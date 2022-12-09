Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Металлы Никель Nickel

Металлы - Никель - Nickel

СОБЫТИЯ


09.12.2022 МТС построит выделенную коммерческую сеть LTE на новом руднике ГМК «Норильский никель»

вестняка, входящего в состав крупнейшего в мире производителя никеля и палладия ПАО ГМК «Норильский никель». Об этом CNews сообщили представители МТС. Согласно подписанному договору, МТС постро
12.09.2022 Робот «Марк» заменит людей на шахтах «Норильского никеля»

Студенты МИСиС специально для компании «Норильский никель» создали роботизированную платформу «Марк». Она будет использоваться в проекте по роботизации производства в «Норильском никеле». Платформа адаптирована для использования в подземных выр
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»

В контур информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами Мурманского транспортного филиала «Норильского никеля» включен перегрузочный терминал. Работы выполнены компанией НПП «Спецтек». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию CNews. Мурманский транспортный филиал «Норильско
02.05.2018 Российские разработчики усовершенствовали ядерную батарейку

дала мощную ядерную батарейку, использующую для генерации электрической энергии бета-распад изотопа никеля-63. В одном грамме созданной батарейки содержится около 3300 милливатт-часов, что на с
29.03.2016 «Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP

ГМК «Норильский никель» (производитель цветных и драгоценных металлов), московский офис «Делойта» (международная аудиторско-консалтинговая фирма) и компания SAP СНГ (игрок рынка бизнес-приложений) объявили о н
08.10.2015 В «Норильском Никеле» внедрена система корпоративного ТВ на базе ПО IndoorTV Service

компании IndoorTV Service. Информационные экраны осуществляют передачу разнообразного контента, включая: новости компании, полезные советы для специалистов, обучающую информацию, проекты «Норильского Никеля» и акции партнеров. Благодаря новой системе сотрудники узнают о жизни и достижениях своих коллег, о развитии компании и перспективных проектах, об актуальных событиях отрасли, а также о

04.02.2015 «АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле»

Специалисты центра корпоративной мобильности компании «АйТи» внедрили в ГМК «Норильский никель» решение MobileSputnik. С помощью этой разработки планшеты iPad, которые используются

16.01.2014 Норникель: В 2014 г. мы реализуем 29 проектов в сфере бизнес-приложений

имости от их местоположения; унификация и централизация применяемых платформ и решений. «Норильский никель» Крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей

15.07.2013 «Ай-Теко» создала инженерную инфраструктуру московского офиса «Норильского никеля»

сообщила об успешном завершении проекта по созданию инженерных систем нового офиса ГМК «Норильский никель» в Москве. Развернутая в результате перепрофилирования инфраструктура позволила заказч
19.06.2013 «Норильский никель» внедряет систему мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm в своем автопарке

ль систем мониторинга и управления транспорта на базе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS, завершила первый этап внедрения системы мониторинга транспорта Omnicomm в автопарках компании ГМК «Норильский никель». Оснащение транспорта производила компания «Омникомм-Сервис» — официальный дилер Omnicomm в Москве. В ходе этапа навигационно-телематическим оборудованием на базе ГЛОНАСС/GPS оснащено 8
18.10.2010 ГМК «Норильский никель» строит типовую отраслевую информационную систему на базе решений SAP

ГМК «Норильский никель» завершил проект внедрения типовой отраслевой информационной системы (ТОИС) на базе комплекса решений компании SAP, мирового поставщика программных решений для управления бизнесом, и объ
16.08.2010 «1С» укрепил позиции в ГМК «Норильский никель»

ГМК «Норильский никель» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Предпосылками заключения соглашения послужили многолетний позитивный опыт эксплуатации программных продуктов «1С» с привл
05.04.2010 «Ай-Теко» предоставила «Норильскому никелю» ресурсы своего дата-центра

Компания «Ай-Теко» сообщила о новом долгосрочном проекте по предоставлению компании ГМК «Норильский никель» услуг аутсорсинга дата-центра. В целях обеспечения высокой доступности бизнес-критичн
24.12.2009 «Евросеть» совместно с НПФ «Норильский никель» запустила услугу пенсионного страхования

«Евросеть» сообщил о запуске услуги оформления договоров негосударственного пенсионного страхования в своих салонах. «Евросеть» заключила соглашение с негосударственным пенсионным фондом «Норильский никель». Теперь в салонах сотового ритейлера любой гражданин РФ, желающий доверить управление своими пенсионными средствами НПФ «Норильский никель», может оформить договор обязательного

21.09.2009 «Норильский Никель» первым в России подписал соглашение на «безлимитку» от Microsoft

Корпорация Microsoft объявила о заключении первого в России договора Microsoft Application Platform Agreement (APA). Новое лицензионное предложение Microsoft позволит компании «Норильский Никель» развивать существующую инфраструктуру приложений (базы данных, интеграционные решения, порталы и средства коллективной работы и пр.) и внедрять новые приложения без дополнительных инвес
07.04.2009 «Рексофт» создал концепцию электронного документооборота для «Норильского никеля»

