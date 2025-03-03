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TCL NXTpaper

TCL NXTpaper

03.03.2025 Любимый россиянами бренд ТВ выпустил планшет с революционным экраном, какого нет ни в одном iPad 2
07.06.2024 Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах 1
22.03.2024 Выпущен 4К-телевизор с гигантским экраном по цене недорогого смартфона. Возможно его появление в России 1
30.08.2023 Созданы уникальные дешевые смартфоны с полностью безопасными для глаз экранами как у электронных книг, но гораздо лучше 1
27.06.2023 В России начались продажи планшетов с революционными дисплеями, полностью безопасными для глаз. Цена 5
27.06.2023 TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 – новые планшеты с заботой о зрении 6
01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений 4
08.09.2022 TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне 5
26.03.2022 5 будущих технологий цветной электронной бумаги 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена 2
27.10.2020 Создан первый в истории смартфон, который можно свернуть в трубку. Видео 2
04.09.2020 Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink 1

Публикаций - 13, упоминаний - 32

TCL NXTpaper и организации, системы, технологии, персоны:

TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 217 12
LG Electronics 3620 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 3
Xiaomi 1757 3
Apple Inc 12158 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 2
OnwardMobility 7 2
Samsung Electronics 10296 2
BOE Technology 35 1
Technicolor - Thomson 185 1
Intel Corporation 12228 1
Samsung - Harman - JBL 219 1
Lenovo Group 2297 1
Nvidia Corp 3514 1
HP Inc. 5695 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
МегаФон 8974 1
Sony 6555 1
Qualcomm Technologies 1833 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 44 1
Razer Inc 75 1
MediaTek - Ralink 530 1
Yandex - Яндекс 7453 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2922 1
STI Group - СТИ Групп 10 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 319 1
DEXP 53 1
Google LLC 11840 1
Haier Group 169 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 153 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 23 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
TÜV Rheinland Group 143 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1367 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12258 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24314 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7341 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7121 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6074 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1487 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9385 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12538 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9680 6
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2819 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1934 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2100 5
Наушники - Headphones 4039 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1275 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8301 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7653 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4909 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2157 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14469 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1772 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13872 3
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 447 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1018 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17144 3
Микрофон - Microphone 2521 3
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 655 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2361 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3477 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 997 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16213 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1898 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 663 3
ARM - Advanced RISC Machine 440 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3499 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 519 7
Google Android 14084 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 795 3
Google Play - Google Store - Android Market 3309 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 266 3
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 2
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Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
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Sony Bravia 246 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 470 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 207 1
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1641 2
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1557 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3676 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2771 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1812 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1235 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1070 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1378 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 564 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 281 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7053 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2277 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1587 1
GizChina - Издание 74 1
ITHome 35 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
NPD DisplaySearch 284 1
TrendForce 113 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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