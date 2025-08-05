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Минобороны РФ ВМФ РФ Военно-Морской Флот Российской Федерации День Военно-Морского Флота РФ Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу последнее воскресенье июля
- Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации
- Балтийский флот ВМФ Российской Федерации
- Северный флот - Северноморская военно-морская группа
- Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа
- Тихоокеанский флот
- подводная лодка
СОБЫТИЯ
|05.08.2025
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Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ сел на девять лет за взятки
ник получил приговор Бывший начальник радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Олег Лопатиев приговорен к девяти годам заключения с отбыванием в исправительной
|19.06.2024
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«Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта
Новая аппаратура для ВМФ России Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») продемонстрирует новейшее оборудовани
|23.05.2022
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Российские производители предложили ВМФ России отказаться от зарубежного навигационного оборудования
Федеральному казенному учреждению «280 Центральное картографическое производство ВМФ» предложили отказаться от зарубежного навигационного оборудования, установленного на судах вспомогательного и технического флота. В качестве альтернативы можно использовать российские анало
|27.08.2020
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Оборудование «Росэлектроники» доставит телесигнал на корабли ВМФ
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил первую отечественную корабельную телевизионную систему для судов ВМФ. Оборудование позволяет принимать сигнал цифрового наземного и спутникового теле- и радиовещания. Корабельная телевизионная система разработана НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику»). Обо
|04.06.2020
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«Росэлектроника» поставила модернизированный комплекс связи для надводных кораблей и судов ВМФ
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил модернизированный интегрированный комплекс связи для оснащения надводных кораблей и судов ВМФ. В новой модификации комплекс имеет открытую архитектуру, которая позволяет обеспечить экипаж корабля расширенным составом телекоммуникационных услуг и сервисов при осуществлении радиосвязи
|24.05.2019
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Военные ведомства США схлестнулись из-за шпионского ПО для отслеживания утечек в СМИ
Прокурорское ПО Военно-воздушные силы (ВВС) США расследуют попытку кибервзлома, произведенную офицерами военно-морского флота (ВМФ) США. Два ведомства оказались на грани крупного скандала из-за процесса над «морским котиком» (спецназ) Эдди Галлахером (EddieGallagher), которого подозревают в преднамеренном убийстве, поп
|28.03.2019
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«Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ
в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил разработку и испытания новой модификации комплекса связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления. Комплексы разработаны в интересах ВМФ и уже переданы заказчику. Новая четырехканальная модификация комплекса телекодовой связи Р-098-6К, разработанная КНИИТМУ (входит в «Росэлектронику»), предназначена для обмена конфиденциальн
|09.06.2018
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Хакеры украли секретные документы об американском оружии будущего
Гигабайты данных и проект Sea Dragon Группа хакеров, работающих на правительство Китая, взломала информационную систему одного из подрядчиков ВМФ США. Имя подрядчика, подвергшейся кибератаке не сообщается. Известно лишь то, что он работает на Naval Undersea Warfare Center (NUWC) – исследовательское подразделение ВМФ США, заним
|25.08.2014
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В обращение выходят две почтовые марки серии «Морской флот России»
.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 26 августа в обращение выходят две почтовые марки серии «Морской флот России». Развитие морского флота России определяется географическим положением, характером морей, омывающих территорию страны, уровнем развития производительных сил, международным
|01.08.2014
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В обращение выходит почтовый блок с одной маркой «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении»
.NewsBodyLeftInclude {display:none;} Гангутское сражение — морское сражение Великой Северной войны 1700–1721 гг., состоявшееся 27
|05.07.2010
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Делегация ВМФ РФ оценит техническое состояние крейсера "Украина"
. В российскую делегацию входят временно исполняющий обязанности начальника технического управления ВМФ контр-адмирал Виктор Барсук и начальник отдела международного военного сотрудничества
|08.06.2010
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Минобороны РФ закупило станции спутниковой связи на 216 млн руб. для ВМФ: итоги тендера
Министерство обороны РФ подвело итоги открытого аукциона на поставку станций спутниковой связи (ССС) в интересах ВМФ. Напомним, что в целом разыгрывалось три лота: №1 (196,92 млн руб.) – поставка «Прицеп-МА» – малогабаритной ССС сантиметрового диапазона волн для НК на базе технических решений станции «Лег
|20.04.2010
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Минобороны закупит станции спутниковой связи для ВМФ на 252 млн руб.
