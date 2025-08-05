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Минобороны РФ ВМФ РФ Военно-Морской Флот Российской Федерации День Военно-Морского Флота РФ Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу последнее воскресенье июля

Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля

 

Славу отцов умножай! Традиции флота храни! (А. Красицкая) 1959 год Славу отцов умножай! Традиции флота храни! (А. Красицкая) 1959 год
Будь зорким стражем морских рубежей СССР! (М.Соловьев) Будь зорким стражем морских рубежей СССР! (М.Соловьев)
Наше море, 1947 Худ.: Мальцев П.Т. Наше море, 1947 Худ.: Мальцев П.Т.
На страже, 1936 Фот.: Яков Халип На страже, 1936 Фот.: Яков Халип
Плакат "Красный флот" (1926, Ленинград) Плакат "Красный флот" (1926, Ленинград)
Свято хранить честь и славу военно-морского флота! Художник: В. Захаркин, 1953г. Свято хранить честь и славу военно-морского флота! Художник: В. Захаркин, 1953г.
Игорь Кузнецов "Слава Советскому флоту!" (1955) Игорь Кузнецов "Слава Советскому флоту!" (1955)
"На вахте", 1960-гг. Раздрогин Игорь Раздрогин Игорь Александрович (1923-2018) — советский и российский живописец, графи, член Санкт-Петербургского Союза художников, заслуженный художник России. Поступил в Среднюю художественную школу при Академии художеств, которую не окончил, поскольку началась Великая Отечественная война. Добровольцем ушёл на фронт. "На вахте", 1960-гг. Раздрогин Игорь Раздрогин Игорь Александрович (1923-2018) — советский и российский живописец, графи, член Санкт-Петербургского Союза художников, заслуженный художник России. Поступил в Среднюю художественную школу при Академии художеств, которую не окончил, поскольку началась Великая Отечественная война. Добровольцем ушёл на фронт.
Константин Вялов "На страже морских границ" (1933) Константин Вялов "На страже морских границ" (1933)
«Присяга» 1967 г. Коваленко Виктор Карпович (1930) «Присяга» 1967 г. Коваленко Виктор Карпович (1930)
Да здравствует военно-морской флот! (Е. Гребенщиков) 1950 год Да здравствует военно-морской флот! (Е. Гребенщиков) 1950 год
Алексей Кокорекин, плакат "Да здравствует мощный военно-морской флот СССР" (1941) Алексей Кокорекин, плакат "Да здравствует мощный военно-морской флот СССР" (1941)
«Всегда на вахте боевой!» В канун дня военно морского флота Советский плакат 1973 года издания «Всегда на вахте боевой!» В канун дня военно морского флота Советский плакат 1973 года издания
Да здравствует могучий рабоче-крестьянский военно-морской флот СССР! (В. Корецкий) 1940 год Да здравствует могучий рабоче-крестьянский военно-морской флот СССР! (В. Корецкий) 1940 год
Слава Военно-Морскому флоту! (Фекляев В.) 1985 год Слава Военно-Морскому флоту! (Фекляев В.) 1985 год
Праздник на Неве, 1950 г. Автор: Афонина Т.К. Праздник на Неве, 1950 г. Автор: Афонина Т.К.
Боронкин Павел Николаевич, 1961 г. "Военно-морской парад на Неве" Боронкин Павел Николаевич, 1961 г. "Военно-морской парад на Неве"
Дмитрий Шувалов "Военно-морской парад на Неве" (1970) Дмитрий Шувалов "Военно-морской парад на Неве" (1970)
Иван Котов "Перед парадом" (1980) Иван Котов "Перед парадом" (1980)
«Групповой портрет. На боевых учениях. 1977 год», 1978 г. Печатин Валентин Александрович (1920 - 2006) «Групповой портрет. На боевых учениях. 1977 год», 1978 г. Печатин Валентин Александрович (1920 - 2006)
Иван Рыбачук "Приказ на границу" (Владивосток, 1957) Иван Рыбачук "Приказ на границу" (Владивосток, 1957)
«Покупайте билеты лотереи ОСВОД!» Реклама в СССР. Один из способов увеличение обороноспособности советских военно-морских сил. Боров Н., Замский Г., 1932 год. «Покупайте билеты лотереи ОСВОД!» Реклама в СССР. Один из способов увеличение обороноспособности советских военно-морских сил. Боров Н., Замский Г., 1932 год.
Игорь Мошкин "Ракетный крейсер" (1986) Игорь Мошкин "Ракетный крейсер" (1986)
Игорь Мошкин "Военно-морская база Полярный" (1980) Игорь Мошкин "Военно-морская база Полярный" (1980)
Игорь Мошкин "БПК в походе" (1988) Игорь Мошкин "БПК в походе" (1988)
Игорь Мошкин "Будни на причале" (1987) Игорь Мошкин "Будни на причале" (1987)
М.А. Афанасьев "В поход" (1952) М.А. Афанасьев "В поход" (1952)
Владимир Емельянов "Северный городок" (1974) Владимир Емельянов "Северный городок" (1974)
Игорь Мошкин "Посёлок Гранитный" (1984) Игорь Мошкин "Посёлок Гранитный" (1984)
Игорь Мошкин "Ракетный крейсер" (1988) Игорь Мошкин "Ракетный крейсер" (1988)
Геннадий Скворцов "Бухта" (1975) Геннадий Скворцов "Бухта" (1975)
Леонид Корсаков "Ракетные корабли", из серии "Северный флот" (1980) Леонид Корсаков "Ракетные корабли", из серии "Северный флот" (1980)
