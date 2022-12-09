Металлы - Никель - Nickel

МТС построит выделенную коммерческую сеть LTE на новом руднике ГМК «Норильский никель» вестняка, входящего в состав крупнейшего в мире производителя никеля и палладия ПАО ГМК «Норильский никель». Об этом CNews сообщили представители МТС. Согласно подписанному договору, МТС постро

Робот «Марк» заменит людей на шахтах «Норильского никеля» Студенты МИСиС специально для компании «Норильский никель» создали роботизированную платформу «Марк». Она будет использоваться в проекте по роботизации производства в «Норильском никеле». Платформа адаптирована для использования в подземных выр

«Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» В контур информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами Мурманского транспортного филиала «Норильского никеля» включен перегрузочный терминал. Работы выполнены компанией НПП «Спецтек». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию CNews. Мурманский транспортный филиал «Норильско

Российские разработчики усовершенствовали ядерную батарейку дала мощную ядерную батарейку, использующую для генерации электрической энергии бета-распад изотопа никеля-63. В одном грамме созданной батарейки содержится около 3300 милливатт-часов, что на с

«Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP ГМК «Норильский никель» (производитель цветных и драгоценных металлов), московский офис «Делойта» (международная аудиторско-консалтинговая фирма) и компания SAP СНГ (игрок рынка бизнес-приложений) объявили о н

В «Норильском Никеле» внедрена система корпоративного ТВ на базе ПО IndoorTV Service компании IndoorTV Service. Информационные экраны осуществляют передачу разнообразного контента, включая: новости компании, полезные советы для специалистов, обучающую информацию, проекты «Норильского Никеля» и акции партнеров. Благодаря новой системе сотрудники узнают о жизни и достижениях своих коллег, о развитии компании и перспективных проектах, об актуальных событиях отрасли, а также о

«АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле» Специалисты центра корпоративной мобильности компании «АйТи» внедрили в ГМК «Норильский никель» решение MobileSputnik. С помощью этой разработки планшеты iPad, которые используются

Норникель: В 2014 г. мы реализуем 29 проектов в сфере бизнес-приложений имости от их местоположения; унификация и централизация применяемых платформ и решений. «Норильский никель» Крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей

«Ай-Теко» создала инженерную инфраструктуру московского офиса «Норильского никеля» сообщила об успешном завершении проекта по созданию инженерных систем нового офиса ГМК «Норильский никель» в Москве. Развернутая в результате перепрофилирования инфраструктура позволила заказч

«Норильский никель» внедряет систему мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm в своем автопарке ль систем мониторинга и управления транспорта на базе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS, завершила первый этап внедрения системы мониторинга транспорта Omnicomm в автопарках компании ГМК «Норильский никель». Оснащение транспорта производила компания «Омникомм-Сервис» — официальный дилер Omnicomm в Москве. В ходе этапа навигационно-телематическим оборудованием на базе ГЛОНАСС/GPS оснащено 8

ГМК «Норильский никель» строит типовую отраслевую информационную систему на базе решений SAP ГМК «Норильский никель» завершил проект внедрения типовой отраслевой информационной системы (ТОИС) на базе комплекса решений компании SAP, мирового поставщика программных решений для управления бизнесом, и объ

«1С» укрепил позиции в ГМК «Норильский никель» ГМК «Норильский никель» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Предпосылками заключения соглашения послужили многолетний позитивный опыт эксплуатации программных продуктов «1С» с привл

«Ай-Теко» предоставила «Норильскому никелю» ресурсы своего дата-центра Компания «Ай-Теко» сообщила о новом долгосрочном проекте по предоставлению компании ГМК «Норильский никель» услуг аутсорсинга дата-центра. В целях обеспечения высокой доступности бизнес-критичн

«Евросеть» совместно с НПФ «Норильский никель» запустила услугу пенсионного страхования «Евросеть» сообщил о запуске услуги оформления договоров негосударственного пенсионного страхования в своих салонах. «Евросеть» заключила соглашение с негосударственным пенсионным фондом «Норильский никель». Теперь в салонах сотового ритейлера любой гражданин РФ, желающий доверить управление своими пенсионными средствами НПФ «Норильский никель», может оформить договор обязательного

