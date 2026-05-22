Разделы

Техника
|

В России поступил в продажу FHD-проектор Acer H6546Ki

Среди DLP-проекторов Acer пополнение H6546Ki с широким ассортиментом трендовых фишек и встроенным Wi-Fi для беспроводного подключения источников. Модель выполнена в практичном дизайне с эффективной и тихой системой охлаждения мощной лампы подсветки OSRAM 240 Вт, DMD-матрицей с нативным FHD-разрешением 1920х1080 пикселей и полной коллекцией фирменных утилит Acer, гарантирующих наилучшие впечатления от эксплуатации.

DLP-проектор Acer H6546Ki создан быть центральным элементом вашего домашнего центра развлечений. Передовая аппаратная начинка, функциональный дизайн и комфортное подключение источников по Wi-Fi органично сочетаются с первоклассной DMD-матрицей DarkChip третьего поколения с нативным разрешением FHD 1920х1080 пикселей. Обновленная оптическая группа со светосилой F = 2.5~2.67 и диапазоном фокусных расстояний f = 21.8~24mm обеспечивают проекцию изображения диагональю 100” уже с расстояния 3.3 метра. Лампа подсветки OSRAM мощностью 240 Вт обеспечивает пиковую яркость 5200 ANSI Лм и контраст 17 000:1. Такие характеристики обеспечивают комфортную цветопередачу даже днем, а вечером эффект от погружения напоминает кинотеатр.

Acer H6546Ki уже оснащён двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac с возможностью беспроводного вывода изображения до WUXGA 1920×1200. В дополнение к двум HDMI и USB (с поддержкой опционального MiraCast-адаптера) это даёт полную свободу подключения. Звук можно вывести на внешнюю акустику или использовать встроенный динамик на 3 Вт.

DLP-проектор H6546Ki предлагает широкий ассортимент инструментов тонкой настройки изображения по геометрии и цветопередаче. Для защиты вашего зрения от вредного синего спектра излучения предусмотрен инструмент BlueLight Shield, а за глубину отрисовки темных оттенков отвечает инструмент ColorBoost 3D и технология DynamicBlack.

acer_h6546ki.png

Отдельно для просмотра широкоформатного контента предусмотрена еще одна фирменная технология Acer LumiSence, а утилита Wall-Color Compensation / Black Board Mode позволяет добиться желаемого результата по глубине цветопередачи без необходимости вывода изображения на специально подготовленную поверхность. Для повышения общего срока службы проектора есть инструмент Acer ColorSafe II, динамически снижающий определенные границы цветового спектра, в зависимости от износа DLP-системы проектора. А для любителей жарких спортивных состязаний дополнительно разработан цветовой профиль Football Mode с повышенным контрастом и акцентом на выразительных зеленых оттенках газона.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

С помощью прилагаемого пульта управления меню доступен широкий набор ручных корректировок искажений и тонкой настройки изображения под свой вкус. Присутствует система автоматической корректировки трапеции с диапазоном 40°, а также более тонкие параметры устранения бочковидных и трапецидальных искажений с подсказками по устранению.

Проектор Acer H6546Ki уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 72299 р.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Китай спасает мир от дефицита памяти. Чипы ОЗУ из КНР появились в планках крупнейших мировых производителей, даже американских

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Стартап по вживлению чипов в мозг ушел из «Сколково»: резидентство нельзя совмещать с ИТ-льготами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290