Леонид Корсаков "Резерв", из серии "Северный флот" (1980) Леонид Корсаков "Резерв", из серии "Северный флот" (1980)
Игорь Мошкин "На причалах" (1985) Игорь Мошкин "На причалах" (1985)
Игорь Мошкин "Эсминец Гремящий" (1985) Игорь Мошкин "Эсминец Гремящий" (1985)
"Матрос с "Авроры", 1979 г. Ломакин Николай Григорьевич (1928 - 2010) "Матрос с "Авроры", 1979 г. Ломакин Николай Григорьевич (1928 - 2010)
«На вахте», 1981 год. Художник — Котов Иван Семёнович. «На вахте», 1981 год. Художник — Котов Иван Семёнович.
Владимир Медведский "Старший матрос Геннадий Павлуцкий" (1975) Владимир Медведский "Старший матрос Геннадий Павлуцкий" (1975)
Иосиф Гринштейн "Моряк" (б/г) Иосиф Гринштейн "Моряк" (б/г)
Иллюстрация В. Щеглова для детской книжки 1938 года Иллюстрация В. Щеглова для детской книжки 1938 года
Николай Благоволин "Морские рассказы" (б/д) Николай Благоволин "Морские рассказы" (б/д)
Андрей Харшак "У пирса" (1975) Андрей Харшак "У пирса" (1975)
Геннадий Добров "Трудный рейс" (1980) Геннадий Добров "Трудный рейс" (1980)
Олег Яхнин "Кок", из серии "Военно-морские профессии" (1978) Олег Яхнин "Кок", из серии "Военно-морские профессии" (1978)
Олег Яхнин "Сигнальщик", из серии "Военно-морские профессии" (1977) Олег Яхнин "Сигнальщик", из серии "Военно-морские профессии" (1977)
Анатолий Знак "Сигнальщик" (1983) Анатолий Знак "Сигнальщик" (1983)
Анаторий Винокуров "Портрет матроса Иванова" (1983) Анаторий Винокуров "Портрет матроса Иванова" (1983)
Иван Айвазовский «Смотр Черноморского флота в 1849 году» (написанная в 1886 году ) Смотр флота происходил на Севастопольском рейде в 1849 году. Линию боевых кораблей Черноморского флота возглавляет 120-пушечный линейный корабль «Двенадцать апостолов», за ним следуют 84-пушечные «Ростислав», «Святослав» и «Ягудиил». В правом нижнем углу полотна изображён император Николай I , принимающий парад на борту пароходофрегата «Владимир». На «почтительном расстоянии» от императора художник поместил группу офицеров, окружающих командующего Черноморским флотом адмирала М. П. Лазарева. Многие из изображённых на картине кораблей через четыре года после смотра приняли участие в Синопском сражении, все были затоплены своими экипажами на Севастопольском рейде во время обороны города в Крымской войне Иван Айвазовский «Смотр Черноморского флота в 1849 году» (написанная в 1886 году ) Смотр флота происходил на Севастопольском рейде в 1849 году. Линию боевых кораблей Черноморского флота возглавляет 120-пушечный линейный корабль «Двенадцать апостолов», за ним следуют 84-пушечные «Ростислав», «Святослав» и «Ягудиил». В правом нижнем углу полотна изображён император Николай I , принимающий парад на борту пароходофрегата «Владимир». На «почтительном расстоянии» от императора художник поместил группу офицеров, окружающих командующего Черноморским флотом адмирала М. П. Лазарева. Многие из изображённых на картине кораблей через четыре года после смотра приняли участие в Синопском сражении, все были затоплены своими экипажами на Севастопольском рейде во время обороны города в Крымской войне
Сражение у мыса Тендра (сражение у Хаджибея) — морское сражение на Чёрном море в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов между русской эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова и турецкой под командованием Хусейн-паши. Произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года около Тендровской косы. В отличие от предшествующего Керченского сражения, где поражение турецкого флота окончилось без потерь, у Хаджибея русские одержали решительную победу. Сражение у мыса Тендра (сражение у Хаджибея) — морское сражение на Чёрном море в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов между русской эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова и турецкой под командованием Хусейн-паши. Произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года около Тендровской косы. В отличие от предшествующего Керченского сражения, где поражение турецкого флота окончилось без потерь, у Хаджибея русские одержали решительную победу.
Леонид Блинов "Черноморский флот ночью" (1894) Леонид Блинов "Черноморский флот ночью" (1894)
Людмила Безсмертнова "Равнение на середину" (1954) Людмила Безсмертнова "Равнение на середину" (1954)
Иванова Александра Михайловна, 1951 г. "Нахимовцы в Военно-морском музее" Иванова Александра Михайловна, 1951 г. "Нахимовцы в Военно-морском музее"
«Нахимовские кадеты на крейсере "Аврора"», 1950 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978) «Нахимовские кадеты на крейсере "Аврора"», 1950 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978)
«Юнги страны Советов», 1978 год. Художник — Кублик Михаил Алексеевич. «Юнги страны Советов», 1978 год. Художник — Кублик Михаил Алексеевич.
