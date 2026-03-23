В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки. Приватная информация шифруется

Служба безопасности «Яндекса» в марте 2026 г. не зафиксировала случаев удаленного кибервзлома умных колонок. Так в компании прокомментировали предупреждение Министерства внутренних дел России о том, что мошенники могут через эти устройства следить за потенциальными жертвами.

Устройства защищены

В «Яндексе» прокомментировали информацию Министерства внутренних дел (МВД) России МВД о риске слежки через умные колонки, пишет «Коммерсант». Все данные в марте 2026 г. между устройством и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования.

23 марта 2026 г. служба безопасности «Яндекс» не выявила ни одного подтвержденного случая удаленного несанкционированного доступа к умным колонкам компании, об этом представители «Яндекса» сообщили изданию «Коммерсант» в ответ на запрос, связанный с распространенным ранее предупреждением МВД России. Ведомство указывало на потенциальную возможность использования мошенниками умных колонок для скрытого наблюдения за потенциальными жертвами и сбора конфиденциальной информации. В компании «Яндекс» подчеркнули, что на текущий момент отсутствуют зафиксированные ИТ-инциденты, подтверждающие реализацию подобных кибератак через устройства линейки «Яндекс Станция».

В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки и заверили

В компании «Яндекс» подтвердили, что передача всех данных между умной колонкой и облачными сервисами осуществляется с применением многоуровневого шифрования. Программное обеспечение (ПО) устройств регулярно обновляется, что позволяет своевременно устранять выявленные ИТ-уязвимости и повышать уровень защиты. Управление колонкой возможно исключительно через подтвержденную учетную запись пользователя. Для дополнительного усиления кибербезопасности аккаунтов «Яндекс» активно внедряет алгоритмы машинного обучения (ML), которые в автоматическом режиме выявляют и блокируют подозрительную активность, в том числе попытки несанкционированного ИТ-доступа. Указанные меры, по заявлению разработчиков, обеспечивают высокий уровень защиты персональных данных и предотвращают несанкционированное использование устройств в 2026 г.

Признаки взлома

Хакеры все активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами, сообщил Telegram-канал Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В УБК МВД сослались на предупреждение экспертов «Лаборатории Касперского» о том, что такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами. Утверждается, что распознать взлом умной колонки напрямую сложно, хотя есть несколько тревожных сигналов: произвольная активация без голосовой команды пользователя; самостоятельное воспроизведение музыки, аудиоконтента или иных звуков; инициирование исходящих звонков, сообщений или других действий, не запрошенных владельцем. Кроме того, о потенциальном компрометировании могут свидетельствовать: появление в личном кабинете (аккаунте) неизвестных устройств; фиксация несанкционированных действий, операций или изменений настроек, которые пользователь не совершал.

«Яндекс Станция»
«Яндекс Станция»

Глава Центра цифровой экспертизы «Российской системы качества» (Роскачество) Сергей Кузьменко рекомендовал гражданам воздерживаться от обсуждения конфиденциальных, чувствительных или персонально значимых тем в непосредственной близости от умных колонок и иных устройств с функцией постоянного голосового прослушивания.

«Роскачество» — национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, которая была создана по распоряжению Правительства России. Организация призвана повысить общее качество товаров на прилавках и обеспечить доверие покупателей к российской продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Мнение депутатов

Указанное заявление было расценено в Государственной Думе (Госдуме) как безответственное и провокационное.

Депутаты отметили, что подобные рекомендации могут необоснованно подрывать доверие населения к легальным цифровым сервисам и технологиям, способствовать распространению панических настроений и создавать негативный информационный фон вокруг отечественных разработок в сфере умных устройств.

Рост рынка устройств в России

Российский рынок электроники в прошлом году просел на 15-20%, однако отдельные его сегменты выросли — например, продажи умных колонок увеличились на 12%, рассказал РИА «Новости» коммерческий директор «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Вадим Еремин.

«В 2025 г. рынок электроники находился под очень серьезным давлением. В разных категориях была разная динамика, но в целом электроника просела процентов на 15-20%. Однако отдельные сегменты электроники чувствовали себя лучше рынка. Мы яркий пример такого сегмента — умные колонки приросли на 12% год к году», — отметил Вадим Еремин.

Сегмент умных устройств и по итогам 2026 г. будет чувствовать себя лучше рынка, прогнозирует эксперт. Этому способствуют тренды потребления — такие девайсы становятся массовыми. «Колонки будут появляться в каждом доме. «Яндекс Станция» становится базовым элементом бытовой электроники, как, например, микроволновка», — добавил Еремин.

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в устройства также станет одним из факторов роста рынка. Новые технологии расширяют возможности привычных устройств, и колонки будут продолжать становиться умнее, отметил эксперт.

