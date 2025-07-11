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Acer LumiSence


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Яркие насыщенные цвета и передовые технологии с проектором Acer X119H 1
20.02.2025 Проектор Acer X1123HP: доступное решение с высокой яркостью и универсальными возможностями 1
18.02.2025 Первоклассное изображение в любых условиях с проектором Acer X1329 2
19.12.2024 Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn 2
11.10.2024 Проектор Acer X139 с яркостью до 5000 Лм в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Acer LumiSence и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2588 4
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 37 1
Ростех - Автоматика Концерн 1686 1
Philips 2067 1
Extron Electronics 62 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4046 4
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 85 4
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 169 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25121 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7135 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10162 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 3
Аналоговые технологии 2804 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3926 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1989 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2419 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1906 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14102 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10980 2
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 543 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1044 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1007 2
Контрастность 2892 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2162 2
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 258 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3701 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4700 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32368 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1155 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6510 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10297 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 958 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 128 3
Acer - серия проекторов 34 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 244 1
Acer ColorSafe 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25037 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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