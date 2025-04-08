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TCL AiPQ Ai-Picture-Quality


AI Picture Quality — это технология оптимизации изображения с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует, что происходит на экране, и автоматически меняет настройки: улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. В итоге лица людей выглядят естественнее, краски природы — насыщеннее, а детали архитектуры — точнее. AI Picture Quality доступна для любых фильмов, сериалов и роликов, которые не защищены от копирования.


08.04.2025 TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом 1
21.12.2023 TCL представляет революционный QD-Mini LED TV серии C755 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

TCL AiPQ и организации, системы, технологии, персоны:

TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 222 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 254 1
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 110 1
Контрастность 2857 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2615 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17232 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 676 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 723 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1060 1
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 324 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7143 1
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VRR - Variable refresh rates - Переменная частота обновления экрана 36 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21011 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5612 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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