«Школа юнг», 1967 год. Холст, масло; 101 х 123 см. Художник — Коваленко Виктор Карпович. «Школа юнг», 1967 год. Холст, масло; 101 х 123 см. Художник — Коваленко Виктор Карпович.
Юнги, СССР, 1947-1949 гг. Фото Яков Халип. Юнги, СССР, 1947-1949 гг. Фото Яков Халип.
Владимир Сараев "Парад на корабле" (1970) Владимир Сараев "Парад на корабле" (1970)
Бой крейсера "Варяг" на рейде порта Чемульпо, 9 февраля 1904 года. Бой крейсера "Варяг" на рейде порта Чемульпо, 9 февраля 1904 года.
"Быль о "Варяге"" 1952 Автор:Мазуренко Николай Абрамович "Быль о "Варяге"" 1952 Автор:Мазуренко Николай Абрамович
«Артиллеристы ЧФ в обороне Новороссийска. 1942 год», 1955 Саморезов Виктор Константинович Холст, масло 125 x 200 см Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого «Артиллеристы ЧФ в обороне Новороссийска. 1942 год», 1955 Саморезов Виктор Константинович Холст, масло 125 x 200 см Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого
1958 год 1958 год
"Портрет лётчика морской авиации", 1978 г. Знак Анатолий Маркович (1939 - 2002) "Портрет лётчика морской авиации", 1978 г. Знак Анатолий Маркович (1939 - 2002)
«На морском аэродроме», 1957 год Веселов Геннадий Николаевич (1905-1969) - советский художник-живописец, график, иллюстратор. «На морском аэродроме», 1957 год Веселов Геннадий Николаевич (1905-1969) - советский художник-живописец, график, иллюстратор.
«Завтра в поход», 1978 год. Автор: Евстигнеев Алексей Витальевич «Завтра в поход», 1978 год. Автор: Евстигнеев Алексей Витальевич
«В Северных морях», 2022 год Камынина Екатерина Викторовна «В Северных морях», 2022 год Камынина Екатерина Викторовна
«В Северной бухте», 1976 год. Художник — Лисенков Валентин Александрович (1938 - 1990). «В Северной бухте», 1976 год. Художник — Лисенков Валентин Александрович (1938 - 1990).
«На страже морских границ», 1931 год. Дейкин Борис. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «На страже морских границ», 1931 год. Дейкин Борис. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Севостьянов Геннадий "Суровые северные берега" (1972) Севостьянов Геннадий "Суровые северные берега" (1972)
Геннадий Севостьянов "Северные берега" (1986) Геннадий Севостьянов "Северные берега" (1986)
Виктор Бибиков "Будни Заполярья" (1964) Виктор Бибиков "Будни Заполярья" (1964)
Юлий Рачёв "Адмиральская пристань" (1980) Юлий Рачёв "Адмиральская пристань" (1980)
Михаил Пясковский "Корабль в плавучем доке" (1957) Михаил Пясковский "Корабль в плавучем доке" (1957)
Н.Х. "Перекоп" отправляется в поход (б/г) Н.Х. "Перекоп" отправляется в поход (б/г)
Геннадий Скворцов "В бухте", из серии "Северный военно-морской флот" (1975) Геннадий Скворцов "В бухте", из серии "Северный военно-морской флот" (1975)
Николай Денисов "Праздник на базе" (1970) Николай Денисов "Праздник на базе" (1970)
Геннадий Скворцов "У пирса", из серии "Зима на Балтике" (1982) Геннадий Скворцов "У пирса", из серии "Зима на Балтике" (1982)
«В дозор», 1950е Худ. Шлыков Евгений Михайлович 110х200 см, масло, холст «В дозор», 1950е Худ. Шлыков Евгений Михайлович 110х200 см, масло, холст
Советский ракетный крейсер "Грозный" (Колесников А.) 1985 год Советский ракетный крейсер "Грозный" (Колесников А.) 1985 год
Владимир Бибиков "Парад военных крейсеров в Севастополе" (1956) Владимир Бибиков "Парад военных крейсеров в Севастополе" (1956)
П.Т. Мальцев "Встреча корабля" (1950) П.Т. Мальцев "Встреча корабля" (1950)
Матрос, соблюдай технику безопасности! (Автор неизвестен) 1968 год Советский плакат на тему техники безопасности на службе в Военно-Морском флоте СССР. Изображен моряк в форме - тельняшке и бескозырке, выполняющий обслуживание оборудования на судне. Изображен моряк в форме - тельняшке и бескозырке, выполняющий обслуживание оборудования на судне. Автор неизвестен, 1968г. Матрос, соблюдай технику безопасности! (Автор неизвестен) 1968 год Советский плакат на тему техники безопасности на службе в Военно-Морском флоте СССР. Изображен моряк в форме - тельняшке и бескозырке, выполняющий обслуживание оборудования на судне. Изображен моряк в форме - тельняшке и бескозырке, выполняющий обслуживание оборудования на судне. Автор неизвестен, 1968г.
Амир Мазитов "Сигнал бедствия. Сигнальщик" (1969) Амир Мазитов "Сигнал бедствия. Сигнальщик" (1969)
Николай Жуков "Тревога" (1959) Николай Жуков "Тревога" (1959)
Павел Шиллинговский "Утро на рейде" (1937) Павел Шиллинговский "Утро на рейде" (1937)
Игорь Мошкин "Командир" (1985) Игорь Мошкин "Командир" (1985)
"Купание краснофлотцев с борта корабля" 1933 г. Алексей Пахомов "Купание краснофлотцев с борта корабля" 1933 г. Алексей Пахомов
«На линкоре в часы досуга», 1953 год. Картон, масло; 38 х 20 см. Художник — Мальцев Пётр Тарасович. «На линкоре в часы досуга», 1953 год. Картон, масло; 38 х 20 см. Художник — Мальцев Пётр Тарасович.
