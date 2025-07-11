Получите все материалы CNews по ключевому слову
Acer LumiSence
УПОМИНАНИЯ
Acer LumiSence и организации, системы, технологии, персоны:
|Acer Group - Acer Inc 2588 4
|AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 37 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1686 1
|Philips 2067 1
|Extron Electronics 62 1
|Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 128 3
|Acer - серия проекторов 34 2
|Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 244 1
|Acer ColorSafe 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.