Департам

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить TCL 115X955 TCL 115X955 — один из самых крупных телевизоров в нашей подборке, его диагональ составляет 115 дюймов. Здесь используется подсветка QD-Mini LED（QLED with Mini LED) с более чем 20 000 зонами лок

TCL представляет серию QLED телевизоров P8K: 144 Гц, аудиосистема ONKYO и мощный процессор AiPQ Pro дставляет серию QLED телевизоров P8K. Они сочетают технологию квантовых точек, собственную частоту обновления 144 Гц, аудиосистему ONKYO 2.1 и процессор AiPQ Pro. Об этом CNews сообщили представители TCL. Телевизоры TCL серии P8K оснащены экраном QLED с широкой цветовой гаммой 93% по стандарту DCI-P3 и поддержкой технологии бионической оптимизации цвета. Экран HVA, разработанный T

TCL представляет флагманскую серию QD-Mini LED телевизоров X11K TCL представляет новую флагманскую серию телевизоров X11K с технологией QD-Mini LED. Модели TCL X11K выделяются высокой точностью регулировкой яркости, пиковой яркостью 6500 нит, экрано

TCL провела презентацию новой и флагманской продукции в России Компания TCL, бренд потребительской электроники и бренд телевизоров, провела презентацию обновленной л

TCL представляет в России QD-Mini LED телевизоры C6K и C7K TCL, производитель потребительской электроники, представляет две новые серии телевизоров — TCL C6K и TCL C7K с технологией QD-Mini LED. Об этом CNews сообщили представители T

TCL представляет серию телевизоров P7K: технология QLED, объемный звук и изящный дизайн Компания TCL представляет серию P7K — QLED-телевизоры с цельным монолитным корпусом. Об этом CNews соо

TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом менным дизайном, расширенными интеллектуальными возможностями. Об этом CNews сообщили представители TCL Electronics. Серия TCL P6K предлагает высокое качество картинки благодаря высокому

Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором QLED для экономных Независимое британское агентство по тестированию и сертификации техники Intertek провело проверку телевизоров китайской марки TCL и выяснило, что в ряде моделей этих брендов отсутствовали квантовые точки, существенно улучшающие качество изображения, пишет портал Ars Technica. Компания широко известна на российском рын

Любимый россиянами бренд ТВ выпустил планшет с революционным экраном, какого нет ни в одном iPad То ли экран, то ли лист бумаги В ассортименте компании TCL, в России известной своими телевизорами, появился планшетный компьютер NxtPaper 11 Plus на базе экрана NxtPaper. Это фирменная технология IPS-дисплеев TCL, которая по потреблению эне

Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED Китай впереди всех Китайская компания TCL, известная в России своими недорогими и технологически продвинутыми телевизорами, выпустила две новых модели мониторов, каждая из которых устраивает мини-революцию в своем сегменте. Они нос

Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными Напечатать дисплей Китайская компания TCL, чьи телевизоры пользуются широкой популярностью в России, начала массовое производство OLED-панелей методом струйной печати, пишет портал Computer Base. Выпуском ведает ее «дочка» TCL

Популярный в России бренд выпустил ультрасовременный ТВ с гигантским экраном и огромным объемом памяти. Цена Очень много экрана Компания TCL провела в Китае презентацию своего нового телевизора Thunderbird 100MAX 2025, главная особенность которого – это экран с диагональю 100 дюймов или 254 см и частотой обновления 144 Гц. У бол

Легендарный инструмент для создания ПО, зародившийся до появления Linux, крупно обновился впервые за 27 лет Релиз Tcl/Tk 9.0 Классический инструментарий для разработки графических интерфейсов программ Tcl/Tk обновился до девятой версии. Это первый мажорный релиз тулкита за последние 27 лет. Предыдущ

Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия Новые китайские санкции Китайская компания TCL решила ввести собственные антироссийские санкции. Как пишет «Коммерсант», она прекратила поставки в страну комплектующих для своих телевизоров, вследствие чего их производство на отечествен

«Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером бренда TCL в России Федеральная сеть авторизованных сервисных центров «Сеть компьютерных клиник» и компания TCL Rus, российский представитель производителя бытовой техники и потребительской электроники, подписали договор на сервисное обслуживание техники TCL на территории России. В соответстви