Виктор Мидлер (1888-1979) «Политзанятия на линкоре» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Виктор Мидлер (1888-1979) «Политзанятия на линкоре» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
Василий Ездаков "Приборка на юте линкора" (конец 1950х) Василий Ездаков "Приборка на юте линкора" (конец 1950х)
Андрей Бантиков "На баке" (1958) Андрей Бантиков "На баке" (1958)
Константин Назаров "Обед на крейсере", из серии "На Баренцевом море" (1973) Константин Назаров "Обед на крейсере", из серии "На Баренцевом море" (1973)
«Почта пришла». 1962 год. Художник — Кривоногов Пётр Александрович (21.09.1911, Киясово Вятской губернии - 22.08.1967, Москва). «Почта пришла». 1962 год. Художник — Кривоногов Пётр Александрович (21.09.1911, Киясово Вятской губернии - 22.08.1967, Москва).
Игорь Пшеничный "Суббота на Черноморском флоте" (1986) Игорь Пшеничный "Суббота на Черноморском флоте" (1986)
Виталий Тихов "Работницы Ленинграда на подшефном корабле Балтийского флота" (1934) Виталий Тихов "Работницы Ленинграда на подшефном корабле Балтийского флота" (1934)
Владимир Емельянов "Политзанятия на Балтийском флоте" (1976) Владимир Емельянов "Политзанятия на Балтийском флоте" (1976)
"Чемпион судна", 1954г. Бойм Соломон Соломон Самсонович Боим (1899–1978) — советский художник, график, акварелист. В 1919 году был мобилизован в РККА. Участвовал в Гражданской войне. После демобилизации учился на графическом факультете Вхутемаса в Москве. "Чемпион судна", 1954г. Бойм Соломон Соломон Самсонович Боим (1899–1978) — советский художник, график, акварелист. В 1919 году был мобилизован в РККА. Участвовал в Гражданской войне. После демобилизации учился на графическом факультете Вхутемаса в Москве.
Владлен Гаврильчик "Игра на аккордеоне" (1988) Владлен Гаврильчик "Игра на аккордеоне" (1988)
А.Н. Куликов "Оркестр" (1979) А.Н. Куликов "Оркестр" (1979)
Статуэтка фарфоровая «Матросский танец (Яблочко)», 1960-е Дмитровский фарфоровый завод Статуэтка фарфоровая «Матросский танец (Яблочко)», 1960-е Дмитровский фарфоровый завод
Валентин Печатин "Танец моряков" (1959) Валентин Печатин "Танец моряков" (1959)
Вечер на крейсере «Калинин», 1955 год. Вечер на крейсере «Калинин», 1955 год.
Пётр Баранов "На рейде" (1955) Пётр Баранов "На рейде" (1955)
Петр Баранов "Салют на Севастопольском рейде" (1955) Петр Баранов "Салют на Севастопольском рейде" (1955)
Увольнение 1984г. Канчик Александр Ильич Увольнение 1984г. Канчик Александр Ильич
«Готовятся к увольнению» 1965 г. Раздрогин Игорь Александрович (1923) «Готовятся к увольнению» 1965 г. Раздрогин Игорь Александрович (1923)
З.И. Филиппов "Домой в Севастополь" (1964) З.И. Филиппов "Домой в Севастополь" (1964)
«Морской патруль. Мурманский порт», 1960 год. Художник — Чулович Виктор Николаевич. «Морской патруль. Мурманский порт», 1960 год. Художник — Чулович Виктор Николаевич.
«Моряки Заполярья», 1965 год. Холст, масло; 177 х 150 см. Художник — Шиповский Лев Николаевич. «Моряки Заполярья», 1965 год. Холст, масло; 177 х 150 см. Художник — Шиповский Лев Николаевич.
«Фотография на память», 1981 год. Художник — Емельянов Владимир Александрович (1937 - 2015). «Фотография на память», 1981 год. Художник — Емельянов Владимир Александрович (1937 - 2015).
Ольга Рудакова "Находка - мирный порт" (1985) Ольга Рудакова "Находка - мирный порт" (1985)
Илья Кац "Ленинград. Белые ночи" (1966) Илья Кац "Ленинград. Белые ночи" (1966)
Соломон Боим "Новые друзья" (1950) Соломон Боим "Новые друзья" (1950)
Анатолий Поддубский "Радуга в Новороссийске" (1976) Анатолий Поддубский "Радуга в Новороссийске" (1976)
Кира Иванова, Василий Ездаков "Спортивный праздник на воде" (1971) Кира Иванова, Василий Ездаков "Спортивный праздник на воде" (1971)
Гурам Келауридзе "В увольнении" (1988) Гурам Келауридзе "В увольнении" (1988)
Алексей Лопатников "На берегу Волги" (из фондов Волгоградского художественного музея, 1987) Алексей Лопатников "На берегу Волги" (из фондов Волгоградского художественного музея, 1987)
Анатолий Сергиенко "Свидание" (1985) Анатолий Сергиенко "Свидание" (1985)
Петр Саушкин "Матросская свадьба" (1986) Петр Саушкин "Матросская свадьба" (1986)
Владимир Овчинников "На побывку едет молодой моряк" (1962) Владимир Овчинников "На побывку едет молодой моряк" (1962)
Велимир Исаев "И снова на баржи" (1960-е) Велимир Исаев "И снова на баржи" (1960-е)
Воинская почта Морфлота (Супруненко А., Белошкурский А.) 1988 год Воинская почта Морфлота (Супруненко А., Белошкурский А.) 1988 год
Комсомол – во флот (Мальков П.) 1930 год Комсомол – во флот (Мальков П.) 1930 год
Славу отцов умножай! Традиции флота храни! (А. Красицкая) 1959 год

