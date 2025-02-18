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Первоклассное изображение в любых условиях с проектором Acer X1329

На российском рынке представлен сбалансированный DLP-проектор Acer X1329 для домашнего и коммерческого применения. Яркость до 4 800 Лм и современная DLP-матрица разрешением WXGA (1280х800) пикселей с отображением до 1.07 млрд цветов для гарантированно высокого качества изображения с натуральной цветопередачей в различных условиях освещенности помещений. А для точной цветопередачи и комфортной настройки параметров предусмотрен массив технологий Acer LumiSence и ColorBoost 3D, позволяющие быстро настроить желаемую картинку на различные типы поверхностей. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки X1329: разрешение WXGA 1280x800 и матрица DLP; диагональ изображения от 27” до 300”; минимальная дистанция проецирования - один м; яркость до 4800 ANSI Лм; срок службы лампы до 20 тыс. ч; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSence и ColorBoost 3D; интерфейсы ввода/вывода: 2хHDMI, RCA, D-Sub, USB; встроенная аудиосистема 3 Вт; трапецеидальная корректировка изображения по вертикали +/-40°; уровень шума при работе 29 Дб.

Проектор X1329 разработан для решения широкого спектра задач и применения в условиях бытовых помещений без специальной подготовки. В основе модели лежит современная DLP-система проецирования с матрицей разрешением WXGA 1280x800 пикселей и нативной поддержкой WUXGA (1920х1200). Оптическая схема фокусным расстоянием f = 22.0 mm ~ 24.1 mm и светосилой F = 2.56 ~ 2.68 обеспечивает эффективное проецирование с расстояния всего один м и позволяет выводить изображение диагональю от 27”.

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Проектор Acer X1329

В сочетании с мощной лампой подсветки Philips яркость проекции достигает 4800 Лм, а срок службы лампы в ECO-режиме до 20 000 часов. Проектор обеспечивает высокое качество изображения в условиях домашнего применения и не требователен к наличию специально подготовленных поверхностей для проецирования. Отличается небольшим уровнем шума 29 Дб и низким тепловыделением, что пригодится при интенсивном использовании в условиях офисных переговорных и учебных классов.

Проектор выполнен в небольшом и хорошо охлаждаемом корпусе весом 2.4 кг со штатной системой настольного размещения и поддержкой систем потолочной фиксации. Оптическая система рассчитана на отдаление от одного до 10 м до поверхности проецирования, а удобство ручной корректировки фокусного расстояния позволяет оперативно настроить резкость. Можно доверить компенсацию геометрических искажений продвинутой автоматике, либо воспользоваться функциональным меню с обилием параметров настройки.

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Безопасность

Для удобства подключения источников изображения проектор оборудован аналоговыми интерфейсами RCA, D-Sub и парой цифровых входов HDMI 1.4, плюс комбинированным аудиовыходом и USB. Также присутствует встроенный динамик мощностью 3 Вт для помещений без аудиоподготовки, в комплекте прилагается удобный пульт для управления меню.

Важной особенностью DLP-проектора Acer X1329 является широкий охват фирменных технологий Acer улучшения цветопередачи с гибкой подстройкой под условия внутри помещения. Помимо технологий LumiSence и ColorBoost 3D для адаптивной регулировки яркости и контраста, присутствует специальная технология Wall-Color Compensation/Black Board Mode подстройки баланса белого и глубины черного под специфику поверхности проецирования. В многофункциональном меню проектора доступны готовые цветовые профили для разного типа контента и продвинутые инструменты тонкой ручной корректировки параметров. Eco-режим обеспечивает срок службы лампы до 20 тыс. ч.

Проектор Acer X1329 уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 50,99 тыс. руб.

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