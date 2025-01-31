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Кузьменко Сергей



31.01.2025 Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию 1
04.07.2016 ТТК в полтора раза расширил цифровой канал связи для Tele2 на Сахалине 1
08.12.2015 ТТК построил VPN-сеть для «Сбербанка» в Сахалинской области 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кузьменко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1048 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4032 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5723 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3754 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15925 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24502 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20654 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8014 1
Маслак Федор 1 1
Сидоренко Дмитрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 327 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 882 2
Украина 7617 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаков 15 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Холмск 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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