Министерство обороны Российской Федерации объявило о проведении открытого аукциона, по итогам которого рассчитывает выбрать поставщика станций спутниковой связи (ССС) в интересах ВМФ. Всего разыгрывается три лота. Так, лот №1 связан с поставкой «Прицеп-МА» – малогабаритной ССС сантиметрового диапазона волн для НК на базе технических решений станции «Легенда МД» в количе
|26.03.2010
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Корабль ВМФ Южной Кореи затонул у берегов Кореи Северной
Как сообщает Reuters, корабль ВМФ Южной Кореи неизвестного класса затонул в пятницу у берегов Северной Кореи. На борту находилось свыше 100 членов экипажа. Предполагается, что многие из них погибли. Сообщается, что затонувш
|26.01.2010
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Модернизированная АПЛ "Карелия" принята в боевой состав ВМФ России
ого назначения К–18 "Карелия" был заложен на стапелях Севмашпредприятия (Северодвинск) в феврале 1987 года. 11 октября 1989 года на ракетоносце был поднят Военно-морской флаг и корабль вошел в состав ВМФ. За 14 лет службы лодка выполнила 12 боевых служб, 26 боевых дежурств, провела 14 ракетных стрельб, пройдя более 140000 миль. В октябре 2004 года Центр судоремонта "Звездочка" приступил к в
|02.12.2009
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Взрывоопасный арсенал ВМФ выведут из Ульяновска
ядов. При ликвидации возгорания погибли двое военнослужащих, 60 человек получили ранения, шестеро были госпитализированы. Позднее, 23 ноября, при погрузке неразорвавшихся боеприпасов на 31-м арсенале ВМФ в Ульяновске сдетонировал один из снарядов, из-за этого взорвались боеприпасы, загруженные в автомобиль. Погибли два офицера и шесть военнослужащих контрактной службы, двое госпитализирован
|27.11.2009
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ВМФ России пополнится фрегатами проекта 22350
т управление пресс-службы и информации Минобороны РФ, 26 ноября 2009 года на Судостроительном заводе "Северная верфь" (Санкт-Петербург) состоялась закладка первого серийного фрегата проекта 22350 для Военно-Морского флота России. Головной заказ этой серии «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был заложен на стапеле «Северной верфи» в 2006 году. К настоящему времени фрегат находится в про
|14.10.2009
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ВМФ России в ожидании французского
к – будет ли приобретен один корабль, или же будет получена лицензия на их дальнейшее производство. ВМФ России дольше других родов войск сопротивлялся французскому очарованию - остальные сдалис
|13.08.2009
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ВМФ России начинают поиск пропавшего сухогруза
иск судна Arctic Sea в районе его предполагаемого нахождения, сообщает пресс-служба МО РФ. При этом ВМФ намерен тесно взаимодействовать с Министерством иностранных дел России, Министерством Рос
|18.06.2009
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Продолжается вывоз отработавшего ядерного топлива с баз ВМФ России
17 июня 2009 года с береговой базы ВМФ России «Гремиха» состоялась отгрузка и вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), образо
|11.06.2009
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ВМФ России примет участие в международных военных учениях "ФРУКУС-2009"
о-морском учении «ФРУКУС-2009», которое пройдёт с 22 по 26 июня. «ФРУКУС» является ежегодным мероприятием в рамках программы сотрудничества между военно-морскими силами Франции, Великобритании, США и Военно-морским флотом России. Нынешнее учение пройдёт в Северо-Восточной Атлантике на подходах к главной военно-морской базе Франции - Бресту. Основной задачей учения является отработка и совер
|19.05.2009
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ВМФ России приобрел мультисервисные платформы от Zelax
формат существующие аналоговые системы передачи К-60, говорится в сообщении Zelax. Как отмечается, ВМФ России использует оборудование Zelax уже в течение нескольких лет. При этом все закупки д
|15.12.2008
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Корабли ВМФ РФ посетят Гавану
ы также будет дана возможность посетить российские корабли", - отметил И.Дыгало. По заявлению штаба ВМФ России, деловой заход боевых кораблей в Гавану станет "значительным шагом в деле укреплен
|24.07.2008
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ВМФ США получат новый процессор системы боевого управления
Компания Northrop Grumman получила контракт ВМФ США на разработку процессора системы боевого управления нового поколения (Next Generation Command and Control Processor, NGC2P). Стоимость работ составит $3,3 млн. (с опциями - до $218 млн.
