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VRR Variable refresh rates Переменная частота обновления экрана



10.02.2025 Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM 1
11.11.2024 В России стартовали продажи телевизоров Skyworth с диагональю 100 дюймов 1
30.10.2024 Телевизоры серии BMW доступны в России 1
24.09.2024 Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном» 1
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10 1
22.03.2024 Выпущен 4К-телевизор с гигантским экраном по цене недорогого смартфона. Возможно его появление в России 1
13.02.2024 Toshiba TV объявила о выходе двух новых линеек телевизоров на российский рынок 1
21.12.2023 TCL представляет революционный QD-Mini LED TV серии C755 1
09.10.2023 Новые модели телевизоров Philips OLED и The One европейской сборки уже в продаже в России 1
25.08.2023 Компания TCL выпустила 4К телевизор для геймеров и перфекционистов 1
21.10.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила игровой смарт-ТВ дешевле популярных смартфонов 1
15.07.2022 Xiaomi выпустила недорогие 4К-телевизоры с большим экраном для требовательных геймеров. Цена 1
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках 1
01.02.2022 Новый видеостандарт HDR10+ Gaming – в чем преимущества? 1
26.08.2021 Умная геймерская комната – что там должно быть 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
27.07.2021 Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G9 на базе технологии Mini LED 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
04.04.2021 HDMI 2.1 — почему он важен в 2021 году? 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
18.09.2020 HDMI 2.1: что нового и нужно ли обновить? 1
11.06.2020 Баг Windows 10 «ломает» USB-порт. Microsoft предложила решение проблемы 1
29.05.2020 LG представила новый 48-дюймовый OLED-телевизор с разрешением 4K. Фото 1
29.05.2020 Windows 10 блокирует переход на новую версию. Есть простое решение проблемы 1
26.05.2020 AOC представила новые бизнес-мониторы линейки P2. Цены 1
28.02.2020 Acer представила новые мониторы Predator 1
14.01.2020 Acer представила три игровых монитора Predator с диагональю экрана до 55 дюймов 1
14.10.2019 Acer пополнила линейку XB3 новым игровым монитором Predator XB273KS. Цена. Фото 1
04.09.2019 Acer представила мониторы Nitro XV3 1
02.09.2019 LG привезла в Россию 8К-телевизор с гигантским экраном 1
25.07.2019 Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров 1
03.06.2019 LG объявил о глобальном запуске продаж первого в мире OLED-телевизора с разрешением 8K. Фото 1
21.05.2019 Nvidia подтвердила совместимость мониторов Aopen серии HС1 с технологией G-sync 1
23.04.2019 Телевизоры LG всё ближе к идеалу 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

VRR и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3502 12
LG Electronics 3616 8
Samsung Electronics 10277 7
Sony 6549 6
Microsoft Corporation 24652 5
Xiaomi 1744 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 212 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 4
Intel Corporation 12209 3
AMD - Advanced Micro Devices 4239 3
Google LLC 11811 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 149 2
Synaptics 25 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Philips 2053 2
Realtek Semiconductor 62 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 598 2
Synaptics - Conexant Systems 55 2
Skyworth Group - Skyworth Digital 22 2
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Acer - AOpen 53 1
AOC 99 1
Lenovo Group 2296 1
Apple Inc 12129 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 1
HP Inc. 5689 1
Qualcomm Technologies 1827 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
Razer Inc 75 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 1
Saber Interactive 32 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
Haier Group 168 1
Цифра ГК 2434 1
Sharp Corporation 1041 1
Точка качества 5 1
Roku 21 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 29 1
Простые решения 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 3
Лента - Сеть розничной торговли 2090 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 78 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
TÜV Rheinland Group 140 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
Hyundai Motor Company 385 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 280 3
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 2 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3479 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 26
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3830 25
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7096 24
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1033 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12503 13
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 311 12
Контрастность 2830 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7314 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10003 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9337 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 10
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 313 9
Dolby Vision 186 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2798 9
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1260 9
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1138 9
DCI-P3 - Охват цветового пространства 244 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 8
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1422 8
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 963 8
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Nvidia G-Sync 150 8
AMD Radeon FreeSync 192 7
Google Android TV 317 7
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Nvidia GeForce GTX 522 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1105 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 4
LG Nanocell 29 4
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 4
Acer Predator 206 3
Microsoft Windows 10 1765 2
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 22 2
Hisense ULED - дисплей на квантовых точках 13 2
Samsung QE - Серия телевизоров 8 2
Nvidia G-Sync Ultimate 10 2
Realtek Bluetooth - серия адаптеров 3 2
Philips Ambilight 100 2
Google Play - Google Store - Android Market 3298 2
Xiaomi PatchWall 42 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 2
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 2
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 40 2
Apple iPhone 6 4861 2
Google Android 14034 2
Hisense - серия телевизоров 33 2
Microsoft Windows 15699 2
Google YouTube - Видеохостинг 2755 2
Sony Bravia 246 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 365 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 260 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 2
Xiaomi MIUI TV 14 2
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 68 2
AMD Freesync Premium Pro 51 2
Acer ComfyView 77 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 393 2
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Европа 21790 5
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