В России поступил в продажу FHD-проектор Acer H6546Ki

Среди DLP-проекторов Acer пополнение H6546Ki с широким ассортиментом трендовых фишек и встроенным Wi-Fi для беспроводного подключения источников. Модель выполнена в практичном дизайне с эффективной и тихой системой охлаждения мощной лампы подсветки OSRAM 240 Вт, DMD-матрицей с нативным FHD-разрешением 1920х1080 пикселей и полной коллекцией фирменных утилит Acer, гарантирующих наилучшие впечатления от эксплуатации.

DLP-проектор Acer H6546Ki создан быть центральным элементом вашего домашнего центра развлечений. Передовая аппаратная начинка, функциональный дизайн и комфортное подключение источников по Wi-Fi органично сочетаются с первоклассной DMD-матрицей DarkChip третьего поколения с нативным разрешением FHD 1920х1080 пикселей. Обновленная оптическая группа со светосилой F = 2.5~2.67 и диапазоном фокусных расстояний f = 21.8~24mm обеспечивают проекцию изображения диагональю 100” уже с расстояния 3.3 метра. Лампа подсветки OSRAM мощностью 240 Вт обеспечивает пиковую яркость 5200 ANSI Лм и контраст 17 000:1. Такие характеристики обеспечивают комфортную цветопередачу даже днем, а вечером эффект от погружения напоминает кинотеатр.

Acer H6546Ki уже оснащён двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac с возможностью беспроводного вывода изображения до WUXGA 1920×1200. В дополнение к двум HDMI и USB (с поддержкой опционального MiraCast-адаптера) это даёт полную свободу подключения. Звук можно вывести на внешнюю акустику или использовать встроенный динамик на 3 Вт.

DLP-проектор H6546Ki предлагает широкий ассортимент инструментов тонкой настройки изображения по геометрии и цветопередаче. Для защиты вашего зрения от вредного синего спектра излучения предусмотрен инструмент BlueLight Shield, а за глубину отрисовки темных оттенков отвечает инструмент ColorBoost 3D и технология DynamicBlack.

Отдельно для просмотра широкоформатного контента предусмотрена еще одна фирменная технология Acer LumiSence, а утилита Wall-Color Compensation / Black Board Mode позволяет добиться желаемого результата по глубине цветопередачи без необходимости вывода изображения на специально подготовленную поверхность. Для повышения общего срока службы проектора есть инструмент Acer ColorSafe II, динамически снижающий определенные границы цветового спектра, в зависимости от износа DLP-системы проектора. А для любителей жарких спортивных состязаний дополнительно разработан цветовой профиль Football Mode с повышенным контрастом и акцентом на выразительных зеленых оттенках газона.

С помощью прилагаемого пульта управления меню доступен широкий набор ручных корректировок искажений и тонкой настройки изображения под свой вкус. Присутствует система автоматической корректировки трапеции с диапазоном 40°, а также более тонкие параметры устранения бочковидных и трапецидальных искажений с подсказками по устранению.

Проектор Acer H6546Ki уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 72299 р.