СОБЫТИЯ


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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил первую отечественную корабельную телевизионную систему для судов ВМФ. Оборудование позволяет принимать сигнал цифрового наземного и спутникового теле- и радиовещания. Корабельная телевизионная система разработана НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику»). Обо
04.06.2020 «Росэлектроника» поставила модернизированный комплекс связи для надводных кораблей и судов ВМФ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил модернизированный интегрированный комплекс связи для оснащения надводных кораблей и судов ВМФ. В новой модификации комплекс имеет открытую архитектуру, которая позволяет обеспечить экипаж корабля расширенным составом телекоммуникационных услуг и сервисов при осуществлении радиосвязи
24.05.2019 Военные ведомства США схлестнулись из-за шпионского ПО для отслеживания утечек в СМИ

Прокурорское ПО Военно-воздушные силы (ВВС) США расследуют попытку кибервзлома, произведенную офицерами военно-морского флота (ВМФ) США. Два ведомства оказались на грани крупного скандала из-за процесса над «морским котиком» (спецназ) Эдди Галлахером (EddieGallagher), которого подозревают в преднамеренном убийстве, поп
28.03.2019 «Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ

в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил разработку и испытания новой модификации комплекса связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления. Комплексы разработаны в интересах ВМФ и уже переданы заказчику. Новая четырехканальная модификация комплекса телекодовой связи Р-098-6К, разработанная КНИИТМУ (входит в «Росэлектронику»), предназначена для обмена конфиденциальн
09.06.2018 Хакеры украли секретные документы об американском оружии будущего

