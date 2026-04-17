В России появился ультратонкий монитор Full HD с 200 Гц для работы и плавного гейминга Acer Nitro KG270X1

На российском рынке появился доступный игровой монитор Acer Nitro KG270X1, предназначенный для пользователей, которые ценят плавную картинку и точную цветопередачу без переплаты за лишние функции. Новинка предлагает 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и высокой частотой обновления до 200 Гц, который отлично подходит для динамичных игр и повседневной работы.

Дизайн Acer Nitro KG270X1 воплощает баланс между игровым драйвом и офисной сдержанностью. Тонкие рамки стирают границы экрана, а оригинальная подставка подчеркивает его футуристичный характер. Это надежный инструмент для любых сценариев — от работы с документами до стримов и игровых сессий.

Монитор Acer Nitro KG270X1 использует 27-дюймовую IPS-панель, которая обеспечивает равномерное отображение цветов и стабильную контрастность по всей площади экрана. Углы обзора до 178° по вертикали и горизонтали предотвращают искажения при взгляде сбоку, а цветовой охват 99% пространства sRGB гарантирует насыщенные и точные оттенки.

Запас яркости в 250 нит оптимально сбалансирован для комфортного использования: картинка остается четкой и разборчивой даже при обычном комнатном освещении. В сочетании со статической контрастностью 1000:1 это гарантирует чистую цветопередачу без эффекта блеклости. За глубокое погружение отвечает технология HDR10. Она расширяет динамический диапазон, детально прорабатывая светлые и темные участки кадра. Это делает изображение по-настоящему живым, объемным и кинематографичным.

В основе игровой мощи Acer Nitro KG270X1 лежит впечатляющая частота обновления 200 Гц. В сочетании с минимальным временем отклика 1 мс (VRB) это превращает монитор в идеальный инструмент для профессионального гейминга. Он не оставляет никаких шлейфов за движущимися объектами: высокая частота кадров гарантирует кристальную четкость картинки даже в самых яростных сражениях.

Также для полной победы над визуальными искажениями в мониторе Acer Nitro KG270X1 реализована технология AMD FreeSync Premium. Она на аппаратном уровне синхронизирует частоту обновления монитора с кадрами, которые выдает видеокарта. Это полностью устраняет разрывы изображения и неприятные подергивания, обеспечивая безупречно ровный видеопоток без задержек.

Монитор Acer Nitro KG270X1 оснащён расширенным набором интерфейсов. На корпусе находятся: 2x HDMI 2.0 и 1x DisplayPort 1.4. Этого более чем достаточно для подключения ПК, ноутбуков и игровых консолей. Также в устройстве предусмотрены встроенные стереодинамики мощностью 2x2 Вт и 3,5-мм аудиоразъём, которые обеспечивают базовое мультимедийное воспроизведение и позволяют подключать внешнюю акустику.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления Импортонезависимость

Acer Nitro KG270X1 выполнен в лаконичном дизайне с тонкими рамками ZeroFrame, которые позволяют бесшовно объединять несколько мониторов в единую панель. Продуманная подставка поддерживает регулировку наклона в пределах -5°~15° для снижения нагрузки на шею и спину, а стандартное крепление VESA 75x75 мм дает полную свободу в выборе настенного кронштейна или пантографа для экономии места на столе.

Для защиты зрения в Acer Nitro KG270X1 реализован комплекс фирменных технологий. Система Flickerless полностью устраняет невидимое глазу мерцание подсветки, а фильтр BlueLight Shield снижает интенсивность вредного синего излучения, что позволяет проводить за монитором долгие часы без чувства сухости и усталости глаз. Матовое антибликовое покрытие эффективно поглощает отражения от ламп или солнечного света, сохраняя четкость текста и сочность красок при любом освещении.

Монитор Acer Nitro KG270X1 подойдёт геймерам, которые ценят плавность и чёткий отклик, офисным работникам и создателям контента, которым важна точная цветопередача. Он подходит для просмотра видео, обработки графики, работы с документами и киберспортивных игр.

Монитор Acer Nitro KG270X1 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 16499 руб.

