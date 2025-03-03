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TCL NXTpaper
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|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 1
|GizChina - Издание 74 1
|ITHome 35 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
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