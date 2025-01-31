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Болгарев Сергей



31.01.2025 Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Болгарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 110 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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