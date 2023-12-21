TCL представляет революционный QD-Mini LED TV серии C755

Компания TCL, производитель бытовой техники и бренд телевизоров, представил свое видение дальнейшего развития индустрии, выпустив QD-Mini LED 4K-телевизор C755. Новинка доступна в трех разных размерах (55, 65, 75 дюймов). Об этом CNews сообщили представители TCL.

Благодаря функции локального затемнения с более чем 500 зон подсветки C755 обеспечивает высокую контрастность и более глубокий черный цвет.

Используя технологию квантовых точек, TCL C755 отображает более 1 млрд оттенков цветов, обеспечивая отображение до 96% цветового охвата в соответствии со стандартом DCI-P3.

TCL C755

TCL C755 оснащен процессором AiPQ 3.0 с искусственным интеллектом от TCL, который использует десятки алгоритмов оптимизации Ai-Picture-Quality, обеспечивающих высокие контрастность и четкость, яркие цвета, плавность изображения в динамичных сценах и поддержку множества технологий HDR. Телевизор адаптирует частоту обновления в соответствии с переменной частотой кадров, чтобы повысить качество изображения.

Благодаря технологии переменной частоты обновления (VRR) 144 Гц геймеры оценят плавность и высокую частоту обновления экрана, что позволяет получить превосходство в динамичных играх. Между тем, любителям спорта придется по душе игровой ускоритель с частотой 240 Гц, в котором используется новейшая технология TCL DLG (Dual Line Gate). С его помощью функция автоматической настройки контента обеспечивает более высокую частоту обновления и сверхнизкую задержку. C755 оптимизирует игровую производительность, улучшая плавность и отзывчивость в играх.

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TCL C755 сочетает в себе ONKYO и 2.0-канальную Hi-Fi-систему мощностью 50 Вт с настройкой Golden Ear Tuning. Кроме того, TCL C755 использует улучшающую звук аудиотехнологию Dolby Atmos.

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TCL Electronics — компания по производству потребительской электроники. Основанная в 1981 г., в настоящее время компания представлена в 160 странах по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включающей в себя такую продукцию как: телевизоры, саундбары, кондиционеры, холодильники, стиральные машины и др.