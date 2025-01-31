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Корбут Валентин



31.01.2025 Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Корбут Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

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