|14.07.2008
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ВМФ России возобновил патрулирование в районе острова Шпицберген
числе в районе острова Шпицберген, пишет РБК со ссылкой на службу информации и общественных связей ВМФ РФ. "В настоящее время в район прибыл и выполняет задачи большой противолодочный корабль
|29.05.2008
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ВМФ России участвует в международных спасательных учениях НАТО
июня, корабли-участники будут отрабатывать элементы спасения экипажей с аварийных подводных лодок. ВМФ России на учениях представляет спасательное судно Северного флота "Георгий Титов". Во вре
|19.05.2008
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ВМФ России примет участие в спасательных учениях НАТО
е у берегов Норвегии. Основная цель учений - проверка совместимости спасательных устройств и систем ВМФ России и ВМС стран НАТО, а также организация взаимодействия при проведении спасательных о
|11.02.2008
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ВМФ Японии купит 30 тыс. компьютеров с защитой данных
ых носителей данных. Это делается с целью предотвращения утечек секретных данных. Эта замена связана со случаями хищения военнослужащими жестких дисков и дисков с секретной информацией. Подразделения ВМФ будут переоснащены компьютерами производства американской компании Sun Microsystems. Особенностями данной системы являются ограничение доступа к данным системы в соответствии с должностью и
|06.02.2008
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«Транзас» оснастит музей истории ВМФ образовательным комплексом
тку, изготовление и поставку образовательного комплекса для музейно-мемориального комплекса истории ВМФ России ГУК города Москвы «Подводная лодка-музей». Образовательный комплекс Транс-Форс пре
|04.02.2008
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Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, все задачи, которые были поставлены Военно-воздушным силам в ходе проведения совместного учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане, успешно выполнены, заявил 2 февраля начальник Главного штаба ВВС генерал-лейтенант Игорь Хворов. Он отметил, что ВВС и ВМФ отработали воп
|01.02.2008
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В активной фазе совместного учения ВВС и ВМФ участвуют более 40 самолетов
Как сообщает пресс- служба Минобороны РФ, в ходе проведения активной фазы совместного учения ВВС и ВМФ на заключительном этапе учения ударной корабельной группы задействовано более 40 летательных аппаратов ВВС, в их числе самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, А-50, Ил-78, МиГ-31 и Су-27. Для об
|29.01.2008
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Начался заключительный этап совместных учений ВМФ и ВВС России
Как сообщает служба информации ВВС России, 28 января для участия в заключительном этапе учений ударной корабельной группы ВМФ вылетели 2 самолета А-50 и 4 самолета Ту-22м3 Военно-воздушных сил, для отработки вопросов учения. В ходе учения в период с 28 января по 2 февраля летчики ВВС отработают вопросы ведения раз
|23.01.2008
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Продолжаются учения ВМФ с участием самолетов дальней авиации ВВС в Атлантике
летов Ту-160 с авиабазы Энгельс (Саратовская область), которые возглавляют гвардии подполковники Игорь Скитский и Виктор Истомин, 22 января успешно отрабатывали ряд задач по плану руководителя учений ВМФ в Атлантике и проводили тактические пуски ракет, а также выполняли задачи по воздушному патрулированию. В ходе выполнения длительного полета стратеги сопровождаются самолетами F-16 и "Торна
|21.01.2008
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Войсковая часть купит базовые решения ИАСУ ВМФ
Войсковая часть 31270 области планирует приобрести изделия УКСА-МК - базовые решения интегрированной автоматизированной системы управления ВМФ, поставкой которых и займется победитель открытого конкурса № 253/11/64. На закупку УКСА-МК из средств федерального бюджета выделяется до 8 900 тыс. руб. Выполнить доставку товара требуется
