TCL Corporation TCL Electronics Тиэсэл Рус
TCL Electronics (1070.HK) — одна из компаний потребительской электроники и один из производителей телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). TCL управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. Компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».
|01.12.2022
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TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений
ойств, объявляет о старте продаж в России планшета NXTPAPER 12 Pro. Новый флагман линейки планшетов TCL ориентирован на тех, кто использует планшет для работы и развлечений на протяжении длител
|16.11.2022
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TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений
итель потребительской электроники и бренд мобильных устройств, расширяет в России линейку планшетов TCL TAB. В модельный ряд вошли TCL TAB 8 4G, TCL TAB 10 Wi-Fi и 4G в HD и FHD в
|05.10.2022
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МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России
а, предоставил цифровые сервисы для производителя потребительской электроники и мобильных устройств TCL. Об этом CNews сообщили представители «МТТ». МТТ подключил к своей виртуальной АТС предст
|28.09.2022
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Гигантские смарт-ТВ стремительно дешевеют. Вышла бюджетная новинка на 98 дюймов
Много дюймов по невысокой цене Китайская компания TCL провела показ смарт-ТВ Q10G Mini LED TV, выделяющегося своими габаритами. Как пишет портал GismoChina, данная модель характеризуется экраном с диагональю 98 дюймов или 249 см. В Китае новый
|12.09.2022
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TCL BOOK 14 Go – первый ноутбук TCL теперь в России
обильных устройств, объявляет о старте продаж в России своего первого ультрапортативного ноутбука – TCL BOOK 14 Go. Новинка ориентирована на выполнение простых ежедневных задач и подойдет для о
|08.09.2022
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TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне
отребительской электроники и бренд мобильных устройств, объявляет о старте продаж в России планшета TCL NXTPAPER 10S в версиях Wi-Fi и 4G. Новинка ориентирована на тех, кто любит много читать,
|30.04.2021
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Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К
Недорогие 4К-телевизоры Компания TCL привезла в Россию новые 4К-телевизоры линейки P725. Их мировая премьера прошла в Индии в первых числах марта 2021г. Для российского рынка серия TCL P725 включает пять моделей с экран
|13.01.2021
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TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с поддержкой 5G. Цены. Фото
TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с технологией NXTVISION 2.0. Устройства линейки TCL 20 Series отличаются
|12.01.2021
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Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена
Планшет с дисплеем нового уровня Компания TCL анонсировала первое в мире устройство с экраном совершенно нового типа – NXTPAPER. Технология была презентована в начале сентября 2020 г. и позиционировалась разработчиками как более продви
|29.10.2020
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TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V
Компания TCL объявляет о старте продаж в России 4G Wi-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V – нового устройства для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа к интернету практически из любой удобной
|27.10.2020
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Создан первый в истории смартфон, который можно свернуть в трубку. Видео
Смартфон-рулон Компания TCL, до августа 2020 г. владевшая брендом BlackBerry, работает над смартфоном, способным сворачиваться в рулон. В настоящее время уже существует первый полностью функциональный его прототип, ра
|04.09.2020
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Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink
Китайцы всех опередили Компания TCL разработала новый тип дисплея, который, по ее заверению, существенно лучше популярных форматов панелей. Он получил название NXTPAPER, и TCL предлагает использовать его в мобильных ус
|10.08.2020
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TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены
поставки новинок на российский рынок начала осуществлять компания Merlion, официальный дистрибьютор TCL в России. Устройства, которые обеспечивают высокую скорость беспроводного доступа к интер
|07.07.2020
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TCL представила смартфоны TCL 10 Plus и TCL 10 SE
TCL Communication анонсировала выпуск новых смартфонов TCL 10 Plus и TCL 10 SE. Новые устройства расширяют серию смартфонов TCL с прем
|08.04.2020
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TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены
TCL Communication официально представила первую серию смартфонов под собственным брендом. Серия TCL 10 — это высокотехнологичные премиальные устройства, доступные широкому кругу пользовател
|06.03.2020
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TCL представила новые концепции мобильных устройств с гибкими экранами
Данные решения являются частью обширной программы развития компании и результатом уникального опыта TCL в сфере разработки и производства экранных панелей. «Представляя новые концепции устройст
|04.02.2020
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Эпоха BlackBerry завершена. Производство смартфонов прекращается
Закат эпохи Китайская компания TCL готовится к прекращению выпуска смартфонов BlackBerry. Лицензию на использование этого бренда она приобрела в конце 2016 г. О принятии данного решения компания сообщила в своем блоге в Twit
|17.10.2019
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Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России
Merlion подписал соглашение с корпорацией TCL и в статусе «Официального дистрибьютора смартфона TCL PLEX в России» принимает уча
|24.09.2019
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Стартовали российские продажи смартфона легендарной Palm размером с кредитку. Цена
на возрожденной компании Palm, созданного в содружестве с ее производственным партнером – китайской TCL Corporation. Миниатюрный смартфон Palm позиционируется производителем как гаджет для люде
|11.09.2019
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TCL представила первый смартфон линейки PLEX
TCL Communication анонсировала выход на рынок смартфона TCL PLEX, который реализует опыт и технологии TCL в сфере разработки и производства эк
|13.05.2019
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TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены
(2019). Оба устройства отличаются прогрессивным дизайном экранами Super Full View HD+ производства TCL. Новые смартфоны работают на базе процессоров Qualcomm Snapdragon и оснащены двойными осн
|25.02.2019
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TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены
м дизайном с отделкой в стиле органик и оснащены последним поколением экрана Full View производства TCL. На все устройства предустановлено приложение «Google ассистент», которое позволяет управ
|16.10.2018
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Легендарная Palm выпустила смартфон размером с кредитку. Фото
альном сайте представила свой первый смартфон, созданный в содружестве с производственным партнером TCL Corporation. Новинка с небольшим 3,3-дюймовым дисплеем создана в качестве альтернативы «у
|30.08.2018
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TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены
льного рынка, которое мы видим сегодня, – сказал Ален Лежен (Alain Lejeune), старший вице-президент TCL Communication и президент BlackBerry Mobile. – Именно поэтому мы сконцентрировались на ра
|08.06.2018
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Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото
С клавиатурой и расширенной защитой Компания TCL Communication, владеющая лицензией на производство смартфонов под торговой маркой Blackbe
|14.05.2018
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BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото
я Бренд мобильной техники BlackBerry Mobile, правами на который в настоящее время владеет китайская TCL Corporation, представил на своем канале Twitter тизер с анонсом скорого возвращения на ры
|12.01.2018
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TCL представила смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition
Лежен (Alain Lejeune), генеральный директор BlackBerry Mobile. – С новыми смартфонами BlackBerry от TCL Communication, доступными более чем в 50 странах мира, был заложен прочный фундамент для
|28.09.2017
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Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена
Первый пошелКитайская компания TCL Communication, владеющая правами на продажи смартфонов под торговой маркой BlackBerry, оф
|31.08.2017
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Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm
Легенда возвращаетсяКитайская компания TCL, владеющая торговыми марками Alcatel и BlackBerry на мобильные устройства и брендом Philips на телевизоры, объявила о планах возвращения на рынок гаджетов легендарного бренда Palm в 2018 г.
|30.08.2017
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BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото
Попытка удивить привычнымКитайская TCL, владеющая торговой маркой BlackBerry, объявила о планах выпуска нового смартфона в октябре 2017 г. Согласно информации Франсуа Махье (François Mahieu), главы департамента глобальных продаж
|10.04.2017
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TCL начала российские продажи телевизоров 2930US и 2930. Фото
овинка поддерживает просмотр как аналогового телевидения, так и всех форматов цифрового ТВ. Широкий угол обзора дает возможность получать отличное качество картинки без малейшего искажения. Телевизор TCL 2930USНовый телевизор TCL прост в использовании, а его интерфейс интуитивно понятен. Устройство позволяет смотреть видео напрямую с USB-накопителя благодаря наличию всех необходимых
|17.02.2017
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TCL представила в России новую линейку 4K-телевизоров P2US
Компания TCL, производитель телевизоров, представила на российском рынке новую линейку телевизоров P2US. Серия P2US состоит из четырех телевизоров с диагоналями 43, 49, 55 и 65 дюймов (109, 124, 140, 16
|29.04.2015
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Выпущен «самый долгоиграющий смартфон в мире»
Несколько ресурсов, выходящих на китайском языке, сообщили о выпуске смартфона TCL-P618L с уникальной характеристикой. Представляя устройство, его производитель корпорация TCL назвала его «самым долгоиграющим смартфоном в мире». В устройство встроен аккумулятор емк
|26.07.2013
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Цены на 4K-телевизоры с большой диагональю рухнули
Китайская компания TCL анонсировала на рынке США модель ЖК-телевизора с 50-дюймовым экраном формата Ultra HD (4K). Рекомендуемая розничная стоимость составляет $999. Для сравнения, стоимость 4K-телевизора Sony с
|24.09.2010
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TCL Communication открывает новую компанию в России
Группа TCL Communication Technology Holdings Limited расширяет свою международную деятельность и объ
|28.12.2005
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Philips намерен приобрести 5% акций китайской компании TCL
Подразделение Royal Philips Electronics NV компании Philips Electronics China BV намерено приобрести 5% акций китайской компании по производству телекоммуникационной аппаратуры TCL, сообщает РБК. После окончания сделки, сумма которой составляет $25,3 млн., Philips Electronics China BV будет владеть 7,46% акций TCL. Как заявили представители TCL, окончате
|18.05.2005
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Телефоны Alcatel станут полностью китайскими
н, в соответствии с условиями достигнутого соглашения, Alcatel получила акции другого подразделения TCL. Сделка стала одним из элементов программы компании по снижению издержек и сосредоточению
|08.04.2005
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Китайские мобильники Alcatel атакуют Россию
По данным компании «Евросеть», в 2004 году доля телефонов Alcatel в России составила 1,8%. В TCL & Alcatel Mobile Phones оценивают свою сегодняшнюю долю российского рынка в 3%. Как рассказала CNews Беранжер Дютюель, директор российского отделения TCL & Alcatel Mobile Phones, в н
|14.02.2005
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Производство телевизоров: в России все смешалось
, на своих заводах в Зеленограде компания отливает для Vestel корпуса телевизоров и несколько раз выполняла заказы для компании «Ролсен». В настоящее время компания также выполняет сборку телевизоров TCL. По словам г-жи Хачатрян, ситуация, когда владельцы производственных площадок сдают места под сборку конкурирующим торговым маркам, является частью как мировой, так и российской практики. Ч
|12.10.2004
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Alcatel поможет китайцам удвоить производство мобильников
Совместное предприятие TCL и Alcatel по производству мобильных телефонов начало работу в сентябре этого года. Сделка
TCL Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 1
|UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 1
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