Гигабайты данных и проект Sea Dragon Группа хакеров, работающих на правительство Китая, взломала информационную систему одного из подрядчиков ВМФ США. Имя подрядчика, подвергшейся кибератаке не сообщается. Известно лишь то, что он работает на Naval Undersea Warfare Center (NUWC) – исследовательское подразделение ВМФ США, заним
25.08.2014 В обращение выходят две почтовые марки серии «Морской флот России»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 26 августа в обращение выходят две почтовые марки серии «Морской флот России». Развитие морского флота России определяется географическим положением, характером морей, омывающих территорию страны, уровнем развития производительных сил, международным

01.08.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} Гангутское сражение — морское сражение Великой Северной войны 1700–1721 гг., состоявшееся 27

05.07.2010 Делегация ВМФ РФ оценит техническое состояние крейсера "Украина"

. В российскую делегацию входят временно исполняющий обязанности начальника технического управления ВМФ контр-адмирал Виктор Барсук и начальник отдела международного военного сотрудничества

08.06.2010 Минобороны РФ закупило станции спутниковой связи на 216 млн руб. для ВМФ: итоги тендера

Министерство обороны РФ подвело итоги открытого аукциона на поставку станций спутниковой связи (ССС) в интересах ВМФ. Напомним, что в целом разыгрывалось три лота: №1 (196,92 млн руб.) – поставка «Прицеп-МА» – малогабаритной ССС сантиметрового диапазона волн для НК на базе технических решений станции «Лег
20.04.2010 Минобороны закупит станции спутниковой связи для ВМФ на 252 млн руб.

Министерство обороны Российской Федерации объявило о проведении открытого аукциона, по итогам которого рассчитывает выбрать поставщика станций спутниковой связи (ССС) в интересах ВМФ. Всего разыгрывается три лота. Так, лот №1 связан с поставкой «Прицеп-МА» – малогабаритной ССС сантиметрового диапазона волн для НК на базе технических решений станции «Легенда МД» в количе
26.03.2010 Корабль ВМФ Южной Кореи затонул у берегов Кореи Северной

Как сообщает Reuters, корабль ВМФ Южной Кореи неизвестного класса затонул в пятницу у берегов Северной Кореи. На борту находилось свыше 100 членов экипажа. Предполагается, что многие из них погибли. Сообщается, что затонувш
26.01.2010 Модернизированная АПЛ "Карелия" принята в боевой состав ВМФ России

ого назначения К–18 "Карелия" был заложен на стапелях Севмашпредприятия (Северодвинск) в феврале 1987 года. 11 октября 1989 года на ракетоносце был поднят Военно-морской флаг и корабль вошел в состав ВМФ. За 14 лет службы лодка выполнила 12 боевых служб, 26 боевых дежурств, провела 14 ракетных стрельб, пройдя более 140000 миль. В октябре 2004 года Центр судоремонта "Звездочка" приступил к в
02.12.2009 Взрывоопасный арсенал ВМФ выведут из Ульяновска

ядов. При ликвидации возгорания погибли двое военнослужащих, 60 человек получили ранения, шестеро были госпитализированы. Позднее, 23 ноября, при погрузке неразорвавшихся боеприпасов на 31-м арсенале ВМФ в Ульяновске сдетонировал один из снарядов, из-за этого взорвались боеприпасы, загруженные в автомобиль. Погибли два офицера и шесть военнослужащих контрактной службы, двое госпитализирован
27.11.2009 ВМФ России пополнится фрегатами проекта 22350

т управление пресс-службы и информации Минобороны РФ, 26 ноября 2009 года на Судостроительном заводе "Северная верфь" (Санкт-Петербург) состоялась закладка первого серийного фрегата проекта 22350 для Военно-Морского флота России. Головной заказ этой серии «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был заложен на стапеле «Северной верфи» в 2006 году. К настоящему времени фрегат находится в про
14.10.2009 ВМФ России в ожидании французского

к – будет ли приобретен один корабль, или же будет получена лицензия на их дальнейшее производство. ВМФ России дольше других родов войск сопротивлялся французскому очарованию - остальные сдалис
13.08.2009 ВМФ России начинают поиск пропавшего сухогруза

иск судна Arctic Sea в районе его предполагаемого нахождения, сообщает пресс-служба МО РФ. При этом ВМФ намерен тесно взаимодействовать с Министерством иностранных дел России, Министерством Рос
18.06.2009 Продолжается вывоз отработавшего ядерного топлива с баз ВМФ России

17 июня 2009 года с береговой базы ВМФ России «Гремиха» состоялась отгрузка и вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), образо
11.06.2009 ВМФ России примет участие в международных военных учениях "ФРУКУС-2009"