|21.05.2007
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F-18 ВМФ США начали получать парную нашлемную систему целеуказания
Корпорация Boeing оснастила самолеты Super Hornet 213 ударной эскадрильи ВМФ США парной нашлемной системой целеуказания (Joint Helmet-Mounted Cueing System, JHMCS). В дальнейшем аналогичные системы получат и другие эскадрильи - в том числе, помимо F/A-18, самолеты E
|18.04.2007
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США: итэшника осудили за трояна в сетях ВМФ
львестри (Richard F. Sylvestre), житель штата Массачусетс, приговорён к 12-18 месяцам заключения в федеральной тюрьме США и штрафу в $10 тыс. за установку троянца в сети управления подводными лодками ВМФ США, сообщил The Register. Мотивом действий наёмного ИТ-специалиста, получившего доступ к компьютерам высокого уровня секретности, было недовольство тем, что принадлежащая ему компания, Are
|06.03.2007
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ВМФ Германии смогут издали распознать израильские самолеты
Компания EADS начала оснащать корабли ВМФ Германии, патрулирующие Средиземное море вблизи берегов Ливана, новыми системами опознавания "свой-чужой" с использованием процесса идентификации Mode S. Новая система сможет быстро распозн
|26.06.2006
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Провал американцев: секреты флота попали в Сеть
Как стало известно, в Сеть просочилась информация из пяти документов, включающая в себя фамилии, даты рождения и номера социального страхования моряков. Представитель ВМФ, лейтенант флота Джастин Коул (Justin Cole) не сообщил, на каком веб-сайте была обнаружена секретная информация и кто является владельцем сайта, однако сказал, что данные уже удалены с него
|21.02.2005
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Экипажи ВМФ будут обучаться с помощью eLearning Server
внедрению платформы eLearning Server 2.1 и средств разработки учебных курсов eAuthor 2.0 в рамках проекта по созданию автоматизированных систем обучения в центрах подготовки экипажей боевых кораблей ВМФ России. На первом этапе специалистами компании «ГиперМетод» разработаны специализированная и адаптированная для нужд флота России версия системы управления обучением LMS eLearning Server и
|27.02.2004
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США испытали виртуальную ПРО, мы - старую боеголовку?
ный пуск). Тем не менее, анализ совокупности факторов, перечислявшихся как возможные причины фиаско ВМФ России, позволяет сделать некоторые выводы о том, в какой мере уязвима, как сама морская
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Донской Дмитрий 40 10
|Дыгало Игорь 9 9
|Путин Владимир 3462 9
|Иванов Сергей 405 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Балуевский Юрий 22 6
|Высоцкий Владимир 32 5
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 5
|Янукович Виктор 57 4
|Масорин Владимир 4 4
|Шалманов Сергей 202 3
|Невский Александр 21 3
|Бубнов Иван 5 3
|Опанасенко Всеволод 139 3
|Гольцов Александр 84 2
|Сердюков Анатолий 84 2
|Березовский Владимир 18 2
|Гончарук Александр 92 2
|Тимченко Геннадий 10 2
|Новицкий Евгений 32 2
|Якунин Александр 50 2
|Галковский Андрей 26 2
|Королев Игорь 65 2
|Александров Владимир 6 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Рахманов Максим 47 2
|Зелин Александр 32 2
|Лейвиман Александр 12 2
|Соломонов Юрий 11 2
|Шматко Сергей 12 2
|Федоров Виктор 6 2
|Захаренко Михаил 4 2
|Пешеховцев Виктор 2 2
|Chávez Frías Hugo Rafael - Чавес Фриас Уго Рафаэль 9 2
|Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 2
|Alexander John - Александер Джон 4 2
|Пантелеев Валерий 2 2
|Литовкин Виктор 2 2
|Челомей Владимир 2 2
|Титов Георгий 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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