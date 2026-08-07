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Acer BluelightShield Acer Blue-light Filter

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.08.2026 Новый игровой 44,5-дюймовый монитор Acer Nitro XZ452CUV в России 1
23.07.2026 Acer выпустила беспроводной проектор P1558i с яркостью 5200 Лм 1
21.07.2026 В продажу поступил игровой монитор Acer Nitro XF240Y W3 с частотой 240 Гц 1
13.07.2026 Представлен игровой монитор Acer Nitro KG251Q Z1 с частотой 280 Гц 1
07.07.2026 В продаже появились ультраширокие мониторы Acer Nitro ED340CUR X0 и W0 с частотой до 240 Гц 1
22.06.2026 Проектор Acer H6518STi: 100-дюймовый экран с расстояния вытянутой руки 1
15.06.2026 Acer Nitro VG250QF3 — киберспортивный монитор с IPS-матрицей и частотой 320 Гц 1
08.06.2026 Acer представила проектор Acer BS-014 1
01.06.2026 Acer расширяет ассортимент DLP-проекторов на российском рынке 2
22.05.2026 В России поступил в продажу FHD-проектор Acer H6546Ki 1
14.05.2026 На российском рынке представлен широкоформатный изогнутый QHD-монитор на VA-матрице Acer Nitro ED273US3 1
04.05.2026 В России представлен QD-OLED-монитор Acer CE270UZ с частотой 280 Гц 1
29.04.2026 На российском рынке появился игровой монитор Acer Nitro ED270RS3 с частотой 180 Гц 1
27.04.2026 Представлен 2K-монитор Acer CE270UX с частотой 240 Гц и точной цветопередачей 1
22.04.2026 На российском рынке доступен игровой 27-дюймовый монитор с частотой 200 Гц 1
17.04.2026 В России появился ультратонкий монитор Full HD с 200 Гц для работы и плавного гейминга Acer Nitro KG270X1 1
06.04.2026 Вышел сверхбыстрый монитор Acer Nitro KG251QF3 1
01.04.2026 На российском рынке появился большой изогнутый монитор Acer Nitro ED320QW0 на 240 Гц 1
30.03.2026 В России представлен Acer CB273KL2 – широкоформатный монитор для профессионального применения с поддержкой DFR 1
25.03.2026 В России появился 2K-монитор Acer Nitro XF273UW2 с частотой 240 Гц 1
23.03.2026 В России представлен монитор Acer Nitro VG270KV4 с 4K и до 320 Гц 1
13.03.2026 Новый Acer Predator X32X — премиальный изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров 1
11.03.2026 На российском рынке представлен 2K-монитор Acer Nitro XV320QUP с большим IPS-экраном 1
06.03.2026 На российском рынке доступен монитор Acer Predator X32X2 — флагман с 4K QD-OLED и частотой 240 Гц 1
04.03.2026 На российском рынке появился 19-дюймовый портативный монитор Acer PM191QE 1
26.02.2026 На российском рынке доступен 32-дюймовый изогнутый QHD-монитор Acer Nitro ED320QUS3 1
24.02.2026 В России представлен 27-дюймовый монитор Acer Vero CB272UE3 для офиса и дома 1
16.02.2026 На российском рынке появился игровой монитор Acer Nitro XV270UP6 1
11.02.2026 На российском рынке представлен ультратонкий 27-дюймовый монитор Acer Nitro KG273UW2 с IPS-матрицей и частотой обновления 240 Гц 1
10.02.2026 Представлен новый изогнутый монитор 5К Acer Nitro EI491CURS — один вместо двух 1
06.02.2026 На российском рынке появился универсальный UltraHD-монитор на IPS-матрице Acer EK271KL1M 1
19.01.2026 На российском рынке представлен Acer Nitro EDA323QUS3, изогнутый 32-дюймовый 2K-монитор для игр, фильмов и работы 1
15.01.2026 На российском рынке появился новый крупноформатный игровой монитор Acer Nitro XV320QKP0 1
19.12.2025 В России появился монитор с сенсорным экраном Acer ProCreator PE270XT 1
15.12.2025 В России появился Acer Nitro XZ320Q S3 — 32-дюймовый монитор на 180 Гц 1
12.12.2025 В России представлен игровой монитор Acer Nitro VG272UW2 1
10.12.2025 В продажу поступил 2K-монитор Acer SH322QUA 1
08.12.2025 В продажу поступил монитор для работы, игр и фильмов Acer SA272UG0 1
01.12.2025 Обучение будущего уже здесь: короткофокусный проектор Acer S1386WH 1
27.11.2025 Проектор Acer S1286H: короткофокусная оптика, высокая яркость и технологии защиты зрения 1

Публикаций - 185, упоминаний - 198

Acer BluelightShield и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 159
AMD - Advanced Micro Devices 4641 49
Nvidia Corp 4002 20
Acer - AOpen 58 7
Intel Corporation 12811 6
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 44 5
Philips 2099 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Acer Display Technology Inc 11 3
Huawei 4676 3
Tobii Technology 23 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Sony 6739 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Google LLC 12688 1
Doom Eternal 12 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
Patriot Memory 79 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 1
Gameloft 52 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
iRobot - 62 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 1
iconBIT 39 1
Ракурс НПФ 176 1
Baseus 45 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Lenovo Group 2446 1
Xiaomi - Сяоми 2231 1
LG Electronics 3735 1
HP Inc. 5883 1
Fortnite 95 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
Logitech 437 1
Dropbox 527 1
Samsung - Harman - JBL 242 1
Nintendo 823 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
BBK vivo iQOO 43 1
ZONE 51 - Зона 51 Креативное агентство 4 1
Makita - Макита 25 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
LEGO 260 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 89
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 149
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 112
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 99
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 95
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 88
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 80
Контрастность 3042 78
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 77
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 75
Наушники - Headphones 4478 71
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 67
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 324 66
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 58
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 58
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 54
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 48
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 47
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 45
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 43
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 41
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 39
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 37
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 37
VESA крепления - VESA кронштейн 112 33
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 31
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 31
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 31
VESA DisplayHDR 105 28
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 27
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 26
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 24
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 24
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 284 23
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 21
USB Type-A - USB-A 697 20
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 20
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 113
Acer ComfyView 102 83
Acer Low Dimming 83 74
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 71
Acer Flickerless 79 67
Acer VisionCare 84 56
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 48
Acer Display Widget 40 33
Acer ColorSafe 27 22
Acer LumiSense 23 20
Acer Predator 224 20
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 15
Acer ColorBoost3D 20 15
Acer ErgoStand 21 14
Nvidia G-Sync 175 13
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 11
Acer - серия проекторов 38 9
Acer TrueHarmony 33 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 8
Microsoft Windows 10 1938 7
Intel Core - Семейство процессоров 1251 7
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 7
Acer DynamicBlack 20 6
Acer CB-Series - серия мониторов 10 6
Microsoft Windows Hello 210 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 6
Acer Color Intelligence 15 6
Acer Aspire C - Acer Aspire S - Acer Aspire U - Acer Aspire Z - серия моноблоков 66 5
Nvidia GeForce GTX 525 5
Microsoft Windows 16882 5
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 5
Acer Exacolor 5 4
Acer EyeProtect - Acer EyeSafe 6 4
Acer EcoProjection Suite 6 4
Acer LumiSence 8 4
Acer LightSense 6 4
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 137
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2
Европа 24964 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Америка - Американский регион 2206 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Германия - Берлин 732 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 105
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 97
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 31
Ergonomics - Эргономика 1755 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 5
Литий - Lithium - химический элемент 663 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 2
Спорт - Футбол 776 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 37 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
The Verge - Издание 619 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Red Dot Design Award 57 1
iF Design Awards 26 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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