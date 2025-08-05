Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля

Славу отцов умножай! Традиции флота храни! (А. Красицкая) 1959 год Славу отцов умножай! Традиции флота храни! (А. Красицкая) 1959 год Будь зорким стражем морских рубежей СССР! (М.Соловьев) Будь зорким стражем морских рубежей СССР! (М.Соловьев) Наше море, 1947 Худ.: Мальцев П.Т. Наше море, 1947 Худ.: Мальцев П.Т. На страже, 1936 Фот.: Яков Халип На страже, 1936 Фот.: Яков Халип Плакат "Красный флот" (1926, Ленинград) Плакат "Красный флот" (1926, Ленинград) Свято хранить честь и славу военно-морского флота! Художник: В. Захаркин, 1953г. Свято хранить честь и славу военно-морского флота! Художник: В. Захаркин, 1953г. Игорь Кузнецов "Слава Советскому флоту!" (1955) Игорь Кузнецов "Слава Советскому флоту!" (1955) "На вахте", 1960-гг. Раздрогин Игорь Раздрогин Игорь Александрович (1923-2018) — советский и российский живописец, графи, член Санкт-Петербургского Союза художников, заслуженный художник России. Поступил в Среднюю художественную школу при Академии художеств, которую не окончил, поскольку началась Великая Отечественная война. Добровольцем ушёл на фронт. "На вахте", 1960-гг. Раздрогин Игорь Раздрогин Игорь Александрович (1923-2018) — советский и российский живописец, графи, член Санкт-Петербургского Союза художников, заслуженный художник России. Поступил в Среднюю художественную школу при Академии художеств, которую не окончил, поскольку началась Великая Отечественная война. Добровольцем ушёл на фронт. Константин Вялов "На страже морских границ" (1933) Константин Вялов "На страже морских границ" (1933) «Присяга» 1967 г. Коваленко Виктор Карпович (1930) «Присяга» 1967 г. Коваленко Виктор Карпович (1930) Да здравствует военно-морской флот! (Е. Гребенщиков) 1950 год Да здравствует военно-морской флот! (Е. Гребенщиков) 1950 год Алексей Кокорекин, плакат "Да здравствует мощный военно-морской флот СССР" (1941) Алексей Кокорекин, плакат "Да здравствует мощный военно-морской флот СССР" (1941) «Всегда на вахте боевой!» В канун дня военно морского флота Советский плакат 1973 года издания «Всегда на вахте боевой!» В канун дня военно морского флота Советский плакат 1973 года издания Да здравствует могучий рабоче-крестьянский военно-морской флот СССР! (В. Корецкий) 1940 год Да здравствует могучий рабоче-крестьянский военно-морской флот СССР! (В. Корецкий) 1940 год Слава Военно-Морскому флоту! (Фекляев В.) 1985 год Слава Военно-Морскому флоту! (Фекляев В.) 1985 год Праздник на Неве, 1950 г. Автор: Афонина Т.К. Праздник на Неве, 1950 г. Автор: Афонина Т.К. Боронкин Павел Николаевич, 1961 г. "Военно-морской парад на Неве" Боронкин Павел Николаевич, 1961 г. "Военно-морской парад на Неве" Дмитрий Шувалов "Военно-морской парад на Неве" (1970) Дмитрий Шувалов "Военно-морской парад на Неве" (1970) Иван Котов "Перед парадом" (1980) Иван Котов "Перед парадом" (1980) «Групповой портрет. На боевых учениях. 1977 год», 1978 г. Печатин Валентин Александрович (1920 - 2006) «Групповой портрет. На боевых учениях. 1977 год», 1978 г. Печатин Валентин Александрович (1920 - 2006) Иван Рыбачук "Приказ на границу" (Владивосток, 1957) Иван Рыбачук "Приказ на границу" (Владивосток, 1957) «Покупайте билеты лотереи ОСВОД!» Реклама в СССР. Один из способов увеличение обороноспособности советских военно-морских сил. Боров Н., Замский Г., 1932 год. «Покупайте билеты лотереи ОСВОД!» Реклама в СССР. Один из способов увеличение обороноспособности советских военно-морских сил. Боров Н., Замский Г., 1932 год. Игорь Мошкин "Ракетный крейсер" (1986) Игорь Мошкин "Ракетный крейсер" (1986) Игорь Мошкин "Военно-морская база Полярный" (1980) Игорь Мошкин "Военно-морская база Полярный" (1980) Игорь Мошкин "БПК в походе" (1988) Игорь Мошкин "БПК в походе" (1988) Игорь Мошкин "Будни на причале" (1987) Игорь Мошкин "Будни на причале" (1987) М.