о-морском учении «ФРУКУС-2009», которое пройдёт с 22 по 26 июня. «ФРУКУС» является ежегодным мероприятием в рамках программы сотрудничества между военно-морскими силами Франции, Великобритании, США и Военно-морским флотом России. Нынешнее учение пройдёт в Северо-Восточной Атлантике на подходах к главной военно-морской базе Франции - Бресту. Основной задачей учения является отработка и совер
19.05.2009 ВМФ России приобрел мультисервисные платформы от Zelax

формат существующие аналоговые системы передачи К-60, говорится в сообщении Zelax. Как отмечается, ВМФ России использует оборудование Zelax уже в течение нескольких лет. При этом все закупки д
15.12.2008 Корабли ВМФ РФ посетят Гавану

ы также будет дана возможность посетить российские корабли", - отметил И.Дыгало. По заявлению штаба ВМФ России, деловой заход боевых кораблей в Гавану станет "значительным шагом в деле укреплен
24.07.2008 ВМФ США получат новый процессор системы боевого управления

Компания Northrop Grumman получила контракт ВМФ США на разработку процессора системы боевого управления нового поколения (Next Generation Command and Control Processor, NGC2P). Стоимость работ составит $3,3 млн. (с опциями - до $218 млн.
14.07.2008 ВМФ России возобновил патрулирование в районе острова Шпицберген

числе в районе острова Шпицберген, пишет РБК со ссылкой на службу информации и общественных связей ВМФ РФ. "В настоящее время в район прибыл и выполняет задачи большой противолодочный корабль

29.05.2008 ВМФ России участвует в международных спасательных учениях НАТО

июня, корабли-участники будут отрабатывать элементы спасения экипажей с аварийных подводных лодок. ВМФ России на учениях представляет спасательное судно Северного флота "Георгий Титов". Во вре
19.05.2008 ВМФ России примет участие в спасательных учениях НАТО

е у берегов Норвегии. Основная цель учений - проверка совместимости спасательных устройств и систем ВМФ России и ВМС стран НАТО, а также организация взаимодействия при проведении спасательных о
11.02.2008 ВМФ Японии купит 30 тыс. компьютеров с защитой данных

ых носителей данных. Это делается с целью предотвращения утечек секретных данных. Эта замена связана со случаями хищения военнослужащими жестких дисков и дисков с секретной информацией. Подразделения ВМФ будут переоснащены компьютерами производства американской компании Sun Microsystems. Особенностями данной системы являются ограничение доступа к данным системы в соответствии с должностью и
06.02.2008 «Транзас» оснастит музей истории ВМФ образовательным комплексом

тку, изготовление и поставку образовательного комплекса для музейно-мемориального комплекса истории ВМФ России ГУК города Москвы «Подводная лодка-музей». Образовательный комплекс Транс-Форс пре
04.02.2008 Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, все задачи, которые были поставлены Военно-воздушным силам в ходе проведения совместного учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане, успешно выполнены, заявил 2 февраля начальник Главного штаба ВВС генерал-лейтенант Игорь Хворов. Он отметил, что ВВС и ВМФ отработали воп
01.02.2008 В активной фазе совместного учения ВВС и ВМФ участвуют более 40 самолетов

Как сообщает пресс- служба Минобороны РФ, в ходе проведения активной фазы совместного учения ВВС и ВМФ на заключительном этапе учения ударной корабельной группы задействовано более 40 летательных аппаратов ВВС, в их числе самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, А-50, Ил-78, МиГ-31 и Су-27. Для об
29.01.2008 Начался заключительный этап совместных учений ВМФ и ВВС России

Как сообщает служба информации ВВС России, 28 января для участия в заключительном этапе учений ударной корабельной группы ВМФ вылетели 2 самолета А-50 и 4 самолета Ту-22м3 Военно-воздушных сил, для отработки вопросов учения. В ходе учения в период с 28 января по 2 февраля летчики ВВС отработают вопросы ведения раз
23.01.2008 Продолжаются учения ВМФ с участием самолетов дальней авиации ВВС в Атлантике

летов Ту-160 с авиабазы Энгельс (Саратовская область), которые возглавляют гвардии подполковники Игорь Скитский и Виктор Истомин, 22 января успешно отрабатывали ряд задач по плану руководителя учений ВМФ в Атлантике и проводили тактические пуски ракет, а также выполняли задачи по воздушному патрулированию. В ходе выполнения длительного полета стратеги сопровождаются самолетами F-16 и "Торна
21.01.2008 Войсковая часть купит базовые решения ИАСУ ВМФ

Войсковая часть 31270 области планирует приобрести изделия УКСА-МК - базовые решения интегрированной автоматизированной системы управления ВМФ, поставкой которых и займется победитель открытого конкурса № 253/11/64. На закупку УКСА-МК из средств федерального бюджета выделяется до 8 900 тыс. руб. Выполнить доставку товара требуется
21.05.2007 F-18 ВМФ США начали получать парную нашлемную систему целеуказания

