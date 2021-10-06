«Росэлектроника» разработала технологию производства нанофольги

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал технологию изготовления нанофольги для соединения электронных компонентов. Новый материал обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами, позволяя выполнять пайку при комнатной температуре за доли секунды.

Нанофольга используется при соединении электронных компонентов в качестве контролируемого, быстродействующего и ограниченного по области источника высокой температуры. Материал прокладывается между двумя элементами, которые предстоит спаивать, и к его краю подается точечный энергетический импульс, например, искра от источника питания или пятно лазерного луча. В результате фольга вспыхивает – происходит химическая реакция, при которой выделяется тепло, прилегающие слои припоя плавятся и компоненты соединяются вместе.

Материал изготавливается из нескольких сотен или тысяч микроскопических слоев алюминия и никеля. Нанофольга обладает толщиной от 40 мкм до 60 мкм, температура горения материала достигает 1500°С, а скорость распространения фронта горения составляет 2-5 м/с.

Энергетическая реакционная фольга с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза обеспечивает высокую прочность соединения и позволяет ускорить пайку в несколько раз, не перегревая всю сборку. При этом для горения нанофольги не требуется кислород – она воспламеняется в вакууме и в воде.

Технология изготовления материала – инициативная разработка Омского НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»). На предприятии налажено опытное производство нанофольги, начаты поставки пробных партий.

«Реакционная нанофольга может использоваться не только для надежной пайки электронных компонентов, особенно чувствительных к температуре соединения. Новый материал способен выполнять функцию электровоспламенителя и приводить в действие различные пиротехнические заряды в ходе взрывных работ в горнодобывающей промышленности. Фольга также может применяться для оперативного термического уничтожения цифровых носителей информации», – сказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.