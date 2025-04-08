AI Picture Quality — это технология оптимизации изображения с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует, что происходит на экране, и автоматически меняет настройки: улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. В итоге лица людей выглядят естественнее, краски природы — насыщеннее, а детали архитектуры — точнее. AI Picture Quality доступна для любых фильмов, сериалов и роликов, которые не защищены от копирования.