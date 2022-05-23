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Минобороны РФ ВМФ РФ Военно-Морской Флот Российской Федерации День Военно-Морского Флота РФ Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу последнее воскресенье июля

Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля

 

Праздник на Неве, 1950 г. Автор: Афонина Т.К. Праздник на Неве, 1950 г. Автор: Афонина Т.К.
«Групповой портрет. На боевых учениях. 1977 год», 1978 г. Печатин Валентин Александрович (1920 - 2006) «Групповой портрет. На боевых учениях. 1977 год», 1978 г. Печатин Валентин Александрович (1920 - 2006)
"Матрос с "Авроры", 1979 г. Ломакин Николай Григорьевич (1928 - 2010) "Матрос с "Авроры", 1979 г. Ломакин Николай Григорьевич (1928 - 2010)
«Нахимовские кадеты на крейсере "Аврора"», 1950 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978) «Нахимовские кадеты на крейсере "Аврора"», 1950 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978)
"Портрет лётчика морской авиации", 1978 г. Знак Анатолий Маркович (1939 - 2002) "Портрет лётчика морской авиации", 1978 г. Знак Анатолий Маркович (1939 - 2002)
«На морском аэродроме», 1957 год Веселов Геннадий Николаевич (1905-1969) - советский художник-живописец, график, иллюстратор. «На морском аэродроме», 1957 год Веселов Геннадий Николаевич (1905-1969) - советский художник-живописец, график, иллюстратор.
«Завтра в поход», 1978 год. Автор: Евстигнеев Алексей Витальевич «Завтра в поход», 1978 год. Автор: Евстигнеев Алексей Витальевич
«В Северных морях», 2022 год Камынина Екатерина Викторовна «В Северных морях», 2022 год Камынина Екатерина Викторовна
Праздник на Неве, 1950 г. Автор: Афонина Т.К.


23.05.2022 Российские производители предложили ВМФ России отказаться от зарубежного навигационного оборудования

Федеральному казенному учреждению «280 Центральное картографическое производство ВМФ» предложили отказаться от зарубежного навигационного оборудования, установленного на судах вспомогательного и технического флота. В качестве альтернативы можно использовать российские анало
21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота

орском салоне в Санкт-Петербурге. Будут представлены решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ, устройства для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии, берег
27.08.2020 Оборудование «Росэлектроники» доставит телесигнал на корабли ВМФ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил первую отечественную корабельную телевизионную систему для судов ВМФ. Оборудование позволяет принимать сигнал цифрового наземного и спутникового теле- и радиовещания. Корабельная телевизионная система разработана НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику»). Обо
04.06.2020 «Росэлектроника» поставила модернизированный комплекс связи для надводных кораблей и судов ВМФ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил модернизированный интегрированный комплекс связи для оснащения надводных кораблей и судов ВМФ. В новой модификации комплекс имеет открытую архитектуру, которая позволяет обеспечить экипаж корабля расширенным составом телекоммуникационных услуг и сервисов при осуществлении радиосвязи
24.05.2019 Военные ведомства США схлестнулись из-за шпионского ПО для отслеживания утечек в СМИ

Прокурорское ПО Военно-воздушные силы (ВВС) США расследуют попытку кибервзлома, произведенную офицерами военно-морского флота (ВМФ) США. Два ведомства оказались на грани крупного скандала из-за процесса над «морским котиком» (спецназ) Эдди Галлахером (EddieGallagher), которого подозревают в преднамеренном убийстве, поп
28.03.2019 «Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ

в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил разработку и испытания новой модификации комплекса связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления. Комплексы разработаны в интересах ВМФ и уже переданы заказчику. Новая четырехканальная модификация комплекса телекодовой связи Р-098-6К, разработанная КНИИТМУ (входит в «Росэлектронику»), предназначена для обмена конфиденциальн
09.06.2018 Хакеры украли секретные документы об американском оружии будущего

Гигабайты данных и проект Sea Dragon Группа хакеров, работающих на правительство Китая, взломала информационную систему одного из подрядчиков ВМФ США. Имя подрядчика, подвергшейся кибератаке не сообщается. Известно лишь то, что он работает на Naval Undersea Warfare Center (NUWC) – исследовательское подразделение ВМФ США, заним
05.07.2010 Делегация ВМФ РФ оценит техническое состояние крейсера "Украина"