А. Афанасьев "В поход" (1952) М.А. Афанасьев "В поход" (1952) Владимир Емельянов "Северный городок" (1974) Владимир Емельянов "Северный городок" (1974) Игорь Мошкин "Посёлок Гранитный" (1984) Игорь Мошкин "Посёлок Гранитный" (1984) Игорь Мошкин "Ракетный крейсер" (1988) Игорь Мошкин "Ракетный крейсер" (1988) Геннадий Скворцов "Бухта" (1975) Геннадий Скворцов "Бухта" (1975) Леонид Корсаков "Ракетные корабли", из серии "Северный флот" (1980) Леонид Корсаков "Ракетные корабли", из серии "Северный флот" (1980) Леонид Корсаков "Резерв", из серии "Северный флот" (1980) Леонид Корсаков "Резерв", из серии "Северный флот" (1980) Игорь Мошкин "На причалах" (1985) Игорь Мошкин "На причалах" (1985) Игорь Мошкин "Эсминец Гремящий" (1985) Игорь Мошкин "Эсминец Гремящий" (1985) "Матрос с "Авроры", 1979 г. Ломакин Николай Григорьевич (1928 - 2010) "Матрос с "Авроры", 1979 г. Ломакин Николай Григорьевич (1928 - 2010) «На вахте», 1981 год. Художник — Котов Иван Семёнович. «На вахте», 1981 год. Художник — Котов Иван Семёнович. Владимир Медведский "Старший матрос Геннадий Павлуцкий" (1975) Владимир Медведский "Старший матрос Геннадий Павлуцкий" (1975) Иосиф Гринштейн "Моряк" (б/г) Иосиф Гринштейн "Моряк" (б/г) Иллюстрация В. Щеглова для детской книжки 1938 года Иллюстрация В. Щеглова для детской книжки 1938 года Николай Благоволин "Морские рассказы" (б/д) Николай Благоволин "Морские рассказы" (б/д) Андрей Харшак "У пирса" (1975) Андрей Харшак "У пирса" (1975) Геннадий Добров "Трудный рейс" (1980) Геннадий Добров "Трудный рейс" (1980) Олег Яхнин "Кок", из серии "Военно-морские профессии" (1978) Олег Яхнин "Кок", из серии "Военно-морские профессии" (1978) Олег Яхнин "Сигнальщик", из серии "Военно-морские профессии" (1977) Олег Яхнин "Сигнальщик", из серии "Военно-морские профессии" (1977) Анатолий Знак "Сигнальщик" (1983) Анатолий Знак "Сигнальщик" (1983) Анаторий Винокуров "Портрет матроса Иванова" (1983) Анаторий Винокуров "Портрет матроса Иванова" (1983) Иван Айвазовский «Смотр Черноморского флота в 1849 году» (написанная в 1886 году ) Смотр флота происходил на Севастопольском рейде в 1849 году. Линию боевых кораблей Черноморского флота возглавляет 120-пушечный линейный корабль «Двенадцать апостолов», за ним следуют 84-пушечные «Ростислав», «Святослав» и «Ягудиил». В правом нижнем углу полотна изображён император Николай I , принимающий парад на борту пароходофрегата «Владимир». На «почтительном расстоянии» от императора художник поместил группу офицеров, окружающих командующего Черноморским флотом адмирала М. П. Лазарева. Многие из изображённых на картине кораблей через четыре года после смотра приняли участие в Синопском сражении, все были затоплены своими экипажами на Севастопольском рейде во время обороны города в Крымской войне Иван Айвазовский «Смотр Черноморского флота в 1849 году» (написанная в 1886 году ) Смотр флота происходил на Севастопольском рейде в 1849 году. Линию боевых кораблей Черноморского флота возглавляет 120-пушечный линейный корабль «Двенадцать апостолов», за ним следуют 84-пушечные «Ростислав», «Святослав» и «Ягудиил». В правом нижнем углу полотна изображён император Николай I , принимающий парад на борту пароходофрегата «Владимир». На «почтительном расстоянии» от императора художник поместил группу офицеров, окружающих командующего Черноморским флотом адмирала М. П. Лазарева. Многие из изображённых на картине кораблей через четыре года после смотра приняли участие в Синопском сражении, все были затоплены своими экипажами