Березовский Владимир


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 «Росэл» создал новую линейку миниатюрных резонаторов для оборудования связи 1
28.05.2024 В «Ростехе» нарастили выпуск радиационно стойких источников электропитания для космических аппаратов 1
09.04.2024 Предприятие «Росэлектроники» нарастило производственные мощности по выпуску печатных плат 1
18.08.2023 «Росэлектроника» начинает поставки интегрированного комплекса связи для кораблей иностранным заказчикам 1
03.08.2023 Решение «Ростеха» повысит скорость передачи данных в КВ-диапазоне 1
22.04.2022 «Росэлектроника» будет поставлять комплектующие для терминалов «Гонец» 1
03.03.2022 Предприятие «Росэлектроники» и ОмГУПС открыли лабораторию по искусственному интеллекту 1
06.10.2021 «Росэлектроника» разработала технологию производства нанофольги 1
29.04.2021 Ростех разработал оборудование дальнего радиуса действия для сетей интернета вещей 1
06.11.2020 «Росэлектроника» разработала комплекс управления пиротехникой по радиоканалу 1
09.06.2020 «Росэлектроника» разработала микроэлектронные компоненты для перспективных средств связи 1
04.06.2020 «Росэлектроника» поставила модернизированный комплекс связи для надводных кораблей и судов ВМФ 1
20.05.2020 Новый радиоцентр «Росэлектроники» повысит безопасность судоходства в бассейне Енисея 1
29.04.2020 «Росэлектроника» разработала микроэлектронные компоненты для «умных» систем 1
20.12.2019 «Росэлектроника» разработала мини-компьютер для телекома и промышленности 1
25.09.2019 «Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС 1
11.07.2019 «Росэлектроника» представила корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом 1
10.10.2016 «Росэлектроника» завершит формирование кластера спецсвязи в Омске 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Березовский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1198 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3277 17
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 2
Ростех - Автоматика Концерн 1705 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 2
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Ростех - Росэлектроника - ОПЗ имени Козицкого - Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1963 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3245 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3072 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 25 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 1
Обь-Иртышводпуть ФБУ - Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей 3 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 256 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6333 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 233 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54902 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2323 4
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 398 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1143 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21831 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3177 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7111 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12092 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1773 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2912 2
STW - surface transverse waves - резонаторы на поверхностных поперечных волнах (ПАВ) 6 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16258 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25198 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10357 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32849 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11045 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1694 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7056 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3901 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3097 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 629 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1500 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 99 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8607 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70346 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6021 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3051 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4302 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21512 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9683 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1808 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7303 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26516 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7111 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3672 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3445 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1445 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5587 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9531 1
Microsoft Surface - Планшет 435 2
Linux OS 10591 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 136 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 54 1
Козлов Игорь 47 1
Овчаренко Сергей 8 1
Черенков Павел 10 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1184 11
Россия - РФ - Российская федерация 152551 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18182 2
Азия - Азиатский регион 5678 2
Россия - УФО - Свердловская область 1656 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1767 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3284 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1805 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1481 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 941 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44878 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 483 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1278 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 626 1
Россия - Енисей - Енисейский бассейн - Енисейский каскад ГЭС 4 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5842 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2658 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19775 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5468 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53733 1
Металлы - Никель - Nickel 343 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 964 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
Химическая промышленность - Chemical industry 286 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6161 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2861 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1680 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 468 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 947 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 674 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8819 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3608 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4644 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5178 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2222 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 17
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