Корпорация Boeing оснастила самолеты Super Hornet 213 ударной эскадрильи ВМФ США парной нашлемной системой целеуказания (Joint Helmet-Mounted Cueing System, JHMCS). В дальнейшем аналогичные системы получат и другие эскадрильи - в том числе, помимо F/A-18, самолеты E
18.04.2007 США: итэшника осудили за трояна в сетях ВМФ

львестри (Richard F. Sylvestre), житель штата Массачусетс, приговорён к 12-18 месяцам заключения в федеральной тюрьме США и штрафу в $10 тыс. за установку троянца в сети управления подводными лодками ВМФ США, сообщил The Register. Мотивом действий наёмного ИТ-специалиста, получившего доступ к компьютерам высокого уровня секретности, было недовольство тем, что принадлежащая ему компания, Are
06.03.2007 ВМФ Германии смогут издали распознать израильские самолеты

Компания EADS начала оснащать корабли ВМФ Германии, патрулирующие Средиземное море вблизи берегов Ливана, новыми системами опознавания "свой-чужой" с использованием процесса идентификации Mode S. Новая система сможет быстро распозн
26.06.2006 Провал американцев: секреты флота попали в Сеть

Как стало известно, в Сеть просочилась информация из пяти документов, включающая в себя фамилии, даты рождения и номера социального страхования моряков. Представитель ВМФ, лейтенант флота Джастин Коул (Justin Cole) не сообщил, на каком веб-сайте была обнаружена секретная информация и кто является владельцем сайта, однако сказал, что данные уже удалены с него
21.02.2005 Экипажи ВМФ будут обучаться с помощью eLearning Server

внедрению платформы eLearning Server 2.1 и средств разработки учебных курсов eAuthor 2.0 в рамках проекта по созданию автоматизированных систем обучения в центрах подготовки экипажей боевых кораблей ВМФ России. На первом этапе специалистами компании «ГиперМетод» разработаны специализированная и адаптированная для нужд флота России версия системы управления обучением LMS eLearning Server и

27.02.2004 США испытали виртуальную ПРО, мы - старую боеголовку?

ный пуск). Тем не менее, анализ совокупности факторов, перечислявшихся как возможные причины фиаско ВМФ России, позволяет сделать некоторые выводы о том, в какой мере уязвима, как сама морская


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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16372 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35263 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54174 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7398 14
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2822 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2571 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9340 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4422 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22964 12
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2433 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17025 11
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12900 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23012 8
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1256 8
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22673 8
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Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 47 7
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12241 6
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2061 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11567 6
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 288 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4017 6
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1407 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8355 6
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28376 6
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4340 5
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 17
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 16
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 8
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 6
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 6
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 6
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Адмирал Горшков - авианесущий крейсер 12 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 5
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 4
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 147 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3690 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 3
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 19 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1047 3
Linux OS 11576 3
Microsoft Windows 16936 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2979 3
Аскон - Лоцман:PLM 100 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 268 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 2
Малахит СПМБМ - АПЛ К-560 "Северодвинск" 5 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
ГРЦ Макеева - Волна ракета-носитель 2 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 32 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Б-414 Даниил Московский (подводная лодка) 6 2
Донской Дмитрий 40 10
Дыгало Игорь 9 9
Путин Владимир 3462 9
Иванов Сергей 405 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Балуевский Юрий 22 6
Высоцкий Владимир 32 5
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 5
Янукович Виктор 57 4
Масорин Владимир 4 4
Шалманов Сергей 202 3
Невский Александр 21 3
Бубнов Иван 5 3
Опанасенко Всеволод 139 3
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Сердюков Анатолий 84 2
Березовский Владимир 18 2
Гончарук Александр 92 2
Тимченко Геннадий 10 2
Новицкий Евгений 32 2
Якунин Александр 50 2
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Королев Игорь 65 2
Александров Владимир 6 2
Перминов Анатолий 131 2
Рахманов Максим 47 2
Зелин Александр 32 2
Лейвиман Александр 12 2
Соломонов Юрий 11 2
Шматко Сергей 12 2
Федоров Виктор 6 2
Захаренко Михаил 4 2
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Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 2
Alexander John - Александер Джон 4 2
Пантелеев Валерий 2 2
Литовкин Виктор 2 2
Челомей Владимир 2 2
Титов Георгий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166934 158
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54850 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47727 45
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3144 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13833 22
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 6
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2291 8
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2756 7
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 25
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Коммерсантъ - Издательский дом 2450 6
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Российская газета 300 3
Defense Talk 40 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4006 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 7
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 107 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 3
РАН - Российская академия наук 2129 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 2
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 3 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
Государственный Русский музей 52 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 295 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 653 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 270 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
Армия - Международный военно-технический форум 68 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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