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TCL AiPQ Ai-Picture-Quality
AI Picture Quality — это технология оптимизации изображения с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует, что происходит на экране, и автоматически меняет настройки: улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. В итоге лица людей выглядят естественнее, краски природы — насыщеннее, а детали архитектуры — точнее. AI Picture Quality доступна для любых фильмов, сериалов и роликов, которые не защищены от копирования.
|08.04.2025
|TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом 1
|21.12.2023
|TCL представляет революционный QD-Mini LED TV серии C755 2
TCL AiPQ и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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