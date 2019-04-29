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Металлы Никель Nickel

Металлы - Никель - Nickel


29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»
02.05.2018 Российские разработчики усовершенствовали ядерную батарейку
29.03.2016 «Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP
08.10.2015 В «Норильском Никеле» внедрена система корпоративного ТВ на базе ПО IndoorTV Service
04.02.2015 «АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле»
16.01.2014 Норникель: В 2014 г. мы реализуем 29 проектов в сфере бизнес-приложений
15.07.2013 «Ай-Теко» создала инженерную инфраструктуру московского офиса «Норильского никеля»
19.06.2013 «Норильский никель» внедряет систему мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm в своем автопарке
18.10.2010 ГМК «Норильский никель» строит типовую отраслевую информационную систему на базе решений SAP
16.08.2010 «1С» укрепил позиции в ГМК «Норильский никель»
05.04.2010 «Ай-Теко» предоставила «Норильскому никелю» ресурсы своего дата-центра
07.04.2009 «Рексофт» создал концепцию электронного документооборота для «Норильского никеля»
16.03.2009 IBS создала систему хранения данных для «Норильского никеля»
24.08.2007 Корпоративный университет «Норильский Никель» ведет учет на базе «1С:Предприятия 8»
02.08.2007 «Норильский никель» идет на YouTube
28.02.2007 ГМК «Норильский никель» подводит итоги внедрения SAP
13.02.2007 "Норильский никель" создает собственную "силиконовую долину"
16.01.2007 В посёлке Никель введена в строй цифровая АТС
21.12.2006 "Норильский Никель" создал единую систему НСИ МТР
07.11.2006 "Норильский Никель" модернизировал вычислительный комплекс
21.08.2006 "ТрансТелеКом" заключил соглашение с "Норильским никелем"
08.12.2005 Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях
06.07.2005 В "Норильском никеле" создают единый классификатор МТР
02.06.2005 Duracell выпустила новую линейку никель-металлгидридных аккумуляторов
27.01.2003 Samsung представил 4-мегапиксельную цифровую камеру с оптической системой Schneider

Публикаций - 294, упоминаний - 331
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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