на Севастопольском рейде во время обороны города в Крымской войне Сражение у мыса Тендра (сражение у Хаджибея) — морское сражение на Чёрном море в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов между русской эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова и турецкой под командованием Хусейн-паши. Произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года около Тендровской косы. В отличие от предшествующего Керченского сражения, где поражение турецкого флота окончилось без потерь, у Хаджибея русские одержали решительную победу. Сражение у мыса Тендра (сражение у Хаджибея) — морское сражение на Чёрном море в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов между русской эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова и турецкой под командованием Хусейн-паши. Произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года около Тендровской косы. В отличие от предшествующего Керченского сражения, где поражение турецкого флота окончилось без потерь, у Хаджибея русские одержали решительную победу. Леонид Блинов "Черноморский флот ночью" (1894) Леонид Блинов "Черноморский флот ночью" (1894) Людмила Безсмертнова "Равнение на середину" (1954) Людмила Безсмертнова "Равнение на середину" (1954) Иванова Александра Михайловна, 1951 г. "Нахимовцы в Военно-морском музее" Иванова Александра Михайловна, 1951 г. "Нахимовцы в Военно-морском музее" «Нахимовские кадеты на крейсере "Аврора"», 1950 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978) «Нахимовские кадеты на крейсере "Аврора"», 1950 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978) «Юнги страны Советов», 1978 год. Художник — Кублик Михаил Алексеевич. «Юнги страны Советов», 1978 год. Художник — Кублик Михаил Алексеевич. «Школа юнг», 1967 год. Холст, масло; 101 х 123 см. Художник — Коваленко Виктор Карпович. «Школа юнг», 1967 год. Холст, масло; 101 х 123 см. Художник — Коваленко Виктор Карпович. Юнги, СССР, 1947-1949 гг. Фото Яков Халип. Юнги, СССР, 1947-1949 гг. Фото Яков Халип. Владимир Сараев "Парад на корабле" (1970) Владимир Сараев "Парад на корабле" (1970) Бой крейсера "Варяг" на рейде порта Чемульпо, 9 февраля 1904 года. Бой крейсера "Варяг" на рейде порта Чемульпо, 9 февраля 1904 года. "Быль о "Варяге"" 1952 Автор:Мазуренко Николай Абрамович "Быль о "Варяге"" 1952 Автор:Мазуренко Николай Абрамович «Артиллеристы ЧФ в обороне Новороссийска. 1942 год», 1955 Саморезов Виктор Константинович Холст, масло 125 x 200 см Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого «Артиллеристы ЧФ в обороне Новороссийска. 1942 год», 1955 Саморезов Виктор Константинович Холст, масло 125 x 200 см Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого 1958 год 1958 год "Портрет лётчика морской авиации", 1978 г. Знак Анатолий Маркович (1939 - 2002) "Портрет лётчика морской авиации", 1978 г. Знак Анатолий Маркович (1939 - 2002) «На морском аэродроме», 1957 год Веселов Геннадий Николаевич (1905-1969) - советский художник-живописец, график, иллюстратор. «На морском аэродроме», 1957 год Веселов Геннадий Николаевич (1905-1969) - советский художник-живописец, график, иллюстратор. «Завтра в поход», 1978 год. Автор: Евстигнеев Алексей Витальевич «Завтра в поход», 1978 год. Автор: Евстигнеев Алексей Витальевич «В Северных морях», 2022 год Камынина Екатерина Викторовна «В Северных морях», 2022 год Камынина Екатерина Викторовна «В Северной бухте», 1976 год. Художник — Лисенков Валентин Александрович (1938 - 1990). «В Северной бухте», 1976 год. Художник — Лисенков Валентин Александрович (1938 - 1990). «На страже морских границ», 1931 год. Дейкин Борис. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «На страже морских границ», 1931 год. Дейкин Борис. