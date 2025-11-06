Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зорин Григорий
СОБЫТИЯ
|06.11.2025
|Экс-полковник Минобороны получил 10 лет за взятки при госзакупке кабелей 1
|05.09.2002
|Масяню "сосватало" НТВ 1
Зорин Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|ВНИИКП - Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности 5 1
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
|Кузьменко Сергей 9 1
|Болгарев Сергей 4 1
|Корбут Валентин 4 1
|Популовский Иван 1 1
|Шульга Алексей 1 1
|Куваев Олег 12 1
|Парфенов Леонид 6 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18489 2
|Россия - РФ - Российская федерация 156042 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45554 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401678, в очереди разбора - 733066.
Создано именных указателей - 186091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.