. В российскую делегацию входят временно исполняющий обязанности начальника технического управления ВМФ контр-адмирал Виктор Барсук и начальник отдела международного военного сотрудничества

08.06.2010 Минобороны РФ закупило станции спутниковой связи на 216 млн руб. для ВМФ: итоги тендера

Министерство обороны РФ подвело итоги открытого аукциона на поставку станций спутниковой связи (ССС) в интересах ВМФ. Напомним, что в целом разыгрывалось три лота: №1 (196,92 млн руб.) – поставка «Прицеп-МА» – малогабаритной ССС сантиметрового диапазона волн для НК на базе технических решений станции «Лег
20.04.2010 Минобороны закупит станции спутниковой связи для ВМФ на 252 млн руб.

Министерство обороны Российской Федерации объявило о проведении открытого аукциона, по итогам которого рассчитывает выбрать поставщика станций спутниковой связи (ССС) в интересах ВМФ. Всего разыгрывается три лота. Так, лот №1 связан с поставкой «Прицеп-МА» – малогабаритной ССС сантиметрового диапазона волн для НК на базе технических решений станции «Легенда МД» в количе
30.03.2010 Минобороны РФ рассекретит данные о границе континентального шельфа РФ в Арктике

но, в этом регионе есть часть территорий, которые носят особый характер", но их, по словам главкома ВМФ, не так много. Кроме того, отметил В.Высоцкий, к 10 июня 2010г. ВМФ готов обеспечи
26.03.2010 Корабль ВМФ Южной Кореи затонул у берегов Кореи Северной

Как сообщает Reuters, корабль ВМФ Южной Кореи неизвестного класса затонул в пятницу у берегов Северной Кореи. На борту находилось свыше 100 членов экипажа. Предполагается, что многие из них погибли. Сообщается, что затонувш
26.01.2010 Модернизированная АПЛ "Карелия" принята в боевой состав ВМФ России

ого назначения К–18 "Карелия" был заложен на стапелях Севмашпредприятия (Северодвинск) в феврале 1987 года. 11 октября 1989 года на ракетоносце был поднят Военно-морской флаг и корабль вошел в состав ВМФ. За 14 лет службы лодка выполнила 12 боевых служб, 26 боевых дежурств, провела 14 ракетных стрельб, пройдя более 140000 миль. В октябре 2004 года Центр судоремонта "Звездочка" приступил к в
02.12.2009 Взрывоопасный арсенал ВМФ выведут из Ульяновска

ядов. При ликвидации возгорания погибли двое военнослужащих, 60 человек получили ранения, шестеро были госпитализированы. Позднее, 23 ноября, при погрузке неразорвавшихся боеприпасов на 31-м арсенале ВМФ в Ульяновске сдетонировал один из снарядов, из-за этого взорвались боеприпасы, загруженные в автомобиль. Погибли два офицера и шесть военнослужащих контрактной службы, двое госпитализирован
14.10.2009 ВМФ России в ожидании французского

к – будет ли приобретен один корабль, или же будет получена лицензия на их дальнейшее производство. ВМФ России дольше других родов войск сопротивлялся французскому очарованию - остальные сдалис
13.08.2009 ВМФ России начинают поиск пропавшего сухогруза

Министерством обороны Российской Федерации поставлена задача Военно-Морскому Флоту произвести поиск судна Arctic Sea в районе его предполагаемого нахождения, сообщает пресс-служба МО РФ. При этом ВМФ намерен тесно взаимодействовать с Министерством иностранных дел России, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стих
18.06.2009 Продолжается вывоз отработавшего ядерного топлива с баз ВМФ России

17 июня 2009 года с береговой базы ВМФ России «Гремиха» состоялась отгрузка и вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), образо
19.05.2009 ВМФ России приобрел мультисервисные платформы от Zelax

формат существующие аналоговые системы передачи К-60, говорится в сообщении Zelax. Как отмечается, ВМФ России использует оборудование Zelax уже в течение нескольких лет. При этом все закупки д
15.12.2008 Корабли ВМФ РФ посетят Гавану

ится с командованием ВМФ Кубы, мэром Гаваны и представителями российского посольства. "Населению Кубы также будет дана возможность посетить российские корабли", - отметил И.Дыгало. По заявлению штаба ВМФ России, деловой заход боевых кораблей в Гавану станет "значительным шагом в деле укрепления и развития связей между военно-морскими ведомствами двух стран".
03.12.2008 В Карибском море завершились военно-морские учения "ВЕНРУС-2008"