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Севостьянов Геннадий "Суровые северные берега" (1972) Севостьянов Геннадий "Суровые северные берега" (1972) Геннадий Севостьянов "Северные берега" (1986) Геннадий Севостьянов "Северные берега" (1986) Виктор Бибиков "Будни Заполярья" (1964) Виктор Бибиков "Будни Заполярья" (1964) Юлий Рачёв "Адмиральская пристань" (1980) Юлий Рачёв "Адмиральская пристань" (1980) Михаил Пясковский "Корабль в плавучем доке" (1957) Михаил Пясковский "Корабль в плавучем доке" (1957) Н.Х. "Перекоп" отправляется в поход (б/г) Н.Х. "Перекоп" отправляется в поход (б/г) Геннадий Скворцов "В бухте", из серии "Северный военно-морской флот" (1975) Геннадий Скворцов "В бухте", из серии "Северный военно-морской флот" (1975) Николай Денисов "Праздник на базе" (1970) Николай Денисов "Праздник на базе" (1970) Геннадий Скворцов "У пирса", из серии "Зима на Балтике" (1982) Геннадий Скворцов "У пирса", из серии "Зима на Балтике" (1982) «В дозор», 1950е Худ. Шлыков Евгений Михайлович 110х200 см, масло, холст «В дозор», 1950е Худ. Шлыков Евгений Михайлович 110х200 см, масло, холст Советский ракетный крейсер "Грозный" (Колесников А.) 1985 год Советский ракетный крейсер "Грозный" (Колесников А.) 1985 год Владимир Бибиков "Парад военных крейсеров в Севастополе" (1956) Владимир Бибиков "Парад военных крейсеров в Севастополе" (1956) П.Т. Мальцев "Встреча корабля" (1950) П.Т. Мальцев "Встреча корабля" (1950) Матрос, соблюдай технику безопасности! (Автор неизвестен) 1968 год Советский плакат на тему техники безопасности на службе в Военно-Морском флоте СССР. Изображен моряк в форме - тельняшке и бескозырке, выполняющий обслуживание оборудования на судне. Изображен моряк в форме - тельняшке и бескозырке, выполняющий обслуживание оборудования на судне. Автор неизвестен, 1968г. Матрос, соблюдай технику безопасности! (Автор неизвестен) 1968 год Советский плакат на тему техники безопасности на службе в Военно-Морском флоте СССР. Изображен моряк в форме - тельняшке и бескозырке, выполняющий обслуживание оборудования на судне. Изображен моряк в форме - тельняшке и бескозырке, выполняющий обслуживание оборудования на судне. Автор неизвестен, 1968г. Амир Мазитов "Сигнал бедствия. Сигнальщик" (1969) Амир Мазитов "Сигнал бедствия. Сигнальщик" (1969) Николай Жуков "Тревога" (1959) Николай Жуков "Тревога" (1959) Павел Шиллинговский "Утро на рейде" (1937) Павел Шиллинговский "Утро на рейде" (1937) Игорь Мошкин "Командир" (1985) Игорь Мошкин "Командир" (1985) "Купание краснофлотцев с борта корабля" 1933 г. Алексей Пахомов "Купание краснофлотцев с борта корабля" 1933 г. Алексей Пахомов «На линкоре в часы досуга», 1953 год. Картон, масло; 38 х 20 см. Художник — Мальцев Пётр Тарасович. «На линкоре в часы досуга», 1953 год. Картон, масло; 38 х 20 см. Художник — Мальцев Пётр Тарасович. Виктор Мидлер (1888-1979) «Политзанятия на линкоре» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Виктор Мидлер (1888-1979) «Политзанятия на линкоре» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Василий Ездаков "Приборка на юте линкора" (конец 1950х) Василий Ездаков "Приборка на юте линкора" (конец 1950х) Андрей Бантиков "На баке" (1958) Андрей Бантиков "На баке" (1958) Константин Назаров "Обед на крейсере", из серии "На Баренцевом море" (1973) Константин Назаров "Обед на крейсере", из серии "На Баренцевом море" (1973) «Почта пришла». 1962 год. Художник — Кривоногов Пётр Александрович (21.09.1911, Киясово Вятской губернии - 22.08.1967, Москва). «Почта пришла». 