концепцию создания корпоративной автоматизированной системы управления документами ГМК «Норильский никель» (КАСУД). При ее создании консультанты «Рексофта» изучили специфику деятельности струк
16.03.2009 IBS создала систему хранения данных для «Норильского никеля»

Компания IBS создала систему хранения данных в главном информационно-вычислительном центре (ГИВЦ) Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». На базе оборудования IBM развернута сеть хранения данных, объединившая серверные ресурсы ГИВЦ. ГИВЦ обеспечивает ИТ-поддержку деятельности филиала, в том числе работу наиболее важных п
24.08.2007 Корпоративный университет «Норильский Никель» ведет учет на базе «1С:Предприятия 8»

тацию информационная система на базе «1С:Предприятия 8» в НОУ корпоративный университет «Норильский Никель», структурном подразделении ГМК «Норильский Никель», который начал свою работу

02.08.2007 «Норильский никель» идет на YouTube

Пилотный проект ГМК «Норильский никель» в российской блогосфере вызвал повышенное внимание интернет-сообщества. За неделю раб
28.02.2007 ГМК «Норильский никель» подводит итоги внедрения SAP

ГМК «Норильский никель» и компания «Норбит» (ГК «Ланит») подводят итоги очередного года работы на проекте соз
13.02.2007 "Норильский никель" создает собственную "силиконовую долину"

ОАО «ГМК «Норильский никель» консолидировало корпоративные научно-технические активы, которые получили статус отдельной отрасли (НТО), сообщается в пресс-релизе компании. Активы объединяются на базе научно-исследов
30.01.2007 ГМК «Норильский Никель» организует ЕИСУ ИТ-ресурсами

ярного филиала (ЗФ) ГМК «Норильский Никель». Данный проект является частью общего курса, направленного на консолидацию ИТ-ресурсов всей горно-металлургической компании. Заполярный филиал «Норильского никеля» располагается в Норильском промрегионе. ИТ-инфраструктура ЗФ включает десятки тысяч компонент. На момент начала проекта на предприятии не существовало автоматизированной системы учета И
16.01.2007 В посёлке Никель введена в строй цифровая АТС

В конце декабря 2007 г. ОАО «Северо-Западный телеком» установило оборудование цифровой АТС типа Si-2000 на 3200 номеров в поселке Никель Мурманской области. Эта АТС пришла на смену устаревшей декадно-шаговой АТС-2, которая была введена в эксплуатацию в 1976 г. и проработала 30 лет. Подключение абонентов было завершено 29

21.12.2006 "Норильский Никель" создал единую систему НСИ МТР

Компания «Норильский Никель» ввела в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему классификации и кодирова
07.11.2006 "Норильский Никель" модернизировал вычислительный комплекс

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о том, что завершила модернизацию вычислительного комплекса в Заполярном филиале компании ГМК «Норильский Никель», российской металлургической компании. Необходимость модернизации существующего ЦОД возникла в связи с расширением функционала и увеличением количества пользователей системы SAP R/3, ус
21.08.2006 "ТрансТелеКом" заключил соглашение с "Норильским никелем"

«Компания ТрансТелеКом» заключила договор с компанией "ГМК «Норильский никель» на предоставление доступа к торговой онлайн-площадке All trade в городе Цуг, Швейцария. Канал от Московского офиса «Норильского никеля» до одной из ведущих площадок на рынке продажи мет
08.12.2005 Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях

м технологиям. Для удобства восприятия рассмотрим каждый отдельный вид, начиная с древних образцов. Никель-кадмиевые (NiCd) Это ветераны на рынке мобильных устройств и их можно было встретить д
06.07.2005 В "Норильском никеле" создают единый классификатор МТР

НЦИТ «Интертех» приступил к созданию единой системы классификации и кодирования материально-технических ресурсов (МТР) в ГМК «Норильский никель». Целью проекта является повышение управляемости материально-техническими ресурсами на основе создания единого классификатора МТР. Решение объединит материальные потоки компании и в буду
02.06.2005 Duracell выпустила новую линейку никель-металлгидридных аккумуляторов

Компания Duracell выпустила на российский рынок портативных элементов питания новую линейку никель-металлгидридных аккумуляторов. Новые аккумуляторы обладают большей емкостью — 2300 mAh (типоразмер АА), а время их перезарядки составляет 30 минут. В отличие от никель-кадмие
27.01.2003 Samsung представил 4-мегапиксельную цифровую камеру с оптической системой Schneider

в мире, который может использовать 9 различных источников питания. Это щелочные, литиевые, а также никель-марганцевые, никель-цинковые и литиево-ионные батареи, а также никель-ме