ские военно-морские учения "ВЕНРУС-2008", в которых принимал участие отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ, пишет РБК. Как сообщили в Службе информации и общественных связей ВМФ РФ, с ро
24.07.2008 ВМФ США получат новый процессор системы боевого управления

Компания Northrop Grumman получила контракт ВМФ США на разработку процессора системы боевого управления нового поколения (Next Generation Command and Control Processor, NGC2P). Стоимость работ составит $3,3 млн. (с опциями - до $218 млн.
14.07.2008 ВМФ России возобновил патрулирование в районе острова Шпицберген

числе в районе острова Шпицберген, пишет РБК со ссылкой на службу информации и общественных связей ВМФ РФ. "В настоящее время в район прибыл и выполняет задачи большой противолодочный корабль

29.05.2008 ВМФ России участвует в международных спасательных учениях НАТО

июня, корабли-участники будут отрабатывать элементы спасения экипажей с аварийных подводных лодок. ВМФ России на учениях представляет спасательное судно Северного флота "Георгий Титов". Во вре
19.05.2008 ВМФ России примет участие в спасательных учениях НАТО

е у берегов Норвегии. Основная цель учений - проверка совместимости спасательных устройств и систем ВМФ России и ВМС стран НАТО, а также организация взаимодействия при проведении спасательных о
11.02.2008 ВМФ Японии купит 30 тыс. компьютеров с защитой данных

ых носителей данных. Это делается с целью предотвращения утечек секретных данных. Эта замена связана со случаями хищения военнослужащими жестких дисков и дисков с секретной информацией. Подразделения ВМФ будут переоснащены компьютерами производства американской компании Sun Microsystems. Особенностями данной системы являются ограничение доступа к данным системы в соответствии с должностью и
06.02.2008 «Транзас» оснастит музей истории ВМФ образовательным комплексом

тку, изготовление и поставку образовательного комплекса для музейно-мемориального комплекса истории ВМФ России ГУК города Москвы «Подводная лодка-музей». Образовательный комплекс Транс-Форс пре
04.02.2008 Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, все задачи, которые были поставлены Военно-воздушным силам в ходе проведения совместного учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане, успешно выполнены, заявил 2 февраля начальник Главного штаба ВВС генерал-лейтенант Игорь Хворов. Он отметил, что ВВС и ВМФ отработали воп
01.02.2008 В активной фазе совместного учения ВВС и ВМФ участвуют более 40 самолетов

Как сообщает пресс- служба Минобороны РФ, в ходе проведения активной фазы совместного учения ВВС и ВМФ на заключительном этапе учения ударной корабельной группы задействовано более 40 летательных аппаратов ВВС, в их числе самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, А-50, Ил-78, МиГ-31 и Су-27. Для об
29.01.2008 Начался заключительный этап совместных учений ВМФ и ВВС России

Как сообщает служба информации ВВС России, 28 января для участия в заключительном этапе учений ударной корабельной группы ВМФ вылетели 2 самолета А-50 и 4 самолета Ту-22м3 Военно-воздушных сил, для отработки вопросов учения. В ходе учения в период с 28 января по 2 февраля летчики ВВС отработают вопросы ведения раз
23.01.2008 Продолжаются учения ВМФ с участием самолетов дальней авиации ВВС в Атлантике

летов Ту-160 с авиабазы Энгельс (Саратовская область), которые возглавляют гвардии подполковники Игорь Скитский и Виктор Истомин, 22 января успешно отрабатывали ряд задач по плану руководителя учений ВМФ в Атлантике и проводили тактические пуски ракет, а также выполняли задачи по воздушному патрулированию. В ходе выполнения длительного полета стратеги сопровождаются самолетами F-16 и "Торна
21.01.2008 Войсковая часть купит базовые решения ИАСУ ВМФ

Войсковая часть 31270 области планирует приобрести изделия УКСА-МК - базовые решения интегрированной автоматизированной системы управления ВМФ, поставкой которых и займется победитель открытого конкурса № 253/11/64. На закупку УКСА-МК из средств федерального бюджета выделяется до 8 900 тыс. руб. Выполнить доставку товара требуется
21.05.2007 F-18 ВМФ США начали получать парную нашлемную систему целеуказания

Корпорация Boeing оснастила самолеты Super Hornet 213 ударной эскадрильи ВМФ США парной нашлемной системой целеуказания (Joint Helmet-Mounted Cueing System, JHMCS). В дальнейшем аналогичные системы получат и другие эскадрильи - в том числе, помимо F/A-18, самолеты E
18.04.2007 США: итэшника осудили за трояна в сетях ВМФ

львестри (Richard F. Sylvestre), житель штата Массачусетс, приговорён к 12-18 месяцам заключения в федеральной тюрьме США и штрафу в $10 тыс. за установку троянца в сети управления подводными лодками ВМФ США, сообщил The Register. Мотивом действий наёмного ИТ-специалиста, получившего доступ к компьютерам высокого уровня секретности, было недовольство тем, что принадлежащая ему компания, Are
06.03.2007 ВМФ Германии смогут издали распознать израильские самолеты

Компания EADS начала оснащать корабли ВМФ Германии, патрулирующие Средиземное море вблизи берегов Ливана, новыми системами опознавания "свой-чужой" с использованием процесса идентификации Mode S. Новая система сможет быстро распозн
26.06.2006 Провал американцев: секреты флота попали в Сеть

Как стало известно, в Сеть просочилась информация из пяти документов, включающая в себя фамилии, даты рождения и номера социального страхования моряков. Представитель ВМФ, лейтенант флота Джастин Коул (Justin Cole) не сообщил, на каком веб-сайте была обнаружена секретная информация и кто является владельцем сайта, однако сказал, что данные уже удалены с него
21.02.2005 Экипажи ВМФ будут обучаться с помощью eLearning Server

внедрению платформы eLearning Server 2.1 и средств разработки учебных курсов eAuthor 2.0 в рамках проекта по созданию автоматизированных систем обучения в центрах подготовки экипажей боевых кораблей ВМФ России. На первом этапе специалистами компании «ГиперМетод» разработаны специализированная и адаптированная для нужд флота России версия системы управления обучением LMS eLearning Server и

27.02.2004 США испытали виртуальную ПРО, мы - старую боеголовку?

ный пуск). Тем не менее, анализ совокупности факторов, перечислявшихся как возможные причины фиаско ВМФ России, позволяет сделать некоторые выводы о том, в какой мере уязвима, как сама морская

27.02.2004 США испытали виртуальную ПРО, мы - старую боеголовку?

ный пуск). Тем не менее, анализ совокупности факторов, перечислявшихся как возможные причины фиаско ВМФ России, позволяет сделать некоторые выводы о том, в какой мере уязвима, как сама морская

07.06.2002 Хакеры взломали серверы ВМФ США

руппой хакеров, известной под названием "Infidelz". Первой атаке подверглась страница расположенная по адресу tracker.hroc.navy.mil, на которой можно было составить и отправить резюме кадровой службе ВМФ. Злоумышленникам удалось получить доступ к конфиденциальной базе данных, содержащей имена, номера карт социального страхования, адреса, телефонные номера и персональную информацию соискател
19.10.2001 "Стэл - Компьютерные Системы" поставит оборудование для видеоконференций в ВМФ России

Компания "Стэл - Компьютерные Системы" оснащает оборудованием видеоконференций подразделения ВМФ России. Генеральным подрядчиком выступает ГУП ВИГСТАР. Работы ведутся в интересах ВМФ


Публикаций - 222, упоминаний - 252

Минобороны РФ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

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Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1033 13
ДОК 801 8
Ростех - Росэлектроника - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 20 6
Парус Корпорация 537 6
Ростех - Автоматика Концерн 1531 4
BAE Systems 170 4
IBM - International Business Machines Corp 9296 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 150 4
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Intel Corporation 11817 3
HP EDS - Electronic Data Systems 236 3
Autodesk 582 3
Seagate Technology 722 2
SGI Cray 126 2
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 351 2
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Т-Платформы - T-Platforms 391 2
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ФОРС - Центр разработки 591 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 99 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 692 2
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Thales Group 119 2
VK - Mail.ru Group 3269 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 84 2
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 16 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 613 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 10 2
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 29 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 6
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 42 6
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 60 4
Lockheed Martin 751 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6729 4
ОСК - Адмиралтейские верфи 27 4
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 4
Boeing 990 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 391 3
Тетис Про 3 3
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 14 3
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 107 3
Авиа Групп 8 2
Сахатранс 6 2
Аброс ИК 7 2
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 2
Русское время - Часовой дом 5 2
СТГ - Стройтрансгаз 19 2
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Трансойл 12 2
Малахит 17 2
СтройГазМонтаж 13 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 22 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 100 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 69 2
Шереметьево Авиа Групп 2 2
Global Security 22 2
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 14 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 2
ИнвестКапиталБанк 25 2
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Федеральное казначейство России 1621 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 245 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 165 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 321 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 225 2
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 34 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1140 2
Правительство Алжира - органы государственной власти 15 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4044 2
Единая Россия - Политическая партия 279 1
Демократическая политическая партия США 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57089 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27446 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42629 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6673 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2511 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22570 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3417 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11026 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14454 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15324 10
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 1279 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6811 9
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2166 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23060 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10602 7
Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1108 7
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 609 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9137 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27112 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5652 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23136 6
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 934 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13608 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19709 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10177 6
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1236 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9903 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3109 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7334 5
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2080 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9378 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9716 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17893 4
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2349 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2723 4
Астрономия - Космос - Солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 50 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10043 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16858 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2438 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19359 4
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 10
Microsoft Windows 2000 9307 9
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 230 8
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 6
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 182 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 215 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4826 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 4
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 4
Рубин ЦКБ МТ - АПЛ Долгорукий Юрий - 955 Борей - российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколения 14 4
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 119 4
Microsoft Windows 14829 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 143 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 3
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 113 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 125 3
Linux OS 8838 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 844 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 138 3
Малахит СПМБМ - АПЛ К-560 "Северодвинск" 5 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2969 2
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 2
ГРЦ Макеева - Волна ракета-носитель 2 2
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - советский и российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 3 2
Космодром Байконур 1055 2
U.S. Department of Defense - SDI - Strategic Defense Initiative - СОИ - Стратегическая оборонная инициатива - Ballistic Missile Defense Organization 7 2
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 118 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1845 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2573 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Б-414 Даниил Московский (подводная лодка) 6 2
Google Android 13189 2
Apple iOS 7205 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 663 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1504 2
Дыгало Игорь 7 7
Иванов Сергей 373 7
Балуевский Юрий 21 6
Донской Дмитрий 38 5
Медведев Дмитрий 1639 4
Путин Владимир 2880 4
Масорин Владимир 3 3
Высоцкий Владимир 19 3
Невский Александр 20 3
Шалманов Сергей 201 3
Янукович Виктор 57 3
Бубнов Иван 5 3
Челомей Владимир 2 2
Якунин Александр 49 2
Александров Владимир 5 2
Тимченко Геннадий 10 2
Перминов Анатолий 130 2
Калинин Александр 145 2
Федоров Виктор 5 2
Литовкин Виктор 2 2
Опанасенко Всеволод 131 2
Рахманов Максим 47 2
Пантелеев Валерий 2 2
Goranson Annie - Горансон Энни 4 2
Седов Борис 2 2
Захаренко Михаил 4 2
Галковский Андрей 26 2
Титов Георгий 2 2
Пешеховцев Виктор 2 2
Березовский Владимир 15 2
Alexander John - Александер Джон 4 2
Кабанов Владимир 176 1
Хамитов Александр 7 1
Кисляков Евгений 93 1
Закаменных Георгий 2 1
Кочетков Владислав 248 1
Брюквин Юрий 295 1
Кусков Денис 218 1
Vasques Rogelio - Васкесе Рогелио 3 1
Терещенко Денис 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 129707 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50696 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40027 31
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2718 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15827 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13082 19
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 818 15
Украина 7407 13
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 123 12
Земля - планета Солнечной системы 10060 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15758 11
Индия - Bharat 5206 11
Франция - Французская Республика 7652 10
Норвегия - Королевство 1778 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 649 9
Германия - Федеративная Республика 12328 9
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 73 9
США - Калифорния 4581 8
Япония 13066 7
США - Колумбия - Вашингтон 1359 7
Ирак - Республика 691 7
Россия - ПФО - Оренбургская область 557 6
Европа 21327 6
Южная Корея - Республика 6393 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика 617 5
Италия - Итальянская Республика 4254 5
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 208 5
Индийский океан - Персидский залив 189 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 568 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4961 5
Иран - Исламская Республика Иран 1026 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13801 5
Россия - ЮФО - Севастополь 503 4
Россия - СФО - Новосибирск 3871 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13541 4
Атлантический океан - Атлантика 235 4
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 288 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 221 4
Израиль 2654 4
Нидерланды 3374 4
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9397 60
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Phys.org 972 2
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