1962 год. Художник — Кривоногов Пётр Александрович (21.09.1911, Киясово Вятской губернии - 22.08.1967, Москва). Игорь Пшеничный "Суббота на Черноморском флоте" (1986) Игорь Пшеничный "Суббота на Черноморском флоте" (1986) Виталий Тихов "Работницы Ленинграда на подшефном корабле Балтийского флота" (1934) Виталий Тихов "Работницы Ленинграда на подшефном корабле Балтийского флота" (1934) Владимир Емельянов "Политзанятия на Балтийском флоте" (1976) Владимир Емельянов "Политзанятия на Балтийском флоте" (1976) "Чемпион судна", 1954г. Бойм Соломон Соломон Самсонович Боим (1899–1978) — советский художник, график, акварелист. В 1919 году был мобилизован в РККА. Участвовал в Гражданской войне. После демобилизации учился на графическом факультете Вхутемаса в Москве. "Чемпион судна", 1954г. Бойм Соломон Соломон Самсонович Боим (1899–1978) — советский художник, график, акварелист. В 1919 году был мобилизован в РККА. Участвовал в Гражданской войне. После демобилизации учился на графическом факультете Вхутемаса в Москве. Владлен Гаврильчик "Игра на аккордеоне" (1988) Владлен Гаврильчик "Игра на аккордеоне" (1988) А.Н. Куликов "Оркестр" (1979) А.Н. Куликов "Оркестр" (1979) Статуэтка фарфоровая «Матросский танец (Яблочко)», 1960-е Дмитровский фарфоровый завод Статуэтка фарфоровая «Матросский танец (Яблочко)», 1960-е Дмитровский фарфоровый завод Валентин Печатин "Танец моряков" (1959) Валентин Печатин "Танец моряков" (1959) Вечер на крейсере «Калинин», 1955 год. Вечер на крейсере «Калинин», 1955 год. Пётр Баранов "На рейде" (1955) Пётр Баранов "На рейде" (1955) Петр Баранов "Салют на Севастопольском рейде" (1955) Петр Баранов "Салют на Севастопольском рейде" (1955) Увольнение 1984г. Канчик Александр Ильич Увольнение 1984г. Канчик Александр Ильич «Готовятся к увольнению» 1965 г. Раздрогин Игорь Александрович (1923) «Готовятся к увольнению» 1965 г. Раздрогин Игорь Александрович (1923) З.И. Филиппов "Домой в Севастополь" (1964) З.И. Филиппов "Домой в Севастополь" (1964) «Морской патруль. Мурманский порт», 1960 год. Художник — Чулович Виктор Николаевич. «Морской патруль. Мурманский порт», 1960 год. Художник — Чулович Виктор Николаевич. «Моряки Заполярья», 1965 год. Холст, масло; 177 х 150 см. Художник — Шиповский Лев Николаевич. «Моряки Заполярья», 1965 год. Холст, масло; 177 х 150 см. Художник — Шиповский Лев Николаевич. «Фотография на память», 1981 год. Художник — Емельянов Владимир Александрович (1937 - 2015). «Фотография на память», 1981 год. Художник — Емельянов Владимир Александрович (1937 - 2015). Ольга Рудакова "Находка - мирный порт" (1985) Ольга Рудакова "Находка - мирный порт" (1985) Илья Кац "Ленинград. Белые ночи" (1966) Илья Кац "Ленинград. Белые ночи" (1966) Соломон Боим "Новые друзья" (1950) Соломон Боим "Новые друзья" (1950) Анатолий Поддубский "Радуга в Новороссийске" (1976) Анатолий Поддубский "Радуга в Новороссийске" (1976) Кира Иванова, Василий Ездаков "Спортивный праздник на воде" (1971) Кира Иванова, Василий Ездаков "Спортивный праздник на воде" (1971) Гурам Келауридзе "В увольнении" (1988) Гурам Келауридзе "В увольнении" (1988) Алексей Лопатников "На берегу Волги" (из фондов Волгоградского художественного музея, 1987) Алексей Лопатников "На берегу Волги" (из фондов Волгоградского художественного музея, 1987) Анатолий Сергиенко "Свидание" (1985) Анатолий Сергиенко "Свидание" (1985) Петр Саушкин "Матросская свадьба" (1986) Петр Саушкин "Матросская свадьба" (1986) Владимир Овчинников "На побывку едет молодой моряк" (1962) Владимир Овчинников "На побывку едет молодой моряк" (1962) Велимир Исаев "И снова на баржи" (1960-е) Велимир Исаев "И снова на баржи" (1960-е) Воинская почта Морфлота (Супруненко А., Белошкурский А.) 1988 год Воинская почта Морфлота (Супруненко А., Белошкурский А.) 1988 год Комсомол – во флот (Мальков П.) 1930 год Комсомол – во флот (Мальков П.) 1930 год Славу отцов умножай! Традиции флота храни! (А. Красицкая) 1959 год