Acer Nitro VG250QF3 — киберспортивный монитор с IPS-матрицей и частотой 320 Гц

На российском рынке состоялся анонс нового игрового монитора Acer Nitro VG250QF3. Модель представляет собой узкоспециализированное решение, ориентированное на профессиональных игроков и энтузиастов киберспорта, для которых первичным фактором является минимальное время отклика.

Сам монитор Acer Nitro VG250QF3 выдержан в стилистике линейки Nitro с тонкими рамками ZeroFrame.

Основные характеристики Acer Nitro VG250QF3: диагональ 24,5”; матрица IPS; разрешение 1920x1080; частота обновления 320 Гц; минимальная задержка 1 мс (GtG); поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 250 кд/м²; прочие особенности: порты: 2хHDMI 2.1, 1xDisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников, встроенные динамики 2х2 Вт, поддержка VESA 100х100 м.

Ключевой характеристикой Acer Nitro VG250QF3 стала частота обновления 320 Гц. Такая скорость обновления кадров обеспечивает четкость даже в самых хаотичных сражениях, делая управление максимально отзывчивым.

Выбор разрешения Full HD (1920х1080 пикселей) при диагонали 24,5 дюйма в Acer Nitro VG250QF3 продиктован чистым прагматизмом: это «золотой стандарт» для достижения экстремального FPS. Снижая нагрузку на видеокарту, формат 1080p позволяет полностью раскрыть потенциал частоты 320 Гц, обеспечивая минимально возможный инпут-лаг.

Чтобы глаза не уставали даже после самой долгой тренировки, в Acer Nitro VG250QF3 интегрирован пакет технологий VisionCare. Система Flickerless полностью нейтрализует невидимое мерцание подсветки, а фильтр BlueLight Shield отсекает вредное излучение синего спектра без ущерба для сочности картинки.

Монитор Acer Nitro VG250QF3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 18 770 руб.