«Норильский Никель» первым в России подписал соглашение на «безлимитку» от Microsoft Корпорация Microsoft объявила о заключении первого в России договора Microsoft Application Platform Agreement (APA). Новое лицензионное предложение Microsoft позволит компании «Норильский Никель» развивать существующую инфраструктуру приложений (базы данных, интеграционные решения, порталы и средства коллективной работы и пр.) и внедрять новые приложения без дополнительных инвес

«Рексофт» создал концепцию электронного документооборота для «Норильского никеля» концепцию создания корпоративной автоматизированной системы управления документами ГМК «Норильский никель» (КАСУД). При ее создании консультанты «Рексофта» изучили специфику деятельности струк

IBS создала систему хранения данных для «Норильского никеля» Компания IBS создала систему хранения данных в главном информационно-вычислительном центре (ГИВЦ) Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». На базе оборудования IBM развернута сеть хранения данных, объединившая серверные ресурсы ГИВЦ. ГИВЦ обеспечивает ИТ-поддержку деятельности филиала, в том числе работу наиболее важных п

Корпоративный университет «Норильский Никель» ведет учет на базе «1С:Предприятия 8» тацию информационная система на базе «1С:Предприятия 8» в НОУ корпоративный университет «Норильский Никель», структурном подразделении ГМК «Норильский Никель», который начал свою работу

«Норильский никель» идет на YouTube Пилотный проект ГМК «Норильский никель» в российской блогосфере вызвал повышенное внимание интернет-сообщества. За неделю раб

ГМК «Норильский никель» подводит итоги внедрения SAP ГМК «Норильский никель» и компания «Норбит» (ГК «Ланит») подводят итоги очередного года работы на проекте соз

"Норильский никель" создает собственную "силиконовую долину" ОАО «ГМК «Норильский никель» консолидировало корпоративные научно-технические активы, которые получили статус отдельной отрасли (НТО), сообщается в пресс-релизе компании. Активы объединяются на базе научно-исследов

ГМК «Норильский Никель» организует ЕИСУ ИТ-ресурсами ярного филиала (ЗФ) ГМК «Норильский Никель». Данный проект является частью общего курса, направленного на консолидацию ИТ-ресурсов всей горно-металлургической компании. Заполярный филиал «Норильского никеля» располагается в Норильском промрегионе. ИТ-инфраструктура ЗФ включает десятки тысяч компонент. На момент начала проекта на предприятии не существовало автоматизированной системы учета И

В посёлке Никель введена в строй цифровая АТС В конце декабря 2007 г. ОАО «Северо-Западный телеком» установило оборудование цифровой АТС типа Si-2000 на 3200 номеров в поселке Никель Мурманской области. Эта АТС пришла на смену устаревшей декадно-шаговой АТС-2, которая была введена в эксплуатацию в 1976 г. и проработала 30 лет. Подключение абонентов было завершено 29

"Норильский Никель" создал единую систему НСИ МТР Компания «Норильский Никель» ввела в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему классификации и кодирова

"Норильский Никель" модернизировал вычислительный комплекс Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о том, что завершила модернизацию вычислительного комплекса в Заполярном филиале компании ГМК «Норильский Никель», российской металлургической компании. Необходимость модернизации существующего ЦОД возникла в связи с расширением функционала и увеличением количества пользователей системы SAP R/3, ус

"ТрансТелеКом" заключил соглашение с "Норильским никелем" «Компания ТрансТелеКом» заключила договор с компанией "ГМК «Норильский никель» на предоставление доступа к торговой онлайн-площадке All trade в городе Цуг, Швейцария. Канал от Московского офиса «Норильского никеля» до одной из ведущих площадок на рынке продажи мет

Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях м технологиям. Для удобства восприятия рассмотрим каждый отдельный вид, начиная с древних образцов. Никель-кадмиевые (NiCd) Это ветераны на рынке мобильных устройств и их можно было встретить д

В "Норильском никеле" создают единый классификатор МТР НЦИТ «Интертех» приступил к созданию единой системы классификации и кодирования материально-технических ресурсов (МТР) в ГМК «Норильский никель». Целью проекта является повышение управляемости материально-техническими ресурсами на основе создания единого классификатора МТР. Решение объединит материальные потоки компании и в буду

Duracell выпустила новую линейку никель-металлгидридных аккумуляторов Компания Duracell выпустила на российский рынок портативных элементов питания новую линейку никель-металлгидридных аккумуляторов. Новые аккумуляторы обладают большей емкостью — 2300 mAh (типоразмер АА), а время их перезарядки составляет 30 минут. В отличие от никель-кадмие