Публикаций - 359, упоминаний - 400

Металлы и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 24
Apple Inc 13154 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
SAP SE 5601 12
9594 11
Sony 6739 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Microsoft Corporation 25775 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
HP Inc. 5883 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Intel Corporation 12811 7
Canon 1439 7
Philips 2099 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
МегаФон 10742 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
Ростелеком 10948 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
LG Electronics 3735 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Fujitsu 2105 5
Telegram Group 2940 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
SimbirSoft - СимбирСофт 124 5
Nikon 646 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 4
Lenovo Group 2446 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
Schneider Electric 614 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Google LLC 12688 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 83
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 31 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 23 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Русагро Группа Компаний 379 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Dyson 157 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 4
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 4
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Газпром нефть 725 3
ФосАгро 176 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
РНФ - Российский научный фонд 201 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Минтранс РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 51
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 48
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 33
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 28
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 20
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 19
Аккумулятор никель-металлогидридный - Ni-MH, NiMH 78 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Microsoft Windows 2000 8678 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Google Android 15243 9
Apple iPhone 6 4861 8
Linux OS 11533 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPad 4011 5
Apple iOS 8583 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 4
Microsoft Office 4170 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 4
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 3
Apple iPhone 8 189 3
Apple iPhone 4 800 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 3
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 3
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 3
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
Olympus xD-Picture Card 122 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
Шадаев Максут 1210 8
Rossi Andrea - Росси Андреа 8 7
Абакумов Артем 6 4
Суровец Дмитрий 115 4
Натрусов Артем 313 4
Чаркин Евгений 317 4
Глазков Александр 151 4
Нестеров Алексей 175 4
Малышев Сергей 99 4
Бауман Геннадий 3 3
Нерадовский Константин 18 3
Чудинов Дмитрий 103 3
Желтухин Вадим 72 3
Малинский Алексей 7 3
Тарасов Максим 12 3
Сотин Денис 216 3
Сергеев Сергей 179 3
Панченко Иван 197 3
Галкин Николай 140 3
Трапезин Владимир 30 3
Кирьянова Александра 169 3
Воронин Павел 196 3
Урусов Виктор 157 3
Врацкий Андрей 175 3
Газаров Артур 77 3
Тульчинский Станислав 93 2
Гребеник Геннадий 68 2
Шаев Виталий 59 2
Граденко Михаил 56 2
Трошина Елена 39 2
Дубровская Анна 21 2
Повелицина Виктория 6 2
Осипов Фаддей 21 2
Овчинников Андрей 7 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Аксенов Олег 62 2
Аникин Дмитрий 68 2
Милованов Андрей 46 2
Johnson William - Джонсон Уильям 3 2
Гарбузов Анатолий 167 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 40
Япония 13807 34
Земля - планета Солнечной системы 10865 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 31
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 27
Европа 24963 23
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 22
Сатурн - Титан (спутник) 533 18
Германия - Федеративная Республика 13221 16
США - Калифорния 4829 14
Россия - Заполярье 140 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 10
Южная Корея - Республика 7051 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 9
Швеция - Королевство 3781 8
Индия - Bharat 5869 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Израиль 2856 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Китай - Тайвань 4245 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 7
Уран - планета Солнечной системы 550 7
Америка - Американский регион 2206 6
Канада 5081 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 5
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 106 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 118
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 67
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 48
Металлы - Медь - Copper 862 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
Литий - Lithium - химический элемент 663 40
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 35
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 34
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 25
Металлы - Платина - Platinum 500 24
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 24
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 23
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 22
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 20
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 18
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 14
Английский язык 7030 14
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 14
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
Физика - Physics - область естествознания 2940 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 13
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 11
Экономический эффект 1342 11
Nature 832 12
New Scientist 1448 9
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 5
Phys.org 972 5
NE Asia Online 313 4
EurekAlert 291 4
Bloomberg 1627 3
ScienceDaily 399 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
FT - Financial Times 1295 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Чудо техники 60 2
Daily Mail 58 2
Physical Review Letters 164 2
Reg Hardware 91 2
Future - Space.com 200 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Optics 143 2
Applied Physics Letters 39 2
SPIE - Optics.org 29 1
Nature Nanotechnology 24 1
New Energy Times 1 1
Nature Materials 20 1
Time Magazine 12 1
The Verge - Издание 619 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
N+1 - Издание 188 1
MacRumors 148 1
Wired - Издание 276 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Медуза - Meduza 48 1
VentureBeat 90 1
SlashGear 134 1
Inquirer 463 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews Инновация года - награда 155 5
Gartner - Гартнер 3658 3
IDC - International Data Corporation 4975 1
Markets&Markets Research 113 1
TrendForce 187 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Grand View Research 25 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Gartner - Dataquest 353 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
РАН - Российская академия наук 2122 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
University of Bristol - Бристольский университет 86 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 4
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 20 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 2
Institut d'Astrophysique de Paris - Парижский астрофизический институт - Парижский институт астрофизики 4 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 10 2
岩手大学 - Iwate University - Университет Иватэ 2 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
University of Virginia - Виргинский университет 33 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Tohoku University - Университет Тохоку 25 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
CNews FORUM Кейсы 313 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CNews AWARDS - награда 571 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
CeBIT 614 1
CNews Баттл 69 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Photokina 60 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще